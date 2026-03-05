Dezbateri în Parlament pe tema Portului Giurgiulești. PSRM critică proiectul de lege, iar Radu Marian răspunde: „Colegii dvs. au dat în concesiune acest port timp de 99 de ani”

11:20

Un bărbat în vârstă 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie și patru episoade de furt, fiind condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Hotărârea n-a fost publicată deocamdată pe portalul instanțelor de judecată. Conform unui comunicat al Procuraturii Generale (PG), în perioada iunie...