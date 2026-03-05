Moldovagaz va continua să furnizeze gaze pentru regiunea transnistreană încă trei luni

15:30

Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat de la etajul nouă al unui bloc de locuit. Tragedia s-a produs astăzi, 4 martie, pe strada Botanica Veche din municipiul Chișinău. La fața locului au intervenit pompierii, medicii de pe ambulanță și polițiștii, care au încercuit zona. Știrea se actualizează…