Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina sunt în impas. Zelenski: „Nu există semnalele necesare pentru o întâlnire trilaterală”

Două persoane, de 49 și 26 de ani, originare din Chișinău și Taraclia, au fost reținute pentru escrocherii. Potrivit Poliției Naționale, suspecții, membri ai unui grup infracțional, prin abuz de încredere și inducerea în eroare a victimelor, se prezentau drept angajați ai unei clinici private din Moldova. Persoanele au livrat la domiciliul unei femei de […]