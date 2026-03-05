Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina sunt în impas. Zelenski: „Nu există semnalele necesare pentru o întâlnire trilaterală”
Realitatea.md, 5 martie 2026 08:00
Negocierile privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, la care participă Moscova, Kievul și Washingtonul, sunt în prezent în pauză din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit liderului ucrainean, reprezentanții Ucrainei continuă să comunice „practic zilnic” cu oficialii americani. „Acum, din cauza situației din jurul Iranului, […] Articolul Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina sunt în impas. Zelenski: „Nu există semnalele necesare pentru o întâlnire trilaterală” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
08:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 5 martie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 16 bani. Dolarul american costă 17 lei și 33 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 95 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană […] Articolul Curs valutar 5 martie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
08:10
VIDEO Newton House Grădina Botanică infrastructura ce definește un complex rezidențial # Realitatea.md
Newton House Grădina Botanica este un complex rezidențial poziționat strategic în sectorul Botanica, vizavi de cel mai mare parc natural al orașului. Proiectul este structurat în jurul unui concept urban care îmbină funcțiunea rezidențială cu facilități educaționale, comerciale și de agrement, beneficiind totodată de acces rapid la transport și servicii variate. Complexul rezidențial este organizat […] Articolul VIDEO Newton House Grădina Botanică infrastructura ce definește un complex rezidențial apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
08:00
Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina sunt în impas. Zelenski: „Nu există semnalele necesare pentru o întâlnire trilaterală” # Realitatea.md
Negocierile privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, la care participă Moscova, Kievul și Washingtonul, sunt în prezent în pauză din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit liderului ucrainean, reprezentanții Ucrainei continuă să comunice „practic zilnic” cu oficialii americani. „Acum, din cauza situației din jurul Iranului, […] Articolul Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina sunt în impas. Zelenski: „Nu există semnalele necesare pentru o întâlnire trilaterală” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
07:50
Cozi la benzinării în mai multe localități din țară. Autoritățile dau asigurări că rezervele sunt suficiente # Realitatea.md
Cozi s-au format la majoritatea benzinăriilor din Republica Moldova, iar imaginile cu șiruri de automobile au fost publicate pe rețelele de socializare. În unele cazuri, șoferii au fost surprinși alimentând nu doar rezervoarele mașinilor, ci și recipiente sau rezervoare speciale. În contextul situației create, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că Republica […] Articolul Cozi la benzinării în mai multe localități din țară. Autoritățile dau asigurări că rezervele sunt suficiente apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Canada nu exclude participarea militară în războiul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: Îi vom sprijini pe aliaţii noştri # Realitatea.md
Premierul canadian Mark Carney nu exclude posibilitatea unei participări militare a Canadei în războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, relatează AFP, citată de Agerpres. „Nu putem exclude niciodată categoric participarea”, a spus Mark Carney. „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”, a adăugat el. Șeful guvernului de la Ottawa se află într-o vizită oficială în […] Articolul Canada nu exclude participarea militară în războiul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: Îi vom sprijini pe aliaţii noştri apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
07:20
Trafic intens la punctul de trecere Leușeni pe sensul de ieșire din țară. Recomandările Serviciului Vamal # Realitatea.md
Trafic intens de călători și mijloace de transport se înregistrează la această oră la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Serviciului Vamal, aglomerația se menține pe direcția de ieșire din țară, iar autoritățile de control intervin pentru a fluidiza circulația la frontieră. Reprezentanții instituției precizează că echipele […] Articolul Trafic intens la punctul de trecere Leușeni pe sensul de ieșire din țară. Recomandările Serviciului Vamal apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
În regiunea din stânga Nistrului s-au format cozi la stațiile de alimentare cu gaz, în contextul restricțiilor impuse asupra consumului, relatează presa locală. Potrivit informațiilor apărute în mass-media din regiune, alimentarea cu gaz la stații a fost permisă ieri doar până la ora 20:00, fapt care a determinat mai mulți șoferi să se grăbească să […] Articolul Cozi imense la stațiile de alimentare cu gaz din regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Prognoza meteo pentru 5 martie: Cer predominant senin și temperaturi de până la +13°C. # Realitatea.md
Meteorologii anunță cer predominant senin și lipsa precipitațiilor pe parcursul zilei. Totuși, noaptea și dimineața, izolat, se va forma ceață slabă, care ar putea reduce temporar vizibilitatea în unele zone. Vântul va sufla slab pe timpul nopții, iar ziua va deveni moderat din nord-vest, cu intensificări izolate de până la 15–18 m/s. În ceea ce […] Articolul Prognoza meteo pentru 5 martie: Cer predominant senin și temperaturi de până la +13°C. apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
22:40
Traficul rutier pe șoseaua Muncești, între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi, va fi reluat joi # Realitatea.md
Circulația rutieră pe șoseaua Muncești, între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi, va fi redeschisă joi, 5 martie, după lucrările de reparație a carosabilului afectat iarna aceasta, anunță Primăria Chișinău. Potrivit autorităților, pe șoseaua Muncești au intervenit 10 echipe, cu câteva zeci de muncitori, pentru lucrările temporare necesare până la reabilitarea completă a străzii, planificată […] Articolul Traficul rutier pe șoseaua Muncești, între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi, va fi reluat joi apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Israelul va redeschide parţial spaţiul aerian joi, urmând să fie efectuate zboruri limitate # Realitatea.md
Israel a anunțat că, începând de joi, 5 martie curent, va redeschide treptat Aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile de sosire, scrie CNN. Măsura va permite cetățenilor israelieni să revină în țară, potrivit Autorității Aeroporturilor din Israel. Primul zbor, un avion al companiei El Al venit din Atena, este programat să aterizeze […] Articolul Israelul va redeschide parţial spaţiul aerian joi, urmând să fie efectuate zboruri limitate apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Senatul SUA urmează să voteze o rezoluție privind puterile de război, menită să limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a ordona acțiuni militare suplimentare în Iran, informează știrileprotv.ro. Măsura ar cere retragerea forțelor americane din conflict, cu excepția cazului în care Congresul aprobă oficial operațiunile. Însă încercările anterioare de a restrânge autoritatea prezidențială au eșuat, […] Articolul Senatul SUA votează pentru a îi restrânge puterile lui Trump în războiul din Iran apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Permisele de muncă pentru lucrătorii străini din Israel, prelungite automat: Condițiile stabilite de ambasadă # Realitatea.md
Permisele de muncă ale lucrătorilor străini din sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor din Israel ar putea fi extinse automat până pe 30 iunie 2026, fără necesitatea depunerii unei cereri. Această prelungire se va aplica doar lucrătorilor care respectă anumite criterii stabilite de autorități și în lipsa altor restricții, informează Ambasada Republicii Moldova în Israel. Măsura […] Articolul Permisele de muncă pentru lucrătorii străini din Israel, prelungite automat: Condițiile stabilite de ambasadă apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Funeraliile fostului lider suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, care urmau să dureze trei zile, trebuiau să înceapă, miercuri, iar pe rețelele de socializare au apărut imagini care arătau pregătirile pentru organizarea evenimentului, potrivit BBC, scrie mediafax.ro. Cu toate acestea, organizatorii au declarat că ceremonia va fi amânată până când vor fi pregătite toate infrastructurile […] Articolul Funeraliile fostului lider iranian, Ali Khamenei, au fost amânate apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Peste o mie de funcții din cadrul Poliției Naționale rămân vacante din cauza moratoriului instituit încă din 2017. Informația a fost prezentată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor audieri organizate de către Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică, transmite IPN. Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, în prezent în […] Articolul Peste o mie de funcții vacante în Poliția Națională. Cauza este moratoriul din 2017 apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Iranul deține două rachete balistice moderne care pot lovi sud-estul Europei, inclusiv Grecia, Bulgaria și România, potrivit unei analize Politico. Deși România dispune de sistemul antirachetă instalat de SUA la Deveselu, cu scopul de a intercepta astfel de atacuri, Iranul poate amenința țările europene și cu drone, asasinate sau atacuri cibernetice. Regimul de la Teheran […] Articolul Rachetele iraniene balistice, capabile să lovească România, Grecia și Bulgaria apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
19:20
Ministerul Energiei din Irak a anunțat o oprire completă a sistemului național de electricitate, ceea ce a dus la căderea curentului practic în întreaga țară. Potrivit presei locale, sistemul energetic al Irakului este complet nealimentat, iar specialiștii lucrează pentru a restabili furnizarea de energie. Până în prezent, autoritățile nu au comunicat cauzele oficiale ale acestei […] Articolul ULTIMA ORĂ! Irakul a rămas fără electricitate apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Escrocherie la Bălți: un bărbat de 76 de ani a rămas fără 33 000 de lei și 18 000 euro # Realitatea.md
Un bărbat de 76 de ani din municipiul Bălți a fost vizat de o tentativă de escrocherie, însă planul infractorilor a fost dat peste cap de polițiști. Sub pretextul că o persoană ar fi încercat să retragă bani din contul acestuia în baza unei procuri false, escrocii l-au convins să retragă din bancă suma de […] Articolul Escrocherie la Bălți: un bărbat de 76 de ani a rămas fără 33 000 de lei și 18 000 euro apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
În regiunea transnistreană este introdus un regim strict de economisire a gazelor, iar Centrala termoelectrică de la Cuciurgan a trecut pe cărbune. Problemele cu livrările de gaz sunt legate de situația tensionată din Orientul Mijlociu. Potrivit Zonei de Securitate, în mecanismul de aprovizionare cu gaze naturale au apărut perturbări critice, care au redus semnificativ volumul […] Articolul Regiunea transnistreană, pe regim de economisire a gazelor. MGRES trece la cărbune apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Procurorii și polițiștii din județul Timiș au prins în flagrant un bărbat în vârstă de 39 de ani, în timp ce tranzacționa aproximativ două kilograme de canabis în municipiul Timișoara. Potrivit anchetatorilor, drogurile urmau să fie vândute pentru suma de 30.000 de lei, transmite MediaFax. În acest context, autoritățile precizează că suspectul ar fi procurat […] Articolul Bărbat prins în flagrant la Timișoara cu două kilograme de canabis apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Situație dificilă la Tiraspol: Fără încălzire și apă caldă, cozi la stațiile de alimentare cu gaz # Realitatea.md
Situație dificilă la Tiraspol. A fost oprită furnizarea încălzirii și a apei calde, transmite Zona de Securitate. Centralele termice au fost oprite temporar, însă nu se cunoaște deocamdată când va fi reluată furnizarea și din ce motiv a fost luată această decizie. Totodată, la stațiile de alimentare cu gaz s-au format cozi lungi de mașini, […] Articolul Situație dificilă la Tiraspol: Fără încălzire și apă caldă, cozi la stațiile de alimentare cu gaz apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Legislația privind cetățenia R. Moldova, pe ordinea de zi # Realitatea.md
Joi, 5 martie, ora 10:00, deputații se vor întruni în ședință plenară. În acest context, Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit astăzi, 4 martie, și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare din perioada 5-6 martie curent. În lectura a doua, parlamentarii vor examina proiectul de lege privind transformarea rețelei de date contabile în […] Articolul Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Legislația privind cetățenia R. Moldova, pe ordinea de zi apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Războiul din Iran scumpește gazul în Moldova? Directorul ANRE explică când s-ar putea interveni asupra tarifelor # Realitatea.md
Tariful la gazele naturale ar putea fi majorat în cursul anului, în cazul în care prețurile pe piețele internaționale vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă, afirmă directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) Alexei Taran. Conform oficialului, ANRE ar putea interveni asupra tarifelor dacă evoluțiile de pe piață o vor impune, însă deciziile […] Articolul Războiul din Iran scumpește gazul în Moldova? Directorul ANRE explică când s-ar putea interveni asupra tarifelor apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Două zboruri operate de compania aeriană FlyDubai pe ruta Dubai-București sunt programate pentru această seară, 4 martie, potrivit unui anunț al Ministerul Afacerilor Externe al României. Un prim zbor este programat la ora 18:35, iar al doilea este planificat pentru data de 5 martie, la ora 03:30. În acest context, autoritățile precizează că zborurile sunt […] Articolul Alertă: Românii blocați în Dubai pot zbura în această seară la București apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Vicepreședinta comisiei de vetting, Virginia Moraru, este invitata emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitata ediției este vicepreședinte comisiei de vetting a procurorilor, Virginia Moraru. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Demisia membrilor internaționali din comisia de vetting a […] Articolul Vicepreședinta comisiei de vetting, Virginia Moraru, este invitata emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Concurs prelungit! Se caută în continuare candidați pentru funcțiile vacante în Consiliul de Supraveghere al TRM # Realitatea.md
Concursul de selectare a doi membri în Consiliul de supraveghere al Teleradio-Moldova a fost prelungit. Decizia s-a aprobat la ședința Consiliului Audiovizualului (CA). Pe 11 februarie a fost anunțat concurs pentru ocuparea celor două funcții vacante. Doar doi candidați au depus dosarele, fiind vorba despre Dorin Scobioală și Tatiana Fișer. Drept urmare, membrii CA au […] Articolul Concurs prelungit! Se caută în continuare candidați pentru funcțiile vacante în Consiliul de Supraveghere al TRM apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Ofițera de presă a Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic, a declarat pentru Realitatea.md că victima este un tânăr de 25 de ani, care ar fi căzut de la un etaj superior al blocului situat în sectorul Botanica. „În urma examinării preliminare efectuate de medicul legist, nu au fost depistate alte leziuni decât cele specifice unei căderi […] Articolul Poliția, despre persoana căzută de la înălțime: Victima este un tânăr de 25 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Două candidate pentru mandat la CSJ au promovat evaluarea. Rapoartele, transmise CSM # Realitatea.md
Candidatele pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ) Elena Croitor și Oxana Parfeni au promovat evaluarea. Rapoartele urmează să fie expediate Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM). Candidatele au participat recent la audieri publice, desfășurate de Comisie de evaluare, potrivit cadrului normativ aplicabil. În urma analizei informațiilor colectate și verificate, s-a constatat că […] Articolul Două candidate pentru mandat la CSJ au promovat evaluarea. Rapoartele, transmise CSM apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
ANRE: Stocurile de produse petroliere sunt suficiente, fără riscuri pentru consumatori # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sunt suficiente și nu prezintă, în prezent, riscuri sistemice pentru consumatori, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu care influențează piețele internaționale, transmite BANI.MD. Potrivit directorului ANRE, Alexei Taran, instituția a instituit un mecanism de raportare zilnică a stocurilor […] Articolul ANRE: Stocurile de produse petroliere sunt suficiente, fără riscuri pentru consumatori apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat de la etajul nouă al unui bloc de locuit. Tragedia s-a produs astăzi, 4 martie, pe strada Botanica Veche din municipiul Chișinău. La fața locului au intervenit pompierii, medicii de pe ambulanță și polițiștii, care au încercuit zona. Știrea se actualizează… Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul FOTO Caz tragic în Capitală. O persoană s-ar fi aruncat în gol de la etajul nouă apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Energocom anunță câtă lumină a cumpărat în februarie. Aproape 45% din energia electrică a fost de la producători locali # Realitatea.md
În februarie 2026, Energocom a procurat 420.508 mii MWh de energie electrică. Acest volum a provenit atât din surse interne, cât și din cele de import. Din volumul total de energie, 55,11% a fost acoperit de importuri. Celelalte 44,89% au provenit de la producătorii locali. Totodată, 37,35% din energia achiziționată a fost procurată prin contracte bilaterale […] Articolul Energocom anunță câtă lumină a cumpărat în februarie. Aproape 45% din energia electrică a fost de la producători locali apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Trafic suspendat pe strada Meșterul Manole timp de trei zile. Cum va circula transportul public # Realitatea.md
Circulația rutieră pe strada Meșterul Manole din capitală va fi suspendată integral timp de trei zile, în perioada 5–7 martie 2026, între orele 08:00 și 21:00. Restricțiile sunt impuse pentru desfășurarea lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic. Potrivit Primăriei Chișinău, intervențiile vor fi realizate în două etape. În prima etapă, pe 5 martie, va fi […] Articolul Trafic suspendat pe strada Meșterul Manole timp de trei zile. Cum va circula transportul public apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Fratele eurocomisarului Marta Kos, în centrul unui scandal legat de șefia NABU din Ucraina # Realitatea.md
Fratele comisarei europene pentru extindere, Marta Kos, este acuzat de fostul procuror al Parchetului Specializat Anticorupție din Ucraina (SAP), Stanislav Bronevici, că ar fi sprijinit unul dintre candidații la funcția de director al Biroul Național Anticorupție din Ucraina, în schimbul promovării a unei firme europene specializate în producția de folie blindată. Potrivit acestuia, în urma […] Articolul Fratele eurocomisarului Marta Kos, în centrul unui scandal legat de șefia NABU din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Războiul din Orientul Mijlociu: O rachetă iraniană a fost interceptată și distrusă în spațiul aerian al Turciei # Realitatea.md
O rachetă iraniană a fost interceptată și distrusă în spațiul aerian la Turciei, informează Al Jazeera, cu referire la Ministerul Apărării de la Ankara. Victime nu au fost raportate. Racheta balistică se îndrepta spre spațiul aerian turc, după ce a trecut prin Siria și Irak. Aparatul de zbor a fost distrus de sistemele de apărare […] Articolul Războiul din Orientul Mijlociu: O rachetă iraniană a fost interceptată și distrusă în spațiul aerian al Turciei apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO A cincea zi de război în Orientul Mijlociu: Israelul și SUA lovesc ținte în Iran # Realitatea.md
A cincea zi de război în Orientul Mijlociu a început cu o nouă rundă de atacuri israeliene asupra Iranului. În această dimineață, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au lansat atacuri la scară largă asupra unor ținte din Teheran, lovind zeci de centre de comandă ale regimului iranian, potrivit Sky News. „Armata aeriană tocmai a început […] Articolul VIDEO A cincea zi de război în Orientul Mijlociu: Israelul și SUA lovesc ținte în Iran apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Zeci de echipe lucrează la repararea drumurilor din Chișinău. Traficul pe șoseaua Muncești rămâne sistat până vineri # Realitatea.md
Lucrările de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere continuă în toate sectoarele Capitalei. Peste 30 de echipe de muncitori, împreună cu utilaje și tehnică specializată, sunt mobilizate în teren pentru a interveni pe mai multe artere ale orașului. Potrivit Primăriei Chișinău, echipele lucrează pentru reabilitarea părții carosabile și îmbunătățirea condițiilor de circulație, iar intervențiile […] Articolul Zeci de echipe lucrează la repararea drumurilor din Chișinău. Traficul pe șoseaua Muncești rămâne sistat până vineri apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Un tânăr, condamnat la 12 ani de închisoare: Una dintre infracțiuni s-a soldat cu deces # Realitatea.md
Un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru jaf și vătămare corporală gravă soldată cu decesul unui pensionar de 66 ani. În seara zilei de 3 septembrie 2025, inculpatul, împreună cu un complice judecat separat, aflându-se în stare de ebrietate, […] Articolul Un tânăr, condamnat la 12 ani de închisoare: Una dintre infracțiuni s-a soldat cu deces apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
În Parlament s-a dat start retragerii Moldovei din CSI. A fost emis aviz consultativ pentru denunțarea Statutului # Realitatea.md
În Parlament s-a dat start procedurii de retragere a Moldovei din cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru denunțarea de către țara noastră a Statutului Organizației Internaționale, Acordului de Constituite și protocolului adițional la el. Președinta Comisiei, Doina Gherman, precizează că În conformitate cu articolul 5 din Acord, […] Articolul În Parlament s-a dat start retragerii Moldovei din CSI. A fost emis aviz consultativ pentru denunțarea Statutului apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
În 2025, investițiile în Republica Moldova au crescut cu 20%, afirmă guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu. Oficiala susține că acest lucru s-a întâmplat inclusiv în pofida contextului geopolitic și internațional. Dragu a relatat într-un interviu pentru Agerpres că pentru anii următori există „o prognoză de creștere a investițiilor tot de două cifre”. Potrivit […] Articolul Anca Dragu: În 2025, investițiile în Republica Moldova au crescut cu 20% apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Jaf și violență, soldat cu deces, într-o clădire părăsită din Chișinău. Un tânăr, trimis după gratii # Realitatea.md
Un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru jaf și vătămare corporală gravă soldată cu decesul unui pensionar de 66 ani. În seara zilei de 3 septembrie 2025, inculpatul, împreună cu un complice judecat separat, aflându-se în stare de ebrietate, […] Articolul Jaf și violență, soldat cu deces, într-o clădire părăsită din Chișinău. Un tânăr, trimis după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Tragedie pe mare: 100 persoane dispărute și 78 rănite după atac submarin asupra navei iraniene # Realitatea.md
Cel puțin 100 de persoane sunt date dispărute, iar alte 78 au fost rănite în urma unui atac submarin asupra navei iraniene în largul Coastei Sri Lanka, transmite Reuters. În același sens, un purtător de cuvânt al marinei din Sri Lanka a declarat că operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare. Totodată, […] Articolul Tragedie pe mare: 100 persoane dispărute și 78 rănite după atac submarin asupra navei iraniene apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu explicații pentru Realitatea.md despre vizita de astăzi, 4 martie, a ambasadorului Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov. „Întrevederea a avut loc la solicitarea Ambasadei Federației Ruse și s-a desfășurat la nivel de șef de direcție, în conformitate cu practica diplomatică obișnuită. Discuțiile au vizat unele aspecte curente ale […] Articolul De ce a venit Oleg Ozerov la MAE? Explicațiile Ministerului Afacerilor Externe apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
EUReady: Noul program care ajută antreprenorii din Moldova să intre pe piața Uniunii Europene # Realitatea.md
Un nou program destinat antreprenorilor din Republica Moldova EUReady a fost lansat pentru a sprijini mediul de afaceri să înțeleagă, în mod practic, ce înseamnă integrarea în Uniunea Europeană și cum își pot adapta companiile pentru a rămâne competitive într-o economie europeană. Programul este destinat atât antreprenorilor care activează pe piața locală, cât și celor […] Articolul EUReady: Noul program care ajută antreprenorii din Moldova să intre pe piața Uniunii Europene apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
„Dacă nu ne vedeți, e semn că lucrăm”: Diaconu, despre instituția „invizibilă” a crizelor pe care o conduce # Realitatea.md
Instituția responsabilă de managementul crizelor din Republica Moldova este, de cele mai multe ori, invizibilă pentru public. Șeful acesteia, Sergiu Diaconu, spune însă că exact aceasta ar fi dovada că sistemul funcționează: dacă instituția nu apare în spațiul public, înseamnă că o potențială criză a fost prevenită. Instituția dispune de un buget de aproximativ 20 […] Articolul „Dacă nu ne vedeți, e semn că lucrăm”: Diaconu, despre instituția „invizibilă” a crizelor pe care o conduce apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a lansat o provocare prin care își propune să trăiască timp de o lună fără numerar, achitând toate cumpărăturile doar cu cardul. I-am întrebat pe moldoveni ce metode de plată aleg ei: cash sau card? Ce răspunsuri au oferit oamenii pe care i-am întâlnit în stradă, aflați din reportajul de mai […] Articolul VOX POPULI: Cum aleg să plătească moldovenii: cu cash sau card? apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că l-a îndemnat pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, să exercite presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin, din cauza Războiului din Ucraina. Declarațiile vin în urma ce cei doi lideri au avut o întrevedere ieri, 3 martie, la Casa Albă, transmite Reuters. „Rusia își croiește joc de timp aici […] Articolul Friedrich Merz l-a îndemnat pe Trump să pună mai multă presiune pe Putin apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Costul stocurilor de securitate de gaze naturale pentru anul 2025 este estimat la 24,48 milioane de lei, potrivit calculelor prezentate de S.A. „Energocom” Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Autoritatea a publicat solicitarea companiei pentru consultări publice, urmând să examineze și să aprobe aceste costuri, transmite Bani.md Conform documentelor depuse, cheltuielile includ costul gazelor […] Articolul Costul gazelor depozitate în 2025 depășește 24,4 milioane de lei, anunță Energocom apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
O femeie din Telenești a rămas fără 59.000 de lei: Suspecții se prezentau drept angajați ai unei clinici # Realitatea.md
Două persoane, de 49 și 26 de ani, originare din Chișinău și Taraclia, au fost reținute pentru escrocherii. Potrivit Poliției Naționale, suspecții, membri ai unui grup infracțional, prin abuz de încredere și inducerea în eroare a victimelor, se prezentau drept angajați ai unei clinici private din Moldova. Persoanele au livrat la domiciliul unei femei de […] Articolul O femeie din Telenești a rămas fără 59.000 de lei: Suspecții se prezentau drept angajați ai unei clinici apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Ambasadorul Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, surprins la MAE. Scopul vizitei nu este clar # Realitatea.md
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost observat astăzi, 4 martie, ieșind din clădirea Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Nu este clar, deocamdată scopul vizitei, transmite IPN. Contactați pentru detalii, reprezentanții Biroului de presă al MAE nu au răspuns la telefon. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Ambasadorul Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, surprins la MAE. Scopul vizitei nu este clar apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
În dimineața zilei de 4 martie, orașul Nikolaev din Ucraina a fost vizat de un atac masiv cu drone lansate de Rusia. Una dintre acestea a lovit direct un vagon de tren de pasageri, iar un angajat a fost rănit. Totodată, o persoană a murit din cauza raidurilor care au vizat și regiunea Donețk. Din […] Articolul VIDEO Raiduri în Ucraina: un mort și un rănit după atacuri cu drone apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Mihai Mîțu a depus scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni. Mesajul transmis lui Nicușor Dan # Realitatea.md
Mihai Mîțu a depus scrisorile de acreditare la palatul Cotroceni. Ambasadorul Moldovei în România a avut și o discuție cu președintele român Nicușor Dan. În cadrul ceremoniei oficiale, diplomatul a transmis un mesaj de salut din partea președintei Maia Sandu și a reiterat aprecierile pentru sprijinul solid în relațiile bilaterale dintre Chișinău și București. Mîțu […] Articolul Mihai Mîțu a depus scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni. Mesajul transmis lui Nicușor Dan apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.