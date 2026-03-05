Trafic intens la punctul de trecere Leușeni pe sensul de ieșire din țară. Recomandările Serviciului Vamal

12:50

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită autorităților centrale să ofere explicații publice privind situația de pe piața carburanților, după ce în ultimele zile s-au format rânduri la benzinăriile din țară. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, edilul a menționat că situația este cu atât mai sensibilă cu cât Republica Moldova intră în perioada lucrărilor agricole […] Articolul Ceban le cere autorităților centrale să anunțe care sunt stocurile de combustibil la ziua de astăzi apare prima dată în Realitatea.md.