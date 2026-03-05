Conductă spartă în capitală: Zeci de blocuri fără căldură; apă și aburi pe străzi
Realitatea.md, 5 martie 2026 12:50
Un deranjament tehnic produs la rețeaua termică de pe strada Andrei Doga, sectorul Rîșcani, a lăsat miercuri, 5 martie, zeci de blocuri locative și instituții publice din cartier fără căldură. La fața locului se observau scurgeri de apă pe carosabil și aburi care se ridicau din canalizare. „Termoelectrica” S.A. a confirmat că deranjamentul a fost […] Articolul Conductă spartă în capitală: Zeci de blocuri fără căldură; apă și aburi pe străzi apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
13:00
Managementul Consiliului Audiovizualului (CA) a adresat azi o scrisoare Parlamentului Republicii Moldova și Ministerului Culturii cu cinci propuneri de lege, care prevăd promovarea conținutului local, în special al celui în limba română. Acestea rezultă din analiza publicată la începutul săptămânii de CA, care a atestat o diminuare a programelor locale difuzate în limba română în […] Articolul Inițiativa CA: Mai mult conținut TV în limba română apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Un bărbat și o femeie, surprinși traversând râul Prut înot, reținuți de patrula comună moldo-română # Realitatea.md
Doi cetățeni străini au fost reținuți după ce au trecut fraudulos frontiera moldo-română prin înot. Aceștia au fost observați de o patrulă comună, formată din polițiști de frontieră din Republica Moldova și România, aflată în misiune de supraveghere. Persoanele au escaladat malul drept al râului Prut cu ajutorul unor crengi. În urma verificărilor, s-a stabilit […] Articolul Un bărbat și o femeie, surprinși traversând râul Prut înot, reținuți de patrula comună moldo-română apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:50
Un deranjament tehnic produs la rețeaua termică de pe strada Andrei Doga, sectorul Rîșcani, a lăsat miercuri, 5 martie, zeci de blocuri locative și instituții publice din cartier fără căldură. La fața locului se observau scurgeri de apă pe carosabil și aburi care se ridicau din canalizare. „Termoelectrica” S.A. a confirmat că deranjamentul a fost […] Articolul Conductă spartă în capitală: Zeci de blocuri fără căldură; apă și aburi pe străzi apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Aeroportul București suspendă joi 23 de zboruri spre Orientul Mijlociu: ce curse sunt afectate # Realitatea.md
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că 23 de curse spre și dinspre Orientul Mijlociu vor fi anulate joi, 5 martie, ca urmare a deciziilor operatorilor aerieni. Conform comunicatului, 13 decolări și 10 aterizări nu vor avea loc, iar pasagerii afectați au fost informați pentru a-și reprograma călătoriile, transmite presa română. Lista completă a […] Articolul Aeroportul București suspendă joi 23 de zboruri spre Orientul Mijlociu: ce curse sunt afectate apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Moldova ar putea încheia retragerea din CSI până la Paște? Grosu: Să încercăm să sărbătorim două lucruri odată # Realitatea.md
Moldova ar putea încheia retragerea din Comunitatea Statelor Independente (CSI) în perioada sărbătorilor pascale. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Președintele Legislativului a menționat că în Comisia politică externă a fost votat avizul consultativ. Documentul urmează să revină în Guvern pentru aprobare, apoi va fi transmis din noi Legislativului pentru dezbateri în plen. „Acum avizul […] Articolul Moldova ar putea încheia retragerea din CSI până la Paște? Grosu: Să încercăm să sărbătorim două lucruri odată apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Carburanții continuă să se scumpească! ANRE: Avem prim semnal de stabilizare a pieței # Realitatea.md
Prețurile la carburanți vor crește vineri, 6 martie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că pentru ziua de mâine sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard: – 24,33 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+ 16 bani); – 22,24 lei/litru – pentru motorina standard (+ […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească! ANRE: Avem prim semnal de stabilizare a pieței apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:30
Trei persoane, surprinse făcând săpături suspecte în fața unei case din Telecentru. Poliția nu a oferit detalii # Realitatea.md
Un grup de trei persoane a fost observate miercuri seara, 4 martie, făcând săpături în fața unei locuințe din cartierul Telecentru din Capitală, probabil în căutarea pachețelelor de droguri. Imaginile au fost publicate de jurnalista Irina Caliman. Totodată, aceasta a precizat că tinerii au ajuns cel mai probabil la locație cu un autovehicul. Dintre cele […] Articolul Trei persoane, surprinse făcând săpături suspecte în fața unei case din Telecentru. Poliția nu a oferit detalii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:00
De ce se vrea numirea lui von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor? Grosu: Juridic, moral, nu avem pretenții # Realitatea.md
Igor Grosu susține că PAS a discutat cu partenerii de dezvoltare despre amendamentul prin care Herman von Hebel să poată fi numit cu 51 de voturi în Comisia de evaluare a procurorilor. Speakerul afirmă că autoritățile din Moldova nu au pretenții la juristul olandez, nici din punct de vedere juridic, nici moral. Conform președintelui Parlamentului, […] Articolul De ce se vrea numirea lui von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor? Grosu: Juridic, moral, nu avem pretenții apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Joi dimineața, 5 martie, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță la Chișinău cu cursa FlyOne pe ruta Dubai-Chișinău, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. „În această dimineață, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță la Chișinău cu această cursă, una dintre puținele conexiuni aeriene disponibile în […] Articolul 82 de moldoveni au ajuns în siguranță la Chișinău din Dubai. MAE vine cu precizări apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Un bărbat de 30 de ani din județul Dolj, România, a fost reținut timp de 24 de ore, după ce și-a agresat vecinii, iar în urma incidentului o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale. Autoritățile au precizat că sesizarea a fost primită în noaptea de 3 spre 4 martie, în urma unui conflict izbucnit […] Articolul Un bărbat din România a fost reținut după ce și-a bătut vecinii apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
O nouă criză energetică în regiunea transnistreană a determinat convocarea de urgență a unei ședințe extinse privind asigurarea cu resurse energetice. Anunțul a fost făcut de liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care a discutat cu responsabilii din domeniu despre situația aprovizionării cu gaze naturale. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul administrației regionale, necesitatea reuniunii […] Articolul Ședința de urgență la Tiraspol, în contextul crizei energetice din regiune apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Gropile de pe drumuri, reparate în mai multe sectoare ale Capitalei. Pe ce străzi se lucrează astăzi # Realitatea.md
Lucrările de reparație a carosabilului continuă și astăzi în mai multe sectoare ale Capitalei. Echipele municipale intervin pe mai multe artere pentru lichidarea situațiilor de avariere apărute pe drumuri. În sectorul Centru, muncitorii vor interveni pe străzile A. Mateevici, Drumul Viilor, București, A. Pușkin și Armenească. În sectorul Buiucani sunt vizate străzile A. Mateevici, M. […] Articolul Gropile de pe drumuri, reparate în mai multe sectoare ale Capitalei. Pe ce străzi se lucrează astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Reacția Primăriei Chișinău la scandalul din timpul prezentării Planului de Mobilitate Urbană # Realitatea.md
Primăria Chișinău a venit cu o reacție după scandalul izbucnit la ședința de prezentare a Planului de Mobilitate Urbană, desfășurată astăzi, 5 martie. „Primăria Municipiului Chișinău condamnă acțiunile de blocare de către Fracțiunea PAS din cadrul CMC a ședinței de prezentare publică a Planului de Mobilitate Urbană desfășurate astăzi, 5 martie, curent. Menționăm ca consilierii […] Articolul Reacția Primăriei Chișinău la scandalul din timpul prezentării Planului de Mobilitate Urbană apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Scandal uriaș în armata Ucrainei: 54 oficiali militari anchetați pentru deturnarea de combustibil de miliarde grivne # Realitatea.md
Oficiali militari ucraineni sunt anchetați de Procuratura Generală a Ucrainei pentru implicare într-un scandal de deturnare de combustibil militar, care a generat pierderi uriașe pentru stat. Ancheta a scos la iveală că suspecții au falsificat documente pentru a obține cantități suplimentare de combustibil, pe care le-au revândut ulterior pentru profit, potrivit Kyiv Post. Potrivit oamenilor […] Articolul Scandal uriaș în armata Ucrainei: 54 oficiali militari anchetați pentru deturnarea de combustibil de miliarde grivne apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
PAS vrea să schimbe legea, pentru a-l numi pe Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor # Realitatea.md
PAS vrea să voteze numirea lui Herman von Hebel în Comisia privind evaluarea procurorilor prin majoritate simplă. Proiectul a fost înaintat de deputatul Igor Chiriac. Informația a fost făcută publică de către deputatul „Partidului Nostru”, Alexandru Berlinschi. Conform oficialului, proiectul unui amendament a fost înregistrat la Comisia juridică numiri și imunități. „Ieri, pe sub masă […] Articolul PAS vrea să schimbe legea, pentru a-l numi pe Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Moldovagaz va continua să furnizeze gaze pentru regiunea transnistreană încă trei luni # Realitatea.md
Moldovagaz va continua să asigure livrările de gaze naturale pentru regiunea transnistreană până la sfârșitul lunii iunie 2026, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis prelungirea mandatului companiei. Potrivit Bani.md, decizia a fost aprobată în cadrul ședinței ANRE din 4 martie 2026, la solicitarea Ministerului Energiei, care a cerut extinderea perioadei […] Articolul Moldovagaz va continua să furnizeze gaze pentru regiunea transnistreană încă trei luni apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Descoperire impresionantă într-un tir, la Florești: Mii de litri de alcool etilic depistați și o persoană reținută # Realitatea.md
20.000 de litri de alcool etilic de contrabandă au fost depistați într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești, precum și într-un depozit din Ialoveni. O persoană a fost reținută. Inițial, la Florești a fost oprit pentru verificări autovehiculul de model Volvo. În urma controlului, oamenii legii au descoperit în remorcă un ascunziș […] Articolul Descoperire impresionantă într-un tir, la Florești: Mii de litri de alcool etilic depistați și o persoană reținută apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
LIVE Scandal la Primărie, în timpul prezentării Planului de Mobilitate Urbană. A venit și poliția # Realitatea.md
Scandal la ședința de la Primăria Chișinău, acolo unde este prezentat Planul de Mobilitate Urbană. În sală au venit consilierii din cadrul fracțiunii PAS și au solicitat ca toți cei prezenți la dezbateri să iasă, deoarece vor să desfășoare ședința CMC. Asta chiar dacă ședința Consiliului Municipal este programată pentru ziua de 1 martie. La […] Articolul LIVE Scandal la Primărie, în timpul prezentării Planului de Mobilitate Urbană. A venit și poliția apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:50
Reguli noi pentru exportul de carburanți din Giurgiulești. Sunt necesare stocuri minime de benzină și motorină # Realitatea.md
Exportul produselor petroliere din Portul Giurgiulești va fi permis doar dacă stocurile depășesc anumite limite. Este vorba despre minimum 8.000 de tone de benzină și 25.000 de tone de motorină. Măsura a fost anunțată de Serviciul Vamal în contextul instituirii stării de alertă în sectorul energetic. Potrivit instituției, regulile se aplică operatorilor economici care desfășoară […] Articolul Reguli noi pentru exportul de carburanți din Giurgiulești. Sunt necesare stocuri minime de benzină și motorină apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
O nouă noapte de atacuri a vizat mai multe regiuni ale Ucrainei. O dronă rusească a lovit o navă străină care părăsea portul Cernomorsk din regiunea Odesa, iar mai mulți membri ai echipajului au fost răniți. În același timp, alte două persoane au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk, potrivit presei ucrainene. Potrivit autorităților, în seara […] Articolul FOTO Noapte de atacuri aeriene în Ucraina: regiunile vizate de bombardamente apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Bagaj plin cu țigări, depistat pe Aeroportul Chișinău. Un lituanian voia să le ducă la Londra fără să le declare # Realitatea.md
Peste 3300 de țigarete tăinuite într-un bagaj au fost depistate de polițiștii de frontieră pe Aeroportul Internațional Chișinău. Cazul a fost înregistrat în timpul controlului de specialitate al pasagerilor unei curse avia spre Londra. Polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali, au verificat bagajul unui pasager și au găsit în interior 167 de pachete […] Articolul Bagaj plin cu țigări, depistat pe Aeroportul Chișinău. Un lituanian voia să le ducă la Londra fără să le declare apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Ion Ceban acuză Ministerul Culturii de blocarea reabilitării Parcului „Ștefan cel Mare și Sfânt” # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, unul dintre principalele parcuri care urmează să fie reabilitate, se confruntă cu noi blocaje din partea Ministerului Culturii, care ar impune municipalității să îmbrace totul în granit. „Eu vreau să văd cum iarna vor merge oamenii pe granit. Dar deja avem […] Articolul Ion Ceban acuză Ministerul Culturii de blocarea reabilitării Parcului „Ștefan cel Mare și Sfânt” apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Republica Moldova intră de astăzi, 5 martie în stare de alertă energetică. Hotărârea Guvernului privind instituirea stării de alertă pentru 60 de zile a fost publicată în Monitorul Oficial. Decizia a fost aprobată la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor asupra aprovizionării cu energie. Potrivit […] Articolul Republica Moldova intră de astăzi în stare de alertă energetică apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
VIDEO Au încercat să ia un credit pe numele altei persoane. Doi tineri din Bălți au fost reținuți de poliție # Realitatea.md
Au vrut să obțină rapid bani, folosind identitatea altei persoane, însă planul lor s-a oprit înainte de a fi dus la capăt. Doi tineri din Bălți au fost reținuți de polițiști după ce au încercat să obțină fraudulos un credit de la o companie de microfinanțare. Potrivit poliției, tentativa de escrocherie a avut loc în […] Articolul VIDEO Au încercat să ia un credit pe numele altei persoane. Doi tineri din Bălți au fost reținuți de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Închisoare pentru un tânăr de 25 de ani: A furat o brățară de aur și a fost prins de mai multe ori beat la volan # Realitatea.md
Un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru furt, trei episoade de conducere a autovehicului în stare de ebrietate și fals în declarații. Totodată, instanța i-a retras dreptul de a conduce mijloace de transport. La 20 ianuarie […] Articolul Închisoare pentru un tânăr de 25 de ani: A furat o brățară de aur și a fost prins de mai multe ori beat la volan apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Deputații se întrunesc astăzi, 5 martie, la ora 10:00 în ședință plenară. Urmăriți în direct pe RLIVE.MD. În lectura a doua, parlamentarii vor examina proiectul de lege privind transformarea rețelei de date contabile în rețeaua privind durabilitatea agricolă și alte intervenții în actele normative din domeniul agricol, precum și inițiativa legislativă care vizează […] Articolul Deputații se întrunesc astăzi în ședință plenară. Urmăriți în direct pe RLIVE.MD apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Schimbare în conducerea Moldindconbank: Victor Cibotaru, numit Președinte al Comitetului de Conducere # Realitatea.md
Moldindconbank anunță că, începând cu data de 7 martie 2026, funcția de Președinte al Comitetului de Conducere va fi exercitată de Victor Cibotaru, în prezent Prim-Vicepreședinte al Comitetului de Conducere. Candidatura sa a fost aprobată de Banca Națională a Moldovei prin Hotărârea din 16 februarie 2026. Actualul Președinte al Comitetului de Conducere, Alexander Picker, își […] Articolul Schimbare în conducerea Moldindconbank: Victor Cibotaru, numit Președinte al Comitetului de Conducere apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Bărbatul care a ucis un pensionar în sectorul Rîșcani al Capitalei, plasat în arest preventiv # Realitatea.md
Bărbatul de 39 de ani care a omorât un pensionar de 61 de ani în sectorul Rîșcani al Capitalei și a aplicat violență față de oamenii legii a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri, 4 martie 2026. Potrivit Procuraturii Generale (PG), inițial, poliția a fost sesizată despre […] Articolul Bărbatul care a ucis un pensionar în sectorul Rîșcani al Capitalei, plasat în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:00
Moldova va deveni gazda Campionatului Mondial de judo pentru cadeți. Acordul a fost semnat la Tașkent # Realitatea.md
Republica Moldova va găzdui, în 2027, pentru prima dată Campionatul Mondial de judo pentru cadeți, competiție care va reuni tineri judokani din întreaga lume. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Acordul privind organizarea competiției a fost semnat la Tașkent, Uzbekistan, între președintele Federației Internaționale de Judo, Marius Vizer, și președintele Federației de […] Articolul Moldova va deveni gazda Campionatului Mondial de judo pentru cadeți. Acordul a fost semnat la Tașkent apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Republica Moldova are în prezent de stocuri de motorină pentru aproximativ 12 zile de consum, iar cele de benzină acoperă peste 20 de zile, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la Moldova1. Potrivit ministrului, în benzinării și depozite există rezerve de motorină pentru aproximativ șapte zile, iar în depozitele din Portul […] Articolul Ministrul Energiei: Republica Moldova are stocuri de motorină pentru circa 12 zile apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
„Pervîi Kanal” și alte televiziuni rusești nu mai sunt difuzate în Kazahstan. Un operator a scos posturile din grilă # Realitatea.md
Mai multe canale rusești au dispărut brusc din grila unuia dintre cei mai mari operatori de televiziune cu plată din Kazahstan. Decizia a fost luată de compania „Alma TV”, care a oprit retransmisia acestora începând cu 28 februarie 2026, relatează Orda.kz. Astfel, telespectatorii nu mai pot urmări o serie de posturi populare, printre care „Pervîi […] Articolul „Pervîi Kanal” și alte televiziuni rusești nu mai sunt difuzate în Kazahstan. Un operator a scos posturile din grilă apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 5 martie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 16 bani. Dolarul american costă 17 lei și 33 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 95 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană […] Articolul Curs valutar 5 martie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
VIDEO Newton House Grădina Botanică infrastructura ce definește un complex rezidențial # Realitatea.md
Newton House Grădina Botanica este un complex rezidențial poziționat strategic în sectorul Botanica, vizavi de cel mai mare parc natural al orașului. Proiectul este structurat în jurul unui concept urban care îmbină funcțiunea rezidențială cu facilități educaționale, comerciale și de agrement, beneficiind totodată de acces rapid la transport și servicii variate. Complexul rezidențial este organizat […] Articolul VIDEO Newton House Grădina Botanică infrastructura ce definește un complex rezidențial apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina sunt în impas. Zelenski: „Nu există semnalele necesare pentru o întâlnire trilaterală” # Realitatea.md
Negocierile privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, la care participă Moscova, Kievul și Washingtonul, sunt în prezent în pauză din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit liderului ucrainean, reprezentanții Ucrainei continuă să comunice „practic zilnic” cu oficialii americani. „Acum, din cauza situației din jurul Iranului, […] Articolul Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina sunt în impas. Zelenski: „Nu există semnalele necesare pentru o întâlnire trilaterală” apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Cozi la benzinării în mai multe localități din țară. Autoritățile dau asigurări că rezervele sunt suficiente # Realitatea.md
Cozi s-au format la majoritatea benzinăriilor din Republica Moldova, iar imaginile cu șiruri de automobile au fost publicate pe rețelele de socializare. În unele cazuri, șoferii au fost surprinși alimentând nu doar rezervoarele mașinilor, ci și recipiente sau rezervoare speciale. În contextul situației create, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că Republica […] Articolul Cozi la benzinării în mai multe localități din țară. Autoritățile dau asigurări că rezervele sunt suficiente apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Canada nu exclude participarea militară în războiul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: Îi vom sprijini pe aliaţii noştri # Realitatea.md
Premierul canadian Mark Carney nu exclude posibilitatea unei participări militare a Canadei în războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, relatează AFP, citată de Agerpres. „Nu putem exclude niciodată categoric participarea”, a spus Mark Carney. „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”, a adăugat el. Șeful guvernului de la Ottawa se află într-o vizită oficială în […] Articolul Canada nu exclude participarea militară în războiul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: Îi vom sprijini pe aliaţii noştri apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Trafic intens la punctul de trecere Leușeni pe sensul de ieșire din țară. Recomandările Serviciului Vamal # Realitatea.md
Trafic intens de călători și mijloace de transport se înregistrează la această oră la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Serviciului Vamal, aglomerația se menține pe direcția de ieșire din țară, iar autoritățile de control intervin pentru a fluidiza circulația la frontieră. Reprezentanții instituției precizează că echipele […] Articolul Trafic intens la punctul de trecere Leușeni pe sensul de ieșire din țară. Recomandările Serviciului Vamal apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:00
În regiunea din stânga Nistrului s-au format cozi la stațiile de alimentare cu gaz, în contextul restricțiilor impuse asupra consumului, relatează presa locală. Potrivit informațiilor apărute în mass-media din regiune, alimentarea cu gaz la stații a fost permisă ieri doar până la ora 20:00, fapt care a determinat mai mulți șoferi să se grăbească să […] Articolul Cozi imense la stațiile de alimentare cu gaz din regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Prognoza meteo pentru 5 martie: Cer predominant senin și temperaturi de până la +13°C. # Realitatea.md
Meteorologii anunță cer predominant senin și lipsa precipitațiilor pe parcursul zilei. Totuși, noaptea și dimineața, izolat, se va forma ceață slabă, care ar putea reduce temporar vizibilitatea în unele zone. Vântul va sufla slab pe timpul nopții, iar ziua va deveni moderat din nord-vest, cu intensificări izolate de până la 15–18 m/s. În ceea ce […] Articolul Prognoza meteo pentru 5 martie: Cer predominant senin și temperaturi de până la +13°C. apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:40
Traficul rutier pe șoseaua Muncești, între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi, va fi reluat joi # Realitatea.md
Circulația rutieră pe șoseaua Muncești, între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi, va fi redeschisă joi, 5 martie, după lucrările de reparație a carosabilului afectat iarna aceasta, anunță Primăria Chișinău. Potrivit autorităților, pe șoseaua Muncești au intervenit 10 echipe, cu câteva zeci de muncitori, pentru lucrările temporare necesare până la reabilitarea completă a străzii, planificată […] Articolul Traficul rutier pe șoseaua Muncești, între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi, va fi reluat joi apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Israelul va redeschide parţial spaţiul aerian joi, urmând să fie efectuate zboruri limitate # Realitatea.md
Israel a anunțat că, începând de joi, 5 martie curent, va redeschide treptat Aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile de sosire, scrie CNN. Măsura va permite cetățenilor israelieni să revină în țară, potrivit Autorității Aeroporturilor din Israel. Primul zbor, un avion al companiei El Al venit din Atena, este programat să aterizeze […] Articolul Israelul va redeschide parţial spaţiul aerian joi, urmând să fie efectuate zboruri limitate apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Senatul SUA urmează să voteze o rezoluție privind puterile de război, menită să limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a ordona acțiuni militare suplimentare în Iran, informează știrileprotv.ro. Măsura ar cere retragerea forțelor americane din conflict, cu excepția cazului în care Congresul aprobă oficial operațiunile. Însă încercările anterioare de a restrânge autoritatea prezidențială au eșuat, […] Articolul Senatul SUA votează pentru a îi restrânge puterile lui Trump în războiul din Iran apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Permisele de muncă pentru lucrătorii străini din Israel, prelungite automat: Condițiile stabilite de ambasadă # Realitatea.md
Permisele de muncă ale lucrătorilor străini din sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor din Israel ar putea fi extinse automat până pe 30 iunie 2026, fără necesitatea depunerii unei cereri. Această prelungire se va aplica doar lucrătorilor care respectă anumite criterii stabilite de autorități și în lipsa altor restricții, informează Ambasada Republicii Moldova în Israel. Măsura […] Articolul Permisele de muncă pentru lucrătorii străini din Israel, prelungite automat: Condițiile stabilite de ambasadă apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Funeraliile fostului lider suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, care urmau să dureze trei zile, trebuiau să înceapă, miercuri, iar pe rețelele de socializare au apărut imagini care arătau pregătirile pentru organizarea evenimentului, potrivit BBC, scrie mediafax.ro. Cu toate acestea, organizatorii au declarat că ceremonia va fi amânată până când vor fi pregătite toate infrastructurile […] Articolul Funeraliile fostului lider iranian, Ali Khamenei, au fost amânate apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Peste o mie de funcții din cadrul Poliției Naționale rămân vacante din cauza moratoriului instituit încă din 2017. Informația a fost prezentată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor audieri organizate de către Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică, transmite IPN. Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, în prezent în […] Articolul Peste o mie de funcții vacante în Poliția Națională. Cauza este moratoriul din 2017 apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Iranul deține două rachete balistice moderne care pot lovi sud-estul Europei, inclusiv Grecia, Bulgaria și România, potrivit unei analize Politico. Deși România dispune de sistemul antirachetă instalat de SUA la Deveselu, cu scopul de a intercepta astfel de atacuri, Iranul poate amenința țările europene și cu drone, asasinate sau atacuri cibernetice. Regimul de la Teheran […] Articolul Rachetele iraniene balistice, capabile să lovească România, Grecia și Bulgaria apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Ministerul Energiei din Irak a anunțat o oprire completă a sistemului național de electricitate, ceea ce a dus la căderea curentului practic în întreaga țară. Potrivit presei locale, sistemul energetic al Irakului este complet nealimentat, iar specialiștii lucrează pentru a restabili furnizarea de energie. Până în prezent, autoritățile nu au comunicat cauzele oficiale ale acestei […] Articolul ULTIMA ORĂ! Irakul a rămas fără electricitate apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Escrocherie la Bălți: un bărbat de 76 de ani a rămas fără 33 000 de lei și 18 000 euro # Realitatea.md
Un bărbat de 76 de ani din municipiul Bălți a fost vizat de o tentativă de escrocherie, însă planul infractorilor a fost dat peste cap de polițiști. Sub pretextul că o persoană ar fi încercat să retragă bani din contul acestuia în baza unei procuri false, escrocii l-au convins să retragă din bancă suma de […] Articolul Escrocherie la Bălți: un bărbat de 76 de ani a rămas fără 33 000 de lei și 18 000 euro apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
În regiunea transnistreană este introdus un regim strict de economisire a gazelor, iar Centrala termoelectrică de la Cuciurgan a trecut pe cărbune. Problemele cu livrările de gaz sunt legate de situația tensionată din Orientul Mijlociu. Potrivit Zonei de Securitate, în mecanismul de aprovizionare cu gaze naturale au apărut perturbări critice, care au redus semnificativ volumul […] Articolul Regiunea transnistreană, pe regim de economisire a gazelor. MGRES trece la cărbune apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Procurorii și polițiștii din județul Timiș au prins în flagrant un bărbat în vârstă de 39 de ani, în timp ce tranzacționa aproximativ două kilograme de canabis în municipiul Timișoara. Potrivit anchetatorilor, drogurile urmau să fie vândute pentru suma de 30.000 de lei, transmite MediaFax. În acest context, autoritățile precizează că suspectul ar fi procurat […] Articolul Bărbat prins în flagrant la Timișoara cu două kilograme de canabis apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.