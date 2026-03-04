Funeraliile fostului lider iranian, Ali Khamenei, au fost amânate

11:10

Într-o piață a muncii tot mai competitivă, statutul de Angajator de Top nu este doar un titlu de excelență, ci un indicator al maturității organizaționale și al investiției constante în oameni. Pentru profesioniști, un astfel de angajator înseamnă acces la programe de dezvoltare, leadership autentic, stabilitate pe termen lung și un mediu în care performanța