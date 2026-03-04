Permisele de muncă pentru lucrătorii străini din Israel, prelungite automat: Condițiile stabilite de ambasadă

12:00

În Asia de Sud au rămas blocați 34 de turiști moldoveni, care aveau zboruri de tranzit prin Orientul Mijlociu la întoarcere în Republica Moldova. Secretarul de Stat de la Ministerul Afacerilor Externe Valeriu Mija a precizat că autoritățile caută soluții, pentru ca aceștia să ajungă acasă. Mija afirmă că datele au fost prezentate diplomației de […]