Canada nu exclude participarea militară în războiul din Orientul Mijlociu
Noi.md, 5 martie 2026 09:00
Premierul canadian Mark Carney nu exclude posibilitatea unei participări militare a Canadei în războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, relatează AFP, citată de Agerpres.„Nu putem exclude niciodată categoric participarea”, a spus Mark Carney. „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”, a adăugat el.Șeful guvernului de la Ottawa se află într-o vizită oficială în Australia, aflată în
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
09:00
Astăzi, 5 martie 2026, în intervalul 09:00 – 16:00, vor fi efectuate lucrări planificate de mentenanță la sistemele informaționale ale Serviciului Vamal al Ucrainei, în punctul de trecere Dolinskoe (Ucraina), notează Noi.md.Pe durata desfășurării lucrărilor tehnice, activitatea punctului de trecere a frontierei de pe partea ucraineană va fi temporar oprită, fapt ce va determina restricționarea
09:00
Sportivul de taekwondo, Daniel Lungu, a urcat pe podium la Turneul Internațional din seria ranking # Noi.md
Sportivul de taekwondo Daniel Lungu a câștigat medalia de bronz la Turneul Internațional din seria ranking. Competiția s-a desfășurat la Sofia, Bulgaria, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.Discipolul antrenorului Mihai Frumusache s-a întors de la competiția din Sofia cu medalia de bronz, obținută în categoria de greutate de până la 73 kg, notează Noi.md cu refeire la uni
09:00
Acum o oră
08:30
Circulația rutieră pe o porțiune a șoselei Muncești va fi reluată după lucrări de reparație # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău anunță că, începînd de joi, 5 martie, va fi redeschisă circulația rutieră pe porțiunea șoselei Muncești, între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi.Potrivit autorităților municipale, decizia a fost luată după finalizarea lucrărilor de remediere a defectelor din carosabil, apărute în urma condițiilor climaterice din iarna curentă.La intervențiile de pe șos
08:30
Mai mulți procurori din cadrul instituțiilor-cheie ale sistemului de justiție au demisionat după ce au fost notificați în cadrul procesului de evaluare externă (vetting). Informația a fost confirmată de vicepreședinta Comisiei de vetting, Virginia Moraru, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.Potrivit acesteia, demisiile au fost depuse în momentul notificării individuale a procuroril
Acum 2 ore
08:00
Trafic intens la PTF Leușeni: Autoritățile recomandă rute alternative pentru ieșirea din țară # Noi.md
Poliția de Frontieră anunță trafic majorat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit instituției, la această oră se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport, ceea ce a dus la formarea aglomerațiilor la linia de control.Situația este influențată și de implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) în PTF Leuș
08:00
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar s-a consolidat și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană 4,5 bani, iar de la dolarul american - mai mult de 9 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 5 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1648 lei pentru un euro (-4,37 bani) și 17,3326
07:30
Astăzi pe întreg teritoriul republicii cerul va fi senin. Precipitații nu se prevăd.Dimineața se va semnala ceață. Vîntul va sufla moderat, din nord-vest, izolat cu rafale de pînă la 15-18 m/s.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +11... +13°C.În centru se așteaptă +9...+11°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +5... +8°C.
07:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sugerat că ar fi mai avantajos pentru Rusia să oprească imediat livrările de gaz către Europa, decît să aștepte ca țările europene să renunțe complet la gazul rus.Despre aceasta a declarat Putin pe 4 martie, transmite meduza.io.„Plănuiesc peste o lună… să impun restricții la achiziția gazului rusesc, inclusiv a celui lichefiat, iar în 2027 — alte rest
Acum 4 ore
07:00
Corneliu Popovici: „Școlile din Capitală explodează sub numărul de elevi, iar calitatea actului educațional are de suferit” # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a ieșit cu o reacție la intențiile autorităților de a reorganiza școlile, avertizînd că închiderea instituțiilor de învățămînt din sate ar avea consecințe directe asupra sistemului educațional din Chișinău.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Popovici susține că fenomenul supraaglomerării școlilor din Capitală este deja vizibil și ar fi
07:00
Moldova a picat examenul în domeniul energetic, deoarece a mizat pe lipsa unei producții proprii și pe dependența aproape totală de achizițiile externe, a renunțat voluntar să gestioneze costul energiei și a acceptat să trăiască după condițiile pieței externe, dar nu este capabilă să amortizeze șocurile externe, precum cele care au apărut acum din cauza situației din Iran și care au dus la creșter
06:30
Andrei Neguța: Reintegrarea are nevoie de pași practici, nu de decizii care tensionează dialogul # Noi.md
În cadrul mesei rotunde dedicate reintegrării Republicii Moldova, organizată de Partidul Alianța „Moldovenii”, ambasadorul Andrei Neguța a ținut un discurs amplu despre necesitatea unor soluții concrete pentru reglementarea conflictului transnistrean. El a vorbit despre responsabilitatea partidelor politice, despre blocajele din procesul decizional, despre rolul Federației Ruse în negocieri și des
06:30
Moldova se află la intersecția civilizațiilor, a culturilor, pe linia rupturii civilizaționale, și dacă vorbim despre alegerea civilizațională, atunci ea ar putea să facă singură acest lucru, să aleagă, dar în acest moment, din păcate, nu putem vorbi despre acest lucru.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru S
05:30
Un studiu analizează ce îi face diferiți pe „super-vîrstnici” și de ce memoria lor rămîne remarcabilă chiar și la vîrste foarte înaintate.Un nou studiu, publicat în revista Nature, arată că persoanele numite „super-vîrstnici” produc mult mai multe celule nervoase noi decît alți oameni de aceeași vîrstă. Aceștia sînt vîrstnici care își păstrează memoria excepțională la peste 80 de ani, potrivit
Acum 6 ore
04:30
Cercetătorii au conectat 200.000 de celule cerebrale umane la cipuri de siliciu și le-au antrenat să joace Doom, un pas major în dezvoltarea calculatoarelor biologice programabile.Cercetătorii au reușit să antreneze celule cerebrale umane vii, conectate la un hardware din siliciu, să joace celebrut joc video Doom, marcînd un moment important în domeniul sistemelor de calcul biologic, scrie med
03:30
Cea mai veche gară din lume nu a fost gară decît o scurtă perioadă de timp.Paradoxul apare în Guinness Book. Deși are aproape 200 de ani, gara a fost folosită pentru transport doar 14 ani.Cea mai veche gară din lume are aproape 200 de ani și este situată într-un oraș din Marea Britanie, potrivit Express. Gara a fost construită în urmă cu aproape două secole și rămîne cea mai veche clădire
Acum 8 ore
02:30
Cea mai importantă setare de confidențialitate a contului Google pe care aproape nimeni nu o folosește # Noi.md
Există un instrument automatizat gratuit care elimină informațiile despre tine din rezultatele căutării Google.Din motive necunoscute, majoritatea oamenilor nu îl folosesc.Știai că un număr imens de companii îți vînd numele, adresa de acasă, numărul de telefon și multe altele în mediul online? Așa-numiții „brokeri de date” oferă informațiile tale oricui le dorește la prețuri de nimic, de l
01:30
Luna februarie a fost cea mai ploioasă înregistrată în Franţa după anul 1959 şi a doua cea mai caldă lună februarie din 1900, cu o temperatură medie care a depăşit cu 3,6 grade Celsius valoarea de referinţă din perioada 1991–2020, a anunţat miercuri serviciul francez de meteorologie.Cu 4 grade Celsius peste valoarea normală de referinţă, doar luna februarie 1990 a depăşit temperatura medie din
Acum 12 ore
01:00
La aeroportul Köln/Bonn, vameșii germani au găsit aproximativ 25 kg de ketamină ascunsă în figurine de pitici de grădină vopsite în auriu.Potrivit serviciului vamal, valoarea totală a transportului ilegal este estimată la aproximativ 1 milion de euro.{{867205}}Drogurile au fost găsite în urmă cu aproximativ o lună, în timpul verificării cu raze X a patru colete trimise din sudul Germaniei
00:30
Cea de-a patra sesiune a celui de-al 14-lea Comitet Național al Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez (CCPPC), cel mai înalt for consultativ politic din China, a fost deschisă miercuri la Beijing.La deschiderea evenimentului au participat președintele Chinei, Xi Jinping, precum și alți lideri ai statului, scrie romanian.cgtn.com.
00:30
Sfîrșitul iernii a fost însoțit de temperaturi neobișnuit de ridicate în aproape toată Europa, în special în nordul Spaniei și sud-vestul Franței, unde au fost înregistrate mai multe recorduri pentru luna februarie.În orașele din Noua Aquitania și Țara Bascilor, inclusiv Bordeaux, Bilbao și San Sebastian, temperatura a egalat sau a depășit valorile maxime înregistrate anterior în luna februari
00:00
Ministru chienz de Externe, Wang Yi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul israelian de Externe, Gideon Sa'ar, la cererea acestuia, scrie romanian.cgtn.com.După ce a ascultat informarea făcută de Sa'ar cu privire la poziția Israelului față de situația actuală, Wang Yi a declarat că China a susținut în mod constant soluționarea problemelor internaționale și regionale prin dialog și consul
4 martie 2026
23:30
China își exprimă dorința ca toate țările care împărtășesc aceleași idealuri și viziuni privind gestionarea globală să devină membre ale Grupului „Prieteni pentru Guvernanță Globală”, a declarat miercuri purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe, Mao Ning, scrie romanian.cgtn.comEa a precizat că, în 27 februarie, reprezentanți ai aproape 60 de state au participat la ceremonia inaugurală
23:30
În Luxor, Egipt, arheologii au descoperit un cimitir de mari dimensiuni, care a aruncat o nouă lumină asupra vieții religioase din Egiptul Antic.În timpul săpăturilor în necropola Asasif, oamenii de știință au găsit zeci de sarcofage viu colorate și vase sigilate, vechi de aproape 3000 de ani.Arheologii au declarat că descoperirea a avut loc în colțul sud-vestic al necropolei Asasif, care
23:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), Xi Jinping, a subliniat, la începutul anului 2026, că liderii de la toate nivelurile trebuie să adopte și să aplice o concepție corectă asupra performanței guvernanței, concentrată pe îmbunătățirea bunăstării poporului, pe baza faptelor și a principiilor științifice, scrie romanian.cgtn.com.În ultimele zile, CCPCC
23:00
Sonda spațială MAVEN a NASA a detectat un semnal electromagnetic care dovedește existența fulgerelor pe Marte.Sonda spațială MAVEN a înregistrat un semnal electromagnetic neobișnuit pe Marte. Acest semnal este creat de obicei de fulgere pe Pămînt. Oamenii de știință spun că aceasta este prima dovadă a existenței fulgerelor pe Planeta Roșie.{{864486}}Pe Pămînt, fulgerele sperie unele persoa
22:30
La sfîrșitul secolului al XIX-lea, o descoperire arheologică neașteptată pe coasta mediteraneană a Spaniei a stîrnit o dezbatere care a durat mai bine de un secol.Sculptura din calcar, care mai tîrziu a primit numele „Doamna din Elche”, a devenit unul dintre cele mai cunoscute exemple de artă iberică antică.În vara anului 1897, un fermier care lucra în apropiere de Elche a descoperit un bust
22:30
Prețul gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor apărute pe piețele energetice internaționale. Asigurarea vine din partea ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că autoritățile au contractat din timp volumele necesare pentru întregul sezon rece și pentru anul gazier 2025–2026.Declarația a fost făcută în cadrul
22:00
Energocom a procurat, în luna februarie, un volum total de 420,508 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 123,80 euro/MWh, informează moldpres.Pentru comparație, în luna ianuarie 2026, Energocom a procurat un volum total de 478,233 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 144,52 euro/MWh.Potrivit Energocom, costurile de achiziție nu includ taxe și chel
22:00
Republica Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor necesare pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre din Ucraina pe piața moldovenească.Subiectul a fost discutat la o întrevedere între reprezentanții Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor, care au discutat asupra pașilor necesari
22:00
Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare se întrunește în prima ședință # Noi.md
Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova se convoacă în prima ședință din actuala legislatură. Ședința va avea loc vineri, 6 martie.Subiectele de pe ordinea de zi includ situația curentă din regiunea transnistreană și municipiul Tighina, situația din Zona de securitate, precum și evoluțiile din procesul
22:00
Imagini virale: Șoferii au luat cu asalt benzinăriile după declararea stării de alertă energetică # Noi.md
Cozi la mai multe benzinării din Republica Moldova au fost semnalate miercuri, 4 martie, în diferite localități din țară, după ce în spațiul online au apărut informații despre o posibilă criză de carburanți.În unele cazuri, șoferii au fost surprinși alimentînd nu doar automobilele, ci și rezervoare sau canistre suplimentare, informează Noi.md cu referire la Index. Imaginile publicate pe re
21:30
ANRE prelungește mandatul „Moldovagaz” pentru aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis să prelungească mandatul SA „Moldovagaz” privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene. Hotărîrea a fost aprobată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de administrație al ANRE din 4 martie 2026.Potrivit instituției, decizia a fost luată la solicitarea Ministerul Energiei al Republicii Moldova, care a pro
21:30
Irakul se confruntă cu o pană masivă de electricitate, după ce sistemul energetic național s-a oprit complet. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei de la Bagdad, care a precizat că furnizarea curentului a fost întreruptă practic pe întreg teritoriul țării.Rețeaua energetică a rămas fără alimentare, iar echipele de specialiști încearcă să repornească sistemul și să restabilească treptat f
21:30
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare din perioada 5–6 martie.În lectura a doua, deputații vor examina proiectul de lege privind transformarea rețelei de date contabile în rețeaua privind durabilitatea agricolă și alte intervenții în actele normative din domeniul agricol, precum și inițiativa legislativă care vizează
21:30
Lucrătorii străini din Israel, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, ar putea beneficia de prelungirea automată a permiselor de muncă pînă la 30 iunie 2026. Este vorba despre angajații din sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor.Anunțul a fost făcut pe 4 martie de ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandru Roitman, care a făcut referire la informațiile transmise de Auto
21:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sînt suficiente și nu prezintă, în prezent, riscuri sistemice pentru consumatori, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu care influențează piețele internaționale.Potrivit lui Alexei Taran, directorul ANRE, instituția a instituit un mecanism de raportare zi
21:00
Televizor la prețul unui baton cu fructe: un bărbat riscă închisoare pentru o „cumpărătură nereușită” în Germania # Noi.md
Furturile din comerțul cu amănuntul sînt în creștere în Germania, iar casele de marcat cu autoservire devin tot mai des ținta hoților.Un incident petrecut pe 28 februarie, într-un supermarket din Neckarsulm, arată cît de îndrăzneți pot fi unii infractori, potrivit Echo24.{{867497}}Potrivit informațiilor transmise de poliția din Heilbronn, un bărbat necunoscut a intrat în magazin și și-a um
20:30
Un spațiu dedicat socializării, activităților zilnice și sprijinului pentru persoanele de vîrsta a treia a fost inaugurat în comuna Prepelița din raionul Sîngerei, notează Noi.md.Clubul pentru persoane vîrstnice vine să răspundă nevoii tot mai mari de implicare activă a seniorilor în viața comunității și de reducere a izolării sociale.{{867846}}„Programul național privind îmbătrînirea acti
Acum 24 ore
20:00
Serviciul de presă al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) a publicat afișul oficial al Campionatului Mondial din 2026, care va avea loc în vara anului curent în SUA, Canada și Mexic.{{860912}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la site-ul oficial al organizației, pentru prima dată în istoria Campionatelor Mondiale FIFA, trei artiști și-au unit eforturile pentru a crea posterul campionatului: C
20:00
Propunere de promovare a evaluării pentru candidatele la CSJ, Elena Croitor și Oxana Parfeni # Noi.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii rapoartele de evaluare privind candidatele la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, Elena Croitor și Oxana Parfeni, înaintînd, în ambele cazuri, propunerea de promovare a evaluării.Candidatele au participat recent la audieri publice, desfășurate de Comisie potrivit cadrului normativ aplica
19:30
Joi, mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Măsura se referă la consumatorii de pe următoarele adrese:{{867495}}-str. M.Drăgan 28/2; 30/1; 30/2; 30/3; 32/1; 32/2; 34/1; 34/2; 36/1; 36/2; 38; 42; Ciocana 12Joi, în intervalul 08:50– 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de
19:30
În Transnistria a fost introdus un regim de economisire strictă a gazelor, după reducerea livrărilor acestora # Noi.md
În legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au avut loc întreruperi critice în mecanismul de livrare a gazelor naturale în Transnistria.Despre acest lucru a comunicat așa-numitul Minister al Dezvoltării Economice al autoproclamatei RMN, menționînd că consecințele evenimentelor menționate au dus la o reducere semnificativă a volumului livrărilor de gaze și, în consecință, la necesitatea
19:00
Debitul apei din munții Carpați în Nistru se apropie de 300 m3/s, iar nivelul rezervorului Dnestrovsk a atins 114 m deasupra nivelului mării.Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, director executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctor în științe biologice, Ilia Trombițchi.Potrivit acestuia, debitul din acest rezervor în aval rămîne în co
19:00
Cît ne costă gazele păstrate pentru situații de criză: Energocom vine cu calcule de milioane # Noi.md
Costul stocurilor de securitate de gaze naturale pentru anul 2025 este estimat la 24,48 milioane de lei, potrivit calculelor prezentate de S.A. „Energocom” Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Autoritatea a publicat solicitarea companiei pentru consultări publice, urmînd să examineze și să aprobe aceste costuri.Conform documentelor depuse, cheltuielile includ costul gaz
18:30
În Tiraspol a fost întreruptă furnizarea căldurii și a apei calde.Despre acest lucru au comunicat locuitorii orașului pe rețelele de socializare. Deocamdată nu se știe cînd va fi reluată furnizarea căldurii și apei calde și din ce motiv a fost luată decizia de a întrerupe furnizarea acestora.
18:30
În timp ce o serie de țări din Uniunea Europeană consfințesc în Constituție dreptul de a folosi numerarul, autoritățile din Moldova îndeamnă tot mai activ cetățenii să renunțe la numerar și să prefere plățile fără numerar.În special, ministrul Finanțelor din Moldova, Andrian Gavrilită, a declarat că, în calitate de experiment, intenționează să trăiască o lună fără a folosi numerar și va folosi
18:30
Lucrările de reparație capitală pe un sector al drumului național R26 Bender – Căușeni – Cimișlia au fost finalizate, iar astăzi a avut loc recepția oficială a obiectivului.Tronsonul modernizat traversează localitatea Sălcuța și are o lungime de peste 7 kilometri, fiind parte a unui coridor rutier important pentru sud-estul Republicii Moldova.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor,
18:00
Extinderea capacităților aeroportuare, valorificarea potențialului de la Mărculești și elaborarea unui master-plan integrat au fost principalele probleme abordate în cadrul discuțiilor cu investitori internaționali, susținute de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR).Discuțiile s-au concentrat pe necesitatea modernizării și extinderii capacită
18:00
