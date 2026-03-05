Celule cerebrale umane crescute pe un cip au învățat să joace un joc video
Noi.md, 5 martie 2026 04:30
Cercetătorii au conectat 200.000 de celule cerebrale umane la cipuri de siliciu și le-au antrenat să joace Doom, un pas major în dezvoltarea calculatoarelor biologice programabile.Cercetătorii au reușit să antreneze celule cerebrale umane vii, conectate la un hardware din siliciu, să joace celebrut joc video Doom, marcînd un moment important în domeniul sistemelor de calcul biologic, scrie med
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum o oră
04:30
Cercetătorii au conectat 200.000 de celule cerebrale umane la cipuri de siliciu și le-au antrenat să joace Doom, un pas major în dezvoltarea calculatoarelor biologice programabile.Cercetătorii au reușit să antreneze celule cerebrale umane vii, conectate la un hardware din siliciu, să joace celebrut joc video Doom, marcînd un moment important în domeniul sistemelor de calcul biologic, scrie med
Acum 2 ore
03:30
Cea mai veche gară din lume nu a fost gară decît o scurtă perioadă de timp.Paradoxul apare în Guinness Book. Deși are aproape 200 de ani, gara a fost folosită pentru transport doar 14 ani.Cea mai veche gară din lume are aproape 200 de ani și este situată într-un oraș din Marea Britanie, potrivit Express. Gara a fost construită în urmă cu aproape două secole și rămîne cea mai veche clădire
Acum 4 ore
02:30
Cea mai importantă setare de confidențialitate a contului Google pe care aproape nimeni nu o folosește # Noi.md
Există un instrument automatizat gratuit care elimină informațiile despre tine din rezultatele căutării Google.Din motive necunoscute, majoritatea oamenilor nu îl folosesc.Știai că un număr imens de companii îți vînd numele, adresa de acasă, numărul de telefon și multe altele în mediul online? Așa-numiții „brokeri de date” oferă informațiile tale oricui le dorește la prețuri de nimic, de l
01:30
Luna februarie a fost cea mai ploioasă înregistrată în Franţa după anul 1959 şi a doua cea mai caldă lună februarie din 1900, cu o temperatură medie care a depăşit cu 3,6 grade Celsius valoarea de referinţă din perioada 1991–2020, a anunţat miercuri serviciul francez de meteorologie.Cu 4 grade Celsius peste valoarea normală de referinţă, doar luna februarie 1990 a depăşit temperatura medie din
Acum 6 ore
01:00
La aeroportul Köln/Bonn, vameșii germani au găsit aproximativ 25 kg de ketamină ascunsă în figurine de pitici de grădină vopsite în auriu.Potrivit serviciului vamal, valoarea totală a transportului ilegal este estimată la aproximativ 1 milion de euro.{{867205}}Drogurile au fost găsite în urmă cu aproximativ o lună, în timpul verificării cu raze X a patru colete trimise din sudul Germaniei
00:30
Cea de-a patra sesiune a celui de-al 14-lea Comitet Național al Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez (CCPPC), cel mai înalt for consultativ politic din China, a fost deschisă miercuri la Beijing.La deschiderea evenimentului au participat președintele Chinei, Xi Jinping, precum și alți lideri ai statului, scrie romanian.cgtn.com.
00:30
Sfîrșitul iernii a fost însoțit de temperaturi neobișnuit de ridicate în aproape toată Europa, în special în nordul Spaniei și sud-vestul Franței, unde au fost înregistrate mai multe recorduri pentru luna februarie.În orașele din Noua Aquitania și Țara Bascilor, inclusiv Bordeaux, Bilbao și San Sebastian, temperatura a egalat sau a depășit valorile maxime înregistrate anterior în luna februari
00:00
Ministru chienz de Externe, Wang Yi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul israelian de Externe, Gideon Sa'ar, la cererea acestuia, scrie romanian.cgtn.com.După ce a ascultat informarea făcută de Sa'ar cu privire la poziția Israelului față de situația actuală, Wang Yi a declarat că China a susținut în mod constant soluționarea problemelor internaționale și regionale prin dialog și consul
4 martie 2026
23:30
China își exprimă dorința ca toate țările care împărtășesc aceleași idealuri și viziuni privind gestionarea globală să devină membre ale Grupului „Prieteni pentru Guvernanță Globală”, a declarat miercuri purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe, Mao Ning, scrie romanian.cgtn.comEa a precizat că, în 27 februarie, reprezentanți ai aproape 60 de state au participat la ceremonia inaugurală
23:30
În Luxor, Egipt, arheologii au descoperit un cimitir de mari dimensiuni, care a aruncat o nouă lumină asupra vieții religioase din Egiptul Antic.În timpul săpăturilor în necropola Asasif, oamenii de știință au găsit zeci de sarcofage viu colorate și vase sigilate, vechi de aproape 3000 de ani.Arheologii au declarat că descoperirea a avut loc în colțul sud-vestic al necropolei Asasif, care
Acum 8 ore
23:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), Xi Jinping, a subliniat, la începutul anului 2026, că liderii de la toate nivelurile trebuie să adopte și să aplice o concepție corectă asupra performanței guvernanței, concentrată pe îmbunătățirea bunăstării poporului, pe baza faptelor și a principiilor științifice, scrie romanian.cgtn.com.În ultimele zile, CCPCC
23:00
Sonda spațială MAVEN a NASA a detectat un semnal electromagnetic care dovedește existența fulgerelor pe Marte.Sonda spațială MAVEN a înregistrat un semnal electromagnetic neobișnuit pe Marte. Acest semnal este creat de obicei de fulgere pe Pămînt. Oamenii de știință spun că aceasta este prima dovadă a existenței fulgerelor pe Planeta Roșie.{{864486}}Pe Pămînt, fulgerele sperie unele persoa
22:30
La sfîrșitul secolului al XIX-lea, o descoperire arheologică neașteptată pe coasta mediteraneană a Spaniei a stîrnit o dezbatere care a durat mai bine de un secol.Sculptura din calcar, care mai tîrziu a primit numele „Doamna din Elche”, a devenit unul dintre cele mai cunoscute exemple de artă iberică antică.În vara anului 1897, un fermier care lucra în apropiere de Elche a descoperit un bust
22:30
Prețul gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor apărute pe piețele energetice internaționale. Asigurarea vine din partea ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că autoritățile au contractat din timp volumele necesare pentru întregul sezon rece și pentru anul gazier 2025–2026.Declarația a fost făcută în cadrul
22:00
Energocom a procurat, în luna februarie, un volum total de 420,508 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 123,80 euro/MWh, informează moldpres.Pentru comparație, în luna ianuarie 2026, Energocom a procurat un volum total de 478,233 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 144,52 euro/MWh.Potrivit Energocom, costurile de achiziție nu includ taxe și chel
22:00
Republica Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor necesare pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre din Ucraina pe piața moldovenească.Subiectul a fost discutat la o întrevedere între reprezentanții Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor, care au discutat asupra pașilor necesari
22:00
Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare se întrunește în prima ședință # Noi.md
Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova se convoacă în prima ședință din actuala legislatură. Ședința va avea loc vineri, 6 martie.Subiectele de pe ordinea de zi includ situația curentă din regiunea transnistreană și municipiul Tighina, situația din Zona de securitate, precum și evoluțiile din procesul
22:00
Imagini virale: Șoferii au luat cu asalt benzinăriile după declararea stării de alertă energetică # Noi.md
Cozi la mai multe benzinării din Republica Moldova au fost semnalate miercuri, 4 martie, în diferite localități din țară, după ce în spațiul online au apărut informații despre o posibilă criză de carburanți.În unele cazuri, șoferii au fost surprinși alimentînd nu doar automobilele, ci și rezervoare sau canistre suplimentare, informează Noi.md cu referire la Index. Imaginile publicate pe re
21:30
ANRE prelungește mandatul „Moldovagaz” pentru aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis să prelungească mandatul SA „Moldovagaz” privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene. Hotărîrea a fost aprobată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de administrație al ANRE din 4 martie 2026.Potrivit instituției, decizia a fost luată la solicitarea Ministerul Energiei al Republicii Moldova, care a pro
21:30
Irakul se confruntă cu o pană masivă de electricitate, după ce sistemul energetic național s-a oprit complet. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei de la Bagdad, care a precizat că furnizarea curentului a fost întreruptă practic pe întreg teritoriul țării.Rețeaua energetică a rămas fără alimentare, iar echipele de specialiști încearcă să repornească sistemul și să restabilească treptat f
21:30
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare din perioada 5–6 martie.În lectura a doua, deputații vor examina proiectul de lege privind transformarea rețelei de date contabile în rețeaua privind durabilitatea agricolă și alte intervenții în actele normative din domeniul agricol, precum și inițiativa legislativă care vizează
21:30
Lucrătorii străini din Israel, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, ar putea beneficia de prelungirea automată a permiselor de muncă pînă la 30 iunie 2026. Este vorba despre angajații din sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor.Anunțul a fost făcut pe 4 martie de ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandru Roitman, care a făcut referire la informațiile transmise de Auto
Acum 12 ore
21:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sînt suficiente și nu prezintă, în prezent, riscuri sistemice pentru consumatori, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu care influențează piețele internaționale.Potrivit lui Alexei Taran, directorul ANRE, instituția a instituit un mecanism de raportare zi
21:00
Televizor la prețul unui baton cu fructe: un bărbat riscă închisoare pentru o „cumpărătură nereușită” în Germania # Noi.md
Furturile din comerțul cu amănuntul sînt în creștere în Germania, iar casele de marcat cu autoservire devin tot mai des ținta hoților.Un incident petrecut pe 28 februarie, într-un supermarket din Neckarsulm, arată cît de îndrăzneți pot fi unii infractori, potrivit Echo24.{{867497}}Potrivit informațiilor transmise de poliția din Heilbronn, un bărbat necunoscut a intrat în magazin și și-a um
20:30
Un spațiu dedicat socializării, activităților zilnice și sprijinului pentru persoanele de vîrsta a treia a fost inaugurat în comuna Prepelița din raionul Sîngerei, notează Noi.md.Clubul pentru persoane vîrstnice vine să răspundă nevoii tot mai mari de implicare activă a seniorilor în viața comunității și de reducere a izolării sociale.{{867846}}„Programul național privind îmbătrînirea acti
20:00
Serviciul de presă al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) a publicat afișul oficial al Campionatului Mondial din 2026, care va avea loc în vara anului curent în SUA, Canada și Mexic.{{860912}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la site-ul oficial al organizației, pentru prima dată în istoria Campionatelor Mondiale FIFA, trei artiști și-au unit eforturile pentru a crea posterul campionatului: C
20:00
Propunere de promovare a evaluării pentru candidatele la CSJ, Elena Croitor și Oxana Parfeni # Noi.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii rapoartele de evaluare privind candidatele la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, Elena Croitor și Oxana Parfeni, înaintînd, în ambele cazuri, propunerea de promovare a evaluării.Candidatele au participat recent la audieri publice, desfășurate de Comisie potrivit cadrului normativ aplica
19:30
Joi, mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Măsura se referă la consumatorii de pe următoarele adrese:{{867495}}-str. M.Drăgan 28/2; 30/1; 30/2; 30/3; 32/1; 32/2; 34/1; 34/2; 36/1; 36/2; 38; 42; Ciocana 12Joi, în intervalul 08:50– 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de
19:30
În Transnistria a fost introdus un regim de economisire strictă a gazelor, după reducerea livrărilor acestora # Noi.md
În legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au avut loc întreruperi critice în mecanismul de livrare a gazelor naturale în Transnistria.Despre acest lucru a comunicat așa-numitul Minister al Dezvoltării Economice al autoproclamatei RMN, menționînd că consecințele evenimentelor menționate au dus la o reducere semnificativă a volumului livrărilor de gaze și, în consecință, la necesitatea
19:00
Debitul apei din munții Carpați în Nistru se apropie de 300 m3/s, iar nivelul rezervorului Dnestrovsk a atins 114 m deasupra nivelului mării.Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, director executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctor în științe biologice, Ilia Trombițchi.Potrivit acestuia, debitul din acest rezervor în aval rămîne în co
19:00
Cît ne costă gazele păstrate pentru situații de criză: Energocom vine cu calcule de milioane # Noi.md
Costul stocurilor de securitate de gaze naturale pentru anul 2025 este estimat la 24,48 milioane de lei, potrivit calculelor prezentate de S.A. „Energocom” Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Autoritatea a publicat solicitarea companiei pentru consultări publice, urmînd să examineze și să aprobe aceste costuri.Conform documentelor depuse, cheltuielile includ costul gaz
18:30
În Tiraspol a fost întreruptă furnizarea căldurii și a apei calde.Despre acest lucru au comunicat locuitorii orașului pe rețelele de socializare. Deocamdată nu se știe cînd va fi reluată furnizarea căldurii și apei calde și din ce motiv a fost luată decizia de a întrerupe furnizarea acestora.
18:30
În timp ce o serie de țări din Uniunea Europeană consfințesc în Constituție dreptul de a folosi numerarul, autoritățile din Moldova îndeamnă tot mai activ cetățenii să renunțe la numerar și să prefere plățile fără numerar.În special, ministrul Finanțelor din Moldova, Andrian Gavrilită, a declarat că, în calitate de experiment, intenționează să trăiască o lună fără a folosi numerar și va folosi
18:30
Lucrările de reparație capitală pe un sector al drumului național R26 Bender – Căușeni – Cimișlia au fost finalizate, iar astăzi a avut loc recepția oficială a obiectivului.Tronsonul modernizat traversează localitatea Sălcuța și are o lungime de peste 7 kilometri, fiind parte a unui coridor rutier important pentru sud-estul Republicii Moldova.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor,
18:00
Extinderea capacităților aeroportuare, valorificarea potențialului de la Mărculești și elaborarea unui master-plan integrat au fost principalele probleme abordate în cadrul discuțiilor cu investitori internaționali, susținute de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR).Discuțiile s-au concentrat pe necesitatea modernizării și extinderii capacită
18:00
Extinderea capacităților aeroportuare, valorificarea potențialului de la Mărculești au fost principalele probleme abordate în cadrul discuțiilor cu investitori internaționali, susținute de vicepremierul Vladimir Bolea. {{855864}}Discuțiile s-au concentrat pe necesitatea modernizării și extinderii capacităților existente, precum și pe identificarea unor soluții strategice pentru dezvoltarea
18:00
Igor Dodon, despre cedarea Portului „Giurgiulești”: „Nu e un simplu activ economic, ci un element-cheie al suveranității statului” # Noi.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a criticat decizia Guvernului privind terenurile Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, după ce Executivul a aprobat extinderea dreptului de superficie asupra acestora până în anul 2075.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Dodon a declarat că hotărârea ar fi fost adoptată „în grabă”, la o zi
18:00
Gazele s-ar putea scumpi din nou: șeful ANRE explică în ce condiții ar putea crește tariful # Noi.md
Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar putea fi majorat pe parcursul anului, dacă prețurile de pe piețele internaționale vor rămîne ridicate pentru o perioadă mai lungă.Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, care a precizat că autoritatea de reglementare ar putea interveni asupra tarifelor în funcție de e
17:30
Vicepreședintelui Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat că în ultima perioadă în Moldova s-au înregistrat cazuri de presiuni asupra reprezentanților autorităților locale în contextul reformei administrative-teritoriale aflate în discuție.{{868153}}Pînă în prezent, Guvernul nu a prezentat o concepție clară a reformei administrației publice locale. Deputatul a menționat că nu există un proie
17:30
Un petrolier rusesc de gaz natural lichefiat, Arctic Metagaz, aflat sub sancțiunile impuse de SUA și Marea Britanie, a luat foc în Marea Mediterană, în largul Maltei, informează telegraph.md, cu referire la Reuters.Incendiul s-ar fi produs luni. Nava a transmis ultima poziție în aceeași zi.Deocamdată, nu există date clare despre starea echipajului.O sursă citată a declarat că focul ar
17:30
Autoritățile își propun să sprijine, pînă în 2030, angajarea a peste 100.000 de persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. În acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat marți, 4 martie, campania „Conectăm oamenii cu oportunitățile”.„Cunoaștem, pe de o parte, că există multe locuri de muncă vacante și, în discuțiile noastre cu angajatorii,
17:30
Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de produse petroliere, iar cetățenii sînt îndemnați să nu facă achiziții în panică. În același timp, produse petroliere sînt importate zilnic în țară, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) monitorizează permanent situația de pe piață pentru a asigura protecția consumatorilor.Precizările au fost făcute astăzi de directorul
17:00
Guvernul a aprobat transmiterea unor bunuri imobile din administrarea Agenției Proprietății Publice în administrarea Ministerului Sănătății, acestea urmînd să fie utilizate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.Măsura are drept scop organizarea și funcționarea Serviciului național consultativ și transfer interspitalicesc.Imobilele sînt amplasate în municipiul C
17:00
Concursul pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere de la Teleradio-Moldova, prelungit # Noi.md
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au hotărît, în ședința de astăzi, prelungirea concursului de selectare a doi candidați la funcțiile vacante de membru al Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media „Teleradio-Moldova”. {{867979}}Întrucît, în urma concursului inițiat pe 11 februarie curent, pentru ocuparea celor două funcții vacante au fost depuse d
17:00
Noul lider suprem al Iranului este Mojtaba Khamenei, în vîrstă de 56 de ani, fiul fostului lider al țării, Ali Khamenei, care a murit pe 28 februarie 2026 în urma operațiunii americane-israeliene.Decizia privind numirea sa a fost luată de Adunarea Experților – un organism format din 88 de clerici șiiți, care, în conformitate cu Constituția Iranului, numește, controlează și poate destitui lider
16:30
Polițiștii și procurorii din municipiul Bălți au documentat o tentativă de escrocherie comisă în privința unui bărbat de 76 de ani, notează Noi.md.În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor procesual-penale întreprinse, polițiștii din Bălți au stabilit că persoane necunoscute, acționînd în grup organizat, au contactat telefonic victima, prezentîndu-se drept angajați ai poliției
16:30
Producători de energie regenerabilă pedepsiți: peste 11,5 milioane lei vor fi transferați la bugetul de stat # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 titulari de proiecte din domeniul energiei regenerabile, cu o capacitate totală de 22,03 MW și va transfera la bugetul de stat peste 11,5 milioane lei.Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de administrație al ANRE din 4 martie 2026 și îi privește pe titu
Acum 24 ore
16:00
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 1 miliard 35 de milioane de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna martie.Din această sumă, mai mult de 973 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproape 62 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați, notează Noi.md.
16:00
O rachetă care se îndrepta spre spațiul aerian turc, distrusă de sistemele de apărare ale NATO # Noi.md
O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staționate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.''O rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a survolat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei, a fost interceptată și neutralizată la timp de elem
16:00
Inspectorii de mediu au depistat tăieri ilegale de arbori în raionul Criuleni, în urma unor razii desfășurate recent pe terenurile cu vegetație forestieră aflate în gestiunea Primăriei Criuleni.Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în cadrul verificărilor au fost identificați 128 de arbori tăiați ilegal, aparținând mai multor specii.{{868079}}Conform datelor prezentate de ins
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.