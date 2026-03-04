Exporturile de carne de pasăre din Ucraina spre Moldova ar putea fi reluate

14:30

Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a explicat de ce autoritățile de la Chișinău au instituit o Stare de Alertă în domeniul energetic.Potrivit demnitarului, decizia vine ca urmare a situației din regiune și a riscurilor pentru asigurarea cu resurse energetice a populației din R. Moldova. Totuși, spune Diaconu, această măsură nu este una de extremă cum ar f