Andrei Neguța: Reintegrarea are nevoie de pași practici, nu de decizii care tensionează dialogul

17:30

Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de produse petroliere, iar cetățenii sînt îndemnați să nu facă achiziții în panică. În același timp, produse petroliere sînt importate zilnic în țară, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) monitorizează permanent situația de pe piață pentru a asigura protecția consumatorilor.Precizările au fost făcute astăzi de directorul