Secretul „super-vîrstnicilor” care ar putea ajuta la întîrzierea Alzheimerului

16:00

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 1 miliard 35 de milioane de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna martie.Din această sumă, mai mult de 973 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproape 62 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați, notează Noi.md.