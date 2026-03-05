Progresul lucrărilor la linia electrică Vulcănești – Chișinău, evaluat de o delegație a Comisiei Europene

08:00

Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar s-a consolidat și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană 4,5 bani, iar de la dolarul american - mai mult de 9 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 5 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1648 lei pentru un euro (-4,37 bani) și 17,3326