Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare se întrunește în prima ședință
Noi.md, 4 martie 2026 22:00
Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova se convoacă în prima ședință din actuala legislatură. Ședința va avea loc vineri, 6 martie.Subiectele de pe ordinea de zi includ situația curentă din regiunea transnistreană și municipiul Tighina, situația din Zona de securitate, precum și evoluțiile din procesul
Energocom a procurat, în luna februarie, un volum total de 420,508 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 123,80 euro/MWh, informează moldpres.Pentru comparație, în luna ianuarie 2026, Energocom a procurat un volum total de 478,233 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 144,52 euro/MWh.Potrivit Energocom, costurile de achiziție nu includ taxe și chel
Republica Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor necesare pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre din Ucraina pe piața moldovenească.Subiectul a fost discutat la o întrevedere între reprezentanții Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor, care au discutat asupra pașilor necesari
Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare se întrunește în prima ședință # Noi.md
Imagini virale: Șoferii au luat cu asalt benzinăriile după declararea stării de alertă energetică # Noi.md
Cozi la mai multe benzinării din Republica Moldova au fost semnalate miercuri, 4 martie, în diferite localități din țară, după ce în spațiul online au apărut informații despre o posibilă criză de carburanți.În unele cazuri, șoferii au fost surprinși alimentînd nu doar automobilele, ci și rezervoare sau canistre suplimentare, informează Noi.md cu referire la Index. Imaginile publicate pe re
ANRE prelungește mandatul „Moldovagaz” pentru aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis să prelungească mandatul SA „Moldovagaz” privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene. Hotărîrea a fost aprobată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de administrație al ANRE din 4 martie 2026.Potrivit instituției, decizia a fost luată la solicitarea Ministerul Energiei al Republicii Moldova, care a pro
Irakul se confruntă cu o pană masivă de electricitate, după ce sistemul energetic național s-a oprit complet. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei de la Bagdad, care a precizat că furnizarea curentului a fost întreruptă practic pe întreg teritoriul țării.Rețeaua energetică a rămas fără alimentare, iar echipele de specialiști încearcă să repornească sistemul și să restabilească treptat f
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare din perioada 5–6 martie.În lectura a doua, deputații vor examina proiectul de lege privind transformarea rețelei de date contabile în rețeaua privind durabilitatea agricolă și alte intervenții în actele normative din domeniul agricol, precum și inițiativa legislativă care vizează
Lucrătorii străini din Israel, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, ar putea beneficia de prelungirea automată a permiselor de muncă pînă la 30 iunie 2026. Este vorba despre angajații din sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor.Anunțul a fost făcut pe 4 martie de ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandru Roitman, care a făcut referire la informațiile transmise de Auto
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sînt suficiente și nu prezintă, în prezent, riscuri sistemice pentru consumatori, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu care influențează piețele internaționale.Potrivit lui Alexei Taran, directorul ANRE, instituția a instituit un mecanism de raportare zi
Televizor la prețul unui baton cu fructe: un bărbat riscă închisoare pentru o „cumpărătură nereușită” în Germania # Noi.md
Furturile din comerțul cu amănuntul sînt în creștere în Germania, iar casele de marcat cu autoservire devin tot mai des ținta hoților.Un incident petrecut pe 28 februarie, într-un supermarket din Neckarsulm, arată cît de îndrăzneți pot fi unii infractori, potrivit Echo24.{{867497}}Potrivit informațiilor transmise de poliția din Heilbronn, un bărbat necunoscut a intrat în magazin și și-a um
Un spațiu dedicat socializării, activităților zilnice și sprijinului pentru persoanele de vîrsta a treia a fost inaugurat în comuna Prepelița din raionul Sîngerei, notează Noi.md.Clubul pentru persoane vîrstnice vine să răspundă nevoii tot mai mari de implicare activă a seniorilor în viața comunității și de reducere a izolării sociale.{{867846}}„Programul național privind îmbătrînirea acti
Serviciul de presă al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) a publicat afișul oficial al Campionatului Mondial din 2026, care va avea loc în vara anului curent în SUA, Canada și Mexic.{{860912}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la site-ul oficial al organizației, pentru prima dată în istoria Campionatelor Mondiale FIFA, trei artiști și-au unit eforturile pentru a crea posterul campionatului: C
Propunere de promovare a evaluării pentru candidatele la CSJ, Elena Croitor și Oxana Parfeni # Noi.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii rapoartele de evaluare privind candidatele la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, Elena Croitor și Oxana Parfeni, înaintînd, în ambele cazuri, propunerea de promovare a evaluării.Candidatele au participat recent la audieri publice, desfășurate de Comisie potrivit cadrului normativ aplica
Joi, mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Măsura se referă la consumatorii de pe următoarele adrese:{{867495}}-str. M.Drăgan 28/2; 30/1; 30/2; 30/3; 32/1; 32/2; 34/1; 34/2; 36/1; 36/2; 38; 42; Ciocana 12Joi, în intervalul 08:50– 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de
În Transnistria a fost introdus un regim de economisire strictă a gazelor, după reducerea livrărilor acestora # Noi.md
În legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au avut loc întreruperi critice în mecanismul de livrare a gazelor naturale în Transnistria.Despre acest lucru a comunicat așa-numitul Minister al Dezvoltării Economice al autoproclamatei RMN, menționînd că consecințele evenimentelor menționate au dus la o reducere semnificativă a volumului livrărilor de gaze și, în consecință, la necesitatea
Debitul apei din munții Carpați în Nistru se apropie de 300 m3/s, iar nivelul rezervorului Dnestrovsk a atins 114 m deasupra nivelului mării.Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, director executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctor în științe biologice, Ilia Trombițchi.Potrivit acestuia, debitul din acest rezervor în aval rămîne în co
Cît ne costă gazele păstrate pentru situații de criză: Energocom vine cu calcule de milioane # Noi.md
Costul stocurilor de securitate de gaze naturale pentru anul 2025 este estimat la 24,48 milioane de lei, potrivit calculelor prezentate de S.A. „Energocom” Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Autoritatea a publicat solicitarea companiei pentru consultări publice, urmînd să examineze și să aprobe aceste costuri.Conform documentelor depuse, cheltuielile includ costul gaz
În Tiraspol a fost întreruptă furnizarea căldurii și a apei calde.Despre acest lucru au comunicat locuitorii orașului pe rețelele de socializare. Deocamdată nu se știe cînd va fi reluată furnizarea căldurii și apei calde și din ce motiv a fost luată decizia de a întrerupe furnizarea acestora.
În timp ce o serie de țări din Uniunea Europeană consfințesc în Constituție dreptul de a folosi numerarul, autoritățile din Moldova îndeamnă tot mai activ cetățenii să renunțe la numerar și să prefere plățile fără numerar.În special, ministrul Finanțelor din Moldova, Andrian Gavrilită, a declarat că, în calitate de experiment, intenționează să trăiască o lună fără a folosi numerar și va folosi
Lucrările de reparație capitală pe un sector al drumului național R26 Bender – Căușeni – Cimișlia au fost finalizate, iar astăzi a avut loc recepția oficială a obiectivului.Tronsonul modernizat traversează localitatea Sălcuța și are o lungime de peste 7 kilometri, fiind parte a unui coridor rutier important pentru sud-estul Republicii Moldova.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor,
Extinderea capacităților aeroportuare, valorificarea potențialului de la Mărculești și elaborarea unui master-plan integrat au fost principalele probleme abordate în cadrul discuțiilor cu investitori internaționali, susținute de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR).Discuțiile s-au concentrat pe necesitatea modernizării și extinderii capacită
Extinderea capacităților aeroportuare, valorificarea potențialului de la Mărculești au fost principalele probleme abordate în cadrul discuțiilor cu investitori internaționali, susținute de vicepremierul Vladimir Bolea. {{855864}}Discuțiile s-au concentrat pe necesitatea modernizării și extinderii capacităților existente, precum și pe identificarea unor soluții strategice pentru dezvoltarea
Igor Dodon, despre cedarea Portului „Giurgiulești”: „Nu e un simplu activ economic, ci un element-cheie al suveranității statului” # Noi.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a criticat decizia Guvernului privind terenurile Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, după ce Executivul a aprobat extinderea dreptului de superficie asupra acestora până în anul 2075.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Dodon a declarat că hotărârea ar fi fost adoptată „în grabă”, la o zi
Gazele s-ar putea scumpi din nou: șeful ANRE explică în ce condiții ar putea crește tariful # Noi.md
Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar putea fi majorat pe parcursul anului, dacă prețurile de pe piețele internaționale vor rămîne ridicate pentru o perioadă mai lungă.Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, care a precizat că autoritatea de reglementare ar putea interveni asupra tarifelor în funcție de e
Vicepreședintelui Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat că în ultima perioadă în Moldova s-au înregistrat cazuri de presiuni asupra reprezentanților autorităților locale în contextul reformei administrative-teritoriale aflate în discuție.{{868153}}Pînă în prezent, Guvernul nu a prezentat o concepție clară a reformei administrației publice locale. Deputatul a menționat că nu există un proie
Un petrolier rusesc de gaz natural lichefiat, Arctic Metagaz, aflat sub sancțiunile impuse de SUA și Marea Britanie, a luat foc în Marea Mediterană, în largul Maltei, informează telegraph.md, cu referire la Reuters.Incendiul s-ar fi produs luni. Nava a transmis ultima poziție în aceeași zi.Deocamdată, nu există date clare despre starea echipajului.O sursă citată a declarat că focul ar
Autoritățile își propun să sprijine, pînă în 2030, angajarea a peste 100.000 de persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. În acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat marți, 4 martie, campania „Conectăm oamenii cu oportunitățile”.„Cunoaștem, pe de o parte, că există multe locuri de muncă vacante și, în discuțiile noastre cu angajatorii,
Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de produse petroliere, iar cetățenii sînt îndemnați să nu facă achiziții în panică. În același timp, produse petroliere sînt importate zilnic în țară, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) monitorizează permanent situația de pe piață pentru a asigura protecția consumatorilor.Precizările au fost făcute astăzi de directorul
Guvernul a aprobat transmiterea unor bunuri imobile din administrarea Agenției Proprietății Publice în administrarea Ministerului Sănătății, acestea urmînd să fie utilizate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.Măsura are drept scop organizarea și funcționarea Serviciului național consultativ și transfer interspitalicesc.Imobilele sînt amplasate în municipiul C
Concursul pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere de la Teleradio-Moldova, prelungit # Noi.md
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au hotărît, în ședința de astăzi, prelungirea concursului de selectare a doi candidați la funcțiile vacante de membru al Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media „Teleradio-Moldova”. {{867979}}Întrucît, în urma concursului inițiat pe 11 februarie curent, pentru ocuparea celor două funcții vacante au fost depuse d
Noul lider suprem al Iranului este Mojtaba Khamenei, în vîrstă de 56 de ani, fiul fostului lider al țării, Ali Khamenei, care a murit pe 28 februarie 2026 în urma operațiunii americane-israeliene.Decizia privind numirea sa a fost luată de Adunarea Experților – un organism format din 88 de clerici șiiți, care, în conformitate cu Constituția Iranului, numește, controlează și poate destitui lider
Polițiștii și procurorii din municipiul Bălți au documentat o tentativă de escrocherie comisă în privința unui bărbat de 76 de ani, notează Noi.md.În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor procesual-penale întreprinse, polițiștii din Bălți au stabilit că persoane necunoscute, acționînd în grup organizat, au contactat telefonic victima, prezentîndu-se drept angajați ai poliției
Producători de energie regenerabilă pedepsiți: peste 11,5 milioane lei vor fi transferați la bugetul de stat # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 titulari de proiecte din domeniul energiei regenerabile, cu o capacitate totală de 22,03 MW și va transfera la bugetul de stat peste 11,5 milioane lei.Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de administrație al ANRE din 4 martie 2026 și îi privește pe titu
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 1 miliard 35 de milioane de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna martie.Din această sumă, mai mult de 973 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproape 62 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați, notează Noi.md.
O rachetă care se îndrepta spre spațiul aerian turc, distrusă de sistemele de apărare ale NATO # Noi.md
O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staționate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.''O rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a survolat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei, a fost interceptată și neutralizată la timp de elem
Inspectorii de mediu au depistat tăieri ilegale de arbori în raionul Criuleni, în urma unor razii desfășurate recent pe terenurile cu vegetație forestieră aflate în gestiunea Primăriei Criuleni.Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în cadrul verificărilor au fost identificați 128 de arbori tăiați ilegal, aparținând mai multor specii.{{868079}}Conform datelor prezentate de ins
NATO a condamnat atacul Iranului asupra Turciei, a declarat miercuri purtătoarea de cuvînt Allison Hart, relatează Reuters.''Condamnăm atacarea Turciei de către Iran. NATO rămîne ferm alături de toți aliații, inclusiv Turcia, în condițiile în care Iranul continuă atacurile sale fără discriminare în întreaga regiune'', a dat asigurări purtătoarea de cuvînt a Alianței Nord-Atlantice.''Postur
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat, în lunile ianuarie-februarie 2026, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de peste 1,8 miliarde de lei.Acumulările respective au fost în creştere cu aproximativ 195 de milioane sau cu 12% faţă de perioada similară a anului 2025, notează Noi.md.{{867583}}Cea mai mare parte a veniturilor provine din
Situația actuală privind securitatea în Orientul Mijlociu și măsurile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova # Noi.md
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a prezentat situația actuală privind securitatea în Orientul Mijlociu și măsurile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova. {{868405}} Celula de criză a MAE a fost activată și funcționează permanent pentru a monitoriza evoluțiile din regiune și pentru a coordona acțiunile cu misiunile diplomatice ale țării noas
Traficul rutier pe o arteră importantă din sectorul Ciocana al capitalei va fi restricționat timp de trei zile, în legătură cu desfășurarea unor lucrări de reparație a carosabilului.Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 5–7 martie 2026, între orele 08:00 și 21:00, circulația va fi suspendată integral pe strada Meșterul Manole. Măsura este necesară pentru executarea lucrăril
Sute de muncitori sînt mobilizați în toate sectoarele Capitalei pentru continuarea lucrărilor de reparație # Noi.md
Primăria Chișinău informează că, încă de la primele ore ale dimineții, sute de muncitori sînt mobilizați în toate sectoarele Capitalei pentru continuarea lucrărilor de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere.{{867892}}️Se lucrează în regim intens și continuu, cu implicarea a peste 30 de echipe și utilaje specializate, pentru a remedia cît mai rapid și eficient partea carosabilă, res
Guvernul Republicii Moldova va continua să subvenționeze 70% din costul primei de asigurare agricolă, măsură menită să sprijine fermierii în gestionarea riscurilor climatice și să consolideze stabilitatea sectorului agricol.Hotărîrea a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri. Contribuția producătorilor agricoli va rămîne la nivelul de 30% din valoarea primei de asigurare.{{868052}}Po
Pe 4 martie, este marcată Ziua mondială a obezității și Ziua europeană de combatere a obezității, notează Noi.md.Obezitatea este definită drept o acumulare excesivă a grăsimii în corp, fapt ce afectează sănătatea. La nivel global, peste 1,01 miliarde de adulți trăiesc cu obezitate, iar 1,52 miliarde – cu supraponderabilitate.{{526567}}Împreună, aceștia reprezintă 46% din populația adultă a
Escrocherie cu medicamente: cum era păcălită o femeie să plătească mii de lei pentru pastile # Noi.md
Ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii și procurorii din Telenești, au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în escrocherii.Potrivit materialelor cauzei penale, membrii grupului acționau prin abuz de încredere și inducerea în eroare a victimelor. Aceștia se prezentau drept angajați ai unei clinici priva
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost văzut astăzi ieșind din sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), notează Noi.md.Într-un răspuns pentru redacția Noi.md, reprezentanții Serviciului de Presă al MAE a venit cu precizări despre prezența oficialului rus la sediul ministerului."Întrevederea a avut loc la solicitarea Ambasadei Federației Ruse și s-a desfășurat la
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău își extinde oferta de destinații europene, odată cu lansarea unor noi curse directe către două capitale importante ale continentului.Potrivit administrației aeroportului, din Chișinău vor fi operate zboruri directe către Praga, capitala Cehiei, și către Copenhaga, capitala Danemarcei. Noile rute oferă pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie
Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a explicat de ce autoritățile de la Chișinău au instituit o Stare de Alertă în domeniul energetic.Potrivit demnitarului, decizia vine ca urmare a situației din regiune și a riscurilor pentru asigurarea cu resurse energetice a populației din R. Moldova. Totuși, spune Diaconu, această măsură nu este una de extremă cum ar f
„Nu e un embargo”. Ministrul Osmochescu, despre licențierea importului de struguri, vin și alcool din RM, anunțată de Ucraina # Noi.md
Licențierea pentru anumite produse moldovenești importate în Ucraina, despre care vorbesc autoritățile de la Kiev, nu înseamnă embargo, declară ministrul Economiei, Eugen Osmochescu.El afirmă că autoritățile de la Chișinău sînt în contact zilnic cu cei de la Kiev pentru a identifica soluții să fie depășită situația creată în relația dintre țările noastre, scrie unimedia.info„Nu vorbim desp
Tineri sportivi din patru țări se reunesc la Chișinău pentru Campionatul Open de Polo pe Apă U14 # Noi.md
În perioada 13–15 martie 2026 la Chișinău va avea loc Campionatul Open de Polo pe Apă al Republicii Moldova pentru categoria de vîrstă U14. Competiția se va desfășura la Aquacenter Arena Chișinău și va reuni tineri sportivi din mai multe țări.Potrivit Federației de Polo pe Apă din Moldova, la turneu vor participa șase cluburi din Republica Moldova, Romînia, Ucraina și Bulgaria, care se vor con
În perioada 5–8 martie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de primăvară. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a copiilor pentru prevenirea situațiilor de risc.Astfel, un pericol major în această perioadă sînt
