„Nu Turcia a fost ținta”: unde ar fi trebuit să ajungă, de fapt, racheta iraniană doborâtă de NATO
DISINFO.MD, 5 martie 2026 04:00
Rachetă balistică lansată din Iran care se îndrepta estul Mediteranei și care a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană ale NATO, ar fi avut o altă țintă decât Turcia, spune un oficial turc, citat de AFP. Ministerul turc al Apărării a precizat că proiectilul, care traversase Irakul și Siria, a fost „angajat și neutralizat de mijloacele de
Acum 30 minute
04:00
„Nu Turcia a fost ținta”: unde ar fi trebuit să ajungă, de fapt, racheta iraniană doborâtă de NATO # DISINFO.MD
Rachetă balistică lansată din Iran care se îndrepta estul Mediteranei și care a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană ale NATO, ar fi avut o altă țintă decât Turcia, spune un oficial turc, citat de AFP. Ministerul turc al Apărării a precizat că proiectilul, care traversase Irakul și Siria, a fost „angajat și neutralizat de mijloacele de
Acum 12 ore
16:50
Realități din Rusia: Un tânăr care a ucis un participant la războiului din Ucraina, trimis pe front ca să scape de pușcărie # DISINFO.MD
Un tânăr de 19 ani din regiunea Sverdlovsk, Rusia, a fost trimis pe frontul din Ucraina, ca să scape de pușcărie, după ce a ucis un participant al așa-numita „operațiune militară specială". Victima avea antecedente penale. Mai exact, în octombrie 2023, bărbatul de 47 de ani a fost anterior condamnat pentru că a găsit un
Acum 24 ore
14:20
Colonel în rezervă: Rusia reprezintă un pericol deosebit pentru Moldova, și în plan militar, și în plan propagandistic # DISINFO.MD
Rusia reprezintă un pericol deosebit pentru Republica Moldova, consideră colonelul în rezervă Anatol Caraman. Militarul susține că țara noastră nu are suficienți rezerviști și nici echipamente necesare pentru apărare. Președintele Asociației Veteranilor Războiului din 1992 „Tiras-Tighina" a declarat la Realitatea TV că guvernarea de la Chișinău, în opinia sa, trebuie să pregătească statul pentru apărare.
13:40
Războiul din Iran lovește în energia Moldovei. Guvernul a instituit stare de alertă pentru două luni # DISINFO.MD
În Republica Moldova a fost instituită stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile. Guvernul a aprobat decizia pe 4 martie, pe fundalul războiului din Orientul Mijlociu și creșterii prețului petrolului pe bursele internaționale. Inițiativa a fost înaintată de Centrul Național de Management al Crizelor. Măsura este una preventivă și are rolul de
09:00
Zelenski: „Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur că voi candida” # DISINFO.MD
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcția de președinte, dacă scrutinul va fi organizat după încheierea războiului cu Rusia. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera. „Adevărata întrebare este când vom putea organiza alegeri? Ele vor avea loc cu siguranță după
08:30
Creșterea prețului petrolului Brent la 83 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Iran, nu va fi suficientă pentru a echilibra bugetul Rusiei, afectat de cheltuielile uriașe pentru războiul din Ucraina. Pentru ca deficitul bugetar să se încadreze în nivelul planificat de 3,8 trilioane de ruble, prețul mediu anual al petrolului rusesc Urals ar
08:00
Mașini blindate pentru FSB și Administrația Prezidențială: dealer condamnat în Germania # DISINFO.MD
Un tribunal din Würzburg l-a condamnat la șase ani de închisoare pe un dealer auto german, în vârstă de 49 de ani, pentru livrarea ilegală în Rusia a 111 automobile de lux, cu încălcarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. Potrivit Biroului Vamal din Essen, care a instrumentat cazul împreună cu procuratura, valoarea totală a mașinilor
07:00
Ce se întâmplă cu următoarea rundă de negocieri Rusia-Ucraina-SUA, programată la Abu-Dhabi # DISINFO.MD
Negocierile de pace între Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, sunt așteptate să aibă totuși loc în această săptămână, deși există o incertitudine privind locul și calendarul acestora, pe fondul intensificării campaniei militare a Washingtonului în Orientul Mijlociu. Următoarea rundă de discuții trilaterale, programată inițial pentru 5–6 martie la Abu Dhabi, pare puțin probabil
06:40
Putin pregătește 400.000 de soldați noi pentru a acoperi pierderile uriașe. Zelenski: „Este un număr gigantic” # DISINFO.MD
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți, 3 martie, că președintele rus Vladimir Putin intenționează să mobilizeze încă 400.000 de soldați, în ciuda pierderilor masive suferite de armata rusă. Într-un interviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera, Zelenski a precizat că Rusia pierde până la 35.000 de soldați pe lună. „Este un număr gigantic", a spus
06:00
Pericol la centrala iraniană de la Bushehr, cu personal rus. „Un atac ar provoca o catastrofă comparabilă cu cea de la Cernobîl” # DISINFO.MD
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi, 3 martie, încetarea operaţiunilor la centrala atomoelectrică de la Bushehr, Iran, şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene, potrivit Reuters. La Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care foloseşte combustibil nuclear rusesc, ale cărui reziduuri sunt preluate înapoi
05:30
Planul lui Zelenski pentru o aderare rapidă a Ucrainei la UE, respins de diplomații europeni: „Ar deschide cutia Pandorei” # DISINFO.MD
Ambiția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a obține un angajament clar pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până la 1 ianuarie 2027, chiar și cu drepturi limitate, stârnește rezerve serioase în rândul mai multor state membre. Diplomați europeni avertizează că o astfel de mișcare ar putea „deschide cutia Pandorei", generând probleme politice și economice greu
05:00
Conducta petrolieră Drujba este grav avariată, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei: „Avariile nu sunt vizibile din exterior” # DISINFO.MD
Secţiunea ucraineană a conductei Drujba, prin care este transportat petrolul rusesc către Ungaria şi Slovacia, a fost avariată grav de incendiu în urma unui atac rusesc în ianuarie, a declarat marţi ministrul ucrainean al Energiei Denis Şmîhal. În paralel, premierul ungar Viktor Orban a criticat, din nou, răspunsul „impertinent" al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski faţă
04:30
Trump anunță ruperea relațiilor comerciale cu Spania, după ce Madridul i-a interzis să folosească bazele militare pentru atacul în Iran # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a spus marți că vrea „să întrerupă toate relațiile comerciale" cu Spania, după ce a acuzat Madridul că blochează accesul SUA la bazele militare spaniole. La o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz, președintele SUA a afirmat că i-a dat instrucțiuni secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să „înceteze" relațiile cu
Ieri
04:00
Eșecul negocierilor dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului și atacul devastator care a dus la decapitarea conducerii de la Teheran readuce în prim-plan riscul unui nou conflict în Orientul Mijlociu. Pentru Rusia, evoluțiile ar putea avea consecințe strategice directe, spun analiștii ruși citați de tabloidul Pravda. Statele Unite au cerut dezmembrarea
3 martie 2026
16:50
Paradox politic: Pro-rușii din PSRM-ul lui Dodon nu se pot înțelege cine e pro-european corect # DISINFO.MD
Igor Dodon afirmă că în Partidul Socialiștilor din Republica Moldova există neînțelegeri privind cursul european al țării. Mai exact, unii membri ar considera că administrația de la Chișinău trebuie să accepte toate condițiile UE, pe când alții – că trebuie să rămână prietenă și cu Federația Rusă, după modelul guvernării lui Orban. Liderul formațiunii a
15:40
Preţurile de referință la gaz în Europa au crescut marţi la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat nivel din 2023 până în prezent, informează Antena3. Prețurile au explodat pe fundalul incertitudinilor cu privire la durata închiderii celei mai mari instalații de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, dar și efectelor opririi
14:00
VIDEO Protestul din 25 martie: inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse? # DISINFO.MD
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să genereze controverse și îngrijorări. Deși organizatorul a subliniat că manifestația ar trebui să fie fără simboluri de partid și fără mesaje politice, evoluțiile recente indică o politizare tot mai accentuată. „Inamic al României" și „idiot
13:20
Raport UE: Libertatea presei este tot mai amenințată în Europa. Mai mulți jurnaliști – reținuți și intimidați # DISINFO.MD
Libertatea continuă să se confrunte cu o presiune constantă în Europa în 2025, din cauza amenințărilor juridice, a atacurilor fizice și a intimidărilor, a tentativelor de preluare a controlului asupra mass-media și a represiunii transnaționale, conform raportului anual al organizațiilor partenere ale Platformei Consiliului Europei de Promovare a Protecției Jurnalismului și a Siguranței Jurnaliștilor. Raportul,
08:00
Iranul a preluat de la Rusia tactica atacurilor masive cu drone, testată în războiul din Ucraina, și a aplicat-o împotriva statelor din Golful Persic, scrie The Wall Street Journal. Potrivit publicației, Teheranul a lansat sute de drone asupra țărilor din regiune, cu scopul de a suprasolicita sistemele lor de apărare antiaeriană, de a ajunge la
07:30
Doi foști deținuți, care au dezertat de pe frontul din Ucraina, au devenit suspecți într-un dosar privind uciderea cu cruzime a lui Mihail Emelianov, un antreprenor rus în vârstă de 30 de ani, proprietar al unei francize de droguri în Thailanda. Este vorba despre Dmitri Maskalev și Iaroslav Demidov, scrie portalul 78, citând-o pe voluntara
07:00
Într-o primă intervenție publică după atacurile lansate sâmbătă asupra Teheranului, președintele Donald Trump a descris operațiunea militară drept „ultima și cea mai bună șansă" de a neutraliza amenințarea iraniană. Liderul de la Casa Albă a anunțat că misiunea, care vizează distrugerea totală a capacităților balistice și navale ale Iranului, progresează mult mai rapid decât se anticipase.
06:30
Zelenski speră ca negocierile cu Rusia să continue, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # DISINFO.MD
Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni, 2 martie, că speră ca războiul din Orientul Mijlociu să nu afecteze discuţiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA care vor avea loc între 5 şi 8 martie. O nouă rundă de discuţii între Kiev şi Moscova, cu mediere americană, era preconizată pentru începutul lunii martie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU),
06:00
Franța își va crește arsenalul nuclear, anunță Macron. „Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți, iar pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici” # DISINFO.MD
Președintele Emmanuel Macron a anunțat luni că Franța va crește dimensiunea arsenalului său nuclear, invocând amenințările globale și necesitatea consolidării capacităților de descurajare ale țării, relatează The Guardian. Într-un discurs ținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, liderul francez a prezentat viziunea sa asupra modului în care Franța ar putea utiliza programul
05:30
Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran cu „toate mijloacele posibile”, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi următoarea țintă a lui Trump # DISINFO.MD
Elitele războinice din Kremlin cer ca Rusia să se alăture conflictului Iranului cu America „prin toate mijloacele posibile", în timp ce panică cuprinde Moscova, că regimul ar putea deveni următoarea țintă a președintelui american Donald Trump, scrie The Sun. Figuri dure din cercurile de putere de la Kremlin fac apel la crearea unei „coaliții militare"
05:20
Imperiul secret de 95 de miliarde de dolari al ayatollahului Khamenei. Cum a confiscat mii de case și a făcut avere din suferința iranienilor # DISINFO.MD
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a lăsat în urmă o moștenire profund controversată după asasinarea sa, la 28 februarie. Aflat la conducerea țării din 1989, după moartea mentorului său, Ruhollah Khomeini, Khamenei a fost cel mai longeviv lider din Orientul Mijlociu. Cei peste 36 de ani în fruntea Republicii Islamice au fost marcați de
05:00
Alertă de securitate: Rachetele iraniene ar putea ajunge până în Europa, inclusiv în România. Avertismentul diplomației Israelului # DISINFO.MD
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a publicat luni, pe Instagram, o imagine care arată raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene. Potrivit hărții prezentate, acestea ar putea ajunge până aproape de centrul Poloniei, iar România ar fi acoperită integral. În descrierea postării, instituția israeliană transmite un avertisment ferm: „Capacitatea balistică a Iranului se extinde dincolo de Orientul
04:30
Șeful NATO spune că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Ce spune Rutte despre implicarea Alianței în operațiuni # DISINFO.MD
Europa „susține în totalitate" acțiunea Statelor Unite în Iran, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat BBC News. Declarațiile vin pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor recente asupra Iranului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni, într-un interviu acordat BBC News, că Europa „susține în totalitate" acțiunea SUA în
Mai mult de 2 zile în urmă
04:00
Uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a creat un moment de eliberare pentru mulți iranieni oprimați, dar nu oferă nicio garanție că Washingtonul și Tel
2 martie 2026
17:20
Grosu avertizează liderii de la Tiraspol: Vor continua să rămână fără cetățenii dacă sfidează autoritățile Moldovei # DISINFO.MD
Igor Grosu avertizează oficialii din stânga Nistrului că vor continua să rămână fără cetățenii, dacă vor sfida autoritățile Moldovei. Președintele Parlamentului a menționat că vizați de asemenea măsură ar putea fi persoanele care se înrolează în armata rusă, dar și funcționarii responsabili de încălcarea drepturilor omului. Concomitent, Grosu a spus că procesul de integrare europeană [...] Articolul Grosu avertizează liderii de la Tiraspol: Vor continua să rămână fără cetățenii dacă sfidează autoritățile Moldovei apare prima dată în DISINFO.MD.
15:20
Pariurile și jocurile ilegale sfidează statul: cum 1xBet face bani în Moldova fără licență, fără taxe și fără frică # DISINFO.MD
Domeniul jocurilor de noroc din Republica Moldova este reglementat strict printr-un regim de monopol de stat. Legea stabilește fără echivoc că dreptul de a organiza jocuri de noroc aparține exclusiv Loteriei Naționale a Moldovei (LNM), care își desfășoară activitatea prin parteneri privați autorizați. Orice alt operator care oferă pariuri sau jocuri de noroc pe teritoriul [...] Articolul Pariurile și jocurile ilegale sfidează statul: cum 1xBet face bani în Moldova fără licență, fără taxe și fără frică apare prima dată în DISINFO.MD.
15:10
Omul de afaceri și fostul parlamentar Umar Dzhabrailov s-ar fi sinucis la Moscova. Bărbatul de 67 de ani a fost găsit cu o rană de glonț în regiunea capului într-un complex rezidențial de lux din centrul Capitalei ruse. Dzhabrailov a fost internat la spital în timpul nopții, dar medicii nu au reușit să-i salveze viața. [...] Articolul Suicid sau altceva? Un fost oponent al lui Putin și-ar fi pus capăt zilelor la Moscova apare prima dată în DISINFO.MD.
11:50
Separatiștii spun că Moldova a declanșat războiul de pe Nistru. Maia Sandu: Rusia a fost agresorul # DISINFO.MD
Administrația separatistă de la Tiraspol acuză administrația constituțională de la Chișinău de declanșarea războiului de pe Nistru. Maia Sandu punctează că în 1992 Rusia a fost agresorul, iar țara noastră și-a apărat demnitatea și libertatea. Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentelor de comemorare a victimelor acțiunilor militare din 1992. Liderul autoproclamat de la Tiraspol, [...] Articolul Separatiștii spun că Moldova a declanșat războiul de pe Nistru. Maia Sandu: Rusia a fost agresorul apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
O navă din aşa-numita „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, au anunţat duminică autorităţile de la Bruxelles, potrivit AFP. Vicepremierul belgian Maxime Prévot a precizat pe platforma X că nava a fost interceptată la Marea Nordului şi va fi adusă în port pentru confiscare. Ministrul [...] Articolul Belgia interceptează un petrolier din „flota fantomă” rusă la Marea Nordului apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Record de rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei. Februarie, cea mai intensă lună din ultimii trei ani # DISINFO.MD
Rusia a lansat în februarie 2026 un număr record de rachete asupra Ucrainei. Potrivit unei analize realizate de Agence France-Presse, pe baza rapoartelor zilnice ale Forțelor Aeriene ucrainene, Moscova a tras 288 de rachete într-o singură lună — cel mai ridicat nivel lunar de la începutul anului 2023. Cifra este de peste două ori mai [...] Articolul Record de rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei. Februarie, cea mai intensă lună din ultimii trei ani apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Opt state din alianța OPEC+ — Rusia, Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Kazahstan, Algeria și Oman — au convenit majorarea plafonului de producție cu 206 mii de barili pe zi, a anunțat organizația. Decizia a fost justificată prin „perspective economice globale stabile și indicatori de piață sănătoși”, reflectați în nivelurile scăzute ale stocurilor [...] Articolul Ormuz în flăcări, petrolul sub presiune, iar OPEC+ majorează producția în plină criză apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Petrolul explodează după blocajele din Strâmtoarea Ormuz. Barilul ar putea ajunge la 100 de dolari # DISINFO.MD
Prețul petrolului Brent a crescut brusc, după apariția unor perturbări în navigația prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Reuters, cotația Brent pe piața extrabursieră a urcat duminică cu 10%, ajungând la aproximativ 80 de dolari pe baril, conform traderilor de petrol. Analiștii avertizează că scumpirea ar putea continua. Directorul pentru energie și rafinare din cadrul ICIS, Ajay [...] Articolul Petrolul explodează după blocajele din Strâmtoarea Ormuz. Barilul ar putea ajunge la 100 de dolari apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Unul dintre nepoţii lui Ali Khamenei declară că moartea unchiului său este o „speranţă” pentru Iran. „Unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu” # DISINFO.MD
Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, este privită ca un moment de cotitură de către nepotul său și opozant declarat, medicul Mahmoud Moradkhani. Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, reprezintă un moment de „speranță” pentru viitorul țării, potrivit nepotului său și critic al regimului, Mahmoud Moradkhani, medic stabilit în exil în nordul [...] Articolul Unul dintre nepoţii lui Ali Khamenei declară că moartea unchiului său este o „speranţă” pentru Iran. „Unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
MAE a instituit celula de criză pentru moldovenii din zona de conflict din Orientul Mjlociu: ,,Nu sunt victime” # DISINFO.MD
Responsabilii Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău anunță că celula de criză monitorizează evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, iar printre victime nu se află persoane originare din Republica Moldova. Responsabilii MAE moldovean menționează că, „în urma verificărilor efectuate cu autoritățile israeliene, printre cetățenii Republicii Moldova nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite”. Iar ambasadorul Republicii [...] Articolul MAE a instituit celula de criză pentru moldovenii din zona de conflict din Orientul Mjlociu: ,,Nu sunt victime” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei” # DISINFO.MD
Aleksandr Dughin, filosoful considerat ideolog-cheie al „lumii ruse”, a avertizat că Rusia ar putea urma soarta Iranului după asasinarea liderului suprem Ali Khamenei. Dugin a publicat mai multe mesaje alarmante pe Telegram, transmite Dialog. „Clopotul final a sunat pentru Rusia”, a scris Dugin, anticipând un scenariu similar celui iranian pentru Kremlin. „Cred că strategia de a crea [...] Articolul Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Iranul repetă greșelile strategice ale lui Saddam Hussein, atacând vecinii din Golf. Expert: „A fost cea mai proastă decizie” # DISINFO.MD
În ultimele 36 de ore, Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor state din Golf – Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Iordania și Oman – în contextul escaladării conflictului cu SUA și Israelul, potrivit unei analize a expertului Shanaka Anslem Perera. Perera compară situația actuală [...] Articolul Iranul repetă greșelile strategice ale lui Saddam Hussein, atacând vecinii din Golf. Expert: „A fost cea mai proastă decizie” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Teheranul se află în cea mai fragilă situație de la Revoluția Islamică din 1979. Va destabiliza războiul de data aceasta regimul iranian? # DISINFO.MD
Loviturile lansate de Israel și Statele Unite pot slăbi elita de securitate a țării, însă rămâne incert dacă acestea sunt suficiente pentru a submina controlul regimului asupra puterii, într-un context marcat de tensiuni interne și dificultăți economice tot mai accentuate, susține, în, ynetnews, Raz Zimmt, directorul Programului Iran și Axa Șiiților la Institutul pentru Studii [...] Articolul Teheranul se află în cea mai fragilă situație de la Revoluția Islamică din 1979. Va destabiliza războiul de data aceasta regimul iranian? apare prima dată în DISINFO.MD.
28 februarie 2026
10:40
SUA și Israelul au atacat Iranul. Reședința liderului suprem de la Teheran ar fi fost țintă # DISINFO.MD
Israelul a anunțat sâmbătă că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară. Presa internațională scrie despre cel puțin două explozii puternice, auzite la Teheran. Unele surse afirmă că ar fi fost lovită și reședința liderului suprem. De asemenea, și cartierul guvernamental din Teheran ar fi devenit țintă a [...] Articolul SUA și Israelul au atacat Iranul. Reședința liderului suprem de la Teheran ar fi fost țintă apare prima dată în DISINFO.MD.
27 februarie 2026
14:40
Rusia a fost obligată de CtEDO să plătească despăgubiri mai multor pensionari arestați după proteste la Tiraspol # DISINFO.MD
Kremlinul a a fost obligat să achite despăgubiri în valoare de până la 15.000 de euro mai multor protestatari amendați sau arestați după proteste desfășurate la Tiraspol, anunță promo-LEX. Moscova a pierdut în dosarul Jucoveț și alții contra Republicii Moldova și Rusiei. Cei șase reclamanți, Maria Jucoveț, Alexandr Samonii, Alexander Nevskiy, Nadezhda Bondarenko, Vera Kaput [...] Articolul Rusia a fost obligată de CtEDO să plătească despăgubiri mai multor pensionari arestați după proteste la Tiraspol apare prima dată în DISINFO.MD.
14:10
Americanii, îndemnați să părăsească Israelul din cauza riscurilor de securitate. „Cât sunt disponibile zboruri comerciale…” # DISINFO.MD
Ambasada SUA la Ierusalim a autorizat vineri plecarea personalului guvernamental american neesențial și a familiilor diplomaților din Israel. Motivul invocat sunt riscurile de securitate, pe fundalul unui eventual atac asupra Iranului. De asemenea, și cetățenilor americani li s-a recomandat să părăsească regiunea și să nu călătorească în Israel. „Se recomandă să luați în considerare părăsirea [...] Articolul Americanii, îndemnați să părăsească Israelul din cauza riscurilor de securitate. „Cât sunt disponibile zboruri comerciale…” apare prima dată în DISINFO.MD.
12:20
Fostul vicepremier moldovean Nicolae Andronati a fost omorât în stânga Nistrului. Conform pulsmedia.md, corpul neînsuflețit al bărbatului de 90 de ani a fost găsit pe 24 februarie în propria gospodărie din localitatea Caragaș. Forțele de ordine au trei bănuiți. Doi dintre ei au fost reținuți, iar încă unul este căutat de către anchetatorii responsabili de [...] Articolul Fost vicepremier al Moldovei, ucis de trei indivizi în stânga Nistrului apare prima dată în DISINFO.MD.
11:20
Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din Moldova # DISINFO.MD
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al Republicii Moldova în cadrul alegerilor din 2024. [...] Articolul Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din Moldova apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Chiveri cere Tiraspolului ore de română în școli: Principalul obiectiv al reglementării transnistrene este reintegrarea Moldovei, nu dezvoltarea pretinselor „relații bilaterale” # DISINFO.MD
Pe 26 februarie, la sediul OSCE din Tiraspol a avut o nouă prima reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de reglementarea transnistreană, după aproape un an de pauză.Vicepremierul Chiveri a punctat la reuniunea în format 1+1 că obiectivul reglementării diferendului transnistrean este reintegrarea Moldovei și nicidecum dezvoltarea pretinselor relații bilaterale între cele două [...] Articolul Chiveri cere Tiraspolului ore de română în școli: Principalul obiectiv al reglementării transnistrene este reintegrarea Moldovei, nu dezvoltarea pretinselor „relații bilaterale” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Cel puțin 57 de universități și 13 instituții de învățământ profesional secundar din Rusia au lansat campanii publice de recrutare a studenților pentru războiul împotriva Ucrainei, potrivit publicației Eho. Agitația se desfășoară în cel puțin 23 de regiuni ale Rusiei, precum și în Crimeea anexată. Sankt Petersburg și Moscova, în top Pe primul loc la [...] Articolul Zeci de universități din Rusia recrutează studenți pentru război apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Problemele economice generate de război și sancțiuni afectează tot mai puternic finanțele regiunilor din Rusia. În 2025, deficitul cumulat al bugetelor regionale a crescut de 3,6 ori față de anul precedent și a ajuns la 1,478 trilioane de ruble (aproximativ 16,26 miliarde de euro), cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Datele au fost calculate [...] Articolul Gaura bugetară explodează: regiunile ruse intră pe roșu apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Propunerea pe care Iranul vrea să i-o facă lui Trump. Teheranul promite o „mană cerească” pentru companiile americane # DISINFO.MD
Iranul încearcă să-l atragă pe Donald Trump cu stimulente financiare, inclusiv investiții în vastele sale rezerve de petrol și gaze, în încercarea de a-l convinge pe președintele SUA să accepte un acord privind programul nuclear al Teheranului și să evite un război. O persoană familiarizată cu situația a descris perspectiva drept o „mană cerească” din punct de [...] Articolul Propunerea pe care Iranul vrea să i-o facă lui Trump. Teheranul promite o „mană cerească” pentru companiile americane apare prima dată în DISINFO.MD.
