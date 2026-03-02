Teheranul se află în cea mai fragilă situație de la Revoluția Islamică din 1979. Va destabiliza războiul de data aceasta regimul iranian?

06:00

Peste o treime dintre aeronavele de cursă lungă rămase în Rusia nu sunt exploatate din cauza problemelor cu piesele de schimb, generate de sancțiuni, scrie Kommersant. Potrivit publicației, din cele 93 de aeronave wide-body străine rămase în țară, mai puțin de 60 sunt operaționale. Restul fie se află în mentenanță prelungită, fie sunt ținute la [...]