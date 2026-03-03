ANALIZĂ // Riscul care ar putea destabiliza nu doar Iranul, ci întreaga regiune

09:30

Într-o lume tot mai volatilă, cetățenii din Uniunea Europeană au opinii diferite în privința nivelului de cheltuieli pe care Bruxelles-ul ar trebui să îl aloce pentru apărare și securitate, scrie Euronews. Pe fondul relațiilor transatlantice aflate la un nivel minim istoric, Europa încearcă să își recapete, să își consolideze și să își asume controlul asupra propriilor [...] Articolul Între Rusia și SUA. Sondajul Eurobarometru care arată că peste două treimi dintre europeni cred că țara lor este amenințată apare prima dată în DISINFO.MD.