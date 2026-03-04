Putin pregătește 400.000 de soldați noi pentru a acoperi pierderile uriașe. Zelenski: „Este un număr gigantic”

04:30

Rusia a transmis joi că nu se grăbește să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce oficiali americani și ucraineni s-au întâlnit la Geneva pentru a discuta despre eforturile de oprire a conflictului. Rusia, care de ani de zile refuză să renunțe la pretenția de a controla integral regiunea [...] Articolul Rusia nu se grăbește să pună capăt războiului. Lavrov: „Nu avem termene-limită, avem obiective” apare prima dată în DISINFO.MD.