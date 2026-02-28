SUA și Israelul au atacat Iranul. Reședința liderului suprem de la Teheran ar fi fost țintă

11:10

La patru ani după ce a ieșit în direct cu o pancartă anti-război, în timpul unui buletin de știri la Pervîi Canal, jurnalista Marina Ovseanikova rupe tăcerea. Jurnalista afirmă că după ce Rusia a invadat Ucraina, a urmat cel mai mare exod al jurnaliștilor de la canalele federale. În opinia Marina Ovseanikova, în Rusia presa [...] Articolul Marina Ovseanikova, la patru ani după ce a ieșit în direct cu o pancartă anti-război: Dacă rămâi în Rusia, nu poți lucra pentru mass-media independentă