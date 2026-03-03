Foști condamnați, grațiați de Putin, implicați într-o crimă brutală peste hotare

17:20

Vladimir Zelenski a anunțat miercuri că doi dintre trimișii săi se vor întâlni joi la Geneva cu mediatori de la Casa Albă, pentru a negocia un acord economic pentru reconstrucția Ucrainei. Liderul de la Kiev și-a exprimat speranța că discuții trilaterale suplimentare cu reprezentanți ruși și americani vor avea loc la începutul lunii martie. Ucraina [...] Articolul Noi runde de discuții între SUA, Ucraina și Rusia. Kievul vrea 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția țării