ANTA introduce o nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier, din 1 martie 2026

Două fete au fost salvate de la înec de salvamari după ce au căzut sub gheața unui bazin acvatic. Incidentul a avut loc duminică, 1 martie, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul „Valea Trandafirilor” din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, un grup format din patru fete se afla la […] Articolul Două copile, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.