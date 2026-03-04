Ce spune ministrul Dezvoltării Economice despre impactul unei posibile licențieri a vinurilor din R. Moldova în Ucraina
Vocea Basarabiei, 4 martie 2026 14:50
Doar circa 2 la sută din vinurile exportate de Republica Moldova ajung pe piața din Ucraina. Majoritatea vinurilor moldovenești merg pe alte piețe, în special cele ale Uniunii Europene. Astfel a răspuns vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, la întrebarea privind impactul economic a unei posibile licențieri impusă de Ucraina în raport […]
Acum 15 minute
15:00
Când va avea loc prima ședință a Comisiei speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova # Vocea Basarabiei
Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova se convoacă vineri, 6 martie, în prima ședință din actuala legislatură. Subiectele de pe ordinea de zi includ situația curentă din regiunea transnistreană și municipiul Tighina, situația din Zona de securitate, precum și evoluțiile din procesul de negocieri. Comisia […]
Acum 30 minute
14:50
Ce spune ministrul Dezvoltării Economice despre impactul unei posibile licențieri a vinurilor din R. Moldova în Ucraina # Vocea Basarabiei
Doar circa 2 la sută din vinurile exportate de Republica Moldova ajung pe piața din Ucraina. Majoritatea vinurilor moldovenești merg pe alte piețe, în special cele ale Uniunii Europene. Astfel a răspuns vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, la întrebarea privind impactul economic a unei posibile licențieri impusă de Ucraina în raport […] Articolul Ce spune ministrul Dezvoltării Economice despre impactul unei posibile licențieri a vinurilor din R. Moldova în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
13:40
Ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost surprins astăzi, 4 martie, ieșind din clădirea Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău. Ulterior, reprezentanții MAE au declarat pentru presă că întrevederea a avut loc la solicitarea Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și s-a desfășurat la nivel de șef de direcție, în conformitate cu […]
13:20
Rectorul Universității din București, mesaj de felicitare pentru noul rector al USM # Vocea Basarabiei
Rectorul Universității din București, Marian Preda, a discutat la telefon cu rectorul ales al Universității de Stat din Moldova (USM), Otilia Dandara. El a transmis felicitări cu ocazia acestui moment important în viața academică a USM. Astfel, rectorul Universității din București a reconfirmat angajamentul ferm de a asigura tot sprijinul necesar pentru continuarea proiectelor comune […]
Acum 4 ore
12:20
Oficiul Consulatului onorific al Republicii Moldova a fost inaugurat la Hamburg. Acesta va fi condus de consulul onorific, Andre Pilling. Oficiul consular va avea rolul de a consolida prezența Republicii Moldova în nordul Germaniei, de a promova cooperarea economică, comercială și culturală și de a facilita dialogul cu cetățenii noștri stabiliți în regiune. Activitatea acestuia va […]
11:30
Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028, aprobat de Guvern # Vocea Basarabiei
Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi, 4 februarie, programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028. Noul program are drept scop dezvoltarea și implementarea unui sistem național integrat de învățare-predare, evaluare și certificare a competențelor în limba română, adaptat diverselor categorii de beneficiari și niveluri de competență. În sprijinul elevilor alolingvi, sunt introduse programe […]
11:20
(FOTO) Noul ambasador al R. Moldova la București a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României # Vocea Basarabiei
Noul ambasador al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, a prezentat marți, 3 martie, scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, ambasadorul R. Moldova la București a transmis mesajele de salut din partea președintei Maia Sandu și a reiterat aprecierile pentru sprijinul solid […]
Acum 6 ore
10:50
Stare de alertă în sectorul energetic a fost instituită în Republica Moldova pentru 60 de zile. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvernul de la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu a explicat în debutul ședinței Guvernului că măsura este luată în contextul situației din Orientul Mijlociu. „De sâmbătă am înțeles că e o […]
Acum 8 ore
08:10
Otilia Dandara, doctor habilitat în științe ale educației și profesor universitar, a fost aleasă în funcția de rector al Universitatea de Stat din Moldova (USM), în urma scrutinului desfășurat pe 3 martie 2026. Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională, transmite Moldpres. Candidata Otilia Dandara a acumulat 796 de voturi, fiind urmată […]
08:00
Secțiunea ucraineană a conductei Drujba, prin care este transportat petrolul rusesc către Ungaria și Slovacia, a fost grav avariată în urma unui incendiu provocat de un atac rusesc în luna ianuarie, a declarat ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmîhal. Potrivit oficialului ucrainean, o mare parte a echipamentelor interne ale conductei, inclusiv senzori și alte instalații, […]
Acum 12 ore
07:00
ANTA introduce o nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier, din 1 martie 2026 # Vocea Basarabiei
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță aplicarea unei noi metodologii de calcul pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional, începând cu 1 martie 2026. Documentul stabilește pașii clari pentru calcularea, aprobarea și verificarea tarifelor. Prețul unei călătorii va fi determinat în funcție de tipul vehiculului, distanța parcursă, fluxul de pasageri și specificul […]
Acum 24 ore
20:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 03.03.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
MAE de la Chișinău, detalii privind situația cetățenilor R. Moldova în Orientul Mijlociu # Vocea Basarabiei
În contextul situației de securitate tensionate din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe informează că monitorizează evoluțiile prin intermediul Celulei de Criză activate la nivel central și menține coordonarea continuă cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. IsraelÎn Statul Israel, din cei 17 cetățeni ai Republicii Moldova care au notificat anterior intenția de evacuare, 2 […]
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 03.03.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Modalitățile de facilitare a accesului companiilor din R. Moldova pe piața din Germania, discutate la Hamburg # Vocea Basarabiei
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi, la Hamburg, o serie de întrevederi cu reprezentanți ai autorităților locale, ai Camerei de Comerț și mediului academic. Șeful diplomației Republicii Moldova s-a întâlnit cu prim-ministrul landului federal, primarul orașului Hamburg, Peter Tschentscher. Părțile au discutat despre consolidarea cooperării la nivel regional, despre identificarea unor noi oportunități […]
18:40
Trimiterile poștale spre Israel și alte state din Orientul Mijlociu, sistate temporar # Vocea Basarabiei
Poșta Moldovei sistează începând de astăzi, 3 martie, recepționarea tuturor trimiterilor poștale internaționale, inclusiv scrisori, colete și servicii EMS, către mai multe țări din Orientul Mijlociu. Printre destinațiile vizate se numără Israel, Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Liban, Iordania, Qatar, Bahrain. Măsura este luată pe o perioadă nedeterminată ca urmare a suspendării traficului aerian […]
18:20
Peste 2.400 de șoferi au fost sancționați, în perioada 5–28 februarie, pentru utilizarea telefonului mobil la volan. Inspectorii de patrulare au desfășurat luna trecută acțiuni de prevenire și combatare a utilizării telefoanelor mobile în timpul conducerii vehiculelor. În urma verificărilor, 2.422 de șoferi au fost depistați utilizând telefonul mobil în timp ce conduceau, fiind sancționați. […]
17:50
OBR: Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea avea un impact semnificativ asupra economiei mondiale # Vocea Basarabiei
Organismul britanic public de previziune bugetară OBR a estimat marți că disputa din Orientul Mijlociu, care a escaladat de când a finalizat cele mai recente prognoze economice, ar putea avea un impact semnificativ asupra perspectivelor economice. „Conflictul din Orientul Mijlociu, care a escaladat după ce am finalizat acest document, ar putea avea un impact semnificativ […]
17:30
Dorin Junghietu, la Baku: R. Moldova a reușit să-și consolideze pozițiile pe piața energetică regională # Vocea Basarabiei
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, în cadrul celei de-a douăsprezecea reuniuni ministeriale a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, care s-a desfășurat la Baku, că Republica Moldova a reușit să-și consolideze pozițiile pe piața energetică regională. În intervenția sa, oficialul de la Chișinău a subliniat transformarea profundă a sectorului energetic al Republicii Moldova, […]
17:10
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 03.03.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis, la data de 23 februarie, un ordin, care prevede reducerea controalelor aplicate loturilor de lapte importate din Ucraina, inclusiv eliminarea monitorizării consolidate pentru laptele ambalat. Instituția menționează că importul furajelor combinate din Ucraina a fost suspendat temporar în urma prezenței confirmate a metronidazolului în loturile reținute la frontieră. […]
15:30
Patru persoane au fost reținute în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Chișinău, în momentul primirii unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Râșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei. Potrivit CNA, bănuiții ar fi pretins acești bani, susținând că pot influența […]
Ieri
15:10
Guvernul Republicii Moldova confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale, în contextul îngrijorărilor exprimate de producătorii agricoli. Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămâne o prioritate strategică, însă subliniază necesitatea unor soluții care să nu pericliteze bugetul de stat. „Menținem un dialog constant cu organizațiile de profil pentru a evalua opțiunile disponibile […]
14:20
Dosarul privind trădarea de patriei în care este vizat Ion Creangă: Judecătoarea demisionează # Vocea Basarabiei
Judecătoarea Arina Ialanji, care examinează dosarul de trădare de patrie în care este învinuit fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, pleacă din funcție. Cererea de demisie a fost aprobată marți de Consiliul Superior al Magistraturii. Magistrata nu a fost prezentă la ședință. În cadrul evaluării externe a judecătorilor, Arina Ialanji a informat […]
13:40
Cristina Gherasimov, la 4 ani de la depunerea cererii de aderare a R. Moldova la UE: Apartenența la o familie puternică – o garanție de stabilitate și pace # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a transmis astăzi, 3 martie, un mesaj la patru ani de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea subliniat că în acești patru ani Republica Moldova a înregistrat o serie de progrese în parcursul european. „În tot acest timp, am făcut pași hotărâți spre […]
13:30
(VIDEO) Protestul din 25 martie: Inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse? # Vocea Basarabiei
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să genereze controverse și îngrijorări. Deși organizatorul a subliniat că manifestația ar trebui să fie fără simboluri de partid și fără mesaje politice, evoluțiile recente indică o politizare tot mai accentuată, scrie deschide.md. „Inamic al României" […]
13:00
(VIDEO) Delegația UE la Chișinău, mesaj la patru ani de când R. Moldova a depus cererea de aderare # Vocea Basarabiei
Delegația Uniunii Europene la Chișinău a transmis un mesaj la 4 ani de la depunerea de către Republica Moldova a cererii de aderare la Uniunea Europeană. Astfel, Delegația UE a reconfirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, subliniindu-se statul nostru face pași hotărâți spre Uniunea Europeană. „Astăzi se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a […]
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri, 4 martie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,97 lei, cu 13 bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 34 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 21,21 lei/litru. Menționăm că ANRE a atenționat ieri […]
12:20
(VIDEO) Caz de contrabandă cu țigări la vama Lipcani: Un polițist de frontieră și un funcționar vamal, reținuți # Vocea Basarabiei
Trei persoane, printre care polițist de frontieră și un funcționar vamal, au fost reținuți după ce oamenii legii au deconspirat un caz de contrabandă cu produse din tutun. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul Republicii Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin […]
12:00
Astăzi, 3 martie, se desfășoară alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). În cursa pentru această funcție s-au înscris trei candidați: Otilia Dandara, Dumitru Dodul și Florentin Palade. În prezent, Otilia Dandara ocupă funcția de prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească. Dumitru Dodul este șeful Departamentului de Filosofie […]
11:40
Fost director adjunct al SIS din R. Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Bălan cu ofițerii KGB din Belarus # Vocea Basarabiei
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat că spiona România, transmite Digi24. Fostul adjunct al conducerii SIS din […]
11:30
MAE al R. Moldova, noi detalii privind situația de securitate în Orientul Mijlociu # Vocea Basarabiei
Situația de securitate în Orientul Mijlociu r
11:00
Un accident rutier s-a produs astăzi, 3 martie, pe traseul R-11, în localitatea Bârnova din raionul Ocnița. Potrivit Poliției, o femeie de 32 de ani, care conducea un VW Passat, a pierdut controlul volanului pe un sector de drum acoperit cu polei, în timp ce traversa un podeț. Mașina a derapat pe contrasens și a […] Articolul Accident rutier în raionul Ocnița: O femeie a ajuns la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei marți, 2 februarie, într-un birou al clădirii Ministerului Sănătății de la Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), la fața locului au fost trimise mai multe echipaje salvatori și pompieri, conform nivelului sporit de intervenție. „În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că într-un birou de serviciu […] Articolul (FOTO) Un incendiu a izbucnit în clădirea Ministerului Sănătății de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
E.S. Yoram Elron, ambasadorul Israelului în R. Moldova: Operațiunea împotriva regimului iranian este în interesul lumii libere, inclusiv al Europei # Vocea Basarabiei
Regimul iranian este o mașinărie a morții și distrugerii, atât în interiorul țării, cât și în afara ei. A risipit resursele națiunii și a devastat infrastructura pentru a-și alimenta agenda distructivă. Regimul iranian nu și-a neglijat niciodată strategia de a anihila Israelul. A continuat să avanseze dezvoltarea armelor nucleare, a accelerat producția de rachete balistice […] Articolul E.S. Yoram Elron, ambasadorul Israelului în R. Moldova: Operațiunea împotriva regimului iranian este în interesul lumii libere, inclusiv al Europei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Să fim sinceri, organismul nostru nu e super încântat de stilul de viață pe care îl avem azi. Stăm câte 8-10 ore așezați la un birou, într-o poziție absolut nefirească și facem tot mai puțină mișcare spre deloc. Mai adăugăm pe deasupra stresul zilnic, lipsa de somn și câteva mese bogate în zahăr și grăsimi […] Articolul De ce să alegi Germiflora? Beneficiile celor 10 miliarde de bacterii benefice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Ambasadorul Iranului în Spania, Reza Zabib, a avertizat luni că Teheranul „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, subliniind că Iranul este „o țară capabilă să reacționeze”, potrivit Sky News. Declarațiile vin într-un context tensionat, după ce Spania a refuzat să acorde Statelor Unite permisiunea de a utiliza bazele militare operate […] Articolul Iranul amenință cu atacuri asupra bazelor americane din Europa apare prima dată în Vocea Basarabiei.
2 martie 2026
22:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 02.03.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 02.03.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Noul ambasador al R. Moldova la București a prezentat copiile scrisorilor de acreditare # Vocea Basarabiei
Ambasadorul agreat al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, a înmânat astăzi, 2 februarie, copiile scrisorilor de acreditare ministrei Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu. Părțile au discutat despre relațiile dintre Republica Moldova și România, constatându-se stadiul fără precedent al acestora. Totodată, a fost reconfirmată continuarea eforturilor comune de amplificare a colaborării dintre ambele state […] Articolul Noul ambasador al R. Moldova la București a prezentat copiile scrisorilor de acreditare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
(FOTO) Eroii căzuți în războiul de pe Nistru, comemorați la Molovata Nouă, Cocieri și Corjova # Vocea Basarabiei
Evenimente de comemorare a eroilor războiului de pe Nistru a avut loc astăzi, 2 februarie, și în localitățile Molovata Nouă, Cocieri și Corjova din raionul Dubăsari. Veterani, reprezentanți ai autorităților locale și locuitori ai comunităților au păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor și și-au reafirmat respectul profund pentru cei care au apărat suveranitatea […] Articolul (FOTO) Eroii căzuți în războiul de pe Nistru, comemorați la Molovata Nouă, Cocieri și Corjova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai. Potrivit comunicatului emis de Dubai Airports, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – […] Articolul MAE de la Chișinău: Zborurile de pe aeroporturile din Dubai, reluate parțial apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Guvernul Republicii Moldova atenționează cetățenii privind identificare unei noi scheme de fraudă, care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO. Potrivit sursei citate, oamenii primesc mesaje privind o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați să achite accesând un link. În acest context, autoritățile precizează că linkul respectiv nu aparține Guvernului Republicii Moldova […] Articolul Atenție! Guvernul R. Moldova avertizează asupra unei noi scheme de fraudă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 02.03.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
ANRE: Tensiunile din Golful Persic, impact direct asupra cotațiilor internaționale ale petrolului # Vocea Basarabiei
Evenimentele recente din zona Golfului Persic au avut un impact direct asupra cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor internaționale din 2 martie 2026, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit sursei, perturbările raportate în transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din consumul […] Articolul ANRE: Tensiunile din Golful Persic, impact direct asupra cotațiilor internaționale ale petrolului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Aproape 600 de angajați de la Calea Ferată din Moldova rămân în continuare în concediu forțat. Măsura a fost prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelinic, a precizat pentru IPN că acest lucru se întâmplă din cauza faptului că volumul de mărfuri transportate nu a atins nivelul planificat. Directorul CFM […] Articolul Sute de angajați de la CFM, în continuare în concediu forțat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Președintele Parlamentului, despre situația din Iran: Orice dictatură cade mai devreme sau mai târziu # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat astăzi, 2 martie, referindu-se la situația din Iran, că orice dictatură, mai devreme sau mai târziu, cade. El a menționat că autoritățile Republicii Moldova își doresc ca poporul iranian să obțină libertatea. „Orice dictatură, orice autocrație, mai devreme sau mai târziu, cade. Cu cât de multe […] Articolul Președintele Parlamentului, despre situația din Iran: Orice dictatură cade mai devreme sau mai târziu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
– Problema consumului și traficului de droguri a provocat schimburi dure de replici între deputați în ședința de joi a Parlamentului. – Experții internaționali, propuși pentru a face parte din Comisia de evaluare externă a procurorilor, nu au acumulat suficiente voturi în plenul Parlamentului – Chișinăul propune trecerea tuturor școlilor din regiunea transnistreană la predarea […] Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 01.03.2026, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 01.03.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
(FOTO) Oficiali de la Chișinău, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Au trecut mai bine de trei decenii, dar rănile acelui război rămân deschise” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, au transmis mesaje de recunoștință pentru veterani la 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Șeful Guvernului de la Chișinău a subliniat că au trecut peste trei decenii de la războiul de pe Nistru, însă lecțiile sale rămân actuale și în prezent. […] Articolul (FOTO) Oficiali de la Chișinău, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Au trecut mai bine de trei decenii, dar rănile acelui război rămân deschise” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
