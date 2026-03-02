Atenție! Guvernul R. Moldova avertizează asupra unei noi scheme de fraudă

14:50

Premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, au transmis mesaje de recunoștință pentru veterani la 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Șeful Guvernului de la Chișinău a subliniat că au trecut peste trei decenii de la războiul de pe Nistru, însă lecțiile sale rămân actuale și în prezent. […] Articolul (FOTO) Oficiali de la Chișinău, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Au trecut mai bine de trei decenii, dar rănile acelui război rămân deschise” apare prima dată în Vocea Basarabiei.