ANSA a redus controalele la laptele importat din Ucraina
Vocea Basarabiei, 3 martie 2026 15:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis, la data de 23 februarie, un ordin, care prevede reducerea controalelor aplicate loturilor de lapte importate din Ucraina, inclusiv eliminarea monitorizării consolidate pentru laptele ambalat. Instituția menționează că importul furajelor combinate din Ucraina a fost suspendat temporar în urma prezenței confirmate a metronidazolului în loturile reținute la frontieră.
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:30
Patru persoane au fost reținute în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Chișinău, în momentul primirii unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Râșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei. Potrivit CNA, bănuiții ar fi pretins acești bani, susținând că pot influența
Acum 2 ore
15:10
Guvernul Republicii Moldova confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale, în contextul îngrijorărilor exprimate de producătorii agricoli. Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămâne o prioritate strategică, însă subliniază necesitatea unor soluții care să nu pericliteze bugetul de stat. „Menținem un dialog constant cu organizațiile de profil pentru a evalua opțiunile disponibile
14:20
Dosarul privind trădarea de patriei în care este vizat Ion Creangă: Judecătoarea demisionează # Vocea Basarabiei
Judecătoarea Arina Ialanji, care examinează dosarul de trădare de patrie în care este învinuit fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, pleacă din funcție. Cererea de demisie a fost aprobată marți de Consiliul Superior al Magistraturii. Magistrata nu a fost prezentă la ședință. În cadrul evaluării externe a judecătorilor, Arina Ialanji a informat
Acum 4 ore
13:40
Cristina Gherasimov, la 4 ani de la depunerea cererii de aderare a R. Moldova la UE: Apartenența la o familie puternică – o garanție de stabilitate și pace # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a transmis astăzi, 3 martie, un mesaj la patru ani de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea subliniat că în acești patru ani Republica Moldova a înregistrat o serie de progrese în parcursul european. „În tot acest timp, am făcut pași hotărâți spre
13:30
(VIDEO) Protestul din 25 martie: Inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse? # Vocea Basarabiei
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să genereze controverse și îngrijorări. Deși organizatorul a subliniat că manifestația ar trebui să fie fără simboluri de partid și fără mesaje politice, evoluțiile recente indică o politizare tot mai accentuată, scrie deschide.md. „Inamic al României"
13:00
(VIDEO) Delegația UE la Chișinău, mesaj la patru ani de când R. Moldova a depus cererea de aderare # Vocea Basarabiei
Delegația Uniunii Europene la Chișinău a transmis un mesaj la 4 ani de la depunerea de către Republica Moldova a cererii de aderare la Uniunea Europeană. Astfel, Delegația UE a reconfirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, subliniindu-se statul nostru face pași hotărâți spre Uniunea Europeană. „Astăzi se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri, 4 martie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,97 lei, cu 13 bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 34 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 21,21 lei/litru. Menționăm că ANRE a atenționat ieri
12:20
(VIDEO) Caz de contrabandă cu țigări la vama Lipcani: Un polițist de frontieră și un funcționar vamal, reținuți # Vocea Basarabiei
Trei persoane, printre care polițist de frontieră și un funcționar vamal, au fost reținuți după ce oamenii legii au deconspirat un caz de contrabandă cu produse din tutun. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul Republicii Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin
Acum 6 ore
12:00
Astăzi, 3 martie, se desfășoară alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). În cursa pentru această funcție s-au înscris trei candidați: Otilia Dandara, Dumitru Dodul și Florentin Palade. În prezent, Otilia Dandara ocupă funcția de prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească. Dumitru Dodul este șeful Departamentului de Filosofie
11:40
Fost director adjunct al SIS din R. Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Bălan cu ofițerii KGB din Belarus # Vocea Basarabiei
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat că spiona România, transmite Digi24. Fostul adjunct al conducerii SIS din
11:30
MAE al R. Moldova, noi detalii privind situația de securitate în Orientul Mijlociu # Vocea Basarabiei
Situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne complexă. În mai multe state din regiune continuă atacurile cu rachete și drone, iar spațiul aerian este închis, parțial deschis sau afectat, informează Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Potrivit sursei citate, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate. Cetățenii
11:00
Un accident rutier s-a produs astăzi, 3 martie, pe traseul R-11, în localitatea Bârnova din raionul Ocnița. Potrivit Poliției, o femeie de 32 de ani, care conducea un VW Passat, a pierdut controlul volanului pe un sector de drum acoperit cu polei, în timp ce traversa un podeț. Mașina a derapat pe contrasens și a
10:30
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei marți, 2 februarie, într-un birou al clădirii Ministerului Sănătății de la Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), la fața locului au fost trimise mai multe echipaje salvatori și pompieri, conform nivelului sporit de intervenție. „În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că într-un birou de serviciu
10:20
E.S. Yoram Elron, ambasadorul Israelului în R. Moldova: Operațiunea împotriva regimului iranian este în interesul lumii libere, inclusiv al Europei # Vocea Basarabiei
Regimul iranian este o mașinărie a morții și distrugerii, atât în interiorul țării, cât și în afara ei. A risipit resursele națiunii și a devastat infrastructura pentru a-și alimenta agenda distructivă. Regimul iranian nu și-a neglijat niciodată strategia de a anihila Israelul. A continuat să avanseze dezvoltarea armelor nucleare, a accelerat producția de rachete balistice
Acum 12 ore
07:20
Să fim sinceri, organismul nostru nu e super încântat de stilul de viață pe care îl avem azi. Stăm câte 8-10 ore așezați la un birou, într-o poziție absolut nefirească și facem tot mai puțină mișcare spre deloc. Mai adăugăm pe deasupra stresul zilnic, lipsa de somn și câteva mese bogate în zahăr și grăsimi
07:10
Ambasadorul Iranului în Spania, Reza Zabib, a avertizat luni că Teheranul „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar", subliniind că Iranul este „o țară capabilă să reacționeze", potrivit Sky News. Declarațiile vin într-un context tensionat, după ce Spania a refuzat să acorde Statelor Unite permisiunea de a utiliza bazele militare operate
Acum 24 ore
22:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 02.03.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 02.03.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Noul ambasador al R. Moldova la București a prezentat copiile scrisorilor de acreditare # Vocea Basarabiei
Ambasadorul agreat al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, a înmânat astăzi, 2 februarie, copiile scrisorilor de acreditare ministrei Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu. Părțile au discutat despre relațiile dintre Republica Moldova și România, constatându-se stadiul fără precedent al acestora. Totodată, a fost reconfirmată continuarea eforturilor comune de amplificare a colaborării dintre ambele state
18:40
(FOTO) Eroii căzuți în războiul de pe Nistru, comemorați la Molovata Nouă, Cocieri și Corjova # Vocea Basarabiei
Evenimente de comemorare a eroilor războiului de pe Nistru a avut loc astăzi, 2 februarie, și în localitățile Molovata Nouă, Cocieri și Corjova din raionul Dubăsari. Veterani, reprezentanți ai autorităților locale și locuitori ai comunităților au păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor și și-au reafirmat respectul profund pentru cei care au apărat suveranitatea
18:20
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai. Potrivit comunicatului emis de Dubai Airports, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central –
17:50
Guvernul Republicii Moldova atenționează cetățenii privind identificare unei noi scheme de fraudă, care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO. Potrivit sursei citate, oamenii primesc mesaje privind o pretinsă „taxă de drum restantă" și sunt îndemnați să achite accesând un link. În acest context, autoritățile precizează că linkul respectiv nu aparține Guvernului Republicii Moldova
17:10
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 02.03.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
ANRE: Tensiunile din Golful Persic, impact direct asupra cotațiilor internaționale ale petrolului # Vocea Basarabiei
Evenimentele recente din zona Golfului Persic au avut un impact direct asupra cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor internaționale din 2 martie 2026, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit sursei, perturbările raportate în transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din consumul
16:40
Aproape 600 de angajați de la Calea Ferată din Moldova rămân în continuare în concediu forțat. Măsura a fost prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelinic, a precizat pentru IPN că acest lucru se întâmplă din cauza faptului că volumul de mărfuri transportate nu a atins nivelul planificat. Directorul CFM
16:20
Președintele Parlamentului, despre situația din Iran: Orice dictatură cade mai devreme sau mai târziu # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat astăzi, 2 martie, referindu-se la situația din Iran, că orice dictatură, mai devreme sau mai târziu, cade. El a menționat că autoritățile Republicii Moldova își doresc ca poporul iranian să obțină libertatea. „Orice dictatură, orice autocrație, mai devreme sau mai târziu, cade. Cu cât de multe
Ieri
15:50
– Problema consumului și traficului de droguri a provocat schimburi dure de replici între deputați în ședința de joi a Parlamentului. – Experții internaționali, propuși pentru a face parte din Comisia de evaluare externă a procurorilor, nu au acumulat suficiente voturi în plenul Parlamentului – Chișinăul propune trecerea tuturor școlilor din regiunea transnistreană la predarea
15:50
Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 01.03.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
(FOTO) Oficiali de la Chișinău, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Au trecut mai bine de trei decenii, dar rănile acelui război rămân deschise” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, au transmis mesaje de recunoștință pentru veterani la 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Șeful Guvernului de la Chișinău a subliniat că au trecut peste trei decenii de la războiul de pe Nistru, însă lecțiile sale rămân actuale și în prezent.
14:50
Circa 15 000 de moldoveni se află în Israel unde în prezent au loc atacuri la nivel național # Vocea Basarabiei
Aproximativ 15.000 de cetățeni moldoveni se află în Israel, în diferite regiuni ale țării, unde în prezent au loc atacuri la nivel național. În acest sens, ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman face apel la calm și la respectarea regulilor de siguranță. Solicitat de Vocea Basarabiri, oficialul a declarat că moldovenii aflați în dificultate
14:30
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 3–5 martie, o vizită de lucru în Germania, la invitația omologului său de la Berlin, Johan Wandephul. Inițial, șeful diplomației de la Chișinău va participa la ceremonia de inaugurare a Oficiului Consulatului onorific al Republicii Moldova la Hamburg, care va contribui la consolid
13:40
(VIDEO) Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești de pe teritoriul R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a declarat astăzi, 2 martie, la împlinirea celor 34 de ani de la războiul de pe Nistru că atât în anul 1992, cât și astăzi în Ucraina, agresorul este Rusia. Totodată, șefa statului a cerut retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Președinta Republicii Moldova a remarcat, în cadrul discursului susținut […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești de pe teritoriul R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Certificatul de concediu medical este eliberat, începând cu 1 martie 2026, exclusiv în format digital de către medicii de familie și medicii specialiști. Măsura a fost anunțată de Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică, odată cu lansarea Sistemului Informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM). Pacientul se va prezenta la medic pentru inițierea concediului […] Articolul Certificatul de concediu medical, eliberat exclusiv în format digital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 3 martie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,84 lei, cu 9 bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 15 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,87 lei/litru. Articolul Carburanții se scumpesc din nou: Cât vor costa benzina și motorina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
MAE de la Chișinău, informații actualizate privind situația de securitate din Orientul Mijlociu # Vocea Basarabiei
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit diplomației de la Chișinău, situația regională rămâne complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat. Aceeași sursă mai notează că […] Articolul MAE de la Chișinău, informații actualizate privind situația de securitate din Orientul Mijlociu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Două copile, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău # Vocea Basarabiei
Două fete au fost salvate de la înec de salvamari după ce au căzut sub gheața unui bazin acvatic. Incidentul a avut loc duminică, 1 martie, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul „Valea Trandafirilor” din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, un grup format din patru fete se afla la […] Articolul Două copile, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Circulația rutieră pe Șoseaua Muncești va fi sistată integral pe tronsonul cuprins între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi. Restricția este valabilă începând de luni, 2 martie, și până vineri, 6 martie. Potrivit Primărie municipiului Chișinău, măsura a fost dispusă în legătură cu intervențiile pentru reabilitarea părții carosabile. Astfel, în această perioadă, itinerarul rutei de […] Articolul Restricții de circulație pe o stradă din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a declarat luni dimineață că republica islamică nu va negocia cu SUA, după ce în spațiul public apăruseră unele informații care păreau să indice o anumită disponibilitate a Teheranului pentru discuții cu Washingtonul. „Nu vom negocia cu SUA”, a transmis Larijani într-un mesaj postat pe […] Articolul Șeful Consiliului Suprem de Securitate al Iranului: „Nu vom negocia cu SUA” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
(VIDEO) Rețea de exploatare sexuală, destructurată în Chișinău: Șase tineri au fost reținuți # Vocea Basarabiei
Șase tineri, membri ai unei rețele criminale specializate în exploatare sexuală, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că ar fi exploatat șapte fete în Chișinău, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani. Potrivit Poliției, cei șase suspecți, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, au fost plasați în arest […] Articolul (VIDEO) Rețea de exploatare sexuală, destructurată în Chișinău: Șase tineri au fost reținuți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord efectuează, în perioada 1–3 martie, o vizită în Republica Moldova. Delegația, condusă de Fabian Hamilton, președinte al Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare, reunește și membri ai Camerei Comunelor și ai Camerei Lorzilor. Oficialii britanici vor avea o întrevedere cu deputatul Radu Marian, […] Articolul Parlamentari din Marea Britanie, vizită în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Un bărbat de 39 de ani a fost reținut după ce duminică, 1 martie, ar fi înjunghiat mortal un bărbat de 61 de ani, în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, ambii erau oameni ai străzii și locuiau în subsolul imobilului unde s-a produs crima. Noaptea trecută, […] Articolul Crimă în subsolul unui bloc din Chișinău: Suspectul, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Iranul lovește statele din Golf. Analist: „Repetă greșeala strategică a lui Saddam din 1991” # Vocea Basarabiei
În ultimele 36 de ore, Iran a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor state din Golf – Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Iordania și Oman – pe fondul escaladării conflictului cu SUA și Israel, potrivit unei analize realizate de expertul Shanaka Anslem Perera. Analistul compară situația […] Articolul Iranul lovește statele din Golf. Analist: „Repetă greșeala strategică a lui Saddam din 1991” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Primele victime americane în războiul cu Iranul. Trei militari uciși, atacuri cu rachete în Israel și statele din Golf # Vocea Basarabiei
Armata SUA a anunțat duminică primele pierderi în rândul forțelor americane implicate în conflictul cu Iran. Comandamentul Central al SUA a confirmat moartea a trei militari americani în cadrul operațiunilor desfășurate împotriva Teheranului. Potrivit comunicatului oficial, alți cinci militari au fost răniți grav în timpul operațiunii „Epic Fury”, iar mai mulți au suferit răni ușoare […] Articolul Primele victime americane în războiul cu Iranul. Trei militari uciși, atacuri cu rachete în Israel și statele din Golf apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru: Ceremonii și Marșul Memoriei la Chișinău # Vocea Basarabiei
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru din 1992. Cu acest prilej, în întreaga Republica Moldova sunt organizate acțiuni de comemorare dedicate eroilor care și-au pierdut viața pentru apărarea independenței și integrității statului. Ceremoniile oficiale au început la ora 10:00, cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan […] Articolul 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru: Ceremonii și Marșul Memoriei la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
1 martie 2026
19:30
Ambasada R. Moldova în Israel: Aeroportul rămâne în continuare închis. Punctele terestre de trecere a frontierei, deschise # Vocea Basarabiei
Situația de securitate în Israel rămâne complexă, iar cetățenii Republicii Moldova aflați în acest stat sunt îndemnați să respecte în continuare măsurile de precauție. Ambasada Republicii Moldova în Israel, care a emis la ora 18:00 o actualizare privind situația din regiune, subliniază că este imperios necesar ca oamenii să rămână în continuare în adăposturile antirachetă, […] Articolul Ambasada R. Moldova în Israel: Aeroportul rămâne în continuare închis. Punctele terestre de trecere a frontierei, deschise apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Situația de securitate în Israel rămâne complexă, iar cetățenii Republicii Moldova aflați în acest stat sunt îndemnați să respecte în continuare măsurile de precauție. Ambasada Republicii Moldova în Israel, care a emis la ora 18:00 o actualizare privind situația din regiune, subliniază că este imperios necesar ca oamenii să rămână în continuare în adăposturile antirachetă, […] Articolul Ambasada R. Moldova în Israel, actualizare privind situația de securitate: Aeroportul rămâne în continuare închis. Punctele terestre de trecere a frontierei, deschise apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Situația de securitate în Israel rămâne în continuare complexă, iar cetățenii Republicii Moldova aflați în acest stat sunt îndemnați să respecte în continuare măsurile de precauție. Ambasada Republicii Moldova în Israel, care a emis la ora 18:00 o actualizare privind situația din regiune, subliniază că este imperios necesar ca oamenii să rămână în continuare în […] Articolul Ambasada Republicii Moldova în Israel, actualizare privind situația de securitate: „Respectați măsurile de precauție. Aeroportul rămâne în continuare închis” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Steagul roșu, arborat deasupra Moscheii Jamkaran din Qom. Semnal de escaladare în Iran # Vocea Basarabiei
Un gest cu puternică încărcătură simbolică a avut loc în Iran, unde steagul roșu a fost înălțat pe cupola Moscheea Jamkaran din orașul sfânt Qom, în contextul conflictului regional aflat în plină desfășurare. În tradiția șiită, steagul roșu simbolizează sângele vărsat pe nedrept și datoria de a-l răzbuna. Gestul este asociat cu martiriul imamului Hussein, […] Articolul Steagul roșu, arborat deasupra Moscheii Jamkaran din Qom. Semnal de escaladare în Iran apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Ambasadorul R. Moldova în Israel: Situația rămâne complexă. Moldovenii, îndemnați să respecte măsurile de siguranță # Vocea Basarabiei
Situația de securitate în Israel rămâne complexă și imprevizibilă, a anunțat ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman. Potrivit diplomatului, atacurile lansate de Iran ar putea continua în zilele sau chiar săptămânile următoare. „Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție. Este imperios necesar să rămânem în adăposturile antirachetă și să […] Articolul Ambasadorul R. Moldova în Israel: Situația rămâne complexă. Moldovenii, îndemnați să respecte măsurile de siguranță apare prima dată în Vocea Basarabiei.
