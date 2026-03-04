Încă doi judecători au promovat evaluarea externă

16:20

Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat astăzi, 2 martie, referindu-se la situația din Iran, că orice dictatură, mai devreme sau mai târziu, cade. El a menționat că autoritățile Republicii Moldova își doresc ca poporul iranian să obțină libertatea. „Orice dictatură, orice autocrație, mai devreme sau mai târziu, cade. Cu cât de multe […]