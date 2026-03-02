ȘTIRI cu Natalia Catan din 02.03.2026, ora 17:00
Vocea Basarabiei, 2 martie 2026 19:10
ȘTIRI cu Natalia Catan din 02.03.2026, ora 17:00
• • •
Acum 15 minute
19:10
Acum o oră
18:50
Noul ambasador al R. Moldova la București a prezentat copiile scrisorilor de acreditare # Vocea Basarabiei
Ambasadorul agreat al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, a înmânat astăzi, 2 februarie, copiile scrisorilor de acreditare ministrei Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu. Părțile au discutat despre relațiile dintre Republica Moldova și România, constatându-se stadiul fără precedent al acestora. Totodată, a fost reconfirmată continuarea eforturilor comune de amplificare a colaborării dintre ambele state
18:40
(FOTO) Eroii căzuți în războiul de pe Nistru, comemorați la Molovata Nouă, Cocieri și Corjova # Vocea Basarabiei
Evenimente de comemorare a eroilor războiului de pe Nistru a avut loc astăzi, 2 februarie, și în localitățile Molovata Nouă, Cocieri și Corjova din raionul Dubăsari. Veterani, reprezentanți ai autorităților locale și locuitori ai comunităților au păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor și și-au reafirmat respectul profund pentru cei care au apărat suveranitatea
Acum 2 ore
18:20
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai. Potrivit comunicatului emis de Dubai Airports, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central
17:50
Guvernul Republicii Moldova atenționează cetățenii privind identificare unei noi scheme de fraudă, care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO. Potrivit sursei citate, oamenii primesc mesaje privind o pretinsă „taxă de drum restantă" și sunt îndemnați să achite accesând un link. În acest context, autoritățile precizează că linkul respectiv nu aparține Guvernului Republicii Moldova
Acum 4 ore
17:10
ȘTIRI cu Maria Filimon din 02.03.2026, ora 14:00
17:00
ANRE: Tensiunile din Golful Persic, impact direct asupra cotațiilor internaționale ale petrolului # Vocea Basarabiei
Evenimentele recente din zona Golfului Persic au avut un impact direct asupra cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor internaționale din 2 martie 2026, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit sursei, perturbările raportate în transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din consumul
16:40
Aproape 600 de angajați de la Calea Ferată din Moldova rămân în continuare în concediu forțat. Măsura a fost prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelinic, a precizat pentru IPN că acest lucru se întâmplă din cauza faptului că volumul de mărfuri transportate nu a atins nivelul planificat. Directorul CFM
16:20
Președintele Parlamentului, despre situația din Iran: Orice dictatură cade mai devreme sau mai târziu # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat astăzi, 2 martie, referindu-se la situația din Iran, că orice dictatură, mai devreme sau mai târziu, cade. El a menționat că autoritățile Republicii Moldova își doresc ca poporul iranian să obțină libertatea. „Orice dictatură, orice autocrație, mai devreme sau mai târziu, cade. Cu cât de multe
15:50
– Problema consumului și traficului de droguri a provocat schimburi dure de replici între deputați în ședința de joi a Parlamentului. – Experții internaționali, propuși pentru a face parte din Comisia de evaluare externă a procurorilor, nu au acumulat suficiente voturi în plenul Parlamentului – Chișinăul propune trecerea tuturor școlilor din regiunea transnistreană la predarea
15:50
RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 01.03.2026, ora 19:00
Acum 6 ore
14:50
(FOTO) Oficiali de la Chișinău, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Au trecut mai bine de trei decenii, dar rănile acelui război rămân deschise” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, au transmis mesaje de recunoștință pentru veterani la 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Șeful Guvernului de la Chișinău a subliniat că au trecut peste trei decenii de la războiul de pe Nistru, însă lecțiile sale rămân actuale și în prezent.
14:50
Circa 15 000 de moldoveni se află în Israel unde în prezent au loc atacuri la nivel național # Vocea Basarabiei
Aproximativ 15.000 de cetățeni moldoveni se află în Israel, în diferite regiuni ale țării, unde în prezent au loc atacuri la nivel național. În acest sens, ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman face apel la calm și la respectarea regulilor de siguranță. Solicitat de Vocea Basarabiri, oficialul a declarat că moldovenii aflați în dificultate
14:30
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 3–5 martie, o vizită de lucru în Germania, la invitația omologului său de la Berlin, Johan Wandephul. Inițial, șeful diplomației de la Chișinău va participa la ceremonia de inaugurare a Oficiului Consulatului onorific al Republicii Moldova la Hamburg, care va contribui la consolidarea
13:40
(VIDEO) Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești de pe teritoriul R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a declarat astăzi, 2 martie, la împlinirea celor 34 de ani de la războiul de pe Nistru că atât în anul 1992, cât și astăzi în Ucraina, agresorul este Rusia. Totodată, șefa statului a cerut retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Președinta Republicii Moldova a remarcat, în cadrul discursului susținut
Acum 8 ore
13:00
Certificatul de concediu medical este eliberat, începând cu 1 martie 2026, exclusiv în format digital de către medicii de familie și medicii specialiști. Măsura a fost anunțată de Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică, odată cu lansarea Sistemului Informațional „Portalul certificatelor de concediu medical" (SIPCCM). Pacientul se va prezenta la medic pentru inițierea concediului
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 3 martie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,84 lei, cu 9 bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 15 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,87 lei/litru.
12:00
MAE de la Chișinău, informații actualizate privind situația de securitate din Orientul Mijlociu # Vocea Basarabiei
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit diplomației de la Chișinău, situația regională rămâne complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat. Aceeași sursă mai notează că
11:30
Două copile, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău # Vocea Basarabiei
Două fete au fost salvate de la înec de salvamari după ce au căzut sub gheața unui bazin acvatic. Incidentul a avut loc duminică, 1 martie, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul „Valea Trandafirilor" din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, un grup format din patru fete se afla la
Acum 12 ore
11:10
Circulația rutieră pe Șoseaua Muncești va fi sistată integral pe tronsonul cuprins între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi. Restricția este valabilă începând de luni, 2 martie, și până vineri, 6 martie. Potrivit Primărie municipiului Chișinău, măsura a fost dispusă în legătură cu intervențiile pentru reabilitarea părții carosabile. Astfel, în această perioadă, itinerarul rutei de
11:00
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a declarat luni dimineață că republica islamică nu va negocia cu SUA, după ce în spațiul public apăruseră unele informații care păreau să indice o anumită disponibilitate a Teheranului pentru discuții cu Washingtonul. „Nu vom negocia cu SUA", a transmis Larijani într-un mesaj postat pe
10:40
(VIDEO) Rețea de exploatare sexuală, destructurată în Chișinău: Șase tineri au fost reținuți # Vocea Basarabiei
Șase tineri, membri ai unei rețele criminale specializate în exploatare sexuală, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că ar fi exploatat șapte fete în Chișinău, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani. Potrivit Poliției, cei șase suspecți, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, au fost plasați în arest
10:30
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord efectuează, în perioada 1–3 martie, o vizită în Republica Moldova. Delegația, condusă de Fabian Hamilton, președinte al Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare, reunește și membri ai Camerei Comunelor și ai Camerei Lorzilor. Oficialii britanici vor avea o întrevedere cu deputatul Radu Marian,
10:20
Un bărbat de 39 de ani a fost reținut după ce duminică, 1 martie, ar fi înjunghiat mortal un bărbat de 61 de ani, în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, ambii erau oameni ai străzii și locuiau în subsolul imobilului unde s-a produs crima. Noaptea trecută,
08:20
Iranul lovește statele din Golf. Analist: „Repetă greșeala strategică a lui Saddam din 1991” # Vocea Basarabiei
În ultimele 36 de ore, Iran a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor state din Golf – Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Iordania și Oman – pe fondul escaladării conflictului cu SUA și Israel, potrivit unei analize realizate de expertul Shanaka Anslem Perera. Analistul compară situația
07:20
Primele victime americane în războiul cu Iranul. Trei militari uciși, atacuri cu rachete în Israel și statele din Golf # Vocea Basarabiei
Armata SUA a anunțat duminică primele pierderi în rândul forțelor americane implicate în conflictul cu Iran. Comandamentul Central al SUA a confirmat moartea a trei militari americani în cadrul operațiunilor desfășurate împotriva Teheranului. Potrivit comunicatului oficial, alți cinci militari au fost răniți grav în timpul operațiunii „Epic Fury", iar mai mulți au suferit răni ușoare
07:10
34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru: Ceremonii și Marșul Memoriei la Chișinău # Vocea Basarabiei
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru din 1992. Cu acest prilej, în întreaga Republica Moldova sunt organizate acțiuni de comemorare dedicate eroilor care și-au pierdut viața pentru apărarea independenței și integrității statului. Ceremoniile oficiale au început la ora 10:00, cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan
Acum 24 ore
19:30
Ambasada R. Moldova în Israel: Aeroportul rămâne în continuare închis. Punctele terestre de trecere a frontierei, deschise # Vocea Basarabiei
Ieri
19:20
Ambasada R. Moldova în Israel, actualizare privind situația de securitate: Aeroportul rămâne în continuare închis. Punctele terestre de trecere a frontierei, deschise # Vocea Basarabiei
18:50
Ambasada Republicii Moldova în Israel, actualizare privind situația de securitate: „Respectați măsurile de precauție. Aeroportul rămâne în continuare închis” # Vocea Basarabiei
Situația de securitate în Israel rămâne în continuare complexă, iar cetățenii Republicii Moldova aflați în acest stat sunt îndemnați să respecte în continuare măsurile de precauție. Ambasada Republicii Moldova în Israel, care a emis la ora 18:00 o actualizare privind situația din regiune, subliniază că este imperios necesar ca oamenii să rămână în continuare în
15:50
Steagul roșu, arborat deasupra Moscheii Jamkaran din Qom. Semnal de escaladare în Iran # Vocea Basarabiei
Un gest cu puternică încărcătură simbolică a avut loc în Iran, unde steagul roșu a fost înălțat pe cupola Moscheea Jamkaran din orașul sfânt Qom, în contextul conflictului regional aflat în plină desfășurare. În tradiția șiită, steagul roșu simbolizează sângele vărsat pe nedrept și datoria de a-l răzbuna. Gestul este asociat cu martiriul imamului Hussein,
15:50
Ambasadorul R. Moldova în Israel: Situația rămâne complexă. Moldovenii, îndemnați să respecte măsurile de siguranță # Vocea Basarabiei
Situația de securitate în Israel rămâne complexă și imprevizibilă, a anunțat ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman. Potrivit diplomatului, atacurile lansate de Iran ar putea continua în zilele sau chiar săptămânile următoare. „Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție. Este imperios necesar să rămânem în adăposturile antirachet
10:30
Aproximativ 200 de copii și tineri au vizitat, în ultima săptămână de iarnă, Parlamentul Republicii Moldova, unde au aflat mai multe despre rolul legislativului, procesul decizional și activitatea deputaților. Programul a inclus discuții interactive și sesiuni de întrebări și răspunsuri, menite să încurajeze implicarea civică și interesul pentru viața publică. Elevii clasei a III-a de […] Articolul Tinerii descoperă Parlamentul Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Un bărbat a pus pe jar autoritățile, după ce a urcat pe acoperișul unei clădiri din centrul municipiului Chișinău și a amenințat că se va arunca în gol. Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele de socializare, incidentul s-a produs pe strada Petru Rareș. La fața locului au intervenit de urgență salvatorii și echipaje ale poliției, care […] Articolul Panică pe strada Petru Rareș: un bărbat a amenințat că se aruncă de pe acoperiș apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Primăvara își face simțită prezența în Republica Moldova prin îndrăgitul simbol al identității naționale – Mărțișorul. La 1 martie, tradiția revine în prim-plan, iar la Chișinău este inaugurat Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”, eveniment care aduce pe scenă artiști consacrați din țară și de peste hotare. Etnologul Varvara Buzilă a subliniat că Mărțișorul reprezintă o […] Articolul Mărțișorul, simbol al primăverii și identității naționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Iranul confirmă moartea liderului suprem. Puterea, preluată temporar de un triumvirat # Vocea Basarabiei
Teheranul a confirmat oficial moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ucis în urma unei operațiuni militare atribuite Israelului și Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de televiziunea de stat, după ce informația fusese comunicată anterior de fostul președinte american Donald Trump. Postul public IRIB a transmis că liderul suprem „a ajuns la martiriu”, iar […] Articolul Iranul confirmă moartea liderului suprem. Puterea, preluată temporar de un triumvirat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Explozii la Dubai și Doha după atacurile Iranului în Golf. Teheranul: „Suntem pregătiți pentru toate scenariile” # Vocea Basarabiei
Două serii de explozii au fost auzite duminică dimineață, 1 martie, la Dubai, la o zi după ce Iranul a lansat atacuri de represalii în statele din Golf, în urma operațiunilor americano-israeliene soldate cu moartea liderului suprem Ali Khamenei, potrivit AFP. Corespondenții agenției au relatat că explozii au fost auzite și la Doha, precum și […] Articolul Explozii la Dubai și Doha după atacurile Iranului în Golf. Teheranul: „Suntem pregătiți pentru toate scenariile” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
28 februarie 2026
23:00
ULTIMA ORĂ // Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în lovituri americano-israeliene # Vocea Basarabiei
Presa internațională relatează, citând un înalt oficial israelian, că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma unor lovituri americano-israeliene asupra unui complex unde acesta s-ar fi aflat. Potrivit aceleiași surse, complexul ar fi fost grav avariat, iar trupul liderului ar fi fost găsit. La scurt timp după apariția informației, biroul […] Articolul ULTIMA ORĂ // Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în lovituri americano-israeliene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: Kievul reacționează, Moscova critică, iar Moldova emite alerte pentru cetățeni # Vocea Basarabiei
Exploziile produse la Teheran au generat reacții rapide pe plan internațional. Ministerul de Externe al Ucrainei a transmis că nu va uita niciodată atacurile cu drone iraniene asupra orașelor ucrainene și a atribuit responsabilitatea pentru escaladare regimului de la Teheran. Într-un mesaj publicat pe platforma X, diplomația de la Kiev a declarat că susține poporul […] Articolul Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: Kievul reacționează, Moscova critică, iar Moldova emite alerte pentru cetățeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Alertă de securitate în Israel: Ambasada R. Moldova îndeamnă cetățenii să rămână în adăposturi # Vocea Basarabiei
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel a emis sâmbătă, la ora 18:00, o nouă actualizare de securitate, îndemnând cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul israelian să rămână în adăposturile antirachetă și să nu părăsească spațiile protejate până la un anunț oficial al Comandamentului Frontului Intern. În mesajul transmis, reprezentanța diplomatică subliniază că situația de securitate rămâne […] Articolul Alertă de securitate în Israel: Ambasada R. Moldova îndeamnă cetățenii să rămână în adăposturi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Zelenski: Sunt gata să mă întâlnesc cu Putin. Avem o „fereastră de oportunitate” pentru pace înainte de alegerile din SUA # Vocea Basarabiei
Într-un interviu acordat Sky News, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuții și consideră că există o șansă reală de a pune capăt războiului înainte de alegerile intermediare din Statele Unite ale Americii, programate în noiembrie. Liderul de la Kiev a subliniat că […] Articolul Zelenski: Sunt gata să mă întâlnesc cu Putin. Avem o „fereastră de oportunitate” pentru pace înainte de alegerile din SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
FMI: Economia Republicii Moldova își revine, dar riscurile externe rămân ridicate # Vocea Basarabiei
Fondul Monetar Internațional (FMI) constată că Republica Moldova se află pe o traiectorie de redresare economică după multiplele șocuri din ultimii ani, însă persistă vulnerabilități semnificative, în special din cauza războiului din Ucraina și a contextului geopolitic regional. Raportul, publicat la Washington în urma consultărilor desfășurate în baza Articolului IV al Statutului FMI, estimează o […] Articolul FMI: Economia Republicii Moldova își revine, dar riscurile externe rămân ridicate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un apel direct către structurile de forță din Iran, îndemnându-le să depună armele. „Membrilor Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, forțelor armate și întregii poliții le spun în această seară: trebuie să depuneți armele și veți beneficia de imunitate deplină sau, în caz contrar, veți înfrunta o moarte inevitabilă”, a declarat […] Articolul Donald Trump îndeamnă militarii iranieni să depună armele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Alertă pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel: Stare de urgență instituită la nivel național # Vocea Basarabiei
Statul Israel a instituit astăzi, 28 februarie 2026, începând cu ora 08:00, stare de urgență imediată pe întreg teritoriul țării, în contextul operațiunilor militare împotriva Iran. Toate activitățile non-esențiale sunt interzise, iar instituțiile publice și private nu vor fi funcționale. Spațiul aerian este închis, inclusiv Aeroportul Internațional Ben Gurion. Ambasada recomandă cetățenilor Republicii Moldova să […] Articolul Alertă pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel: Stare de urgență instituită la nivel național apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Israelul anunță un atac preventiv asupra Iranului; tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu # Vocea Basarabiei
Israel a anunțat că a lansat sâmbătă un atac preventiv împotriva Iran, amplificând tensiunile în Orientul Mijlociu și diminuând perspectivele unei soluții diplomatice privind programul nuclear al Teheranului, relatează Reuters. „Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”, a declarat ministrul apărării, Israel Katz. Un oficial […] Articolul Israelul anunță un atac preventiv asupra Iranului; tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Construcția Podului de Flori peste râul Prut, care va lega Ungheni de localitatea Zagarancea, avansează într-un ritm accelerat, iar lucrările ar putea fi încheiate până în luna iulie a acestui an. Proiectul, considerat unul de referință, reprezintă primul pod rutier de tip autostradă construit peste Prut în ultimele peste șase decenii, potrivit moldova1.md. Secretarul de […] Articolul Podul de Flori peste Prut ar putea fi finalizat până în iulie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Tragedie în Bolivia: 15 morți după prăbușirea unui avion militar cu bancnote lângă La Paz # Vocea Basarabiei
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar de tip Lockheed C-130 Hercules s-a prăbușit vineri în apropierea capitalei Boliviei, La Paz. Aeronava transporta bancnote și a avariat mai multe vehicule aflate pe o autostradă din apropierea aeroportului, împrăștiind bani pe carosabil, relatează News.ro. Șeful echipelor de pompieri, Pavel Tovar, nu […] Articolul Tragedie în Bolivia: 15 morți după prăbușirea unui avion militar cu bancnote lângă La Paz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
27 februarie 2026
19:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 27.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit astăzi, 27 septembrie, la Bruxelles, cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere. „Fiind la Bruxelles, m-am bucurat să discut cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, despre progresele din ultimele luni, ședințele explicative ale Comisiei, dar și despre cum ne mobilizăm capacitatea administrativă pentru a livra reformele […] Articolul Despre ce au discutat Cristina Gherasimov și Marta Kos la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Mai multe instanțe de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț vor avea sedii noi, după ce studiile de fezabilitate pentru aceste proiecte au fost finalizate. Proiectele fac parte din Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a celor existente, în cadrul implementării Legii privind reorganizarea instanțelor judecătorești. Potrivit Ministerului Justiției, proiectele vizează […] Articolul Sedii noi pentru mai multe instanțe de judecată din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
