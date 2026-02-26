„Au rămas stațiile, cablurile și porumbeii”. Armata rusă pierde putere de foc și 200 km² după oprirea Starlink
DISINFO.MD, 26 februarie 2026 07:00
Dezactivarea terminalelor SpaceX Starlink utilizate de unitățile ruse pe front a generat haos în comunicațiile acestora, potrivit unor interceptări obținute de jurnaliștii Politico, parte a grupului Axel Springer. „Nu are nimeni internet. Totul a căzut", se plânge un militar rus într-una dintre înregistrări. Un alt soldat spune: „Se pare că au oprit toate Starlink-urile. Nu [...]
• • •
Acum 30 minute
07:00
Acum o oră
06:30
Viktor Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu preşedintele Zelenski să continue războiul” # DISINFO.MD
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a acuzat miercuri liderii europeni că „au convenit marţi cu preşedintele Zelenski" să continue războiul. „Este o veste proastă pentru Europa", a subliniat Viktor Orban, potrivit căruia aceştia prelungesc un război „care evident nu are soluţie pe front, dar care implică distrugeri teribile", potrivit unui mesaj publicar miercuri pe Facebook, citat [...]
Acum 2 ore
06:00
China este pe cale să înarmeze Iranul cu rachete supersonice anti-portavion: „Un moment de cotitură în regiune” # DISINFO.MD
Iranul este pe cale să obțină o rachetă supersonică din China, concepută pentru a distruge portavioane, relatează The Telegraph. Oficialii din Republica Islamică sunt în negocieri avansate cu Beijingul pentru a achiziționa arma de croazieră CM-302, concepută pentru a avaria navele de război, transmit jurnaliștii britanici. Negocierile ar fi început acum doi ani, dar s-au accelerat [...]
05:30
Fostul șef al spionajului militar ucrainean se opune loviturilor asupra liderilor naționali pe timp de război: „Fie că este vorba de Kiev sau de Valdai” # DISINFO.MD
Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial, care conduce negocierile cu Rusia în privința problemelor militare, a declarat marți, 24 februarie, că până și în condiții de război trebuie să existe limite clare pe care nicio parte beligerantă nu ar trebui să le încalce, de pildă lovirea centrelor politice și locațiile unde se află liderii naționali, relatează [...]
Acum 4 ore
05:00
Autoritățile poloneze au descoperit o serie de tuneluri subterane care traversează frontiera estică a țării cu Belarus, descriind situația drept o escaladare semnificativă a ceea ce numesc o campanie hibridă coordonată de Moscova și Minsk pentru destabilizarea Europei, relatează The Telegraph. Potrivit oficialilor polonezi, patru tuneluri au fost detectate în 2025 de-a lungul frontierei puternic [...]
04:30
Maia Sandu a lăsat fără cetățenie nouă persoane. Printre ele, indivizi care au luptat de partea separatișilor # DISINFO.MD
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind retragerea cetățeniei pentru nouă persoane care ocupă sau au ocupat funcții în regiunea separatistă transnistreană, precum și care au luptat de partea separatiștilor în războiul din 1992. Decretul vizează nouă bărbați, printre care unul născut în Rusia, iar ceilalți opt în Republica Moldova. ,,Persoane care au [...]
04:00
VIDEO Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă din asta” # DISINFO.MD
Istoric și expert în relații internaționale, Sarah Paine, de la Johns Hopkins University și Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, explică, într-un podcast, gafa făcută de Federația Rusă care va afecta pe termen mediu și lung viitorul acestei țări. Ambițiile imperiale ale Federației Ruse și calculele greșite ale strategilor de la Moscova grăbesc ironic [...]
Acum 12 ore
18:50
Kremlinul transformă propriii susținători în spioni occidentali! Un politolog pro-Putin, amendat și numit „agent străin” după un interviu pentru Washington Post # DISINFO.MD
Politologul pro-Kremlin Serghei Markov a fost amendat cu 35.000 de ruble pentru că nu s-a autodeclarat drept „agent străin". Activistul a fost sancționat după ce a acordat un interviu pentru Washington Post. Tribunalul Gagarinsky din Moscova l-a găsit vinovat de încălcarea reglementărilor privind activitatea „agenților străini". Markov a venit la proces purtând un tricou cu [...]
Acum 24 ore
17:20
Noi runde de discuții între SUA, Ucraina și Rusia. Kievul vrea 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția țării # DISINFO.MD
Vladimir Zelenski a anunțat miercuri că doi dintre trimișii săi se vor întâlni joi la Geneva cu mediatori de la Casa Albă, pentru a negocia un acord economic pentru reconstrucția Ucrainei. Liderul de la Kiev și-a exprimat speranța că discuții trilaterale suplimentare cu reprezentanți ruși și americani vor avea loc la începutul lunii martie. Ucraina [...]
15:50
Un tribunal din Rusia amendează Telegram cu aproximativ 91.000 de dolari pentru promovarea LGBT # DISINFO.MD
Un tribunal rus a amendat Telegram cu aproximativ şapte milioane de ruble, echivalentul a peste 91.000 de dolari. Sancțiunea s-a aplicat pentru „neîndeplinirea obligațiilor proprietarului reţelei de socializare". Telegram ar fi refuzat să elimine postările despre vânzarea de băuturi alcoolice pe internet şi despre propaganda LGBT, considerată extremistă în Rusia. Conform judecătorilor, conținutul nu a [...]
10:00
New York Times analizează noua strategie a Rusiei de a-și desfășura războiul din umbră în Europa. Locuitori europeni obișnuiți sunt recrutați pentru a servi drept intermediari între serviciile de informații rusești și rețeaua lor personală de infractori mărunți. „În aprilie 2024, o femeie ucraineană aflată spre sfârșitul celui de-al treizecilea an de viață, pe care [...]
09:50
Patru ani de război în Ucraina au adus lumii o transformare seismică în ceea ce privește natura războiului, echilibrul puterilor globale și securitatea europeană, scrie jurnalistul Nick Paton Walsh într-o analiză publicată pe site-ul CNN. Pentru Ucraina, războiul a fost un blestem: țara a fost obligată să se adapteze pentru a supraviețui și a ține Rusia [...]
09:30
Între Rusia și SUA. Sondajul Eurobarometru care arată că peste două treimi dintre europeni cred că țara lor este amenințată # DISINFO.MD
Într-o lume tot mai volatilă, cetățenii din Uniunea Europeană au opinii diferite în privința nivelului de cheltuieli pe care Bruxelles-ul ar trebui să îl aloce pentru apărare și securitate, scrie Euronews. Pe fondul relațiilor transatlantice aflate la un nivel minim istoric, Europa încearcă să își recapete, să își consolideze și să își asume controlul asupra propriilor [...]
09:20
Mărturii cutremurătoare ale militarilor ruși. „Zero-ificarea” – cum își execută „la liber” comandanții lui Putin soldații din subordine # DISINFO.MD
Patru soldați ruși capturați au vorbit, la BBC, despre condițiile groaznice din armata rusă și despre ororile și brutalitatea la care sunt supuși militarii Kremlinului pe frontul din Ucraina. Doi dintre ei au povestit despre felul în care soldații ruși sunt executați pe loc de propriii comandanți când refuză executarea ordinelor ilegale. Unul dintre bărbați a [...]
09:00
Kremlinul mizează pe submarine și pe arme nucleare experimentale pentru a compensa ceea ce un înalt oficial militar norvegian descrie drept un decalaj în ceea ce privește forța militară convențională dintre Moscova și țările din NATO, relatează Business Insider. Viceamiralul Rune Andersen, șeful Cartierului General Întrunit al Norvegiei, a declarat că „asimetria inerentă" dintre forțele [...]
08:30
Rusia nu dă semne că încetinește ritmul invaziei sale în Ucraina chiar dacă economia sa resimte presiunea războiului și armata suferă pierderi tot mai mari, evaluează un thinktank proeminent. În același timp, arsenalul Moscovei de rachete și drone devine o amenințare directă pentru Europa, relatează The Guardian. „Puține indicii arată că abilitatea Rusia de a continua [...]
07:50
Trump: „Nu voi permite Iranului să obțină arma nucleară”. Cel mai lung discurs despre Starea Uniunii # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în Congres că nu va permite niciodată Iranului să obțină arma nucleară și că este pregătit să confrunte orice amenințare la adresa Americii, chiar dacă preferă o soluție diplomatică. În discursul despre Starea Uniunii, Trump a susținut că Statele Unite au „eliminat" anul trecut capacitatea Iranului de a produce [...]
07:30
Rusia amenință cu „efectul de domino” dacă SUA reiau testele nucleare: „Responsabilitatea consecințelor va reveni în întregime Washingtonului” # DISINFO.MD
Rusia a avertizat, marți, 14 februarie, la Conferința pentru Dezarmare de la Geneva, că o eventuală reluare a testelor nucleare de către Statele Unite ar putea declanșa un „efect de domino" periculos în domeniul armamentului nuclear. Declarația vine în contextul acuzațiilor formulate de Washington, potrivit cărora China și Rusia ar fi efectuat în secret teste nucleare de [...]
07:30
Ucraina își stabilește obiectivele pentru al cincilea an de război. Apărare aeriană consolidată și presiune maximă asupra resurselor Rusiei # DISINFO.MD
Ministrul Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, numit în funcție în luna ianuarie, a prezentat marți planul armatei pentru al cincilea an de război. Documentul vizează consolidarea apărării aeriene, stoparea avansului forțelor ruse și privarea Moscovei de resursele necesare continuării conflictului. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la Kiev, Fedorov a explicat că noua strategie [...]
Ieri
07:00
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a declarat că dosarul penal deschis împotriva sa în Rusia pentru „complicitate la activități teroriste" ar avea legătură cu eforturile autorităților de a limita libertatea de exprimare și dreptul la viață privată. Într-un mesaj publicat pe propriul canal, Durov a scris că autoritățile ruse „inventează zilnic noi pretexte pentru a restricționa [...]
06:50
Strategie de „război hibrid”. Rusia cumpără locuințe „cal troian” în apropierea bazelor militare din Europa # DISINFO.MD
Serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar fi transformat proprietăți din Europa de Vest într-o rețea de „cai troieni", pregătită pentru a susține o posibilă campanie coordonată de sabotaj. Potrivit unor oficiali din domeniul securității, citați de The Telegraph, unități ruse clandestine ar fi exploatat lacune legislative pentru a achiziționa proprietăți situate în apropierea [...]
06:30
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei # DISINFO.MD
Doi cetățeni ruși care lucrau pentru o companie privată de securitate se aflau la bordul unui petrolier sechestrat de autoritățile franceze în septembrie, fiind suspectat că face parte din așa-numita „flotă din umbră" a Rusiei, potrivit presei franceze, citată de Euronews. Conform unor surse informate și unui avocat care au vorbit cu AFP sub protecția anonimatului, [...]
06:20
Poate fi depășită etapa de uzură a războiului din Ucraina? Previziuni pentru evoluțiile de pe front în 2026 # DISINFO.MD
În ajunul comemorării a patru ani de la invazia rusă, președintele Volodimir Zelenski a declarat că este „doar o chestiune de timp" până când Ucraina își va recâștiga întreg teritoriul pierdut. Totuși, luni de zile războiul a fost extrem de strâns, de-a lungul unui front de 1.200 km, progresele fiind încetinite de evoluția tacticii și [...]
06:00
Sancțiunile țin la sol avioanele Rusiei. Peste o treime din cursele externe nu mai zboară # DISINFO.MD
Peste o treime dintre aeronavele de cursă lungă rămase în Rusia nu sunt exploatate din cauza problemelor cu piesele de schimb, generate de sancțiuni, scrie Kommersant. Potrivit publicației, din cele 93 de aeronave wide-body străine rămase în țară, mai puțin de 60 sunt operaționale. Restul fie se află în mentenanță prelungită, fie sunt ținute la [...]
05:50
Cum a testat Rusia apărarea NATO folosind infrastructura civilă a Belarusului. Descoperire a hackerilor ucraineni care au spart chat-urile militare rusești # DISINFO.MD
Rusia a transformat infrastructura civilă a Belarusului în armă de război, iar Ucraina a privit totul din interior. Timp de șase luni, specialiști IT ucraineni au urmărit în timp real cum operatorii ruși de drone își planificau atacurile — de la ordinele de lansare până la traseele exacte de zbor. Totul era transmis, discret, forțelor [...]
05:30
În al cincilea an al războiului declanșat de Vladimir Putin, armata rusă pierde pe front mai mulți militari decât reușește să recruteze. Timp de trei luni consecutiv, pierderile au depășit numărul celor care au semnat contracte, au declarat pentru Bloomberg oficiali și militari occidentali. Potrivit acestora, generalii ruși nu și-au schimbat strategia și continuă să [...]
05:00
Comisia Europeană va amâna interzicerea importurilor de petrol rusesc până după alegerile din Ungaria. Care este motivul # DISINFO.MD
Comisia Europeană pregătește o propunere legislativă care vizează interzicerea totală a importurilor de petrol rusesc în Uniunea Europeană,
04:30
Italia cercetează dispariția unor componente de aeronave militare în valoare de 17 milioane de euro # DISINFO.MD
Anchetatorii italieni încearcă să stabilească modul în care mii de componente esențiale pentru aeronave au dispărut dintr-un depozit al Forțelor Aeriene din Brindisi, pe fondul suspiciunilor de delapidare și al unei posibile revânzări în străinătate, scrie Euronews. Procurorii italieni investighează dispariția a aproape 2.500 de componente pentru aeronave militare, evaluate la aproximativ 17 milioane de euro, [...] Articolul Italia cercetează dispariția unor componente de aeronave militare în valoare de 17 milioane de euro apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Mărturia unui adolescent ucrainean forțat să curețe camerele de tortură din închisorile rusești # DISINFO.MD
De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, cel puțin 20.000 de copii ucraineni au fost deportați cu forța în Rusia, potrivit autorităților ucrainene. Până acum, aceștia au reușit să readucă în țară 2.000 de minori, un proces dificil care, în unele cazuri, a durat ani de zile, relatează Euronews. Printre supraviețuitori se [...] Articolul Mărturia unui adolescent ucrainean forțat să curețe camerele de tortură din închisorile rusești apare prima dată în DISINFO.MD.
24 februarie 2026
17:30
Șalaru: Transnistria reprezintă amenințare pentru România, Ucraina și UE, dacă Rusia își instalează Guvern loial la Chișinău # DISINFO.MD
La patru ani de război în Ucraina, într-un context de securitate regional extrem de grav, interesul Rusiei este să prelungească și să extindă războiul. Unul dintre pericolele pentru România o reprezintă Transnistria, teritoriu separatist al Republicii Moldova, controlat de Kremlin. Zina găzduiește unul din cele mai mari depozite de muniție sovietică din Europa, în localitatea [...] Articolul Șalaru: Transnistria reprezintă amenințare pentru România, Ucraina și UE, dacă Rusia își instalează Guvern loial la Chișinău apare prima dată în DISINFO.MD.
11:10
Marina Ovseanikova, la patru ani după ce a ieșit în direct cu o pancartă anti-război: Dacă rămâi în Rusia, nu poți lucra pentru mass-media independentă # DISINFO.MD
La patru ani după ce a ieșit în direct cu o pancartă anti-război, în timpul unui buletin de știri la Pervîi Canal, jurnalista Marina Ovseanikova rupe tăcerea. Jurnalista afirmă că după ce Rusia a invadat Ucraina, a urmat cel mai mare exod al jurnaliștilor de la canalele federale. În opinia Marina Ovseanikova, în Rusia presa [...] Articolul Marina Ovseanikova, la patru ani după ce a ieșit în direct cu o pancartă anti-război: Dacă rămâi în Rusia, nu poți lucra pentru mass-media independentă apare prima dată în DISINFO.MD.
09:50
Nota de plată a reconstrucției Ucrainei, după patru ani de război: „De trei ori mai mare decât PIB-ul” # DISINFO.MD
Reconstrucția Ucrainei în următorul deceniu este estimată acum la 588 de miliarde de dolari potrivit unei evaluări comune realizate de Banca Mondială, ONU, Comisia Europeană și guvernul ucrainean, potrivit Reuters. Anunțul vine cu o zi înainte de marcarea a patru ani de la invazia pe scară largă declanșată de Rusia. Estimarea actualizată, care acoperă perioada februarie 2022 [...] Articolul Nota de plată a reconstrucției Ucrainei, după patru ani de război: „De trei ori mai mare decât PIB-ul” apare prima dată în DISINFO.MD.
09:20
După patru ani de război în Ucraina, rușii de rând îi simt efectele mai mult ca niciodată: „Nu sunt foarte sigură pentru ce luptăm” # DISINFO.MD
La prima vedere, Ieleț (un oraș din vestul Rusiei) în vreme de iarnă arată ca și când a fost scos dintr-un basm rus, dar orașul aflat la 350 de kilometri sud de Moscova e departe de a trăi o viață de basm, în contextul războiului lui Putin, scrie BBC. Orașul a fost împânzit de postere și [...] Articolul După patru ani de război în Ucraina, rușii de rând îi simt efectele mai mult ca niciodată: „Nu sunt foarte sigură pentru ce luptăm” apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Armata rusă a pierdut peste 300.000 de oameni în cei patru ani de război din Ucraina, potrivit unor surse independente. Deşi decesele ruse sunt secretul lui Polichinelle, Kremlinul rămâne tăcut pentru a nu amplifica şi mai mult nemulţumirea în creştere a ruşilor faţă de campania militară din ţara vecină. Militarii ruşi ucişi în lupte se [...] Articolul Cargo 200, secretul cel mai prost păstrat al lui Putin în Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
08:20
Cum își cheltuie țările europene bugetele pentru Apărare în fața amenințării ruse. Strategii divergente de achiziții # DISINFO.MD
Pe măsură ce bugetele pentru apărare cresc pe întreg continentul, diferențele dintre strategiile naționale de achiziții și blocajele unor proiecte emblematice ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea Europei de a transforma unitatea politică declarată într-o descurajare credibilă. În contextul în care Washingtonul semnalează o disponibilitate redusă de a menține rolul dominant în arhitectura [...] Articolul Cum își cheltuie țările europene bugetele pentru Apărare în fața amenințării ruse. Strategii divergente de achiziții apare prima dată în DISINFO.MD.
08:10
Cum poate fi interpretată atitudinea lui Trump față de Putin, potrivit unui fost președinte polonez # DISINFO.MD
Prin prisma faptului că se arată conciliant faţă de președintele rus Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump pare unora un „trădător” al cauzei ucrainene, dar s-ar putea dovedi a fi la fel de bine un lider „excepţional”, hotărât să evite iadul nuclear, a declarat luni laureatul premiului Nobel pentru Pace Lech Walesa, într-un interviu pentru [...] Articolul Cum poate fi interpretată atitudinea lui Trump față de Putin, potrivit unui fost președinte polonez apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Zelenski, apel către Trump la patru ani de război: „Rămâi de partea noastră. Nu putem să-i dăm lui Putin tot ce vrea” # DISINFO.MD
La patru ani de la începutul invaziei ruse, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, îi cere lui Donald Trump să își reafirme susținerea pentru Ucraina, susținând că Washingtonul nu face suficient pentru a-l opri pe Vladimir Putin. „Statele Unite trebuie să rămână alături de o țară democratică care luptă împotriva unei singure persoane”, a declarat [...] Articolul Zelenski, apel către Trump la patru ani de război: „Rămâi de partea noastră. Nu putem să-i dăm lui Putin tot ce vrea” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:50
Doborârea unui avion de pasageri al companiei AZAL în spațiul aerian al Rusiei a declanșat o nouă etapă de tensiuni regionale. Inițial, incidentul a fost tratat ca un episod tehnic sau militar. În scurt timp însă, situația a căpătat dimensiuni politice, informaționale și de securitate. Evoluția evenimentelor arată că subiectul a depășit cadrul unui incident [...] Articolul Retorică, presiune și mesaje voalate: noua fază a tensiunilor ruso-azere apare prima dată în DISINFO.MD.
07:50
VIDEO Atac cu bombă la Moscova: un ofițer de poliție a fost ucis, iar alți doi răniți, după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv # DISINFO.MD
Atacul terorist a avut loc în piața gării Savyolovsky, unul dintre principalele noduri feroviare ale capitalei. Potrivit Ministerului de Interne rus, atacatorul s-a apropiat de polițiștii aflați în patrulă și a detonat dispozitivul exploziv. Autorul a murit pe loc. Imaginile publicate de mass-media locală arată mașina de poliție cu geamurile sparte, fără a lua foc, [...] Articolul VIDEO Atac cu bombă la Moscova: un ofițer de poliție a fost ucis, iar alți doi răniți, după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Nu vor să plece rușii de acolo? Liderii separatiști resping ideea instituirii unei misiuni civile în Transnistria # DISINFO.MD
Liderii separatiști resping ideea instituirii unei misiuni civile în Transnistria. Potrivit declarațiilor făcute de Vadim Krasnoselski, asemenea situație a existat în 1992, înainte de războiul de pe Nistru, însă responsabilii nu ar fi acționat eficient. „Au fugit. Nici măcar nu s-au obosit să scrie rapoarte despre începerea operațiunilor militare și să documenteze acțiunile regimului criminal [...] Articolul Nu vor să plece rușii de acolo? Liderii separatiști resping ideea instituirii unei misiuni civile în Transnistria apare prima dată în DISINFO.MD.
16:20
Sancțiunile UE trebuie să combată dezinformarea rusească. Țoiu: Minciuna online reprezintă risc pentru democrații # DISINFO.MD
România susține cel de-al 20-a pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene contra Rusiei. Ministra de Externe Oana Țoiu afirmă că Moscova nu folosește doar arme convenționale în război, ci și campanii de dezinformare prin care încearcă să slăbească UE. Oficiala de la București a declarat în marja reuniunii șefilor diplomațiilor UE, desfășurată la Bruxelles, că [...] Articolul Sancțiunile UE trebuie să combată dezinformarea rusească. Țoiu: Minciuna online reprezintă risc pentru democrații apare prima dată în DISINFO.MD.
12:50
Va lua buzunarul transnistrenilor, dar nu știe încă cât! Krasnoselski vrea pază personală nelimitată după ce pleacă din pretinsa funcție # DISINFO.MD
Vadim Krasnoselski vrea să își asigure pază personală nelimitată și după ce pleacă din funcție. Liderul regiunii separatiste a Republicii Moldova propune o pretinsă lege, prin intermediul căreia să poată beneficia de bodyguarzi în funcție de nivelul „amenințărilor și alți factori”. Krasnoselski afirmă că nu știe cât se va cheltui pentru asemenea servicii din bugetul [...] Articolul Va lua buzunarul transnistrenilor, dar nu știe încă cât! Krasnoselski vrea pază personală nelimitată după ce pleacă din pretinsa funcție apare prima dată în DISINFO.MD.
10:10
Atac tehnic, discreditare publică și izolare! Istoria unei companii IT din Moldova, împinsă în afara pieței europene # DISINFO.MD
O companie IT fondată în Republica Moldova dispunea de infrastructură de servere în peste 40 de țări ale lumii, deservea mai mult de 150.000 de clienți activi și administra un pool de peste 400.000 de adrese IP. În pofida acestui fapt, compania a fost practic împinsă în afara pieței europene de către concurenți, în urma [...] Articolul Atac tehnic, discreditare publică și izolare! Istoria unei companii IT din Moldova, împinsă în afara pieței europene apare prima dată în DISINFO.MD.
07:40
De ce războiul din Ucraina este departe de se încheia la patru ani de la invazia rușilor. Iulian Chifu: „Putin vrea o capitulare completă” # DISINFO.MD
Războiul din Ucraina este „foarte departe” de se încheia la patru ani de la invazia rușilor, a declarat analistul în politică externă Iulian Chifu, la Antena 3 CNN. Directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor a exclus, de asemenea, și o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Iulian Chifu a explicat că atâta vreme cât președintele rus [...] Articolul De ce războiul din Ucraina este departe de se încheia la patru ani de la invazia rușilor. Iulian Chifu: „Putin vrea o capitulare completă” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Rusia, acuzată că folosește „excursii culturale” pentru a șterge identitatea ucraineană a copiilor din teritoriile ocupate # DISINFO.MD
Serviciile de informaţii ale Ucrainei au identificat oficiali și organisme de stat din spatele programului rusesc „Harta culturală 4+85”, care duce copii ucraineni din zonele ocupate în Rusia, sub pretextul unor excursii culturale, notează Kiev Post. Serviciul de Informații Militare al Ucrainei a descoperit persoane și organizații implicate într-un program susținut de statul rus, care scoate [...] Articolul Rusia, acuzată că folosește „excursii culturale” pentru a șterge identitatea ucraineană a copiilor din teritoriile ocupate apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Șeful diplomației iraniene anunță o posibilă întrevedere cu delegația americană. „Cred că există încă șanse bune să ajungem la o soluție diplomatică” # DISINFO.MD
Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, a evocat duminică o posibilă nouă întrevedere cu delegația americană joia viitoare, 26 februarie, în Elveția, pentru a discuta despre programul nuclear. „Cred că există încă şanse bune să ajungem la o soluţie diplomatică din care ambele părţi să câştige”, a declarat el într-un interviu la postul american CBS, scrie [...] Articolul Șeful diplomației iraniene anunță o posibilă întrevedere cu delegația americană. „Cred că există încă șanse bune să ajungem la o soluție diplomatică” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Secretarul britanic al Apărării își dorește să trimită trupe în Ucraina. „Acest lucru va însemna că războiul acesta s-a încheiat” # DISINFO.MD
Secretarul Apărării al Marii Britanii, John Healey, a scris duminică, 22 februarie, în Sunday Telegraph, că dorește să trimită trupe britanice în Ucraina, considerând că acest gest ar semnala sfârșitul războiului cu Rusia. „Nu există o povară mai mare pentru niciun secretar al Apărării sau pentru orice guvern decât să trimiți forțele armate în operațiuni. Vreau [...] Articolul Secretarul britanic al Apărării își dorește să trimită trupe în Ucraina. „Acest lucru va însemna că războiul acesta s-a încheiat” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Financial Times: Iranul a încheiat un contract confidențial de armament cu Rusia, în valoare de 500 de milioane de euro # DISINFO.MD
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate. Potrivit Agerpres, un contract semnat în decembrie la Moscova prevede ca Rusia să livreze 500 de lansatoare portabile „Verba” și 2.500 de rachete „9M336” pe o perioadă de trei [...] Articolul Financial Times: Iranul a încheiat un contract confidențial de armament cu Rusia, în valoare de 500 de milioane de euro apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
SUA ridică la 15% tarifele vamale, inclusiv pentru Moldova. Canada și Mexic – scutite de taxe # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a majorat tarifele vamale temporare de la 10 la 15% pentru toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile măsuri americane, aprobate vineri și modificate sâmbătă, intră în vigoare de marți, 24 februarie. Canada și Mexic sunt scutite de taxe, în baza pactului comercial nord-american, transmite IPN. Într-o postare pe rețele de [...] Articolul SUA ridică la 15% tarifele vamale, inclusiv pentru Moldova. Canada și Mexic – scutite de taxe apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Viktor Orban o compară pe șefa diplomației europene cu Hitler și Napoleon și spune că Bruxelles-ul amenință libertatea maghiarilor # DISINFO.MD
Premierul Ungariei, Viktor Orban, atacă strategia occidentală față de războiul din Ucraina, comparând politica UE privind conflictul cu eșecurile lui Napoleon și Hitler. „Astăzi războiul continuă pentru că liderii europeni vor să continue”, a afirmat Orbán la un miting electoral în Békéscsaba, fără a menționa responsabilitatea rușilor care au declanșat războiul, scrie Index.hr. În discursul său, el a [...] Articolul Viktor Orban o compară pe șefa diplomației europene cu Hitler și Napoleon și spune că Bruxelles-ul amenință libertatea maghiarilor apare prima dată în DISINFO.MD.
