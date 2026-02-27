Zeci de universități din Rusia recrutează studenți pentru război

08:00

La patru ani de la începutul invaziei ruse, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, îi cere lui Donald Trump să își reafirme susținerea pentru Ucraina, susținând că Washingtonul nu face suficient pentru a-l opri pe Vladimir Putin. „Statele Unite trebuie să rămână alături de o țară democratică care luptă împotriva unei singure persoane”, a declarat [...] Articolul Zelenski, apel către Trump la patru ani de război: „Rămâi de partea noastră. Nu putem să-i dăm lui Putin tot ce vrea” apare prima dată în DISINFO.MD.