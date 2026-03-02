Kievul confirmă că intenționează să introducă embargo asupra vinurilor moldovenești, ca răspuns la suspendarea de către ANSA a importului de carne de pasăre
Cotidianul, 2 martie 2026 17:20
Guvernul Ucrainei pregătește un proiect de hotărâre care prevede introducerea unui regim de licențiere a importurilor de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca răspuns la suspendarea de către ANSA a importului de carne de pasăre din țara vecină. Informația vine după ce, zilele trecute, autoritățile de la Chișinău spuneau că nu există niciun …
Acum 30 minute
17:20
Guvernul Ucrainei pregătește un proiect de hotărâre care prevede introducerea unui regim de licențiere a importurilor de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca răspuns la suspendarea de către ANSA a importului de carne de pasăre din țara vecină. Informația vine după ce, zilele trecute, autoritățile de la Chișinău spuneau că nu există niciun …
Acum 2 ore
16:10
Reintegrarea Republicii Moldova, între oportunitate și risc. Valeriu Chiveri avertizează asupra presiunilor generate de prezența militară rusă # Cotidianul
La peste trei decenii de la războiul de pe Nistru, consecințele conflictului transnistrean continuă să afecteze securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, avertizează că, deși în prezent nu există semnale imediate de escaladare, contextul regional rămâne imprevizibil, iar autoritățile trebuie să trateze cu maximă precauție procesul de reintegrare a țării. Oficialul …
Acum 4 ore
15:50
VIDEO | Igor Grosu și Alexandru Munteanu, despre regiunea transnistreană: „Libertatea are un preț și nu se vinde pentru un gaz mai ieftin” # Cotidianul
Șeful Legislativului, Igor Grosu, a calificat recenta întâlnire a reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului în formatul „1+1” drept „o întâlnire de rutină”, organizată după o pauză îndelungată. Declarațiile au fost făcute în contextul marcării a 34 de ani de la izbucnirea Războiul de pe Nistru. Potrivit lui Grosu, mecanismul de dialog trebuie să funcționeze …
15:40
VIDEO | Avocatul primarului din Durlești: „Dosarul nu conține probe privind un prejudiciu sau implicarea Eleonorei Șaran” # Cotidianul
Apărarea primarului municipiului Durlești, Eleonora Șaran, respinge acuzațiile privind presupuse scheme de delapidare a terenurilor și susține că ancheta penală nu ar fi bazată pe probe concludente. Avocatul edilului afirmă că materialele dosarului nu demonstrează existența unui prejudiciu și nici implicarea funcționarilor primăriei în faptele investigate. În cadrul unei conferințe de presă organizate la IPN, …
15:10
Cât vor costa benzina și motorina mâine, pe fondul tensiunilor din Golful Persic. Avertismentul ANRE # Cotidianul
Prețurile la carburanți vor crește ușor în Republica Moldova în data de 3 martie 2026, după ce tensiunile din zona Golfului Persic au împins în sus cotațiile internaționale ale petrolului. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că perturbările din Strâmtoarea Hormuz — rută prin care tranzitează circa o cincime din consumul mondial de …
15:00
VIDEO | Franța, gata să participe la apărarea statelor din Golf și a Iordaniei, după atacurile Iranului # Cotidianul
Franța și-a exprimat sprijinul deplin pentru statele din Golf și pentru Iordania, afectate de atacurile lansate de Iran, și a anunțat că este pregătită să participe la apărarea acestora, dacă situația o va impune. Declarațiile au fost făcute de ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noel Barrot, în contextul escaladării tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Șeful …
15:00
Mihai Popșoi efectuează vizite de lucru în Germania și Azerbaidjan: R. Moldova urmează să inaugureze un Consulat onorific la Hamburg # Cotidianul
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează în perioada 3–5 martie o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Germania, la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johann Wandephul. La Hamburg, șeful diplomației moldovene va participa la ceremonia de inaugurare a Oficiului Consulatului onorific al Republicii Moldova, demers care va contribui la …
14:10
Petrolul explodează, bursele scad, iar dolarul se întărește pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu # Cotidianul
Prețurile petrolului au crescut brusc, dolarul s-a apreciat, iar acțiunile au scăzut luni, pe măsură ce conflictul cu Iranul s-a extins în Orientul Mijlociu și pare să dureze săptămâni, amenințând să dea peste cap redresarea economică globală și, posibil, să reaprindă inflația, scrie reuters.com. Petrolul Brent a urcat ultima dată cu 8,3%, la 78,5 dolari …
Acum 6 ore
13:20
Mesaj unionist la comemorarea războiului de pe Nistru. Daniel Gheorghe: „Glorie eroilor care au apărat neamul românesc”. # Cotidianul
Războiul de pe Nistru din 1992 continuă să fie comemorat drept un moment decisiv pentru destinul Republicii Moldova și al românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale cu ocazia comemorării victimelor conflictului armat, deputatul român Daniel Gheorghe a calificat războiul drept o agresiune militară rusă menită să blocheze apropierea …
12:40
VIDEO | Mesajul președintei Maia Sandu la comemorarea eroilor din 1992: Libertatea noastră a fost apărată cu prețul vieții # Cotidianul
Republica Moldova își comemorează eroii căzuți în războiul de pe Nistru, conflict care a marcat lupta pentru suveranitate și independență. În cadrul ceremoniei dedicate Zilei Memoriei și Recunoștinței, președinta Maia Sandu a adus un omagiu celor care au apărat țara în 1992 și a transmis un mesaj despre valoarea libertății, pericolele de securitate și necesitatea …
12:30
12:30
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova: Celula de criză activează permanent pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul moldovenilor # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) informează că Celula de criză activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit unui comunicat al instituției, situația regională rămâne „complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat”. Potrivit informațiilor confirmate …
12:20
Regimurile autoritare nu se sprijină doar pe forță, ci pe narațiuni. Ele construiesc mituri despre legitimitate, despre destin, despre misiuni istorice sau divine. Atâta timp cât aceste mituri rămân intacte, puterea pare stabilă. În clipa în care ele se fisurează, însăși structura regimului devine vulnerabilă. În aceste zile, milioane de iranieni, răspândiți în toate colțurile …
Acum 8 ore
11:20
Plăți instant și între companii: transferurile B2B devin disponibile în Moldova prin sistemul MIA # Cotidianul
Companiile din Republica Moldova vor putea efectua, începând cu 2 martie, transferuri bancare instant între persoane juridice, direct prin sistemul MIA Plăți Instant, fără a depinde de programul instituțiilor financiare. Noua opțiune permite realizarea tranzacțiilor în timp real, 24 de ore din 24, cu un comision plafonat la maximum 40 de lei pentru fiecare operațiune. …
11:00
VIDEO | Mihai Isac demontează falsurile propagandistului de la Tiraspol, Dmitri Soin: „Când nu ai dovezi, ridici volumul emoțiilor” # Cotidianul
Mecanismul prin care sunt fabricate și răspândite falsuri informaționale din Tiraspol, menite să provoace panică și confuzie în societatea moldovenească, a fost analizat în cadrul emisiunii Fake News Alert de la TVR Moldova. Subiectul a fost abordat după apariția unor afirmații lansate de propagandistul transnistrean Dmitri Soin privind o presupusă rupere a relațiilor diplomatice dintre …
11:00
VIDEO | Șapte tinere, printre care trei minore, exploatate sexual. Rețea criminală specializată în prostituție, destructurată de oamenii legii, șase suspecți reținuți # Cotidianul
Șase tineri, membri ai unei rețele criminale specializate în prostituție, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia ar fi exploatat sexual șapte fete în Chișinău, inclusiv minore. Indivizii, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, au fost, ulterior, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea PCCOCS. Doi dintre aceștia au …
10:20
LIVE | Ceremonie consacrată Zilei Memoriei și Recunoștinței, cu prilejul comemorării eroilor căzuți în conflict: 34 de ani de la Războiul de pe Nistru # Cotidianul
La 2 martie 2026 se împlinesc 34 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru, declanșat în 1992 pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Aproximativ 30 de mii de militari, polițiști și voluntari au participat la lupte, peste 300 de persoane și-au pierdut viața, iar zeci sunt date dispărute până …
10:10
Cotația țițeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat și el o creștere de două cifre. După saltul inițial, prețurile au mai cedat o parte …
Acum 12 ore
09:50
Primărița și viceprimarul din Durlești, arestați pentru 30 de zile în dosarul terenurilor publice # Cotidianul
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, viceprimarul Mihai Enachi și alte două persoane au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, potrivit surselor TV8. Aceștia au fost transferați în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Alte patru persoane vizate în dosar au fost plasate în arest la domiciliu. Cei opt suspecți au fost reținuți anterior …
Acum 24 ore
18:20
Clădire prăbușită după un atac iranian în centrul Israelului. Mai multe persoane ucise la Bet Shemesh # Cotidianul
Escaladarea militară dintre Iran, Israel și Statele Unite face primele victime civile majore pe teritoriul israelian. Cel puțin nouă persoane au fost ucise, iar aproape 30 rănite duminică, după ce o rachetă balistică lansată de Iran a lovit direct o zonă rezidențială din orașul Bet Shemesh, provocând prăbușirea unor clădiri de locuințe. Potrivit serviciilor israeliene …
Ieri
17:50
În locul fostului Muzeu al Istoriei Gulagului din Moscova va fi deschis un nou Muzeu al Memoriei, dedicat victimelor invaziei naziste din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Decizia marchează o schimbare simbolică majoră: memoria represiunii interne este împinsă în plan secund, în timp ce suferința provocată de un inamic extern devine tema centrală. Astfel, …
15:50
Permisele auto moldovenești pot fi preschimbate în Franța fără examene. Acordul bilateral a intrat în vigoare # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța pot, începând de astăzi, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez fără susținerea examenelor teoretice sau practice, după finalizarea procedurilor necesare pentru aplicarea acordului bilateral dintre Chișinău și Paris. Facilitarea se aplică permiselor de conducere de categoria B, destinate autoturismelor cu mai puțin de zece locuri …
15:30
Declanșarea „Operațiunii Răgetul Leului”: ordin militar semnat personal de șeful Statului Major # Cotidianul
Declanșarea operațiunii militare israeliene împotriva Iranului a fost confirmată printr-un ordin scris de mână de șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului, generalul Eyal Zamir, document care stabilește oficial momentul începerii atacurilor aeriene și misiunea atribuită aviației militare. Ordinul, adresat comandantului Forțelor Aeriene israeliene, generalul Tomer Bar, consemnează lansarea „Operațiunii Răgetul Leului”. În …
12:30
MAE: Niciun cetățean moldovean nu a fost afectat de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău anunță că, în pofida incidentelor de securitate și a atacurilor raportate în mai multe state din Orientul Mijlociu, până în prezent nu au fost înregistrate victime sau cetățeni ai Republicii Moldova răniți. Ministerul Afacerilor Externe precizează că situația este monitorizată permanent prin intermediul Celulei de Criză și al misiunilor diplomatice din …
11:50
Premieră istorică pe 14 martie. România și Republica Moldova vor planta pădure, concomitent, pe ambele maluri ale Prutului # Cotidianul
Republica Moldova și România marchează o premieră istorică în cooperarea bilaterală, printr-o acțiune comună de împădurire desfășurată simultan pe ambele maluri ale Prutului. Pe 14 martie 2026, cetățenii celor două state vor planta arbori în cadrul unei inițiative simbolice și ecologice fără precedent, menită să transforme frontiera naturală într-un spațiu al solidarității și responsabilității comune …
09:30
Escaladarea militară fără precedent dintre Iran, Israel și Statele Unite capătă proporții dramatice. Potrivit unor surse oficiale israeliene citate de Reuters, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma atacurilor coordonate americano-israeliene lansate asupra unor obiective din Iran. Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru agenția Reuters că …
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
VIDEO | Sistemul educațional rămâne în criză de profesori: peste 1300 de posturi vacante în școlile din Republica Moldova # Cotidianul
Deși în ultimii ani tot mai mulți absolvenți aleg cariera didactică, instituțiile de învățământ din Republica Moldova continuă să se confrunte cu o lipsă acută de profesori. Autoritățile din educație avertizează că deficitul de cadre didactice rămâne una dintre cele mai mari provocări ale sistemului, pe fondul îmbătrânirii corpului profesoral și al rețelei școlare extinse. …
16:20
Lucrări ample pe centura municipiului Bălți: podul peste Răut și pasajul feroviar, în proces de reabilitare # Cotidianul
Administrația Națională a Drumurilor anunță continuarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere pe drumul de ocolire a municipiului Bălți, unde sunt reabilitate podul peste râul Răut și pasajul peste calea ferată, două obiective considerate esențiale pentru siguranța traficului și fluidizarea circulației în nordul țării. Potrivit autorităților, la podul peste râul Răut sunt executate lucrări de …
14:50
Ministerul Afacerilor Externe activează celula de criză. Recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova din orientul mijlociu # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din regiune, Celula de Criză activează și monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Informații esențiale pentru cetățeni: Statul Israel • Rămâneți în adăposturile antirachetă și respectați strict instrucțiunile autorităților locale. • Nu părăsiți spațiile …
14:40
VIDEO | Dan Perciun respinge zvonurile privind o eventuală candidatură la Primăria Chișinău: „Nu voi fi și nici nu îmi doresc” # Cotidianul
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, infirmă speculațiile apărute în spațiul public privind o posibilă candidatură din partea Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de primar al municipiului Chișinău. Oficialul susține că prioritatea sa rămâne finalizarea reformelor inițiate în sistemul educațional. „Nu voi fi. Nu voi fi și nici nu îmi doresc. Pentru că avem, …
13:00
Energocom deschide un nou Centru de relații cu clienții la Chișinău. Consumatorii vor fi deserviți într-o locație modernizată # Cotidianul
Începând cu data de 2 martie 2026, S.A. „Energocom” pune în funcțiune un nou Centru de relații cu clienții în municipiul Chișinău, destinat consumatorilor de gaze naturale. Noua locație vine cu servicii extinse și facilități moderne, menite să simplifice interacțiunea cetățenilor cu furnizorul de energie. Odată cu deschiderea noului centru, oficiul situat pe strada Alexandr …
12:20
Republica Moldova marchează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Marș al Memoriei și ceremonii solemne la Chișinău # Cotidianul
Republica Moldova va comemora luni, 2 martie, eroii căzuți în Războiul de pe Nistru din 1992. Autoritățile centrale, veteranii de război și cetățenii sunt invitați să participe la o serie de manifestări solemne dedicate memoriei celor care și-au sacrificat viața pentru țară. Activitățile comemorative vor începe la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul …
12:00
Israelul și SUA lansează atacuri asupra Iranului. Trump anunță o campanie militară „masivă și continuă” # Cotidianul
Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat dramatic după ce Israelul, în coordonare cu Statele Unite, a lansat lovituri militare asupra Iranului, inclusiv în capitala Teheran. Operațiunea, descrisă drept un „atac preventiv”, marchează una dintre cele mai grave confruntări directe din ultimii ani dintre cele două tabere. Israelul a confirmat că a desfășurat, sâmbătă dimineață, un …
27 februarie 2026
21:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare. Potrivit instituției, autoritățile israeliene nu au dispus, deocamdată, măsuri suplimentare de protecție civilă. Adăposturile …
20:10
Mama băiatului ucis la Boldurești, după condamnarea lui Ciochină: Îi doresc ca în acești 7 ani, măcar pentru un minut, să se roage la Mihăiță să-l ierte, pentru că eu nu știu dacă îl voi ierta vreodată # Cotidianul
Raisa Ciurel, mama băiatului lovit mortal în februarie 2024, spune că a văzut „lumină” în dosarul fiului său după ce Nicanor Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare. Femeia afirmă însă că, în pofida verdictului, durerea rămâne. „Astăzi am ieșit din tunelul în care m-am aflat în acești doi ani. Am văzut lumină …
19:50
VIDEO | Accident grav la Milano: un tram a deraiat și s-a izbit de o clădire. Doi morți și 38 de răniți # Cotidianul
Un grav accident s-a produs în această după-amiază la Milano, după ce un tram a deraiat și s-a izbit de o clădire. Bilanțul provizoriu indică doi morți și 38 de răniți. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre tramvaiul de pe linia 9, care a deraiat în jurul orei 16:00 în piazza Vittorio Veneto, în zona …
17:30
Eroii războiului de pe Nistru, comemorați la sediul Brigăzii „Fulger”. Daniella Misail-Nichitin: „Oameni care au ales datoria înaintea propriei vieți” # Cotidianul
Eroii căzuți în războiul de pe Nistru au fost comemorați astăzi, 27 februarie, la sediul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratul General al Poliției. Evenimentul a fost organizat pentru a marca ziua memoriei și recunoștinței față de cei care au apărat independența și suveranitatea Republicii Moldova cu prețul propriei vieții. La ceremonie …
17:00
Ambasadorul României la Moscova a participat la comemorarea lui Boris Nemțov, la 11 ani de la asasinarea sa # Cotidianul
Diplomați europeni acreditați la Moscova, inclusiv ambasadorul României, Cristian Istrate, au participat vineri la ceremonia de comemorare a politicianului rus Boris Nemțov, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai regimului lui Vladimir Putin, ucis în 2015 în apropierea Kremlinului. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al României, citat de digi24.ro, ambasadorul Cristian Istrate a depus flori pe …
16:00
Ministrul de externe al Poloniei: Rusia a cheltuit până la 2% din PIB-ul Moldovei pentru a aduce la putere partide pro-ruse. A suferit o înfrângere. Moldovenii au ales Europa # Cotidianul
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că Rusia a cheltuit anul trecut o sumă în jur de 2% din PIB-ul Republicii Moldova, încercând să aducă la putere în țară partide pro-ruse. Totuși, tentativa a eșuat, iar moldovenii au ales cursul european de dezvoltare. Sikorski a făcut declarația pe 26 februarie, în Sejm, …
16:00
Poliția Republicii Moldova a anunțat că verifică informațiile apărute în spațiul online privind organizarea unor posibile acțiuni de destabilizare în contextul unor proteste. Potrivit instituției, situația este monitorizată permanent. Oamenii legii precizează că pe platformele sociale au fost distribuite materiale care promovează scenarii de destabilizare. „Până la acest moment, autoritățile nu au fost notificate de …
15:20
VIDEO | Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani de detenție pentru accidentarea mortală a unui adolescent de 14 ani # Cotidianul
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare în dosarul privind accidentarea mortală a unui minor de 14 ani, urmată de părăsirea locului producerii accidentului. În același dosar, presupusul complice al acestuia, Ion Andronache, a fost condamnat la doi ani de închisoare. Pe numele său a fost emis mandat …
13:30
Rusia și Ucraina au convenit un armistițiu temporar în jurul centralei nucleare Zaporojie # Cotidianul
Rusia și Ucraina au ajuns la un acord privind instituirea unui armistițiu local temporar în zona centralei nucleare Zaporojie, pentru a permite efectuarea lucrărilor urgente de reparație a liniilor de alimentare electrică de rezervă. Înțelegerea a fost facilitată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), în contextul riscurilor majore de securitate nucleară din regiune, transmite …
13:30
Vicepremierul pentru reintegrare, în vizită la liceele cu predare în limba română din Tiraspol și Bender: Înrolarea forțată a tinerilor, o problemă gravă # Cotidianul
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a realizat o vizită de lucru la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din orașul Tiraspol și la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din municipiul Bender, două instituții cu predare în limba română care activează în regiunea transnistreană. Discuțiile au vizat principalele provocări cu care se confruntă instituțiile de învățământ cu predare …
13:20
Guvernul R. Moldova dezminte un posibil embargo ucrainean asupra vinurilor moldovenești # Cotidianul
Nu există niciun embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața din Ucraina, iar exporturile se desfășoară în regim normal. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniela Crudu, după ce presa ucraineană a relatat că autoritățile de la Kiev ar pregăti măsuri restrictive ca reacție la suspendarea importului de carne de pasăre din …
12:30
Primărița din Durlești, Eleonora Șaran, printre reținuții CNA în dosarul delapidării terenurilor publice # Cotidianul
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, este una dintre persoanele reținute în urma perchezițiilor CNA, ce vizează delapidarea și înstrăinarea ilegală a unor terenuri publice din localitate. Astfel, opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Reținerile au avut loc în urma a 50 de percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din …
12:20
O elevă ar fi fost violată de un profesor într-o instituție de învățământ din nordul țării. Ministerul Educației vine cu detalii # Cotidianul
O elevă ar fi fost violată de un profesor într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat și a dispus măsuri urgente până la clarificarea circumstanțelor. Potrivit ministerului, Direcției raionale de învățământ i-a fost solicitată suspendarea imediată a cadrului didactic vizat din exercitarea atribuțiilor de serviciu …
12:00
Investigație Deschide.md. Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova # Cotidianul
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, care dețin și pașapoarte ale Federației Ruse, ar fi fost implicați într-o amplă operațiune de influență politică, socială și informațională desfășurată pe teritoriul țării, sub coordonarea directă a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Potrivit unei investigații publicate de Deschide.MD, acțiunile vizau infiltrarea în partide politice, organizații civice și …
11:10
Opt persoane reținute în urma perchezițiilor la Primăria Durlești, în dosarul privind înstrăinarea ilegală a terenurilor. Prejudiciu estimat la peste 15 milioane de lei # Cotidianul
Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar penal ce vizează posedarea ilegală și înstrăinarea unor terenuri publice din Durlești. Reținerile au avut loc în urma a 50 de percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 15 milioane de …
10:40
Crimă șocantă în stânga Nistrului: fost prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova, găsit ucis în propria casă # Cotidianul
Unul dintre semnatarii Declarației de Independență a Republicii Moldova, fost deputat și prim-viceprim-ministru al țării, ar fi fost ucis în circumstanțe violente în regiunea transnistreană. Crima, produsă în propria locuință, ridică semne grave de întrebare privind motivele atacului și condițiile în care s-a produs tragedia. Un fost deputat al Republicii Moldova și fost prim-viceprim-ministru ar …
10:10
Percheziții la Primăria Durlești într-un dosar penal privind înstrăinarea ilegală a unor terenuri publice # Cotidianul
Ofițerii anticorupție desfășoară în această dimineață mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești, într-un dosar penal ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a unor terenuri publice. Printre persoanele vizate se numără primarul și viceprimarul localității. Potrivit Centrul Național Anticorupție (CNA), ancheta îi vizează pe mai mulți funcționari și specialiști implicați în administrarea terenurilor, inclusiv …
