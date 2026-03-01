Premieră istorică pe 14 martie. România și Republica Moldova vor planta pădure, concomitent, pe ambele maluri ale Prutului

10:50

Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova ar susține aderarea țării la Uniunea Europeană, iar fiecare al treilea alegător ar susține Unirea cu România. Datele reies dintr-un sondaj realizat de compania sociologică IMAS la comanda portalului Independent News din România. Potrivit sondajului, 44% dintre respondenți au declarat că susțin aderarea la UE, în timp ce 35% au anunțat …