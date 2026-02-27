Poliția verifică informații privind posibile acțiuni de destabilizare publică

12:30

Liderii Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu au participat la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, lansat la patru ani de la începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Liderii de la Chișinău au evocat curajul poporului ucrainean și au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Șefa statului a declarat că …