Cum dispar muzeele Gulagului și se rescrie istoria în Rusia
Cotidianul, 1 martie 2026 17:50
În locul fostului Muzeu al Istoriei Gulagului din Moscova va fi deschis un nou Muzeu al Memoriei, dedicat victimelor invaziei naziste din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Decizia marchează o schimbare simbolică majoră: memoria represiunii interne este împinsă în plan secund, în timp ce suferința provocată de un inamic extern devine tema centrală. Astfel, …
Acum 5 minute
18:20
Clădire prăbușită după un atac iranian în centrul Israelului. Mai multe persoane ucise la Bet Shemesh # Cotidianul
Escaladarea militară dintre Iran, Israel și Statele Unite face primele victime civile majore pe teritoriul israelian. Cel puțin nouă persoane au fost ucise, iar aproape 30 rănite duminică, după ce o rachetă balistică lansată de Iran a lovit direct o zonă rezidențială din orașul Bet Shemesh, provocând prăbușirea unor clădiri de locuințe. Potrivit serviciilor israeliene …
Acum o oră
17:50
Acum 4 ore
15:50
Permisele auto moldovenești pot fi preschimbate în Franța fără examene. Acordul bilateral a intrat în vigoare # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța pot, începând de astăzi, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez fără susținerea examenelor teoretice sau practice, după finalizarea procedurilor necesare pentru aplicarea acordului bilateral dintre Chișinău și Paris. Facilitarea se aplică permiselor de conducere de categoria B, destinate autoturismelor cu mai puțin de zece locuri …
15:30
Declanșarea „Operațiunii Răgetul Leului”: ordin militar semnat personal de șeful Statului Major # Cotidianul
Declanșarea operațiunii militare israeliene împotriva Iranului a fost confirmată printr-un ordin scris de mână de șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului, generalul Eyal Zamir, document care stabilește oficial momentul începerii atacurilor aeriene și misiunea atribuită aviației militare. Ordinul, adresat comandantului Forțelor Aeriene israeliene, generalul Tomer Bar, consemnează lansarea „Operațiunii Răgetul Leului”. În …
Acum 6 ore
12:30
MAE: Niciun cetățean moldovean nu a fost afectat de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău anunță că, în pofida incidentelor de securitate și a atacurilor raportate în mai multe state din Orientul Mijlociu, până în prezent nu au fost înregistrate victime sau cetățeni ai Republicii Moldova răniți. Ministerul Afacerilor Externe precizează că situația este monitorizată permanent prin intermediul Celulei de Criză și al misiunilor diplomatice din …
Acum 8 ore
11:50
Premieră istorică pe 14 martie. România și Republica Moldova vor planta pădure, concomitent, pe ambele maluri ale Prutului # Cotidianul
Republica Moldova și România marchează o premieră istorică în cooperarea bilaterală, printr-o acțiune comună de împădurire desfășurată simultan pe ambele maluri ale Prutului. Pe 14 martie 2026, cetățenii celor două state vor planta arbori în cadrul unei inițiative simbolice și ecologice fără precedent, menită să transforme frontiera naturală într-un spațiu al solidarității și responsabilității comune …
Acum 12 ore
09:30
Escaladarea militară fără precedent dintre Iran, Israel și Statele Unite capătă proporții dramatice. Potrivit unor surse oficiale israeliene citate de Reuters, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma atacurilor coordonate americano-israeliene lansate asupra unor obiective din Iran. Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru agenția Reuters că …
Ieri
17:40
VIDEO | Sistemul educațional rămâne în criză de profesori: peste 1300 de posturi vacante în școlile din Republica Moldova # Cotidianul
Deși în ultimii ani tot mai mulți absolvenți aleg cariera didactică, instituțiile de învățământ din Republica Moldova continuă să se confrunte cu o lipsă acută de profesori. Autoritățile din educație avertizează că deficitul de cadre didactice rămâne una dintre cele mai mari provocări ale sistemului, pe fondul îmbătrânirii corpului profesoral și al rețelei școlare extinse. …
16:20
Lucrări ample pe centura municipiului Bălți: podul peste Răut și pasajul feroviar, în proces de reabilitare # Cotidianul
Administrația Națională a Drumurilor anunță continuarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere pe drumul de ocolire a municipiului Bălți, unde sunt reabilitate podul peste râul Răut și pasajul peste calea ferată, două obiective considerate esențiale pentru siguranța traficului și fluidizarea circulației în nordul țării. Potrivit autorităților, la podul peste râul Răut sunt executate lucrări de …
14:50
Ministerul Afacerilor Externe activează celula de criză. Recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova din orientul mijlociu # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din regiune, Celula de Criză activează și monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Informații esențiale pentru cetățeni: Statul Israel • Rămâneți în adăposturile antirachetă și respectați strict instrucțiunile autorităților locale. • Nu părăsiți spațiile …
14:40
VIDEO | Dan Perciun respinge zvonurile privind o eventuală candidatură la Primăria Chișinău: „Nu voi fi și nici nu îmi doresc” # Cotidianul
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, infirmă speculațiile apărute în spațiul public privind o posibilă candidatură din partea Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de primar al municipiului Chișinău. Oficialul susține că prioritatea sa rămâne finalizarea reformelor inițiate în sistemul educațional. „Nu voi fi. Nu voi fi și nici nu îmi doresc. Pentru că avem, …
13:00
Energocom deschide un nou Centru de relații cu clienții la Chișinău. Consumatorii vor fi deserviți într-o locație modernizată # Cotidianul
Începând cu data de 2 martie 2026, S.A. „Energocom” pune în funcțiune un nou Centru de relații cu clienții în municipiul Chișinău, destinat consumatorilor de gaze naturale. Noua locație vine cu servicii extinse și facilități moderne, menite să simplifice interacțiunea cetățenilor cu furnizorul de energie. Odată cu deschiderea noului centru, oficiul situat pe strada Alexandr …
12:20
Republica Moldova marchează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Marș al Memoriei și ceremonii solemne la Chișinău # Cotidianul
Republica Moldova va comemora luni, 2 martie, eroii căzuți în Războiul de pe Nistru din 1992. Autoritățile centrale, veteranii de război și cetățenii sunt invitați să participe la o serie de manifestări solemne dedicate memoriei celor care și-au sacrificat viața pentru țară. Activitățile comemorative vor începe la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul …
12:00
Israelul și SUA lansează atacuri asupra Iranului. Trump anunță o campanie militară „masivă și continuă” # Cotidianul
Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat dramatic după ce Israelul, în coordonare cu Statele Unite, a lansat lovituri militare asupra Iranului, inclusiv în capitala Teheran. Operațiunea, descrisă drept un „atac preventiv”, marchează una dintre cele mai grave confruntări directe din ultimii ani dintre cele două tabere. Israelul a confirmat că a desfășurat, sâmbătă dimineață, un …
27 februarie 2026
21:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare. Potrivit instituției, autoritățile israeliene nu au dispus, deocamdată, măsuri suplimentare de protecție civilă. Adăposturile …
20:10
Mama băiatului ucis la Boldurești, după condamnarea lui Ciochină: Îi doresc ca în acești 7 ani, măcar pentru un minut, să se roage la Mihăiță să-l ierte, pentru că eu nu știu dacă îl voi ierta vreodată # Cotidianul
Raisa Ciurel, mama băiatului lovit mortal în februarie 2024, spune că a văzut „lumină” în dosarul fiului său după ce Nicanor Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare. Femeia afirmă însă că, în pofida verdictului, durerea rămâne. „Astăzi am ieșit din tunelul în care m-am aflat în acești doi ani. Am văzut lumină …
19:50
VIDEO | Accident grav la Milano: un tram a deraiat și s-a izbit de o clădire. Doi morți și 38 de răniți # Cotidianul
Un grav accident s-a produs în această după-amiază la Milano, după ce un tram a deraiat și s-a izbit de o clădire. Bilanțul provizoriu indică doi morți și 38 de răniți. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre tramvaiul de pe linia 9, care a deraiat în jurul orei 16:00 în piazza Vittorio Veneto, în zona …
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Eroii războiului de pe Nistru, comemorați la sediul Brigăzii „Fulger”. Daniella Misail-Nichitin: „Oameni care au ales datoria înaintea propriei vieți” # Cotidianul
Eroii căzuți în războiul de pe Nistru au fost comemorați astăzi, 27 februarie, la sediul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratul General al Poliției. Evenimentul a fost organizat pentru a marca ziua memoriei și recunoștinței față de cei care au apărat independența și suveranitatea Republicii Moldova cu prețul propriei vieții. La ceremonie …
17:00
Ambasadorul României la Moscova a participat la comemorarea lui Boris Nemțov, la 11 ani de la asasinarea sa # Cotidianul
Diplomați europeni acreditați la Moscova, inclusiv ambasadorul României, Cristian Istrate, au participat vineri la ceremonia de comemorare a politicianului rus Boris Nemțov, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai regimului lui Vladimir Putin, ucis în 2015 în apropierea Kremlinului. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al României, citat de digi24.ro, ambasadorul Cristian Istrate a depus flori pe …
16:00
Ministrul de externe al Poloniei: Rusia a cheltuit până la 2% din PIB-ul Moldovei pentru a aduce la putere partide pro-ruse. A suferit o înfrângere. Moldovenii au ales Europa # Cotidianul
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că Rusia a cheltuit anul trecut o sumă în jur de 2% din PIB-ul Republicii Moldova, încercând să aducă la putere în țară partide pro-ruse. Totuși, tentativa a eșuat, iar moldovenii au ales cursul european de dezvoltare. Sikorski a făcut declarația pe 26 februarie, în Sejm, …
16:00
Poliția Republicii Moldova a anunțat că verifică informațiile apărute în spațiul online privind organizarea unor posibile acțiuni de destabilizare în contextul unor proteste. Potrivit instituției, situația este monitorizată permanent. Oamenii legii precizează că pe platformele sociale au fost distribuite materiale care promovează scenarii de destabilizare. „Până la acest moment, autoritățile nu au fost notificate de …
15:20
VIDEO | Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani de detenție pentru accidentarea mortală a unui adolescent de 14 ani # Cotidianul
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare în dosarul privind accidentarea mortală a unui minor de 14 ani, urmată de părăsirea locului producerii accidentului. În același dosar, presupusul complice al acestuia, Ion Andronache, a fost condamnat la doi ani de închisoare. Pe numele său a fost emis mandat …
13:30
Rusia și Ucraina au convenit un armistițiu temporar în jurul centralei nucleare Zaporojie # Cotidianul
Rusia și Ucraina au ajuns la un acord privind instituirea unui armistițiu local temporar în zona centralei nucleare Zaporojie, pentru a permite efectuarea lucrărilor urgente de reparație a liniilor de alimentare electrică de rezervă. Înțelegerea a fost facilitată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), în contextul riscurilor majore de securitate nucleară din regiune, transmite …
13:30
Vicepremierul pentru reintegrare, în vizită la liceele cu predare în limba română din Tiraspol și Bender: Înrolarea forțată a tinerilor, o problemă gravă # Cotidianul
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a realizat o vizită de lucru la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din orașul Tiraspol și la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din municipiul Bender, două instituții cu predare în limba română care activează în regiunea transnistreană. Discuțiile au vizat principalele provocări cu care se confruntă instituțiile de învățământ cu predare …
13:20
Guvernul R. Moldova dezminte un posibil embargo ucrainean asupra vinurilor moldovenești # Cotidianul
Nu există niciun embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața din Ucraina, iar exporturile se desfășoară în regim normal. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniela Crudu, după ce presa ucraineană a relatat că autoritățile de la Kiev ar pregăti măsuri restrictive ca reacție la suspendarea importului de carne de pasăre din …
12:30
Primărița din Durlești, Eleonora Șaran, printre reținuții CNA în dosarul delapidării terenurilor publice # Cotidianul
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, este una dintre persoanele reținute în urma perchezițiilor CNA, ce vizează delapidarea și înstrăinarea ilegală a unor terenuri publice din localitate. Astfel, opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Reținerile au avut loc în urma a 50 de percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din …
12:20
O elevă ar fi fost violată de un profesor într-o instituție de învățământ din nordul țării. Ministerul Educației vine cu detalii # Cotidianul
O elevă ar fi fost violată de un profesor într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat și a dispus măsuri urgente până la clarificarea circumstanțelor. Potrivit ministerului, Direcției raionale de învățământ i-a fost solicitată suspendarea imediată a cadrului didactic vizat din exercitarea atribuțiilor de serviciu …
12:00
Investigație Deschide.md. Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova # Cotidianul
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, care dețin și pașapoarte ale Federației Ruse, ar fi fost implicați într-o amplă operațiune de influență politică, socială și informațională desfășurată pe teritoriul țării, sub coordonarea directă a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Potrivit unei investigații publicate de Deschide.MD, acțiunile vizau infiltrarea în partide politice, organizații civice și …
11:10
Opt persoane reținute în urma perchezițiilor la Primăria Durlești, în dosarul privind înstrăinarea ilegală a terenurilor. Prejudiciu estimat la peste 15 milioane de lei # Cotidianul
Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar penal ce vizează posedarea ilegală și înstrăinarea unor terenuri publice din Durlești. Reținerile au avut loc în urma a 50 de percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 15 milioane de …
10:40
Crimă șocantă în stânga Nistrului: fost prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova, găsit ucis în propria casă # Cotidianul
Unul dintre semnatarii Declarației de Independență a Republicii Moldova, fost deputat și prim-viceprim-ministru al țării, ar fi fost ucis în circumstanțe violente în regiunea transnistreană. Crima, produsă în propria locuință, ridică semne grave de întrebare privind motivele atacului și condițiile în care s-a produs tragedia. Un fost deputat al Republicii Moldova și fost prim-viceprim-ministru ar …
10:10
Percheziții la Primăria Durlești într-un dosar penal privind înstrăinarea ilegală a unor terenuri publice # Cotidianul
Ofițerii anticorupție desfășoară în această dimineață mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești, într-un dosar penal ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a unor terenuri publice. Printre persoanele vizate se numără primarul și viceprimarul localității. Potrivit Centrul Național Anticorupție (CNA), ancheta îi vizează pe mai mulți funcționari și specialiști implicați în administrarea terenurilor, inclusiv …
10:00
Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan au escaladat drastic, după ce armata pakistaneză a lansat vineri lovituri asupra capitalei Kabul și a altor două provincii afgane, la doar câteva ore după un atac transfrontalier atribuit forțelor talibane. Oficialii de la Islamabad vorbesc deja despre începutul unui „război deschis” între cele două state, transmite euronews.ro. Potrivit presei …
09:50
Negureni inițiază amalgamarea cu șapte localități din raionul Telenești. Decizia, votată în unanimitate # Cotidianul
Consiliul local Negureni a votat în unanimitate inițierea procesului de amalgamare voluntară cu șapte localități învecinate. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Popa, într-o postare publică. „Este un demers responsabil, orientat spre consolidarea capacității administrative, atragerea investițiilor și crearea unei comunități mai puternice, cu peste 9000 de locuitori. Amalgamarea nu înseamnă pierderea identității, ci …
09:30
SUA amână din nou vânzarea activelor externe ale Lukoil pentru a spori presiunea asupra Rusiei în negocierile de pace # Cotidianul
Statele Unite au decis să încetinească procesul de vânzare a activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, în încercarea de a amplifica presiunea asupra Rusiei în discuţiile de pace privind conflictul din Ucraina, au declarat patru surse familiare cu negocierile, relatează Reuters, citat de news.ro. Potrivit unui document al Office of Foreign Assets Control analizat …
09:30
După aproape doi ani de la tragedia care a zguduit localitatea Boldurești, instanța urmează să pronunțe astăzi sentința în dosarul în care fostul primar Nicanor Ciochină este acuzat că ar fi lovit mortal un adolescent de 14 ani și ar fi încercat ulterior să ascundă urmele accidentului. Dosarul ajunge la final după o perioadă marcată …
26 februarie 2026
21:40
Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău, „Eugen Doga”, a revenit la normal, după ce alerta cu bombă anunțată joi după-amiază s-a dovedit a fi falsă. Verificările efectuate de echipele specializate nu au confirmat existența vreunui pericol. Potrivit Poliției de Frontieră, toate controalele de securitate au fost finalizate, iar alerta privind minarea obiectivului nu s-a confirmat. În consecință, …
20:30
Guvernul de la Kiev a pregătit un proiect de hotărâre care prevede introducerea unui regim de licențiere pentru importul de vinuri, struguri și alcool etilic moldovenesc. Potrivit documentului, produsele vizate vor putea fi importate doar în baza unei licențe speciale, măsura urmând să fie aplicată până la încetarea restricțiilor pe care autoritățile ucrainene le consideră …
19:10
Vasile Costiuc îl amenință cu demiterea pe Igor Grosu: „Nu sunteți președintele colhozului” # Cotidianul
Tensiunile dintre deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, escaladează. După ce ultimul l-a acționat în judecată pentru afirmații false, Costiuc a venit cu replici dure în plenul Parlamentului și l-a acuzat pe șeful Legislativului că ar restrânge drepturile opoziției, anunțând intenția de a iniția procedura de demitere a acestuia: „Domnule …
17:50
Elveția înăsprește sancțiunile împotriva Rusiei: interdicție totală la importul de gaze naturale și restricții asupra criptomonedelor # Cotidianul
Consiliul Federal al Elveției a decis să preia integral noile măsuri incluse în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, în contextul continuării războiului din Ucraina. Noile restricții, care intră în vigoare începând cu 26 februarie, vizează în special sectoarele energetic, financiar și tehnologic, cu scopul de a întări presiunea asupra …
17:30
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, la raport în Parlament: Dosarele pentru trafic de droguri, în creștere # Cotidianul
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat în Parlament un raport privind evoluția fenomenului traficului și consumului de droguri în Republica Moldova, anunțând o creștere a numărului de dosare penale în ultimii ani. Potrivit datelor prezentate, dacă în 2023 au fost înregistrate 994 de cauze penale pentru trafic de droguri, în 2025 numărul acestora a …
17:00
Parlamentul a adoptat modificări la Codul educației: sprijin pentru copiii cu dizabilități și stimulente pentru tinerii profesori # Cotidianul
Sistemul educațional din Republica Moldova va funcționa după reguli ajustate, după ce Parlamentul a votat în lectura a doua un pachet de modificări legislative propus de Ministerul Educației și Cercetării. Noile prevederi vizează reorganizarea rețelei școlare, măsuri suplimentare de sprijin pentru copiii cu dizabilități și stimulente financiare pentru tinerii specialiști care aleg să activeze în …
14:50
România se pregătește pentru Summitul B9+, care va avea loc pe 13 mai la București. Evenimentul va reuni lideri importanți din spațiul euroatlantic și va avea ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina, scrie Antena 3 CNN. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost invitat la reuniune, însă există posibilitatea ca acesta să …
14:50
VIDEO | Martorul sub acoperire a descris „mecanismele financiare” ale lui Plahotniuc în dosarul fraudei bancare # Cotidianul
Într-o ședință recentă de judecată în dosarul penal în care este inculpat Vladimir Plahotniuc, procurorul a citit declarațiile unui martor secret, din anturajul fostului lider democrat. Potrivit acestor declarații, anchetatorul sub acoperire a explicat modul în care ar fi fost organizate schemele financiare care ar fi permis ascunderea beneficiarului și a fondurilor transferate prin companii …
14:40
Partidul Acțiune și Solidaritate propune eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru regiunea transnistreană, introduse încă din anii 2000. Deputatul PAS, Radu Marian, anunță că primele măsuri vor fi aplicate chiar din acest an și vor viza produsele neesențiale, precum alcoolul. „Astfel, la importul și comercializarea acestor produse se vor aplica TVA și accize, la fel …
13:40
Permisele moldovenești vor fi recunoscute în Franța. Acordul intră în vigoare de la 1 martie # Cotidianul
Moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisele de conducere fără a susține examene suplimentare, începând cu 1 martie, când intră oficial în vigoare acordul bilateral dintre cele două state. Măsura vine după finalizarea procedurilor interne de către autoritățile franceze și este considerată un pas concret în sprijinul diasporei. Anunțul a fost făcut în …
13:30
VIDEO | Întâlnirea în formatul 1+1 a început la Tiraspol. Valeriu Chiveri a propus predarea limbii române în școlile din stânga Nistrului # Cotidianul
Reprezentanții Chișinăului și cei ai Tiraspolului, în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, s-au întrunit astăzi, la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din stânga Nistrului. Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a propus ca de la 1 septembrie, în toate școlile din stânga Nistrului, să fie predată limba română. „Crearea unor …
12:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a explicat motivele pentru care l-a acționat în judecată pe deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, invocând „minciunile difuzate în campania electorală” la adresa sa și a familiei sale. „A fost o emisiune, era și un jurnalist, discutau într-un podcast. L-am acționat și pe jurnalist. Este vorba despre amenda aplicată de …
12:20
VIDEO | „Este o mârșăvie ticluită în laboratoare FSB-iste”. Schimb dur de replici în Parlament pe tema grațierii. PSRM cere anchetă, PAS acuză „fumigenă” # Cotidianul
Schimb dur de replici în Parlament, după ce deputatul PSRM, Vlad Batrîncea a cerut instituirea unei comisii de anchetă privind eliberarea unor condamnați. Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman (PAS), a reacționat dur, acuzând PSRM că „nu mai au absolut nimic sfânt și lasă în urma lor doar pământ pârjolit”. În debutul ședinței, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, …
12:10
12:00
Parlamentul Republicii Moldova a marcat, în debutul ședinței de astăzi, un moment de profundă încărcătură istorică: 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Deputații au ținut un minut de reculegere în memoria celor căzuți pe platourile de luptă, reafirmând importanța păcii și a solidarității într-un context regional marcat încă de instabilitate. …
