Eroii războiului de pe Nistru, comemorați la sediul Brigăzii „Fulger”. Daniella Misail-Nichitin: „Oameni care au ales datoria înaintea propriei vieți”

13:20

Nu există niciun embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața din Ucraina, iar exporturile se desfășoară în regim normal. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniela Crudu, după ce presa ucraineană a relatat că autoritățile de la Kiev ar pregăti măsuri restrictive ca reacție la suspendarea importului de carne de pasăre din …