Ministrul de externe al Poloniei: Rusia a cheltuit până la 2% din PIB-ul Moldovei pentru a aduce la putere partide pro-ruse. A suferit o înfrângere. Moldovenii au ales Europa
Cotidianul, 27 februarie 2026 16:00
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că Rusia a cheltuit anul trecut o sumă în jur de 2% din PIB-ul Republicii Moldova, încercând să aducă la putere în țară partide pro-ruse. Totuși, tentativa a eșuat, iar moldovenii au ales cursul european de dezvoltare. Sikorski a făcut declarația pe 26 februarie, în Sejm, …
Acum 30 minute
16:00
16:00
Poliția Republicii Moldova a anunțat că verifică informațiile apărute în spațiul online privind organizarea unor posibile acțiuni de destabilizare în contextul unor proteste. Potrivit instituției, situația este monitorizată permanent. Oamenii legii precizează că pe platformele sociale au fost distribuite materiale care promovează scenarii de destabilizare. „Până la acest moment, autoritățile nu au fost notificate de …
Acum 2 ore
15:20
VIDEO | Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani de detenție pentru accidentarea mortală a unui adolescent de 14 ani # Cotidianul
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare în dosarul privind accidentarea mortală a unui minor de 14 ani, urmată de părăsirea locului producerii accidentului. În același dosar, presupusul complice al acestuia, Ion Andronache, a fost condamnat la doi ani de închisoare. Pe numele său a fost emis mandat …
Acum 4 ore
13:30
Rusia și Ucraina au convenit un armistițiu temporar în jurul centralei nucleare Zaporojie # Cotidianul
Rusia și Ucraina au ajuns la un acord privind instituirea unui armistițiu local temporar în zona centralei nucleare Zaporojie, pentru a permite efectuarea lucrărilor urgente de reparație a liniilor de alimentare electrică de rezervă. Înțelegerea a fost facilitată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), în contextul riscurilor majore de securitate nucleară din regiune, transmite …
13:30
Vicepremierul pentru reintegrare, în vizită la liceele cu predare în limba română din Tiraspol și Bender: Înrolarea forțată a tinerilor, o problemă gravă # Cotidianul
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a realizat o vizită de lucru la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din orașul Tiraspol și la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din municipiul Bender, două instituții cu predare în limba română care activează în regiunea transnistreană. Discuțiile au vizat principalele provocări cu care se confruntă instituțiile de învățământ cu predare …
13:20
Guvernul R. Moldova dezminte un posibil embargo ucrainean asupra vinurilor moldovenești # Cotidianul
Nu există niciun embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața din Ucraina, iar exporturile se desfășoară în regim normal. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniela Crudu, după ce presa ucraineană a relatat că autoritățile de la Kiev ar pregăti măsuri restrictive ca reacție la suspendarea importului de carne de pasăre din …
12:30
Primărița din Durlești, Eleonora Șaran, printre reținuții CNA în dosarul delapidării terenurilor publice # Cotidianul
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, este una dintre persoanele reținute în urma perchezițiilor CNA, ce vizează delapidarea și înstrăinarea ilegală a unor terenuri publice din localitate. Astfel, opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Reținerile au avut loc în urma a 50 de percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din …
Acum 6 ore
12:20
O elevă ar fi fost violată de un profesor într-o instituție de învățământ din nordul țării. Ministerul Educației vine cu detalii # Cotidianul
O elevă ar fi fost violată de un profesor într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat și a dispus măsuri urgente până la clarificarea circumstanțelor. Potrivit ministerului, Direcției raionale de învățământ i-a fost solicitată suspendarea imediată a cadrului didactic vizat din exercitarea atribuțiilor de serviciu …
12:00
Investigație Deschide.md. Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova # Cotidianul
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, care dețin și pașapoarte ale Federației Ruse, ar fi fost implicați într-o amplă operațiune de influență politică, socială și informațională desfășurată pe teritoriul țării, sub coordonarea directă a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Potrivit unei investigații publicate de Deschide.MD, acțiunile vizau infiltrarea în partide politice, organizații civice și …
11:10
Opt persoane reținute în urma perchezițiilor la Primăria Durlești, în dosarul privind înstrăinarea ilegală a terenurilor. Prejudiciu estimat la peste 15 milioane de lei # Cotidianul
Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar penal ce vizează posedarea ilegală și înstrăinarea unor terenuri publice din Durlești. Reținerile au avut loc în urma a 50 de percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 15 milioane de …
10:40
Crimă șocantă în stânga Nistrului: fost prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova, găsit ucis în propria casă # Cotidianul
Unul dintre semnatarii Declarației de Independență a Republicii Moldova, fost deputat și prim-viceprim-ministru al țării, ar fi fost ucis în circumstanțe violente în regiunea transnistreană. Crima, produsă în propria locuință, ridică semne grave de întrebare privind motivele atacului și condițiile în care s-a produs tragedia. Un fost deputat al Republicii Moldova și fost prim-viceprim-ministru ar …
Acum 8 ore
10:10
Percheziții la Primăria Durlești într-un dosar penal privind înstrăinarea ilegală a unor terenuri publice # Cotidianul
Ofițerii anticorupție desfășoară în această dimineață mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești, într-un dosar penal ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a unor terenuri publice. Printre persoanele vizate se numără primarul și viceprimarul localității. Potrivit Centrul Național Anticorupție (CNA), ancheta îi vizează pe mai mulți funcționari și specialiști implicați în administrarea terenurilor, inclusiv …
10:00
Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan au escaladat drastic, după ce armata pakistaneză a lansat vineri lovituri asupra capitalei Kabul și a altor două provincii afgane, la doar câteva ore după un atac transfrontalier atribuit forțelor talibane. Oficialii de la Islamabad vorbesc deja despre începutul unui „război deschis” între cele două state, transmite euronews.ro. Potrivit presei …
09:50
Negureni inițiază amalgamarea cu șapte localități din raionul Telenești. Decizia, votată în unanimitate # Cotidianul
Consiliul local Negureni a votat în unanimitate inițierea procesului de amalgamare voluntară cu șapte localități învecinate. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Popa, într-o postare publică. „Este un demers responsabil, orientat spre consolidarea capacității administrative, atragerea investițiilor și crearea unei comunități mai puternice, cu peste 9000 de locuitori. Amalgamarea nu înseamnă pierderea identității, ci …
09:30
SUA amână din nou vânzarea activelor externe ale Lukoil pentru a spori presiunea asupra Rusiei în negocierile de pace # Cotidianul
Statele Unite au decis să încetinească procesul de vânzare a activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, în încercarea de a amplifica presiunea asupra Rusiei în discuţiile de pace privind conflictul din Ucraina, au declarat patru surse familiare cu negocierile, relatează Reuters, citat de news.ro. Potrivit unui document al Office of Foreign Assets Control analizat …
09:30
După aproape doi ani de la tragedia care a zguduit localitatea Boldurești, instanța urmează să pronunțe astăzi sentința în dosarul în care fostul primar Nicanor Ciochină este acuzat că ar fi lovit mortal un adolescent de 14 ani și ar fi încercat ulterior să ascundă urmele accidentului. Dosarul ajunge la final după o perioadă marcată …
Acum 24 ore
21:40
Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău, „Eugen Doga”, a revenit la normal, după ce alerta cu bombă anunțată joi după-amiază s-a dovedit a fi falsă. Verificările efectuate de echipele specializate nu au confirmat existența vreunui pericol. Potrivit Poliției de Frontieră, toate controalele de securitate au fost finalizate, iar alerta privind minarea obiectivului nu s-a confirmat. În consecință, …
20:30
Guvernul de la Kiev a pregătit un proiect de hotărâre care prevede introducerea unui regim de licențiere pentru importul de vinuri, struguri și alcool etilic moldovenesc. Potrivit documentului, produsele vizate vor putea fi importate doar în baza unei licențe speciale, măsura urmând să fie aplicată până la încetarea restricțiilor pe care autoritățile ucrainene le consideră …
19:10
Vasile Costiuc îl amenință cu demiterea pe Igor Grosu: „Nu sunteți președintele colhozului” # Cotidianul
Tensiunile dintre deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, escaladează. După ce ultimul l-a acționat în judecată pentru afirmații false, Costiuc a venit cu replici dure în plenul Parlamentului și l-a acuzat pe șeful Legislativului că ar restrânge drepturile opoziției, anunțând intenția de a iniția procedura de demitere a acestuia: „Domnule …
17:50
Elveția înăsprește sancțiunile împotriva Rusiei: interdicție totală la importul de gaze naturale și restricții asupra criptomonedelor # Cotidianul
Consiliul Federal al Elveției a decis să preia integral noile măsuri incluse în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, în contextul continuării războiului din Ucraina. Noile restricții, care intră în vigoare începând cu 26 februarie, vizează în special sectoarele energetic, financiar și tehnologic, cu scopul de a întări presiunea asupra …
17:30
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, la raport în Parlament: Dosarele pentru trafic de droguri, în creștere # Cotidianul
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat în Parlament un raport privind evoluția fenomenului traficului și consumului de droguri în Republica Moldova, anunțând o creștere a numărului de dosare penale în ultimii ani. Potrivit datelor prezentate, dacă în 2023 au fost înregistrate 994 de cauze penale pentru trafic de droguri, în 2025 numărul acestora a …
17:00
Parlamentul a adoptat modificări la Codul educației: sprijin pentru copiii cu dizabilități și stimulente pentru tinerii profesori # Cotidianul
Sistemul educațional din Republica Moldova va funcționa după reguli ajustate, după ce Parlamentul a votat în lectura a doua un pachet de modificări legislative propus de Ministerul Educației și Cercetării. Noile prevederi vizează reorganizarea rețelei școlare, măsuri suplimentare de sprijin pentru copiii cu dizabilități și stimulente financiare pentru tinerii specialiști care aleg să activeze în …
Ieri
14:50
România se pregătește pentru Summitul B9+, care va avea loc pe 13 mai la București. Evenimentul va reuni lideri importanți din spațiul euroatlantic și va avea ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina, scrie Antena 3 CNN. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost invitat la reuniune, însă există posibilitatea ca acesta să …
14:50
VIDEO | Martorul sub acoperire a descris „mecanismele financiare” ale lui Plahotniuc în dosarul fraudei bancare # Cotidianul
Într-o ședință recentă de judecată în dosarul penal în care este inculpat Vladimir Plahotniuc, procurorul a citit declarațiile unui martor secret, din anturajul fostului lider democrat. Potrivit acestor declarații, anchetatorul sub acoperire a explicat modul în care ar fi fost organizate schemele financiare care ar fi permis ascunderea beneficiarului și a fondurilor transferate prin companii …
14:40
Partidul Acțiune și Solidaritate propune eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru regiunea transnistreană, introduse încă din anii 2000. Deputatul PAS, Radu Marian, anunță că primele măsuri vor fi aplicate chiar din acest an și vor viza produsele neesențiale, precum alcoolul. „Astfel, la importul și comercializarea acestor produse se vor aplica TVA și accize, la fel …
13:40
Permisele moldovenești vor fi recunoscute în Franța. Acordul intră în vigoare de la 1 martie # Cotidianul
Moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisele de conducere fără a susține examene suplimentare, începând cu 1 martie, când intră oficial în vigoare acordul bilateral dintre cele două state. Măsura vine după finalizarea procedurilor interne de către autoritățile franceze și este considerată un pas concret în sprijinul diasporei. Anunțul a fost făcut în …
13:30
VIDEO | Întâlnirea în formatul 1+1 a început la Tiraspol. Valeriu Chiveri a propus predarea limbii române în școlile din stânga Nistrului # Cotidianul
Reprezentanții Chișinăului și cei ai Tiraspolului, în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, s-au întrunit astăzi, la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din stânga Nistrului. Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a propus ca de la 1 septembrie, în toate școlile din stânga Nistrului, să fie predată limba română. „Crearea unor …
12:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a explicat motivele pentru care l-a acționat în judecată pe deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, invocând „minciunile difuzate în campania electorală” la adresa sa și a familiei sale. „A fost o emisiune, era și un jurnalist, discutau într-un podcast. L-am acționat și pe jurnalist. Este vorba despre amenda aplicată de …
12:20
VIDEO | „Este o mârșăvie ticluită în laboratoare FSB-iste”. Schimb dur de replici în Parlament pe tema grațierii. PSRM cere anchetă, PAS acuză „fumigenă” # Cotidianul
Schimb dur de replici în Parlament, după ce deputatul PSRM, Vlad Batrîncea a cerut instituirea unei comisii de anchetă privind eliberarea unor condamnați. Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman (PAS), a reacționat dur, acuzând PSRM că „nu mai au absolut nimic sfânt și lasă în urma lor doar pământ pârjolit”. În debutul ședinței, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, …
12:10
12:00
Parlamentul Republicii Moldova a marcat, în debutul ședinței de astăzi, un moment de profundă încărcătură istorică: 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Deputații au ținut un minut de reculegere în memoria celor căzuți pe platourile de luptă, reafirmând importanța păcii și a solidarității într-un context regional marcat încă de instabilitate. …
10:50
Sondaj IMAS: Majoritatea cetățenilor R. Moldova susțin aderarea țării la UE, iar fiecare al treilea alegător ar susține Unirea cu România # Cotidianul
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova ar susține aderarea țării la Uniunea Europeană, iar fiecare al treilea alegător ar susține Unirea cu România. Datele reies dintr-un sondaj realizat de compania sociologică IMAS la comanda portalului Independent News din România. Potrivit sondajului, 44% dintre respondenți au declarat că susțin aderarea la UE, în timp ce 35% au anunțat …
10:10
Sondaj IMAS: PAS, pe primul loc la parlamentare, urmat de alte patru partide și un bloc electoral # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate s-ar clasa pe primul loc, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Formațiunea este urmată de alte patru partide politice și un bloc electoral. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de compania sociologică IMAS la comanda portalului Independent News din România. Conform datelor prezentate, PAS ar obține 40,8% din …
10:00
LIVE | Ședința Parlamentului din 26 februarie: Ministra Daniella Misail-Nichitin va prezenta măsurile întreprinse pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri # Cotidianul
Deputații se întrunesc joi, 26 februarie, în ședința plenară a Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte, printre care și audierea ministrului afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de MAI în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale …
09:50
Igor Grosu: Acreditarea ambasadorului rus nu va contribui la îmbunătățirea relațiilor Chișinău–Moscova # Cotidianul
Acreditarea ambasadorului Rusiei, care adoptă un „comportament provocator”, este puțin probabil să contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre Chișinău și Moscova. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, citat de IPN. În cadrul emisiunii „Территория Свободы” de la RealitateaTV, șeful legislativului a menționat că, în viitorul apropiat, nu există premise pentru reluarea colaborării cu …
09:30
Un nou val de bombardamente a zguduit în noaptea de 26 februarie marile orașe Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog, după ce forțele ruse au atacat cu drone și rachete balistice, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile de la Kiev. Conform datelor preliminare făcute publice de oficiali locali, atacurile au provocat incendii, distrugeri ale unor clădiri …
25 februarie 2026
20:00
Paranoia lui Vasile Costiuc: Dă în judecată presa și spune că în Italia nu a fost arestat. „Cineva a mers intenționat în urma mea și m-a fotografiat” # Cotidianul
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, respinge acuzațiile privind presupusul incident din Italia, calificând informațiile apărute în presă drept „un fals”. Într-o reacție oferită pentru TVR Moldova, Costiuc a pus la îndoială veridicitatea relatărilor și a cerut prezentarea probelor oficiale. „Unde sunt probele? Uitați-vă, eu am pregătit o scrisoare și o cerere prealabilă …
19:40
Sturza îl ironizează pe Costiuc după incidentul din Italia: „Cotovschii moderni, cu legitimație, dar fără compostare pe creier”. „Chiar dacă ești «Vasea», nu trebuie să uiți că reprezinți o țară” # Cotidianul
Fostul prim-ministru Ion Sturza a comentat incidentul din Italia în care este vizat deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, criticând comportamentul politicianului și avertizând asupra impactului de imagine pentru Republica Moldova. Într-o postare ironică, Sturza a făcut referire la incidentul din Napoli, sugerând că invocarea titlurilor oficiale nu impresionează autoritățile străine. „Măi Vasile, …
18:50
VIDEO | Anatol Șalaru: Ceea ce nu a înțeles niciodată occidentul este mentalitatea rusească: Războiul hibrid pe care ei îl duc împotriva noastră, este războiul pentru mințile oamenilor # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Occidentul nu a înțeles niciodată mentalitatea imperială a Rusiei și avertizează că miza reală a Kremlinului nu este doar cucerirea teritoriilor, ci controlul minților oamenilor. Într-o discuție cu jurnalistul Vitalie Cojocari, Șalaru afirmă că războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei a resetat ordinea mondială și că adevărata …
17:10
Maia Sandu a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru nouă persoane din stânga Nistrului # Cotidianul
Nouă persoane care au deținut și continuă să dețină funcții în cadrul regimului separatist transnistrean au fost lipsite de cetățenia Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat miercuri, 25 februarie, decretul privind retragerea cetățeniei. Printre cei vizați se numără și Ruslan Mova, fostul așa-zis „ministru de interne” de la Tiraspol. Potrivit unui comunicat al Președinției, …
16:40
Relația Chișinău-Washington se consolidează: finanțări de zeci de milioane și proiecte strategice pe agenda bilaterală # Cotidianul
Parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite intră într-o etapă pragmatică, axată pe investiții, securitate și infrastructură strategică. Autoritățile de la Chișinău anunță intensificarea contactelor la nivel înalt și noi proiecte comune, în timp ce experții subliniază că sprijinul financiar și politic al Washingtonului devine un pilon esențial pentru stabilitatea și dezvoltarea economică a țării. …
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
VIDEO | Precizările ministrului Bolea după perchezițiile la primării. Patru persoane riscă arest preventiv # Cotidianul
Ancheta privind presupusa delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură ia amploare. Procurorii solicită arest preventiv pentru patru persoane, în timp ce opt figuri, funcționari publici și reprezentanți ai unui operator economic, au deja statut procesual în dosar. Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a precizat că investigațiile nu vizează construcția de drumuri, ci …
16:00
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk. Provocările generate de crizele actuale, pe agendă # Cotidianul
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării în domeniul drepturilor omului, precum și provocările generate de crizele actuale, atât regionale cât și internaționale. Vicepremierul Mihai Popșoi a menționat angajamentul Republicii Moldova pentru protecția și promovarea drepturilor fundamentale …
15:50
1,8 miliarde de lei pentru drumurile naționale în 2026. Guvernul a aprobat programul Fondului Rutier # Cotidianul
1,8 miliarde de lei vor fi investiți în drumurile naționale, programul de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru 2026, a fost aprobat astăzi de Guvern. Banii vor acoperi întreținerea celor aproximativ 6 mii de kilometri de drumuri publice naționale, reparații, modernizarea drumurilor regionale, construirea de poduri și trotuare, precum și achiziția de utilaje specializate pentru …
15:20
Legi pentru derusificarea TOTALĂ a Republicii Moldova. Solicitarea lansată de Alecu Reniță # Cotidianul
Într-un editorial publicat pe Podul.ro, publicistul și fostul deputat Alecu Reniță pledează pentru legiferarea explicită a adevărului istoric privind crimele comise în perioada ocupației sovieto-ruse în Basarabia. Autorul susține că, în pofida accesului la arhive și a numeroaselor studii apărute în ultimele decenii, Republica Moldova nu a făcut pasul decisiv, condamnarea juridică a regimului stalinist …
13:50
Costiuc ne face reputație și peste hotare: Ar fi refuzat să achite călătoria cu autobuzul într-un oraș din Italia, invocând imunitatea diplomatică # Cotidianul
Un nou episod controversat îl vizează pe deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. Politicianul ar fi fost documentat de polițiștii italieni, după ce a refuzat să achite călătoria cu autobuzul în Napoli și ar fi încercat să evite sancțiunea prezentând pașaportul diplomatic și invocând imunitatea parlamentară. Incidentul s-ar fi produs pe 15 februarie …
13:30
VIDEO | Teatrul cu tizic al echipei lui Ceban: trei saci în fața Guvernului și lecții despre „protestele din Franța” # Cotidianul
Protest neobișnuit în fața Guvernului. Consilierii municipali Victor Pruteanu și Ion Bulgac, asociați cu echipa primarului Ion Ceban, au adus trei saci de tizic pentru a protesta față de facturile mari din ultimele luni. În timpul protestului, Victor Pruteanu a invocat exemple din vestul Europei, susținând că în Franța fermierii ar recurge la gesturi extreme …
13:20
VIDEO | Cristian Jardan: Peste 800 de biserici din Republica Moldova ar putea reveni în proprietatea statului # Cotidianul
Peste 800 de biserici și monumente istorice din Republica Moldova ar putea ajunge în proprietatea statului, a anunțat ministrul Culturii, Cristian Jardan. „Urmează să vedem decizia finală, o așteptăm. Chiar și așa, avem deja decizia Curții de Apel, care statuiază că acel contract a fost anulat. Aceste 800 și ceva de monumente istorice revin în …
12:30
Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu – prezenți la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă” # Cotidianul
Liderii Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu au participat la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, lansat la patru ani de la începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Liderii de la Chișinău au evocat curajul poporului ucrainean și au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Șefa statului a declarat că …
12:00
Deputatul Vasile Costiuc a fost amendat cu 3000 de lei, în baza unei plângeri depuse de Igor Grosu # Cotidianul
Deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc a fost amendat cu 3.000 de lei, în urma unei plângeri depuse de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Deputatul a reacționat public, criticând decizia și acuzând actuala guvernare de presiuni politice. Vasile Costiuc a criticat decizia organelor competente de a-l sancționa și a anunțat că nu va achita amenda. Într-un …
