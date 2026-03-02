Maia Sandu cere retragerea trupelor ruse la 34 de ani de la războiul de pe Nistru
SafeNews, 2 martie 2026 12:50
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut din nou retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării, în cadrul ceremoniei dedicate comemorării a 34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Șefa statului a declarat că Republica Moldova își dorește pace, însă aceasta nu poate exista în prezența militarilor străini. „Pacea adevărată nu poate […] Articolul Maia Sandu cere retragerea trupelor ruse la 34 de ani de la războiul de pe Nistru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux # SafeNews
Omul de afaceri și fostul parlamentar Umar Dzhabrailov s-a sinucis la Moscova, potrivit unor surse din poliție citate de multiple surse rusești, scrie The Moscow Times. Dzhabrailov, în vârstă de 67 de ani, a fost găsit cu o rană de glonț la cap într-un complex rezidențial de lux din centrul Moscovei. El a fost internat în […] Articolul Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Republica Moldova marchează astăzi Ziua Memoriei și Recunoștinței pentru cei care au luptat pentru integritatea teritorială și independența țării în conflictul armat de pe Nistru din 1992. Cu acest prilej, deputatul Lilian Carp a transmis un mesaj de omagiu pentru veteranii războiului și pentru familiile celor căzuți pe câmpul de luptă. „Este o zi de […] Articolul Lilian Carp, mesaj de Ziua Memoriei: Respect pentru eroii conflictului din 1992 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu # SafeNews
Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu, într-o mişcare coordonată pentru a proteja vizitatorii internaţionali afectaţi de perturbările de călătorie, informează Gulf News, preluat de news.ro. Directivele obligă hotelurile să acorde prioritate bunăstării oaspeţilor, să asigure continuitatea cazării […] Articolul Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a lansat o provocare prin care își propune să trăiască timp de o lună fără numerar, achitând toate cheltuielile exclusiv cu cardul bancar. Oficialul spune că ideea i-a venit după ce a cheltuit ultimii bani cash pe care îi avea în portmoneu, transmite BANI.MD. „La noi în popor se zicea că moldoveanul, […] Articolul VIDEO | Ministrul Finanțelor își propune 30 de zile fără cash apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | „Avioane de luptă americane s-au prăbușit” în Kuweit, anunță autoritățile. Un F-15E Strike Eagle, filmat cum pică lângă o bază SUA # SafeNews
Locuitorii statelor din Golf s-au trezit luni dimineață cu sunetele unor noi explozii, după o noapte de atacuri în întreaga regiune, în care Israelul a vizat și grupul Hezbollah susținut de Iran, semn că se extinde conflictul din Orientul Mijlociu. Jurnaliștii CNN din marile orașe din Golf, Dubai, Abu Dhabi și Doha, au auzit explozii […] Articolul VIDEO | „Avioane de luptă americane s-au prăbușit” în Kuweit, anunță autoritățile. Un F-15E Strike Eagle, filmat cum pică lângă o bază SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere, valabile pentru ziua de mâine. Potrivit datelor oficiale, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 23,84 lei, iar motorina standard va costa maximum 20,87 lei pe litru. Noile valori […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească. ANRE a publicat noile tarife pentru 3 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un bărbat de 48 de ani din Azerbaidjan a fost expulzat din R. Moldova, după ce autoritățile au constatat că acesta prezintă risc sporit pentru securitatea națională și ordinea publică. Operațiunea a avut loc duminica, 1 martie. Potrivit Inspectoratului General al Migrației, pe 24 februarie, în urma măsurilor speciale de investigație, a fost localizat și […] Articolul Cetățean azer, expulzat din Moldova. Autoritățile au invocat risc pentru securitate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un tânăr de 26 de ani a murit după ce s-a prăbușit de pe un pod metalic într-o prăpastie, la periferia orașului Rezina. Tragedia s-a produs duminică seara, în jurul orei 21:06. Potrivit informațiilor preliminare, victima se afla pe pod în momentul în care, din motive care urmează a fi stabilite, și-a pierdut echilibrul și […] Articolul Tragedie în raionul Rezina, sfârșit fatal pentru un tânăr căzut de la înălțime apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Două minore au fost salvate de la înec după ce gheața unui lac din municipiul Chișinău a cedat sub ele. Incidentul s-a produs în seara de 1 martie, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul Valea Trandafirilor. Potrivit datelor oferite de salvatori, patru fete se plimbau prin parc și au decis să pășească pe […] Articolul Două minore au fost salvate după ce stratul de gheață s-a rupt sub ele apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
34 de ani de la conflict, PLDM cere retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova a venit cu o declarație publică privind reglementarea conflictului transnistrean, la împlinirea a 34 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru. Formațiunea califică evenimentele din 1992 drept o agresiune a Federației Ruse, care continuă să afecteze securitatea, stabilitatea și parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit PLDM, conflictul rămâne […] Articolul 34 de ani de la conflict, PLDM cere retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Rețea de exploatare sexuală, destructurată la Chișinău: Șapte fete, salvate. Șase suspecți, arestați # SafeNews
Ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane al Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au destructurat o rețea de exploatare sexuală care activa în municipiul Chișinău. Potrivit autorităților, gruparea a acționat în perioada octombrie 2025 – februarie 2026. Membrii acesteia închiriau apartamente în capitală, unde […] Articolul VIDEO | Rețea de exploatare sexuală, destructurată la Chișinău: Șapte fete, salvate. Șase suspecți, arestați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un milion de moldoveni muncesc peste hotare, peste 132 de milioane de dolari trimiși într-o lună # SafeNews
În ianuarie 2026, moldovenii care lucrează peste hotare au trimis acasă 132,58 milioane de dolari. Datele apar în raportul publicat de Banca Națională a Moldovei. Din total, aproape 74 de milioane de dolari au ajuns prin sistemele oficiale de remitere. Restul sumelor au fost transferate prin alte canale, inclusiv aduse direct în numerar. Euro domină clar […] Articolul Un milion de moldoveni muncesc peste hotare, peste 132 de milioane de dolari trimiși într-o lună apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ședința Comisiei Electorale Centrale din 2 martie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei Electorale Centrale din 2 martie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Armata israeliană a anunțat duminică seară că va mobiliza 100.000 de rezerviști în cadrul ofensivei împotriva Iranului, potrivit unui comunicat citat de AFP. „Armata se pregătește să mobilizeze în jur de 100.000 de rezerviști și să-și consolideze nivelul de pregătire pe diferite fronturi” în cadrul acestei operațiuni, se precizează în comunicatul difuzat de Forțelr Defensive […] Articolul Israelul mobilizează 100.000 de rezerviști pentru ofensiva contra Iranului. Anunțul IDF apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 martie 2026. Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 martie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt, sâmbătă dimineaţa, ceea ce i-a determinat pe americani şi israelieni să-şi ajusteze planul iniţial şi să-l ţintească exact la acel moment, dezvăluie duminică din culisele Operaţiunii ”Epic Fury” cotidianul american The New York Times (NYT). […] Articolul CIA l-a urmărit pe Khamenei timp de mai multe luni înainte să-l elimine apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Nicușor Dan, primul mesaj de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Ce le transmite românilor blocați în zonele afectate de conflict # SafeNews
Președintele Nicușor Dan a scris într-un mesaj pe X că România este „în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. El face un apel către românii blocați în țări din Orientul Mijlociu să rămână calmi și să asculte instrucțiunile primite atât din partea autorităților locale, cât și din partea autorităților […] Articolul Nicușor Dan, primul mesaj de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Ce le transmite românilor blocați în zonele afectate de conflict apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Circulația rutieră pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău este sistată integral în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, în perioada 2–6 martie. Măsura a fost anunțată de Primăria capitalei și este necesară pentru lucrări de reabilitare a carosabilului. Restricțiile afectează și transportul public. Itinerarul rutei de autobuz nr. 18, inclusiv variantele 18A și 18B, […] Articolul ATENȚIE | Trafic suspendat pe șoseaua Muncești până pe 6 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise # SafeNews
După ce Iranul a lansat duminică o rachetă balistică asupra orașului Beit Shemesh, situat la 30 km distanță de Ierusalim, initial fusese anunțat că 6 oameni au fost uciși. Ulterior, autoritățile au revizuit bilanțul la opt morți. Informațiile au fost oferite de serviciul de ambulanță Magen David Adom, citat de Times of Israel, scrie Hotnews.ro. Racheta […] Articolul VIDEO | Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un individ a fost reținut, după ce oamenii legii au depistat cadavrul unui bărbat în subsolul unui bloc de locuințe. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:30, pe strada bulevardul Moscova din sectorul Rîșcani al capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în […] Articolul Focuri de armă în aer pentru reținerea unui suspect de omor în capitală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă Netanyahu # SafeNews
Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă premierul israelian Benjamin Netanyahu duminică, în a doua zi a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP. ”Forţele noastre lovesc în prezent în inima Teheranului cu o intensitate tot mai mare, care se va amplifica şi mai mult în zilele următoare”, anunţă într-un mesaj […] Articolul VIDEO | Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă Netanyahu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Podul de Flori de la Ungheni avansează conform graficului. Vladimir Bolea a verificat lucrările pe șantier # SafeNews
Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni continuă conform calendarului stabilit. Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat o vizită pe șantier împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru a evalua stadiul proiectului. Potrivit ministrului, pe malul Republicii Moldova culeea podului este finalizată până la nivelul suprastructurii. În prezent, echipele lucrează […] Articolul FOTO | Podul de Flori de la Ungheni avansează conform graficului. Vladimir Bolea a verificat lucrările pe șantier apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Preşedintele american Donald Trump, care şi-a multiplicat duminică interviurile la telefon cu jurnalişti de la reşedinţa sa Mar-a-Lago, în Florida, a declarat revistei The Atlantic că ”va vorbi” cu liderii iranieni, fără să spună când şi cu cine, relatează Le Monde. ”Ei vor să vorbească şi eu am acceptat să vorbesc, deci voi vorbi cu […] Articolul Trump anunţă că ”va vorbi” cu liderii iranieni, fără să spună când apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul de Război al SUA, la doar câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră de Trump # SafeNews
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunţat vineri seară că firma sa a ajuns la un acord cu Departamentul de Război privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială, imediat după ce preşedintele Donald Trump a interzis agenţiilor federale să mai folosească tehnologia rivalului Anthropic, transmite CNBC. ”În această seară am ajuns la un acord cu Departamentul […] Articolul OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul de Război al SUA, la doar câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră de Trump apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Transport modern și investiții în infrastructură la Ungheni. Igor Grosu: Orașul devine un model de dezvoltare europeană # SafeNews
Municipiul Ungheni face pași concreți spre modernizarea serviciilor publice și a infrastructurii urbane. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, anunță că 14 microbuze și 4 autobuze moderne circulă deja pe rutele din oraș. Noul sistem de transport aduce o schimbare importantă. Achitarea călătoriilor se face exclusiv electronic. Ungheni devine practic primul oraș din Republica Moldova care introduce […] Articolul FOTO | Transport modern și investiții în infrastructură la Ungheni. Igor Grosu: Orașul devine un model de dezvoltare europeană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți # SafeNews
Armata SUA a anunțat duminică primele victime în rândul forțelor americane implicate în războiul din Iran. Comandamentul Central a comunicat pe scurt informațiile, evitând să ofere deocamdată detalii suplimentare despre moartea militarilor. Trei militari americani au fost uciși în luptă în cadrul operațiunilor SUA împotriva Iranului, a declarat duminică Comandamentul Central al SUA într-un comunicat. […] Articolul Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Primărița, Eleonora Șaran, viceprimarul orașului Durlești, Mihai Enachi, și alte două persoane au fost plasați în arest pentru 30 de zile, potrivit surselor TV8. Aceaștia se află în prezent la Penitenciarul Nr. 13 din Chișinău. Alte patru persoane, vor sta 30 de zile în arest la domiciliu. Primărița și viceprimarul Mihai Enachi, alături de alte […] Articolul Primărița și viceprimarul din Durlești, plasați în arest pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Hamasul a condamnat, duminică, ca pe o „crimă abominabilă” atacul americano-israelian care s-a soldat, sâmbătă, cu moartea ayatollahului Ali Khamenei, ghidul suprem iranian şi un susţinător fervent al mişcării islamiste palestiniene. „Noi, în cadrul Hamas, vom plânge dispariţia ayatollahului Ali Khamenei”, indică un comunicat al formaţiunii, relatează AFP, scrie digi24.ro. „SUA şi guvernul de ocupaţie fascist […] Articolul Prima reacție a Hamas după moartea ayatollahului Ali Khamenei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
MAE: Celula de Criză monitorizează situația din Orientul Mijlociu. Nu sunt moldoveni răniți # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe anunță că Celula de Criză funcționează în regim permanent și urmărește evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, în Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor moldoveni. În Israel, Ambasada Republicii Moldova a […] Articolul MAE: Celula de Criză monitorizează situația din Orientul Mijlociu. Nu sunt moldoveni răniți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Rețea de migrație ilegală, destructurată la Prut: Doi moldoveni, implicați în transportul unor cetățeni din Bangladesh # SafeNews
O tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat a fost dejucată în urma unei operațiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră din Republica Moldova și România, în apropierea localității Costuleni, raionul Ungheni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 februarie. O patrulă mixtă, implicată în supravegherea frontierei, a observat cu ajutorul echipamentelor […] Articolul VIDEO | Rețea de migrație ilegală, destructurată la Prut: Doi moldoveni, implicați în transportul unor cetățeni din Bangladesh apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Oficialii au subliniat importanța acestei tradiții, păstrată de generații, care marchează începutul primăverii și renașterea naturii. În mesajul său, premierul Alexandru Munteanu a vorbit despre semnificația mărțișorului ca simbol al vieții și al curajului. Acesta a îndemnat oamenii să poarte șnurul alb și roșu ca semn al păcii, al gândurilor bune și al dorinței de […] Articolul Prima zi de primăvară, marcată prin mesaje publice ale autorităților apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Cel puțin șase protestatari au fost uciși și alți 20 au fost răniți după ce au luat cu asalt consulatul SUA, scrie CNN. Clădirea puternic fortificată se află în orașul portuar Karachi din Pakistan. „Sute de oameni au apărut brusc în apropierea consulatului american”, iar polițiștii au sosit rapid, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din […] Articolul Mai mulți protestatari, uciși în Pakistan după ce au luat cu asalt consulatul SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit după ce ar fi fost înjunghiat de un tânăr, noaptea trecută, într-un apartament de pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al capitalei. Potrivit surselor Pulsmedia.md, între victimă și un bărbat de 31 de ani ar fi izbucnit un conflict, din motive care urmează să fie […] Articolul Tragedie într-un apartament din Chișinău. Un bărbat a fost ucis, suspectul este reținut apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un adolescent de 17 ani, arestat pentru plănuirea unui atac asupra unei baze NATO din Norvegia # SafeNews
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul ţării, a informat vineri postul public de televiziune NRK, relatează AFP, preluată de Agerpres. Născut şi crescut în Norvegia, suspectul ar fi fost văzut la şcoală cu […] Articolul Un adolescent de 17 ani, arestat pentru plănuirea unui atac asupra unei baze NATO din Norvegia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox News. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a explicat pe reţeaua socială X că se află în „coordonare directă” cu […] Articolul Alertă teroristă în SUA: Operațiuni speciale ale Secret Service. Unde se află Trump apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un propagandist al Kremlinului, dat afară din emisiune după ce a lăudat Ucraina și a spus că „nu exclude un război cu China” # SafeNews
Un scandal fără precedent a izbucnit în mass‑media de stat din Rusia. Propagandistul Kirill Fedorov a fost dat afară din emisiune de pe canalul lui Vladimir Soloviov, unul dintre cele mai influente canale pro‑Kremlin, după ce a făcut declarații care contrazic narativa oficială rusă și au atras critici dure din partea propagandiștilor de la Moscova. […] Articolul Un propagandist al Kremlinului, dat afară din emisiune după ce a lăudat Ucraina și a spus că „nu exclude un război cu China” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Doi cetățeni străini, reținuți de către polițiștii de frontieră la Aeroport, după ce au încercat să transporte ilicit lingouri de aur # SafeNews
Doi cetățeni străini de 32 și 29 de ani, pasageri de pe ruta Chișinău – Gokcen, au încercat să transporte ilicit lingouri de aur, prin Aeroportul Chișinău. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la ruta Chișinău – Gokcen, echipa comună a observat în bagajele a doi călători mai […] Articolul Doi cetățeni străini, reținuți de către polițiștii de frontieră la Aeroport, după ce au încercat să transporte ilicit lingouri de aur apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Hotel de lux din Dubai, avariat „de o rachetă iraniană”. Noi detalii despre explozia din Palm Jumeirah, una dintre cele mai exclusiviste zone din Dubai # SafeNews
O explozie puternică a avut loc în fața hotelului Fairmont din Dubai, aflat într-una dintre cele mai scumpe și cunoscute zone din Dubai. Oficialii din Emiratele Arabe Unite au vorbit despre „o rachetă a Iranului”. Nu este clar care este ținta Teheranului, însă SUA au o bază militară în zonă, subliniază BBC. Mai multe videoclipuri […] Articolul VIDEO | Hotel de lux din Dubai, avariat „de o rachetă iraniană”. Noi detalii despre explozia din Palm Jumeirah, una dintre cele mai exclusiviste zone din Dubai apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
De la începutul acestui an, în Republica Moldova au fost importate tocmai 60 de kilograme de grâu din Germania, 22 tone de porumb din Ungaria și 66,65 tone de floarea-soarelui din Ucraina, susține Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Cifrele denotă că eliminarea restricțiilor la importul de cereale și oleaginoase nu a dus la o […] Articolul Moldova a importat 60 de kilograme de grâu din Germania apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Pentagonul anunță că a folosit pentru prima dată drone explozive în atacul contra Iranului. „De unică folosinţă şi la costuri reduse” # SafeNews
Armata americană a afirmat sâmbătă că a utilizat pentru prima dată în luptă drone explozive pentru a ataca Iranul, recurgând astfel la o tehnologie folosită în special în războiul dintre Ucraina şi Rusia, scrie AFP. „Task Force Scorpion Strike a utilizat pentru prima dată în luptă drone de atac de unică folosinţă şi la costuri […] Articolul Pentagonul anunță că a folosit pentru prima dată drone explozive în atacul contra Iranului. „De unică folosinţă şi la costuri reduse” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța vrea să acopere costurile preluării Danube Logistics, operatorul Portului Liber Giurgiulești prin atragerea de la acționari a sumei totale de 281,6 milioane de lei. Surse din Ministerul Transporturilor din România au declarat pentru Profit.ro, scrie logos-press.md. Operațiunea, care ar urma să fie discutată la sfârșitul lunii martie, va fi însoțită de […] Articolul România caută bani pentru a cumpăra Portul Giurgiulești apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Liderii UE au emis o declarație comună în care fac apel la reţinere: „Siguranţa nucleară este crucială” # SafeNews
Liderii Uniunii Europene (UE) au emis sâmbătă o declarație comună, în care cereau reținere și implicarea în diplomația regională în speranța „asigurării siguranței nucleare”. „Siguranța nucleară și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea escalada tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială”, au declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și […] Articolul Liderii UE au emis o declarație comună în care fac apel la reţinere: „Siguranţa nucleară este crucială” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Trump a cerut deschis armatei iraniene să depună armele și populației să preia controlul guvernului. Nu este retorică de război, este un obiectiv politic explicit: schimbarea regimului de la Teheran. În orele care au urmat exploziilor din centrul Teheranului, Trump a vorbit despre „operațiuni militare majore” și a promis imunitate militară iranienilor care capitulează. Canalele […] Articolul De ce este Iranul atacat? Trump vrea să încurajeze o lovitură de stat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Guvernul din Israel a fost informat sâmbătă seara că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în timpul atacurilor aeriene, potrivit unor surse israeliene. Membrii cabinetului israelian au primit o actualizare oficială conform căreia Ali Khamenei a fost eliminat. Trupul lui Khamenei ar fi fost scos din ruinele palatului său, anunță presa israeliană, scrie mediafax.ro. Anterior premierul […] Articolul Surse israeliene: Ayatollahul Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma atacurilor aeriene apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
La câteva ore după ce Israelul și Statele Unite au lansat, sâmbătă dimineață, lovituri militare asupra Iranului, explozii puternice au fost semnalate în mai multe state din regiune. Presa internațională relatează, citând forțe ale apărării de la Doha, că mai multe rachete iraniene au fost doborâte înainte de a intra în spațiul aerian al Qatarului. […] Articolul Explozii și rachete în Orientul Mijlociu după loviturile Israel-SUA asupra Iranului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Case impunătoare, afaceri profitabile, mașini și accesorii de lux, dar și conturi consistente. Unii dintre deputații noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025, declară averi de zeci de milioane de lei. Jurnaliștii au analizat declarațiile de avere și interese personale depuse la validarea mandatului de toți cei 101 deputați […] Articolul VIDEO | Topul bogaților din Parlament. Averi de zeci de milioane de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Celula de criză a MAE, în alertă: Instrucțiuni urgente pentru moldovenii din Orientul Mijlociu # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe a activat Celula de Criză, după deteriorarea accentuată a situației de securitate în Orientul Mijlociu. Instituția monitorizează evoluțiile în regim permanent și coordonează acțiunile misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. Autoritățile fac apel la cetățeni să evite orice deplasare neesențială și să respecte strict recomandările de securitate transmise de instituțiile locale […] Articolul Celula de criză a MAE, în alertă: Instrucțiuni urgente pentru moldovenii din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ucigașul bancherului ucrainean cu pașaport românesc a fost arestat. Poliția din Italia a stabilit cum a fost înfăptuită crima # SafeNews
Fiul lui Aleksandr Adarici, un fost om de afaceri şi bancher ucrainean, care deţinea şi cetăţenia română, găsit mort pe data de 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra unei clădiri din Milano, a fost reţinut vineri în Spania, în baza unui mandat de arestare european, pentru răpire agravată care a condus la […] Articolul Ucigașul bancherului ucrainean cu pașaport românesc a fost arestat. Poliția din Italia a stabilit cum a fost înfăptuită crima apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Mihai Popșoi, vizită în Carintia: Cooperare regională, parteneriate economice și sprijin pentru comunități # SafeNews
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a efectuat o vizită în landul federal Carintia, Austria, unde a avut întrevederi cu autoritățile locale și a participat la mai multe evenimente dedicate consolidării relațiilor dintre Republica Moldova și această regiune. În cadrul discuțiilor cu guvernatorul Carintiei, Peter Kaiser, oficialii au abordat agenda europeană a Republicii Moldova, cooperarea […] Articolul Mihai Popșoi, vizită în Carintia: Cooperare regională, parteneriate economice și sprijin pentru comunități apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
