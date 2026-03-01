Putin descrie moartea lui Ali Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității

12:00

Doi cetățeni străini au fost reținuți pe aeroportul din Chișinău în timp ce încercau să scoată din R. Moldova mai multe lingouri de aur. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției de Frontieră, lingourile au fost depistate în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la ruta Chișinău – Gokcen. În rezultat, în bagajul unui cetățean […]