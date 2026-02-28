Cetățeni străini, prinși pe aeroport în timp ce încercau să scoată din R. Moldova mai multe lingouri de aur

18:00

Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de hotărâre care ar putea limita semnificativ importul de vin moldovenesc, precum și al altor produse vitivinicole, în cadrul unor măsuri de răspuns la restricțiile impuse anterior de Chișinău asupra cărnii de pasăre din Ucraina. Potrivit documentului pregătit de Cabinetul de Miniștri de la Kiev, importurile din Republica Moldova […]