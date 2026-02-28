Cetățeni străini, prinși pe aeroport în timp ce încercau să scoată din R. Moldova mai multe lingouri de aur
Ziua, 28 februarie 2026 12:00
Doi cetățeni străini au fost reținuți pe aeroportul din Chișinău în timp ce încercau să scoată din R. Moldova mai multe lingouri de aur. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției de Frontieră, lingourile au fost depistate în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la ruta Chișinău – Gokcen. În rezultat, în bagajul unui cetățean
• • •
Acum 30 minute
12:10
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că mai multe spații aeriene din Orientul Mijlociu sunt închise. Zborurile pot suferi modificări majore în următoarele 72 de ore # Ziua
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a Republicii Moldova anunță că a participat, în dimineața zilei de 28 februarie, la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), convocată în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor comunicate în cadrul reuniunii, mai multe Regiuni de Informare a Zborului (FIR) sunt închise ca urmare a activităților
Acum o oră
12:00
11:50
Iranul anunță o contraofensivă de amploare împotriva Israelului și a unor obiective americane din regiune: Nu mai există „linii roșii” # Ziua
Iranul a declanșat o contraofensivă de amploare după atacurile SUA și Israelului, cu lansări de rachete spre Israel și asupra unor obiective americane din statele Golfului. În Israel au fost activate alertele aeriene, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească, în timp ce presa locală a relatat despre noi lansări de rachete din Iran.
Acum 2 ore
11:10
VIDEO | Netanyahu confirmă operațiunea militară comună Israel–SUA împotriva Iranului și spune că scopul este eliminarea „amenințării existențiale” # Ziua
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul și Statele Unite au început o operațiune militară împotriva Iranului pentru a elimina „amenințarea existenentială" reprezentată, în opinia sa, de regimul de la Teheran. Declarațiile au fost făcute într-un discurs public, în contextul escaladării rapide a conflictului din regiune. Netanyahu a afirmat că „regimul ayatollahilor" a vărsat
Acum 4 ore
10:20
Atacurile Israelului și SUA împotriva Iranului ar putea dura cel puțin patru zile. Teheranul anunță că pregătește un răspuns „zdrobitor” # Ziua
Loviturile asupra Iranului ar urma să continue încă cel puțin patru zile, potrivit relatărilor din presa israeliană, în timp ce Teheranul pregătește măsuri de răspuns care vor fi „zdrobitoare", a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Presa israeliană susține că operațiunea, denumită de unele surse „Scutul lui Iuda", a fost pregătită „luni de zile", iar
10:00
VIDEO | Trump anunță „operațiuni majore de luptă” ale SUA în Iran și amenință cu distrugerea capacităților militare iraniene # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că armata americană a început „operațiuni majore de luptă" pe teritoriul Iranului, afirmând că obiectivul este „eliminarea amenințărilor iminente" la adresa americanilor, a trupelor SUA și a aliaților Washingtonului. Într-un discurs amplu, Trump a declarat că Statele Unite intenționează să distrugă rachetele Iranului, să „șteargă de pe fața pământului"
09:40
MAE: Stare de urgență în Israel. Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să rămână în apropierea adăposturilor # Ziua
Ministerul de Externe al Republicii Moldova a emis precizări privind situația de securitate din Israel, unde a fost instituită stare de urgență imediată pe întreg teritoriul, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Potrivit autorităților israeliene, toate activitățile non-esențiale sunt suspendate, instituțiile publice și private nu funcționează, iar spațiul aerian rămâne închis, inclusiv Aeroportul Internațional Ben
09:20
VIDEO | Israelul anunță că este pregătit pentru un război cu Iranul. Loviturile vizează locuințele liderilor de la Teheran # Ziua
Forțele armate ale Statelor Unite participă, alături de Israel, la loviturile asupra Iranului, au declarat surse oficiale americane citate de The New York Times, Al Jazeera și The Times of Israel. Potrivit informațiilor disponibile, atacurile aeriene vizează mai multe orașe iraniene, inclusiv Qom, Khorramabad, Isfahan și capitala Teheran. „Loviturile aeriene au ca scop destructurarea aparatului
08:50
VIDEO | Israelul a lovit Iranul și își închide spațiul aerian în așteptarea represaliilor din partea Teheranului # Ziua
Israelul a lansat în dimineața zilei de 28 februarie lovituri asupra teritoriului Iranului, a anunțat ministrul israelian al apărării, Israel Katz. Oficialul a descris operațiunea drept una „preventivă", menită să elimine amenințări la adresa statului Israel. Postul israelian Channel 12 a afirmat că operațiunea ar fi fost desfășurată în comun de Statele Unite și Israel,
Acum 24 ore
18:20
Ungaria și Slovacia creează o echipă de investigație pentru „Drujba”. Zelenski îl invită pe Fico la Kiev „pentru a discuta toate problemele existente” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu premierul Slovaciei, Robert Fico, și l-a invitat pe acesta în Ucraina pentru a analiza „toate problemele existente", potrivit unui comunicat al biroului prezidențial de la Kiev. Dialogul are loc pe fondul tensiunilor legate de conducta petrolieră „Drujba". Robert Fico și premierul Ungariei, Viktor Orban, au acuzat anterior
18:00
Comisia de vetting anunță că 13 din 16 judecători din completele anticorupție vor fi evaluați # Ziua
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță încheierea termenului de depunere a documentelor inițiale în cadrul evaluării externe a judecătorilor care, începând cu 1 ianuarie 2017, au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției. Din cei 16 judecători notificați la 5 februarie, 13 au transmis, în termenul prevăzut de lege,
17:50
Reforma administrației publice locale, consultată deja în 26 de raioane. Conceptul final ar urma să fie prezentat în toamnă # Ziua
Aleșii locali din 26 de raioane au fost până acum consultați, în legătură cu reforma administrației publice locale, anunță Guvernul, într-un comunicat. Vizite în zece raioane au avut loc doar în această săptămână, iar în urma discuțiilor cu cetățenii și factorii de decizie ar urma să fie elaborat conceptul acestei reforme. Potrivit executivului, în perioada
17:30
Zelenski: Există o „fereastră de oportunitate” pentru a încheia războiul înainte de alegerile din SUA # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că există o „fereastră de oportunitate" în lunile următoare pentru a pune capăt războiului, înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Într-un interviu acordat Sky News, liderul ucrainean a declarat că este dispus să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin pentru negocieri de pace, însă a
17:00
Acordul UE–Mercosur intră provizoriu în aplicare, în ciuda opoziției. Macron: „Lipsă de respect” # Ziua
Uniunea Europeană va aplica provizoriu controversatul acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, în pofida opoziției Parlamentului European și a mai multor state membre. Decizia Comisiei Europene a fost criticată dur de Franța, președintele Emmanuel Macron calificând-o drept „o surpriză neplăcută" și o „lipsă de respect". Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a
16:40
STATISTICĂ | Anul agricol 2025, rău și bun în același timp. Zootehnia – în picaj, producția vegetală – pe plus # Ziua
Zootehnia din Republica Moldova a continuat să piardă teren în 2025, în pofida unui an agricol per ansamblu favorabil. Datele Biroului Național de Statistică arată că, anul trecut, producția animalieră a scăzut cu 3,4% față de anul precedent, iar numărul animalelor s-a redus la aproape toate speciile. Cea mai severă scădere este înregistrată în sectorul
16:20
CONTRASENS | Doru Petruți: Apatie, iritare și lipsă de speranță în societate. Radiografia unui nou sondaj IMAS # Ziua
Un nou sondaj realizat de compania IMAS ne arată un tablou destul de pesimist pe scena social-politică a Republicii Moldova. Pe de o parte, vedem o nemulțumire pronunțată și o iritare destul de mare în rândul cetățenilor, pe de altă parte, luminița din capătul tunelului întârzie să apară. Cum se explică această apatie și neîncredere,
15:50
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse verificărilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a emis, pe 23 februarie, un ordin prin care modifică documentul anterior privind intensificarea controalelor la frontieră. Actul prevede excluderea unor puncte dintr-un alt ordin din 15 ianuarie 2026 și introduce o nouă formulare. Potrivit documentului, „Se pune
15:30
Chișinăul susține că nu a fost notificat de Kiev despre o eventuală interdicție a importurilor de vinuri # Ziua
Ministerul Agriculturii precizează, printr-un comunicat, că nu a recepționat nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind eventuale restricții asupra importului de vinuri din Republica Moldova. Reacția vine după ce presa de la Kiev a relatat despre existența unui proiect de hotărâre care ar putea limita livrările prin introducerea licențierii. „Sectorul vitivinicol național își desfășoară activitatea în
15:10
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare după ce, în urmă cu doi ani, a lovit mortal cu mașina un adolescent de 14 ani și a părăsit locul accidentului. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, inculpatul ar fi lovit cu mașina un băiat de 14
14:50
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare # Ziua
Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, potrivit unui comunicat al parchetului din 27 februarie. Dosarul va fi judecat de Curtea de Apel București. Bălan este acuzat de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, precum
14:40
Suedia a neutralizat o dronă „probabil de origine rusească” în apropiere de portavionul nuclear francez „Charles de Gaulle” # Ziua
Armata suedeză a neutralizat o dronă suspectată a fi de origine rusească în apropierea portavionului francez „Charles de Gaulle", în timpul escalei navei la Malmo. Incidentul a determinat activarea imediată a sistemelor de bruiaj electronic. Ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, a declarat joi că aparatul fără pilot ar putea proveni din Rusia. Potrivit acestuia,
14:00
Chișinăul solicită Tiraspolului să treacă la studierea în română în școlile din regiune unde se învață în „limba moldovenească” # Ziua
Autoritățile de la Chișinău solicită administrației separatiste de la Tiraspol ca din 1 septembrie 2026 școlile din regiune, unde se învață în „limba moldovenească" cu alfabet chirilic, să treacă la limba română. Subiectul a fost discutat la întâlnirea de joi, de la Tiraspol, a vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, cu pretinsul ministru de externe
13:30
SUA permit unor membri ai personalului ambasadei să părăsească Israelul, invocând riscuri de securitate # Ziua
Statele Unite vor permite personalului guvernamental neesențial și membrilor familiilor acestora să părăsească Israelul, din cauza riscurilor de securitate, a anunțat vineri Ambasada SUA la Ierusalim, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind posibilitatea unui conflict militar cu Iranul. Ambasada nu a oferit detalii despre natura riscurilor care au determinat această „plecare autorizată", măsură care
13:10
Bomboane cu „aromă” explozivă, descoperite în Vama Albița: 50 de cartușe, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar de pe ruta R. Moldova – Italia # Ziua
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, în cooperare cu lucrătorii vamali, au descoperit 50 de cartușe nepercutate, calibru .22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care circula pe ruta Republica Moldova – Italia. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, cazul a fost înregistrat în dimineața zilei
12:50
Iranul anunță o nouă rundă de negocieri cu SUA „în mai puțin de o săptămână”. Teheranul ar fi respins cerințele-cheie privind acordul nuclear # Ziua
Iranul a respins cerințele principale ale Statelor Unite pentru încheierea unui nou acord nuclear în cadrul negocierilor desfășurate pe 26 februarie la Geneva, relatează The Wall Street Journal, citând surse informate. Potrivit publicației, emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner au cerut Teheranului să distrugă trei dintre principalele sale instalații
12:40
Favorita cursei pentru funcția de rector al USM, Otilia Dandara, despre prioritățile universității în următorul mandat # Ziua
Prim-prorectorul Universității de Stat din Moldova, Otilia Dandara, favorita cursei pentru funcția de rector al instituției, la alegerile din martie, consideră că mediul universitar nu mai poate fi perceput drept conservator, întrucât schimbarea permanentă este esențială pentru relevanța USM în societate. Într-un interviu acordat emisiunii „FORUM" de la Vocea Basarabiei, aceasta a declarat că universitatea
Ieri
12:30
Afganistanul ar fi lovit un „centru nuclear” și un obiectiv militar din Pakistan. Sunt raportate victime # Ziua
Afganistanul ar fi lansat lovituri asupra unui „centru nuclear" și a unui obiectiv militar din Pakistan, potrivit relatărilor din presa afgană. Informațiile indică existența a sute de morți și răniți în urma atacului. Deocamdată, autoritățile pakistaneze nu au confirmat oficial incidentul, iar detaliile privind amploarea pagubelor și numărul exact al victimelor rămân neclare. Relatările apar
12:00
Alertă în județul Tulcea după noi atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. O dronă a fost doborâtă lângă granița României # Ziua
Apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât o dronă rusească care se îndrepta spre nordul județului Tulcea, în timp ce se afla la doar 100 de metri de localitatea Chilia Veche, în această dimineață. Cu câteva minute înainte, două avioane F-16 de la Baza Fetești fuseseră ridicate de la sol, după depistarea dronei pe radare. Incidentul
11:40
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar # Ziua
În luna februarie, în lume este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. În
11:30
Primăria Chișinău anunță că va construi un sens giratoriu și o platformă de îmbarcare și debarcare pentru pasagerii Aeroportului # Ziua
Primăria Chișinău anunță semnarea unui acordul cu Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) și Calea Ferată din Moldova (CFM), în vederea construirii unui sens giratoriu și a unei platforme pe teren municipal pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor care merg spre, sau de la Aeroport. Primarul Ion Ceban a declarat, într-un video postat pe rețelele de […] Articolul Primăria Chișinău anunță că va construi un sens giratoriu și o platformă de îmbarcare și debarcare pentru pasagerii Aeroportului apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Campania președintelui României, Nicușor Dan, verificată pentru cheltuieli nejustificate. Suspiciuni privind donatorii și modul de finanțare # Ziua
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit unui document semnat de președintele AEP, Adrian Țuțuianu, consultat de G4Media. Surse din cadrul AEP au confirmat pentru Digi24 că există suspiciuni privind donatorii și modul de finanțare […] Articolul Campania președintelui României, Nicușor Dan, verificată pentru cheltuieli nejustificate. Suspiciuni privind donatorii și modul de finanțare apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
ULTIMA ORĂ! Un profesor din nordul R. Moldova, suspendat în urma unui presupus caz de abuz sexual asupra unei eleve # Ziua
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat în legătură cu un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, ministerul a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a cadrului didactic vizat din exercitarea atribuțiilor de […] Articolul ULTIMA ORĂ! Un profesor din nordul R. Moldova, suspendat în urma unui presupus caz de abuz sexual asupra unei eleve apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Detaliile despre perchezițiile de la Durlești. Primarul orașului, implicat în scheme de atribuire a terenurilor cu un prejudiciu de 15 milioane de lei # Ziua
Primarul din Durlești, Eleonora Șaran, viceprimarul orașului, ingineri cadastrali și consilieri locali sunt acuzați de organizarea unei scheme ample de înstrăinare a terenurilor publice, prejudiciile fiind estimate la 15 milioane de lei. Centrul Național Anticorupție anunță că desfășoară 50 de percheziții într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, iar până acum opt persoane au fost […] Articolul Detaliile despre perchezițiile de la Durlești. Primarul orașului, implicat în scheme de atribuire a terenurilor cu un prejudiciu de 15 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
INVESTIGAȚIE | Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova # Ziua
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024. Potrivit informațiilor […] Articolul INVESTIGAȚIE | Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
SUA și Ucraina au discutat la Geneva despre reconstrucție. Următoarea rundă de negocieri cu Rusia ar urma să aibă loc la Abu Dhabi # Ziua
Delegații Ucrainei s-au întâlnit la Geneva cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, în cadrul eforturilor continue de mediere a păcii cu Moscova, a anunțat pe 26 februarie principalul negociator ucrainean, Rustem Umerov. Un punct central al agendei îl reprezintă pregătirea următoarei runde de negocieri trilaterale cu Rusia, pe care Washingtonul speră să o […] Articolul SUA și Ucraina au discutat la Geneva despre reconstrucție. Următoarea rundă de negocieri cu Rusia ar urma să aibă loc la Abu Dhabi apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
CNA organizează percheziții la Durlești într-o cauză privind delapidare de terenuri. Sunt vizați aleși și funcționari din oraș # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție organizează, azi-dimineață, percheziții în Durlești într-o cauză penală privind delapidări de terenuri publice. CNA ar fi descins cu verificări la primarul și viceprimarul orașului, precum și la ingineri cadastrali, alți angajați ai Primăriei Durlești, consilieri locali, agenți economici și persoane fizice beneficiare, transmite canalul de telegram Ultima Oră. Acțiunile au loc […] Articolul CNA organizează percheziții la Durlești într-o cauză privind delapidare de terenuri. Sunt vizați aleși și funcționari din oraș apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
VIDEO | Pakistanul a bombardat Kabulul și marile orașe din Afganistan: „Acum este război deschis între noi și voi” # Ziua
Mai multe explozii au zguduit Kabulul în primele ore ale zilei de 27 februarie, la doar câteva ore după ce Afganistanul și Pakistanul au făcut schimb de lovituri în zona lor montană de frontieră. Surse locale au declarat pentru Radio Mashaal că patru locații din capitala afgană au fost vizate, precum și o bază militară […] Articolul VIDEO | Pakistanul a bombardat Kabulul și marile orașe din Afganistan: „Acum este război deschis între noi și voi” apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Academicianul Nicolae Andronati, deputat în primul Parlament, ar fi fost ucis în locuința sa din stânga Nistrului # Ziua
Academicianul și inginerul Nicolae Andronati, deputat în primul Parlament al R. Moldova și semnatar al Declarației de Independență, a fost găsit mort în locuința sa din satul Caragaș, lângă Tiraspol. Cercetătorul, în vârstă de 90 de ani, ar fi fost ucis de câțiva bărbați în circumstanțe, deocamdată, necunoscute. Crima ar fi fost comisă în 24 […] Articolul Academicianul Nicolae Andronati, deputat în primul Parlament, ar fi fost ucis în locuința sa din stânga Nistrului apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
Doi pietoni au murit în urma a două accidente rutiere produse joi seara la Chișinău și la Bălți, anunță Poliția într-un comunicat de presă. Primul accident a avut loc pe strada Băcioii Noi din Chișinău. La fața locului, polițiștii au stabilit că un camion, condus de un bărbat de 64 de ani, a lovit un pieton de […] Articolul Doi pietoni a murit joi seara, la Chișinău și Bălți. Unul dintre ei a fost lovit de tren apare prima dată în ZIUA.md.
26 februarie 2026
20:00
Polonia se pregătește pentru „genul de război în care au luptat bunicii noștri”. Metroul din Varșovia devine „Scut subteran” # Ziua
Autoritățile poloneze pregătesc adaptarea rețelei de metrou din Varșovia pentru situații de criză, în paralel cu avertismentele tot mai ferme privind riscurile de securitate din Europa. Primarul capitalei, Rafal Trzaskowski, a prezentat programul „Scutul subteran”, prin care metroul Varșoviei urmează să fie transformat în adăposturi și spații de depozitare în caz de război. Potrivit planului […] Articolul Polonia se pregătește pentru „genul de război în care au luptat bunicii noștri”. Metroul din Varșovia devine „Scut subteran” apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Chișinăul anunță că trebuie identificată o nouă formulă de livrare a gazului în stânga Nistrului: Actualul model nu va funcționa mult timp # Ziua
Autoritățile de la Chișinău insistă asupra unei noi formule de livrare a gazului în regiunea transnistreană. Actualul model, cu achiziții făcute de la compania MET Group și cu o tranzitare intermediată de Moldovagaz, nu va fi funcțional permanent, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la prima sa întâlnire cu reprezentantul politic al regiunii, Vitali […] Articolul Chișinăul anunță că trebuie identificată o nouă formulă de livrare a gazului în stânga Nistrului: Actualul model nu va funcționa mult timp apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Cinste eroilor. Monumentul închinat generalului român Stan Poetaș și preoților din Soroca, deportați în Siberia, va fi inaugurat la Otaci # Ziua
Monumentul în cinstea generalului român Stan Poetaș, ucis de bandele bolșevice în 1919, și a preoților din județul Soroca, deportați în Siberia, reconstituit mai bine de doi ani cu sprijinul Asociației „Monumentum”, va fi inaugurat în 13 martie la Otaci. Monumentul reprezintă un crucifix înalt de cinci metri, sculptat în piatră de calcar, și flancat cu […] Articolul Cinste eroilor. Monumentul închinat generalului român Stan Poetaș și preoților din Soroca, deportați în Siberia, va fi inaugurat la Otaci apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
VIDEO | Ministrul Agriculturii anunță că importurile de carne din Ucraina vor fi reluate treptat # Ziua
Importurile de carne din Ucraina vor fi reluate în etape, după o suspendare temporară instituită pentru verificări suplimentare privind siguranța alimentară. Despre acest lucru a anunțat Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, care a precizat că măsura nu a reprezentat un blocaj intenționat, ci „o pauză necesară” pentru a asigura protecția consumatorilor din Republica Moldova. „Nu este […] Articolul VIDEO | Ministrul Agriculturii anunță că importurile de carne din Ucraina vor fi reluate treptat apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Alerta cu bombă de la Aeroportul din Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Activitatea a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările, anunță autoritățile. Amintim că în această după-amiază toți pasagerii au fost evacuați din terminal, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvatori și subdiviziunile specializate ale […] Articolul Alerta cu bombă de la aeroport a fost falsă, anunță autoritățile apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de rezoluție privind embargoul asupra vinului moldovenesc. Kievul invocă un răspuns la interdicția privind carnea de pasăre # Ziua
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de hotărâre care ar putea limita semnificativ importul de vin moldovenesc, precum și al altor produse vitivinicole, în cadrul unor măsuri de răspuns la restricțiile impuse anterior de Chișinău asupra cărnii de pasăre din Ucraina. Potrivit documentului pregătit de Cabinetul de Miniștri de la Kiev, importurile din Republica Moldova […] Articolul Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de rezoluție privind embargoul asupra vinului moldovenesc. Kievul invocă un răspuns la interdicția privind carnea de pasăre apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Nisporeni. Unul dintre subiectele abordate a vizat reforma administrației publice locale # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat astăzi o în vizita la Nisporeni, unde s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții serviciilor publice din raion. Șeful executivului a discutat cu factorii de decizie locali despre necesitățile curente ale locuitorilor, dar și despre proiectele realizate în comunități, potrivit unui comunicat emis de Guvern. Potrivit autorităților, până în prezent, […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Nisporeni. Unul dintre subiectele abordate a vizat reforma administrației publice locale apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
EDITORIAL | Rejectarea lui von Hebel, prin votul Parlamentului, prima spărtură serioasă în mitul invincibilității PAS # Ziua
Votul de azi în Parlament, prin care au fost respinse cele două candidaturi pentru funcția de membru în Comisia de Vetting, între care și a rău famatului Herman von Hebel, este mai mult decât o tentativă eșuată de a plasa în funcții bănoase niște „kenți” de-ai PAS din străinătate. Importanța acestuia constă și în altceva […] Articolul EDITORIAL | Rejectarea lui von Hebel, prin votul Parlamentului, prima spărtură serioasă în mitul invincibilității PAS apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Alertă pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce o persoană necunoscută a sunat și a anunțat că aerogara este minată. Toți pasagerii au fost evacuați din terminal, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvatori și subdiviziunile specializate ale Poliției. „Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului […] Articolul Alertă cu bombă pe Aeroportul din Chișinău. Pasagerii au fost evacuați apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Autoritățile ruse au stabilit calendarul pentru o posibilă blocare a aplicației de mesagerie Telegram și analizează introducerea măsurii la începutul lunii aprilie, au declarat pentru RBK surse familiarizate cu discuțiile din instituțiile competente. Două surse apropiate Kremlinului susțin că decizia ar fi una definitivă. Printre motivele invocate se numără creșterea cazurilor de recrutare a unor […] Articolul Kremlinul ar fi luat decizia finală. Telegram ar putea fi blocat din aprilie apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
CONTRASENS | Cristina Ciubotaru, despre scandalul grațierilor, reformele după ureche și sfidarea numită „Vetting” # Ziua
Subiectul grațierilor continuă să domine agenda publică, iar pe măsură ce trece timpul, acest scandal devine tot mai complicat. Opoziția a propus inițierea unei anchete parlamentare, însă majoritatea PAS se opune vehement acestei inițiative. Multe necunoscute, numeroase acuzații, însă un lucru pare cert, cel puțin deocamdată: nimeni nu este vinovat. Între timp, la orizont se […] Articolul CONTRASENS | Cristina Ciubotaru, despre scandalul grațierilor, reformele după ureche și sfidarea numită „Vetting” apare prima dată în ZIUA.md.
