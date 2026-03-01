Ministrul român de Externe, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Un moment de cotitură, dar riscul escaladării în Orientul Mijlociu rămâne”

14:00

Autoritățile de la Chișinău solicită administrației separatiste de la Tiraspol ca din 1 septembrie 2026 școlile din regiune, unde se învață în „limba moldovenească" cu alfabet chirilic, să treacă la limba română. Subiectul a fost discutat la întâlnirea de joi, de la Tiraspol, a vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, cu pretinsul ministru de externe […]