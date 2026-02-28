Toate zborurile de pe aeroporturile din Dubai, suspendate pe fondul escaladării tensiunilor din regiune

08:00

Doi pietoni au murit în urma a două accidente rutiere produse joi seara la Chișinău și la Bălți, anunță Poliția într-un comunicat de presă. Primul accident a avut loc pe strada Băcioii Noi din Chișinău. La fața locului, polițiștii au stabilit că un camion, condus de un bărbat de 64 de ani, a lovit un pieton de […]