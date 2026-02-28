Ucraina își exprimă sprijinul pentru loviturile conduse de SUA împotriva Iranului

19:10

Autoritățile de la Chișinău insistă asupra unei noi formule de livrare a gazului în regiunea transnistreană. Actualul model, cu achiziții făcute de la compania MET Group și cu o tranzitare intermediată de Moldovagaz, nu va fi funcțional permanent, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la prima sa întâlnire cu reprezentantul politic al regiunii, Vitali […]