Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrol la nivel global

12:00

Apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât o dronă rusească care se îndrepta spre nordul județului Tulcea, în timp ce se afla la doar 100 de metri de localitatea Chilia Veche, în această dimineață. Cu câteva minute înainte, două avioane F-16 de la Baza Fetești fuseseră ridicate de la sol, după depistarea dronei pe radare. Incidentul […] Articolul Alertă în județul Tulcea după noi atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. O dronă a fost doborâtă lângă granița României apare prima dată în ZIUA.md.