Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrol la nivel global
Ziua, 28 februarie 2026 18:30
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) afirmă că a blocat circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global, relatează Reuters. Potrivit sursei citate, IRGC ar fi transmis prin comunicații radio că „niciunei nave nu îi este permis să traverseze Strâmtoarea Ormuz". Despre închiderea strâmtorii prin decizia
• • •
Acum 5 minute
18:50
Ambasada R. Moldova în Israel: Niciun cetățean moldovean nu a fost rănit, dar atacurile ar putea continua câteva zile la rând # Ziua
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel a transmis o nouă actualizare de securitate sâmbătă, la ora 18:00, îndemnând cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul israelian să rămână în continuare în adăposturile antirachetă și să nu părăsească spațiile protejate până la un anunț oficial al Comandamentului Frontului Intern. „Este foarte important să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă,
Acum 30 minute
18:30
Acum 2 ore
17:50
Bloomberg: Rusia ar putea abandona negocierile de pace dacă Ucraina nu acceptă cedări teritoriale # Ziua
Oficialii ruși analizează tot mai serios posibilitatea de a opri negocierile de pace mediate de SUA dacă Ucraina nu este dispusă să cedeze teritorii pentru a ajunge la un acord, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg. Două persoane apropiate Kremlinului au declarat că runda de negocieri planificată pentru săptămâna viitoare ar putea
17:20
VIDEO | Explozie și incendiu la un hotel de lux din Dubai după căderea unor fragmente ale unei rachete iraniene # Ziua
Un incident grav a fost raportat în Dubai, unde, potrivit datelor preliminare, fragmente ale unei rachete iraniene au căzut la intrarea hotelului de cinci stele Fairmont The Palm, situat pe insula Palm Jumeirah. La fața locului a izbucnit un incendiu puternic, iar imagini distribuite pe rețelele sociale arată fum dens în zona complexului hotelier. Deocamdată
Acum 4 ore
16:30
VIDEO | Doru Petruți, despre ratingul slab al lui Nicușor Dan în stânga Prutului: Presa din România „pompează” în imaginea Maiei Sandu, nu și invers # Ziua
Doru Petruți susține că președintele României, Nicușor Dan, se află destul de jos în clasamentul încrederii în liderii internaționali, deoarece nu a reușit să-și valorifice capitalul de încredere acumulat odată cu câștigarea alegerilor prezidențiale, când a fost susținut masiv în stânga Prutului. Acest lucru se explică inclusiv prin modului în care este prezentat în presă
16:20
Lucrări urgente de reparație pe bulevardul Dacia, spre Aeroport. Primăria cere răbdare în trafic # Ziua
Primăria Chișinău anunță că, la această oră, serviciile municipale specializate intervin cu un număr sporit de utilaje și muncitori pe bulevardul Dacia, pe porțiunea spre Aeroport, unde sunt efectuate lucrări de reparație a carosabilului. Potrivit municipalității, eforturile drumarilor sunt concentrate pe remedierea urgentă a suprafețelor rutiere deteriorate în urma condițiilor meteo dificile din această iarnă.
16:00
VIDEO | Sociologul Doru Petruți explică de unde vine admirația moldovenilor pentru Lukașenko și Putin # Ziua
Sociologul Doru Petruți explică faptul că admirația unei părți a moldovenilor pentru lideri precum Aleksandr Lukașenko și Vladimir Putin, clasați pe primele locuri în topul încrederii în liderii internaționali, conform sondajului IMAS, este mai degrabă despre imaginea liderului și nu înseamnă automat că oamenii respectivi susțin agresiunea asupra Ucrainei. Potrivit lui, imaginea liderului de la
15:50
Israelul și Statele Unite au încercat să-i elimine pe președintele iranian Pezeshkian și pe ayatollahul Khamenei # Ziua
Israelul și Statele Unite ar fi încercat să elimine conducerea de vârf a Iranului, inclusiv pe liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei și pe președintele Masoud Pezeshkian, în timpul loviturilor aeriene din 28 februarie, relatează Reuters, Axios, The Wall Street Journal și The Times of Israel, citând surse informate din Ierusalim și Washington. Rezultatele atacurilor rămân
15:40
Liderii europeni s-au abținut să susțină atacul SUA și Israelului asupra Iranului: „Situația provoacă o mare îngrijorare” # Ziua
Liderii europeni au exprimat îngrijorări serioase după recentele evoluții legate de Iran, făcând apel la reținere și la evitarea unei escaladări suplimentare în regiune. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au declarat într-un comunicat comun că situația din Iran provoacă „o serioasă îngrijorare". Potrivit acestora, „asigurarea securității nucleare
15:30
Toate zborurile de pe aeroporturile din Dubai, suspendate pe fondul escaladării tensiunilor din regiune # Ziua
Autoritățile din Dubai au suspendat operațiunile de zbor la Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și la Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC) până la noi ordine, pe fondul închiderilor de spațiu aerian și al escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut sâmbătă de operatorul Dubai Airports. Pasagerilor li s-a recomandat să nu se deplaseze la
15:20
Cel puțin 51 de persoane, inclusiv eleve, au fost ucise și alte 60 au fost rănite după un atac care ar fi lovit o școală primară de fete din orașul Minab, în provincia Hormozgan din sudul Iranului, potrivit presei iraniene de stat, citate de TRT și Anadolu. Postul iranian IRIB, citând un oficial provincial, a
15:00
Deficit enorm de profesori în școlile din R. Moldova. MInisterul Educației: Dacă pleacă profesorii pensionari, sistemul nu rezistă # Ziua
Școlile din Republica Moldova se confruntă în continuare cu un deficit semnificativ de cadre didactice, fiind înregistrate aproximativ 1.300 de funcții vacante. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că, deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, problema rămâne, scrie televiziunea publică Moldova 1. Aproximativ 25% dintre profesorii
Acum 6 ore
14:30
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel # Ziua
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel, în contextul tensiunilor de securitate și al închiderii temporare a spațiului aerian. Situația din Israel s-a înrăutățit în cursul dimineții, când au fost activate sirenele de alarmă, iar mai multe rachete lansate dinspre Iran au fost interceptate de sistemele de apărare, potrivit Agerpres.
14:10
MAE a activat Celula de Criză și monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu. Avertizări și contacte de urgență pentru cetățenii moldoveni # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că, pe fondul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu, a activat Celula de Criză, care monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. MAE a transmis recomandări pentru cetățenii moldoveni aflați în statele afectate de escaladare, inclusiv în Israel, Qatar,
13:50
Ministerul de Externe al Ucrainei a reafirmat, sâmbătă, sprijinul Kievului pentru loviturile conduse de Statele Unite împotriva Iranului, declarând că „regimul de la Teheran a avut toate oportunitățile pentru a preveni un scenariu violent". Declarația vine după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului în dimineața zilei de 28 februarie, pe fondul escaladării rapide
13:30
Primăria anunță că drumarii intervin continuu pe străzile Capitalei, inclusiv în weekend. Șoferii și pietonii, îndemnați la prudență # Ziua
Serviciile municipale specializate și echipele de drumari intervin în regim continuu pe străzile din Chișinău, lucrările fiind desfășurate atât sâmbătă, cât și duminică, în funcție de condițiile meteo. Primăria anunță că se lucrează simultan pe mai multe artere principale și secundare din toate sectoarele Capitalei, în încercarea de a readuce carosabilul într-o stare bună cât
13:20
Moscova recomandă cetățenilor ruși să părăsească Israelul până la „normalizarea situației”. Rusia condamnă atacurile asupra Iranului # Ziua
Ambasada Rusiei în Israel le-a recomandat cetățenilor ruși aflați în această țară să părăsească Israelul „pe perioada până la normalizarea situației", pe fondul escaladării militare din regiune. Într-un mesaj public, misiunea diplomatică rusă îi îndeamnă pe cetățenii ruși să își păstreze calmul și vigilența, să respecte strict instrucțiunile autorităților israeliene privind securitatea, să rămână în
Acum 8 ore
12:50
Ambasadorul R. Moldova în Israel: Loviturile cu rachete balistice continuă. Cetățenii, îndemnați să rămână în adăposturi # Ziua
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman, a transmis o actualizare de securitate sâmbătă, 28 februarie 2026, la ora 12:00, avertizând că loviturile cu rachete balistice asupra teritoriului israelian sunt în desfășurare constantă. Diplomatul le-a cerut cetățenilor să rămână în adăposturile antirachetă și să nu părăsească spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern din Israel
12:10
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că mai multe spații aeriene din Orientul Mijlociu sunt închise. Zborurile pot suferi modificări majore în următoarele 72 de ore # Ziua
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a Republicii Moldova anunță că a participat, în dimineața zilei de 28 februarie, la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), convocată în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor comunicate în cadrul reuniunii, mai multe Regiuni de Informare a Zborului (FIR) sunt închise ca urmare a activităților
12:00
Cetățeni străini, prinși pe aeroport în timp ce încercau să scoată din R. Moldova mai multe lingouri de aur # Ziua
Doi cetățeni străini au fost reținuți pe aeroportul din Chișinău în timp ce încercau să scoată din R. Moldova mai multe lingouri de aur. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției de Frontieră, lingourile au fost depistate în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la ruta Chișinău – Gokcen. În rezultat, în bagajul unui cetățean
11:50
Iranul anunță o contraofensivă de amploare împotriva Israelului și a unor obiective americane din regiune: Nu mai există „linii roșii” # Ziua
Iranul a declanșat o contraofensivă de amploare după atacurile SUA și Israelului, cu lansări de rachete spre Israel și asupra unor obiective americane din statele Golfului. În Israel au fost activate alertele aeriene, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească, în timp ce presa locală a relatat despre noi lansări de rachete din Iran.
11:10
VIDEO | Netanyahu confirmă operațiunea militară comună Israel–SUA împotriva Iranului și spune că scopul este eliminarea „amenințării existențiale” # Ziua
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul și Statele Unite au început o operațiune militară împotriva Iranului pentru a elimina „amenințarea existenentială" reprezentată, în opinia sa, de regimul de la Teheran. Declarațiile au fost făcute într-un discurs public, în contextul escaladării rapide a conflictului din regiune. Netanyahu a afirmat că „regimul ayatollahilor" a vărsat
Acum 12 ore
10:20
Atacurile Israelului și SUA împotriva Iranului ar putea dura cel puțin patru zile. Teheranul anunță că pregătește un răspuns „zdrobitor” # Ziua
Loviturile asupra Iranului ar urma să continue încă cel puțin patru zile, potrivit relatărilor din presa israeliană, în timp ce Teheranul pregătește măsuri de răspuns care vor fi „zdrobitoare", a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Presa israeliană susține că operațiunea, denumită de unele surse „Scutul lui Iuda", a fost pregătită „luni de zile", iar
10:00
VIDEO | Trump anunță „operațiuni majore de luptă” ale SUA în Iran și amenință cu distrugerea capacităților militare iraniene # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că armata americană a început „operațiuni majore de luptă" pe teritoriul Iranului, afirmând că obiectivul este „eliminarea amenințărilor iminente" la adresa americanilor, a trupelor SUA și a aliaților Washingtonului. Într-un discurs amplu, Trump a declarat că Statele Unite intenționează să distrugă rachetele Iranului, să „șteargă de pe fața pământului"
09:40
MAE: Stare de urgență în Israel. Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să rămână în apropierea adăposturilor # Ziua
Ministerul de Externe al Republicii Moldova a emis precizări privind situația de securitate din Israel, unde a fost instituită stare de urgență imediată pe întreg teritoriul, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Potrivit autorităților israeliene, toate activitățile non-esențiale sunt suspendate, instituțiile publice și private nu funcționează, iar spațiul aerian rămâne închis, inclusiv Aeroportul Internațional Ben
09:20
VIDEO | Israelul anunță că este pregătit pentru un război cu Iranul. Loviturile vizează locuințele liderilor de la Teheran # Ziua
Forțele armate ale Statelor Unite participă, alături de Israel, la loviturile asupra Iranului, au declarat surse oficiale americane citate de The New York Times, Al Jazeera și The Times of Israel. Potrivit informațiilor disponibile, atacurile aeriene vizează mai multe orașe iraniene, inclusiv Qom, Khorramabad, Isfahan și capitala Teheran. „Loviturile aeriene au ca scop destructurarea aparatului
08:50
VIDEO | Israelul a lovit Iranul și își închide spațiul aerian în așteptarea represaliilor din partea Teheranului # Ziua
Israelul a lansat în dimineața zilei de 28 februarie lovituri asupra teritoriului Iranului, a anunțat ministrul israelian al apărării, Israel Katz. Oficialul a descris operațiunea drept una „preventivă", menită să elimine amenințări la adresa statului Israel. Postul israelian Channel 12 a afirmat că operațiunea ar fi fost desfășurată în comun de Statele Unite și Israel,
Ieri
18:20
Ungaria și Slovacia creează o echipă de investigație pentru „Drujba”. Zelenski îl invită pe Fico la Kiev „pentru a discuta toate problemele existente” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu premierul Slovaciei, Robert Fico, și l-a invitat pe acesta în Ucraina pentru a analiza „toate problemele existente", potrivit unui comunicat al biroului prezidențial de la Kiev. Dialogul are loc pe fondul tensiunilor legate de conducta petrolieră „Drujba". Robert Fico și premierul Ungariei, Viktor Orban, au acuzat anterior
18:00
Comisia de vetting anunță că 13 din 16 judecători din completele anticorupție vor fi evaluați # Ziua
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță încheierea termenului
17:50
Reforma administrației publice locale, consultată deja în 26 de raioane. Conceptul final ar urma să fie prezentat în toamnă # Ziua
Aleșii locali din 26 de raioane au fost până acum consultați, în legătură cu reforma administrației publice locale, anunță Guvernul, într-un comunicat. Vizite în zece raioane au avut loc doar în această săptămână, iar în urma discuțiilor cu cetățenii și factorii de decizie ar urma să fie elaborat conceptul acestei reforme. Potrivit executivului, în perioada […] Articolul Reforma administrației publice locale, consultată deja în 26 de raioane. Conceptul final ar urma să fie prezentat în toamnă apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Zelenski: Există o „fereastră de oportunitate” pentru a încheia războiul înainte de alegerile din SUA # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că există o „fereastră de oportunitate” în lunile următoare pentru a pune capăt războiului, înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Într-un interviu acordat Sky News, liderul ucrainean a declarat că este dispus să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin pentru negocieri de pace, însă a […] Articolul Zelenski: Există o „fereastră de oportunitate” pentru a încheia războiul înainte de alegerile din SUA apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Acordul UE–Mercosur intră provizoriu în aplicare, în ciuda opoziției. Macron: „Lipsă de respect” # Ziua
Uniunea Europeană va aplica provizoriu controversatul acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, în pofida opoziției Parlamentului European și a mai multor state membre. Decizia Comisiei Europene a fost criticată dur de Franța, președintele Emmanuel Macron calificând-o drept „o surpriză neplăcută” și o „lipsă de respect”. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a […] Articolul Acordul UE–Mercosur intră provizoriu în aplicare, în ciuda opoziției. Macron: „Lipsă de respect” apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
STATISTICĂ | Anul agricol 2025, rău și bun în același timp. Zootehnia – în picaj, producția vegetală – pe plus # Ziua
Zootehnia din Republica Moldova a continuat să piardă teren în 2025, în pofida unui an agricol per ansamblu favorabil. Datele Biroului Național de Statistică arată că, anul trecut, producția animalieră a scăzut cu 3,4% față de anul precedent, iar numărul animalelor s-a redus la aproape toate speciile. Cea mai severă scădere este înregistrată în sectorul […] Articolul STATISTICĂ | Anul agricol 2025, rău și bun în același timp. Zootehnia – în picaj, producția vegetală – pe plus apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
CONTRASENS | Doru Petruți: Apatie, iritare și lipsă de speranță în societate. Radiografia unui nou sondaj IMAS # Ziua
Un nou sondaj realizat de compania IMAS ne arată un tablou destul de pesimist pe scena social-politică a Republicii Moldova. Pe de o parte, vedem o nemulțumire pronunțată și o iritare destul de mare în rândul cetățenilor, pe de altă parte, luminița din capătul tunelului întârzie să apară. Cum se explică această apatie și neîncredere, […] Articolul CONTRASENS | Doru Petruți: Apatie, iritare și lipsă de speranță în societate. Radiografia unui nou sondaj IMAS apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse verificărilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a emis, pe 23 februarie, un ordin prin care modifică documentul anterior privind intensificarea controalelor la frontieră. Actul prevede excluderea unor puncte dintr-un alt ordin din 15 ianuarie 2026 și introduce o nouă formulare. Potrivit documentului, „Se pune […] Articolul După carnea de pasăre, ANSA instituie control și asupra laptelui importat din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Chișinăul susține că nu a fost notificat de Kiev despre o eventuală interdicție a importurilor de vinuri # Ziua
Ministerul Agriculturii precizează, printr-un comunicat, că nu a recepționat nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind eventuale restricții asupra importului de vinuri din Republica Moldova. Reacția vine după ce presa de la Kiev a relatat despre existența unui proiect de hotărâre care ar putea limita livrările prin introducerea licențierii. „Sectorul vitivinicol național își desfășoară activitatea în […] Articolul Chișinăul susține că nu a fost notificat de Kiev despre o eventuală interdicție a importurilor de vinuri apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare după ce, în urmă cu doi ani, a lovit mortal cu mașina un adolescent de 14 ani și a părăsit locul accidentului. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, inculpatul ar fi lovit cu mașina un băiat de 14 […] Articolul Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare # Ziua
Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, potrivit unui comunicat al parchetului din 27 februarie. Dosarul va fi judecat de Curtea de Apel București. Bălan este acuzat de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, precum […] Articolul Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Suedia a neutralizat o dronă „probabil de origine rusească” în apropiere de portavionul nuclear francez „Charles de Gaulle” # Ziua
Armata suedeză a neutralizat o dronă suspectată a fi de origine rusească în apropierea portavionului francez „Charles de Gaulle”, în timpul escalei navei la Malmo. Incidentul a determinat activarea imediată a sistemelor de bruiaj electronic. Ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, a declarat joi că aparatul fără pilot ar putea proveni din Rusia. Potrivit acestuia, […] Articolul Suedia a neutralizat o dronă „probabil de origine rusească” în apropiere de portavionul nuclear francez „Charles de Gaulle” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Chișinăul solicită Tiraspolului să treacă la studierea în română în școlile din regiune unde se învață în „limba moldovenească” # Ziua
Autoritățile de la Chișinău solicită administrației separatiste de la Tiraspol ca din 1 septembrie 2026 școlile din regiune, unde se învață în „limba moldovenească” cu alfabet chirilic, să treacă la limba română. Subiectul a fost discutat la întâlnirea de joi, de la Tiraspol, a vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, cu pretinsul ministru de externe […] Articolul Chișinăul solicită Tiraspolului să treacă la studierea în română în școlile din regiune unde se învață în „limba moldovenească” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
SUA permit unor membri ai personalului ambasadei să părăsească Israelul, invocând riscuri de securitate # Ziua
Statele Unite vor permite personalului guvernamental neesențial și membrilor familiilor acestora să părăsească Israelul, din cauza riscurilor de securitate, a anunțat vineri Ambasada SUA la Ierusalim, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind posibilitatea unui conflict militar cu Iranul. Ambasada nu a oferit detalii despre natura riscurilor care au determinat această „plecare autorizată”, măsură care […] Articolul SUA permit unor membri ai personalului ambasadei să părăsească Israelul, invocând riscuri de securitate apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Bomboane cu „aromă” explozivă, descoperite în Vama Albița: 50 de cartușe, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar de pe ruta R. Moldova – Italia # Ziua
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, în cooperare cu lucrătorii vamali, au descoperit 50 de cartușe nepercutate, calibru .22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care circula pe ruta Republica Moldova – Italia. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, cazul a fost înregistrat în dimineața zilei […] Articolul Bomboane cu „aromă” explozivă, descoperite în Vama Albița: 50 de cartușe, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar de pe ruta R. Moldova – Italia apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Iranul anunță o nouă rundă de negocieri cu SUA „în mai puțin de o săptămână”. Teheranul ar fi respins cerințele-cheie privind acordul nuclear # Ziua
Iranul a respins cerințele principale ale Statelor Unite pentru încheierea unui nou acord nuclear în cadrul negocierilor desfășurate pe 26 februarie la Geneva, relatează The Wall Street Journal, citând surse informate. Potrivit publicației, emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner au cerut Teheranului să distrugă trei dintre principalele sale instalații […] Articolul Iranul anunță o nouă rundă de negocieri cu SUA „în mai puțin de o săptămână”. Teheranul ar fi respins cerințele-cheie privind acordul nuclear apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Favorita cursei pentru funcția de rector al USM, Otilia Dandara, despre prioritățile universității în următorul mandat # Ziua
Prim-prorectorul Universității de Stat din Moldova, Otilia Dandara, favorita cursei pentru funcția de rector al instituției, la alegerile din martie, consideră că mediul universitar nu mai poate fi perceput drept conservator, întrucât schimbarea permanentă este esențială pentru relevanța USM în societate. Într-un interviu acordat emisiunii „FORUM” de la Vocea Basarabiei, aceasta a declarat că universitatea […] Articolul Favorita cursei pentru funcția de rector al USM, Otilia Dandara, despre prioritățile universității în următorul mandat apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Afganistanul ar fi lovit un „centru nuclear” și un obiectiv militar din Pakistan. Sunt raportate victime # Ziua
Afganistanul ar fi lansat lovituri asupra unui „centru nuclear” și a unui obiectiv militar din Pakistan, potrivit relatărilor din presa afgană. Informațiile indică existența a sute de morți și răniți în urma atacului. Deocamdată, autoritățile pakistaneze nu au confirmat oficial incidentul, iar detaliile privind amploarea pagubelor și numărul exact al victimelor rămân neclare. Relatările apar […] Articolul Afganistanul ar fi lovit un „centru nuclear” și un obiectiv militar din Pakistan. Sunt raportate victime apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Alertă în județul Tulcea după noi atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. O dronă a fost doborâtă lângă granița României # Ziua
Apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât o dronă rusească care se îndrepta spre nordul județului Tulcea, în timp ce se afla la doar 100 de metri de localitatea Chilia Veche, în această dimineață. Cu câteva minute înainte, două avioane F-16 de la Baza Fetești fuseseră ridicate de la sol, după depistarea dronei pe radare. Incidentul […] Articolul Alertă în județul Tulcea după noi atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. O dronă a fost doborâtă lângă granița României apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar # Ziua
În luna februarie, în lume este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. În Europa, cancerul este responsabil pentru 1 din 4 decese și reprezintă a doua cauză de mortalitate prematură, iar în Republica Moldova, bolile oncologice constituie a doua cauză principală de deces, după maladiile cardiovasculare. Potrivit Eurostat, cancerul pulmonar rămâne principala cauză de […] Articolul Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Primăria Chișinău anunță că va construi un sens giratoriu și o platformă de îmbarcare și debarcare pentru pasagerii Aeroportului # Ziua
Primăria Chișinău anunță semnarea unui acordul cu Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) și Calea Ferată din Moldova (CFM), în vederea construirii unui sens giratoriu și a unei platforme pe teren municipal pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor care merg spre, sau de la Aeroport. Primarul Ion Ceban a declarat, într-un video postat pe rețelele de […] Articolul Primăria Chișinău anunță că va construi un sens giratoriu și o platformă de îmbarcare și debarcare pentru pasagerii Aeroportului apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Campania președintelui României, Nicușor Dan, verificată pentru cheltuieli nejustificate. Suspiciuni privind donatorii și modul de finanțare # Ziua
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit unui document semnat de președintele AEP, Adrian Țuțuianu, consultat de G4Media. Surse din cadrul AEP au confirmat pentru Digi24 că există suspiciuni privind donatorii și modul de finanțare […] Articolul Campania președintelui României, Nicușor Dan, verificată pentru cheltuieli nejustificate. Suspiciuni privind donatorii și modul de finanțare apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
ULTIMA ORĂ! Un profesor din nordul R. Moldova, suspendat în urma unui presupus caz de abuz sexual asupra unei eleve # Ziua
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat în legătură cu un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, ministerul a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a cadrului didactic vizat din exercitarea atribuțiilor de […] Articolul ULTIMA ORĂ! Un profesor din nordul R. Moldova, suspendat în urma unui presupus caz de abuz sexual asupra unei eleve apare prima dată în ZIUA.md.
