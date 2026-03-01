BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Postul Paștelui, reînnoirea spirituală și pregătirea pentru întâmpinarea Patimilor și Învierii Domnului

Orice lucru în biserica creștină nu este aleatoriu, totul are un fundament. Așa e și cu Postul Paștelui, care este cel mai lung și cel mai aspru din toate cele patru ale Bisericii Ortodoxe. De fapt, acest post este structurat în două etape distincte. Postul Paștelui, cu durata sa de 40 de zile, este în […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Postul Paștelui, reînnoirea spirituală și pregătirea pentru întâmpinarea Patimilor și Învierii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.

