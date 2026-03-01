BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Postul Paștelui, reînnoirea spirituală și pregătirea pentru întâmpinarea Patimilor și Învierii Domnului
Ziua, 1 martie 2026 13:20
Orice lucru în biserica creștină nu este aleatoriu, totul are un fundament. Așa e și cu Postul Paștelui, care este cel mai lung și cel mai aspru din toate cele patru ale Bisericii Ortodoxe. De fapt, acest post este structurat în două etape distincte. Postul Paștelui, cu durata sa de 40 de zile, este în […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Postul Paștelui, reînnoirea spirituală și pregătirea pentru întâmpinarea Patimilor și Învierii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
13:20
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Postul Paștelui, reînnoirea spirituală și pregătirea pentru întâmpinarea Patimilor și Învierii Domnului # Ziua
Orice lucru în biserica creștină nu este aleatoriu, totul are un fundament. Așa e și cu Postul Paștelui, care este cel mai lung și cel mai aspru din toate cele patru ale Bisericii Ortodoxe. De fapt, acest post este structurat în două etape distincte. Postul Paștelui, cu durata sa de 40 de zile, este în […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Postul Paștelui, reînnoirea spirituală și pregătirea pentru întâmpinarea Patimilor și Învierii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
13:00
Transportul aerian din Orientul Mijlociu, paralizat. Peste 19.000 de zboruri întârziate după escaladarea conflictului Israel–Iran # Ziua
Traficul aerian din Orientul Mijlociu și statele din Golf a fost grav perturbat după loviturile lansate de SUA și Israel asupra Iranului și riposta Teheranului, peste 19.000 de zboruri fiind întârziate la nivel global, iar mii anulate, transmite Euronews. Mai multe țări, inclusiv Bahrain, Iran, Irak, Israel, Iordania, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite, au […] Articolul Transportul aerian din Orientul Mijlociu, paralizat. Peste 19.000 de zboruri întârziate după escaladarea conflictului Israel–Iran apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
12:30
Celula de Criză a MAE monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu. Nu sunt moldoveni răniți # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, în coordonare cu misiunile diplomatice ale țării. Potrivit MAE, în urma verificărilor efectuate cu autoritățile din statele vizate, printre cetățenii Republicii Moldova nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite. Ambasada Republicii Moldova […] Articolul Celula de Criză a MAE monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu. Nu sunt moldoveni răniți apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
11:40
VIDEO | Iranul, între doliu și urale după lichidarea lui Ali Khamenei. Vestea morții liderului suprem a scos mii de oameni în stradă # Ziua
Mii de persoane au participat la manifestații de doliu în mai multe orașe din Iran, Irak și Pakistan după anunțul privind moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. În același timp, în unele zone ale Iranului au fost raportate și scene de bucurie, semn al unei societăți profund divizate. La Teheran, mii de oameni, majoritatea […] Articolul VIDEO | Iranul, între doliu și urale după lichidarea lui Ali Khamenei. Vestea morții liderului suprem a scos mii de oameni în stradă apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Omor în sectorul Botanica al Capitalei. Bărbat de 49 de ani, ucis într-un apartament în urma unui conflict # Ziua
Un bărbat de 49 de ani a fost găsit fără viață într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei, după ce poliția a fost sesizată în cursul nopții despre depistarea unei persoane inconștiente. La fața locului, oamenii legii au confirmat decesul victimei. Potrivit datelor preliminare, bărbatului i-au fost aplicate mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, […] Articolul Omor în sectorul Botanica al Capitalei. Bărbat de 49 de ani, ucis într-un apartament în urma unui conflict apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
ONU avertizează asupra unei escaladări necontrolate după loviturile asupra Iranului: „Situația din Orientul Mijlociu amenință pacea globală” # Ziua
Consiliul de Securitate al ONU a convocat o reuniune de urgență privind situația din jurul Iranului, după atacurile lansate de SUA și Israel și riposta Teheranului. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat atât loviturile masive ale SUA și Israelului asupra Iranului, cât și atacurile de răspuns ale Teheranului, despre care a spus că […] Articolul ONU avertizează asupra unei escaladări necontrolate după loviturile asupra Iranului: „Situația din Orientul Mijlociu amenință pacea globală” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
09:30
Președintele Parlamentului iranian amenință SUA și Israelul cu un „răspuns devastator” după moartea lui Khamenei # Ziua
Președintele Parlamentului Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat că Teheranul va da un „răspuns devastator” Statelor Unite și Israelului pentru uciderea ayatollahului Ali Khamenei. Potrivit oficialului iranian, „a venit timpul răzbunării finale”, iar reacția Iranului va fi „atât de distrugătoare încât vor fi nevoiți să ceară îndurare”. Ghalibaf a afirmat că autoritățile de la Teheran […] Articolul Președintele Parlamentului iranian amenință SUA și Israelul cu un „răspuns devastator” după moartea lui Khamenei apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, omagiu pentru Eugen Doga: „Muzica divină a maestrului va rămâne cu noi. Mereu” # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj de comemorare la 1 martie, zi în care regretatul compozitor Eugen Doga ar fi împlinit 89 de ani. „Astăzi, 1 martie, ne amintim cu dor și recunoștință de Maestrul Eugen Doga. E greu să vorbim despre maestrul Eugen Doga la trecut. Muzica lui face parte din viața […] Articolul Primarul Capitalei, Ion Ceban, omagiu pentru Eugen Doga: „Muzica divină a maestrului va rămâne cu noi. Mereu” apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Ministrul român de Externe, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Un moment de cotitură, dar riscul escaladării în Orientul Mijlociu rămâne” # Ziua
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a declarat că anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă „un moment de cotitură”, subliniind însă că riscul unei spirale a violenței în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră. „Anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, iar vocile tinerilor iranieni, bucuria lor, exprimă speranța […] Articolul Ministrul român de Externe, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Un moment de cotitură, dar riscul escaladării în Orientul Mijlociu rămâne” apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Trafic suspendat și restricții de circulație pe mai multe străzi din Chișinău pentru lucrări de reabilitare # Ziua
Primăria Municipiului Chișinău anunță că duminică, 1 martie, în intervalul orar 08:00–22:00, va fi sistată circulația rutieră pe strada Nicolae Testemițeanu, pe segmentul cuprins între străzile Gheorghe Cașu și Constantin Vârnav. Măsura este necesară pentru desfășurarea operativă a lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Autoritățile municipale solicită locuitorilor să nu parcheze automobilele în perimetrul menționat pe […] Articolul Trafic suspendat și restricții de circulație pe mai multe străzi din Chișinău pentru lucrări de reabilitare apare prima dată în ZIUA.md.
07:50
Aeroportul internațional din Dubai și emblematicul hotel Burj Al Arab au suferit avarii în urma atacurilor de represalii lansate de Iran peste noapte în statele din Golf și în Orientul Mijlociu. Biroul media al emiratului a anunțat duminică dimineață că patru persoane au fost rănite la aeroport. Oficialii au precizat pe platforma X că „un […] Articolul VIDEO | Aeroportul din Dubai și hotelul Burj Al Arab, avariate în urma atacurilor iraniene apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
07:40
Iranul anunță noi atacuri asupra Israelului și zeci de baze militare americane din regiune. Trump: „Ar fi mai bine să nu facă asta” # Ziua
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat lansarea unor „lovituri masive cu rachete și drone” împotriva Israelului și a unor baze militare americane din Orientul Mijlociu, potrivit unei declarații citate de Al Jazeera. Teheranul susține că au fost vizate 27 de baze americane, precum și baza aeriană israeliană Tel Nof, cartierul general al armatei israeliene […] Articolul Iranul anunță noi atacuri asupra Israelului și zeci de baze militare americane din regiune. Trump: „Ar fi mai bine să nu facă asta” apare prima dată în ZIUA.md.
07:30
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit în timpul operațiunii militare desfășurate de Statele Unite și Israel. Anunțul a fost făcut inițial de președintele american Donald Trump, iar ulterior autoritățile iraniene au confirmat decesul. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a transmis că este vorba despre „moartea martirică a liderului revoluției”. Potrivit agenției Fars, […] Articolul Iranul confirmă moartea liderului suprem Ali Khamenei după atacurile SUA și Israel apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
22:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dispune de mai multe căi de ieșire din operațiunea militară lansată împotriva Iranului, sugerând că Washingtonul ar putea încheia rapid campania, în funcție de evoluțiile din teren. Într-un interviu telefonic acordat Axios din Mar-a-Lago, Trump a afirmat că are opțiunea de a prelungi ofensiva sau de a o […] Articolul Trump: Operațiunea militară din Iran se poate prelungi sau se poate încheia în 2–3 zile apare prima dată în ZIUA.md.
22:10
Reuters: Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis, potrivit unui oficial israelian de rang înalt. Teheranul nu confirmă # Ziua
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în loviturile israeliano-americane asupra Iranului, a declarat pentru Reuters un oficial israelian de rang înalt. Până la această oră, nu există o confirmare oficială din partea autorităților iraniene. Reuters scrie că informația a fost oferită de o sursă israeliană de nivel înalt, în timp ce […] Articolul Reuters: Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis, potrivit unui oficial israelian de rang înalt. Teheranul nu confirmă apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Ambasada R. Moldova în Israel: Niciun cetățean moldovean nu a fost rănit, dar atacurile ar putea continua câteva zile la rând # Ziua
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel a transmis o nouă actualizare de securitate sâmbătă, la ora 18:00, îndemnând cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul israelian să rămână în continuare în adăposturile antirachetă și să nu părăsească spațiile protejate până la un anunț oficial al Comandamentului Frontului Intern. „Este foarte important să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, […] Articolul Ambasada R. Moldova în Israel: Niciun cetățean moldovean nu a fost rănit, dar atacurile ar putea continua câteva zile la rând apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) afirmă că a blocat circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global, relatează Reuters. Potrivit sursei citate, IRGC ar fi transmis prin comunicații radio că „niciunei nave nu îi este permis să traverseze Strâmtoarea Ormuz”. Despre închiderea strâmtorii prin decizia […] Articolul Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrol la nivel global apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Bloomberg: Rusia ar putea abandona negocierile de pace dacă Ucraina nu acceptă cedări teritoriale # Ziua
Oficialii ruși analizează tot mai serios posibilitatea de a opri negocierile de pace mediate de SUA dacă Ucraina nu este dispusă să cedeze teritorii pentru a ajunge la un acord, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg. Două persoane apropiate Kremlinului au declarat că runda de negocieri planificată pentru săptămâna viitoare ar putea […] Articolul Bloomberg: Rusia ar putea abandona negocierile de pace dacă Ucraina nu acceptă cedări teritoriale apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
VIDEO | Explozie și incendiu la un hotel de lux din Dubai după căderea unor fragmente ale unei rachete iraniene # Ziua
Un incident grav a fost raportat în Dubai, unde, potrivit datelor preliminare, fragmente ale unei rachete iraniene au căzut la intrarea hotelului de cinci stele Fairmont The Palm, situat pe insula Palm Jumeirah. La fața locului a izbucnit un incendiu puternic, iar imagini distribuite pe rețelele sociale arată fum dens în zona complexului hotelier. Deocamdată […] Articolul VIDEO | Explozie și incendiu la un hotel de lux din Dubai după căderea unor fragmente ale unei rachete iraniene apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
VIDEO | Doru Petruți, despre ratingul slab al lui Nicușor Dan în stânga Prutului: Presa din România „pompează” în imaginea Maiei Sandu, nu și invers # Ziua
Doru Petruți susține că președintele României, Nicușor Dan, se află destul de jos în clasamentul încrederii în liderii internaționali, deoarece nu a reușit să-și valorifice capitalul de încredere acumulat odată cu câștigarea alegerilor prezidențiale, când a fost susținut masiv în stânga Prutului. Acest lucru se explică inclusiv prin modului în care este prezentat în presă […] Articolul VIDEO | Doru Petruți, despre ratingul slab al lui Nicușor Dan în stânga Prutului: Presa din România „pompează” în imaginea Maiei Sandu, nu și invers apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Lucrări urgente de reparație pe bulevardul Dacia, spre Aeroport. Primăria cere răbdare în trafic # Ziua
Primăria Chișinău anunță că, la această oră, serviciile municipale specializate intervin cu un număr sporit de utilaje și muncitori pe bulevardul Dacia, pe porțiunea spre Aeroport, unde sunt efectuate lucrări de reparație a carosabilului. Potrivit municipalității, eforturile drumarilor sunt concentrate pe remedierea urgentă a suprafețelor rutiere deteriorate în urma condițiilor meteo dificile din această iarnă. […] Articolul Lucrări urgente de reparație pe bulevardul Dacia, spre Aeroport. Primăria cere răbdare în trafic apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
VIDEO | Sociologul Doru Petruți explică de unde vine admirația moldovenilor pentru Lukașenko și Putin # Ziua
Sociologul Doru Petruți explică faptul că admirația unei părți a moldovenilor pentru lideri precum Aleksandr Lukașenko și Vladimir Putin, clasați pe primele locuri în topul încrederii în liderii internaționali, conform sondajului IMAS, este mai degrabă despre imaginea liderului și nu înseamnă automat că oamenii respectivi susțin agresiunea asupra Ucrainei. Potrivit lui, imaginea liderului de la […] Articolul VIDEO | Sociologul Doru Petruți explică de unde vine admirația moldovenilor pentru Lukașenko și Putin apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Israelul și Statele Unite au încercat să-i elimine pe președintele iranian Pezeshkian și pe ayatollahul Khamenei # Ziua
Israelul și Statele Unite ar fi încercat să elimine conducerea de vârf a Iranului, inclusiv pe liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei și pe președintele Masoud Pezeshkian, în timpul loviturilor aeriene din 28 februarie, relatează Reuters, Axios, The Wall Street Journal și The Times of Israel, citând surse informate din Ierusalim și Washington. Rezultatele atacurilor rămân […] Articolul Israelul și Statele Unite au încercat să-i elimine pe președintele iranian Pezeshkian și pe ayatollahul Khamenei apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Liderii europeni s-au abținut să susțină atacul SUA și Israelului asupra Iranului: „Situația provoacă o mare îngrijorare” # Ziua
Liderii europeni au exprimat îngrijorări serioase după recentele evoluții legate de Iran, făcând apel la reținere și la evitarea unei escaladări suplimentare în regiune. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au declarat într-un comunicat comun că situația din Iran provoacă „o serioasă îngrijorare”. Potrivit acestora, „asigurarea securității nucleare […] Articolul Liderii europeni s-au abținut să susțină atacul SUA și Israelului asupra Iranului: „Situația provoacă o mare îngrijorare” apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Toate zborurile de pe aeroporturile din Dubai, suspendate pe fondul escaladării tensiunilor din regiune # Ziua
Autoritățile din Dubai au suspendat operațiunile de zbor la Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și la Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC) până la noi ordine, pe fondul închiderilor de spațiu aerian și al escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut sâmbătă de operatorul Dubai Airports. Pasagerilor li s-a recomandat să nu se deplaseze la […] Articolul Toate zborurile de pe aeroporturile din Dubai, suspendate pe fondul escaladării tensiunilor din regiune apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Cel puțin 51 de persoane, inclusiv eleve, au fost ucise și alte 60 au fost rănite după un atac care ar fi lovit o școală primară de fete din orașul Minab, în provincia Hormozgan din sudul Iranului, potrivit presei iraniene de stat, citate de TRT și Anadolu. Postul iranian IRIB, citând un oficial provincial, a […] Articolul VIDEO | Peste 50 de morți după un atac asupra unei școli de fete din sudul Iranului apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Deficit enorm de profesori în școlile din R. Moldova. MInisterul Educației: Dacă pleacă profesorii pensionari, sistemul nu rezistă # Ziua
Școlile din Republica Moldova se confruntă în continuare cu un deficit semnificativ de cadre didactice, fiind înregistrate aproximativ 1.300 de funcții vacante. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că, deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, problema rămâne, scrie televiziunea publică Moldova 1. Aproximativ 25% dintre profesorii […] Articolul Deficit enorm de profesori în școlile din R. Moldova. MInisterul Educației: Dacă pleacă profesorii pensionari, sistemul nu rezistă apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel # Ziua
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel, în contextul tensiunilor de securitate și al închiderii temporare a spațiului aerian. Situația din Israel s-a înrăutățit în cursul dimineții, când au fost activate sirenele de alarmă, iar mai multe rachete lansate dinspre Iran au fost interceptate de sistemele de apărare, potrivit Agerpres. […] Articolul Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
MAE a activat Celula de Criză și monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu. Avertizări și contacte de urgență pentru cetățenii moldoveni # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că, pe fondul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu, a activat Celula de Criză, care monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. MAE a transmis recomandări pentru cetățenii moldoveni aflați în statele afectate de escaladare, inclusiv în Israel, Qatar, […] Articolul MAE a activat Celula de Criză și monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu. Avertizări și contacte de urgență pentru cetățenii moldoveni apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Ministerul de Externe al Ucrainei a reafirmat, sâmbătă, sprijinul Kievului pentru loviturile conduse de Statele Unite împotriva Iranului, declarând că „regimul de la Teheran a avut toate oportunitățile pentru a preveni un scenariu violent”. Declarația vine după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului în dimineața zilei de 28 februarie, pe fondul escaladării rapide […] Articolul Ucraina își exprimă sprijinul pentru loviturile conduse de SUA împotriva Iranului apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
13:30
Primăria anunță că drumarii intervin continuu pe străzile Capitalei, inclusiv în weekend. Șoferii și pietonii, îndemnați la prudență # Ziua
Serviciile municipale specializate și echipele de drumari intervin în regim continuu pe străzile din Chișinău, lucrările fiind desfășurate atât sâmbătă, cât și duminică, în funcție de condițiile meteo. Primăria anunță că se lucrează simultan pe mai multe artere principale și secundare din toate sectoarele Capitalei, în încercarea de a readuce carosabilul într-o stare bună cât […] Articolul Primăria anunță că drumarii intervin continuu pe străzile Capitalei, inclusiv în weekend. Șoferii și pietonii, îndemnați la prudență apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Moscova recomandă cetățenilor ruși să părăsească Israelul până la „normalizarea situației”. Rusia condamnă atacurile asupra Iranului # Ziua
Ambasada Rusiei în Israel le-a recomandat cetățenilor ruși aflați în această țară să părăsească Israelul „pe perioada până la normalizarea situației”, pe fondul escaladării militare din regiune. Într-un mesaj public, misiunea diplomatică rusă îi îndeamnă pe cetățenii ruși să își păstreze calmul și vigilența, să respecte strict instrucțiunile autorităților israeliene privind securitatea, să rămână în […] Articolul Moscova recomandă cetățenilor ruși să părăsească Israelul până la „normalizarea situației”. Rusia condamnă atacurile asupra Iranului apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Ambasadorul R. Moldova în Israel: Loviturile cu rachete balistice continuă. Cetățenii, îndemnați să rămână în adăposturi # Ziua
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman, a transmis o actualizare de securitate sâmbătă, 28 februarie 2026, la ora 12:00, avertizând că loviturile cu rachete balistice asupra teritoriului israelian sunt în desfășurare constantă. Diplomatul le-a cerut cetățenilor să rămână în adăposturile antirachetă și să nu părăsească spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern din Israel […] Articolul Ambasadorul R. Moldova în Israel: Loviturile cu rachete balistice continuă. Cetățenii, îndemnați să rămână în adăposturi apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că mai multe spații aeriene din Orientul Mijlociu sunt închise. Zborurile pot suferi modificări majore în următoarele 72 de ore # Ziua
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a Republicii Moldova anunță că a participat, în dimineața zilei de 28 februarie, la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), convocată în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor comunicate în cadrul reuniunii, mai multe Regiuni de Informare a Zborului (FIR) sunt închise ca urmare a activităților […] Articolul Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că mai multe spații aeriene din Orientul Mijlociu sunt închise. Zborurile pot suferi modificări majore în următoarele 72 de ore apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Cetățeni străini, prinși pe aeroport în timp ce încercau să scoată din R. Moldova mai multe lingouri de aur # Ziua
Doi cetățeni străini au fost reținuți pe aeroportul din Chișinău în timp ce încercau să scoată din R. Moldova mai multe lingouri de aur. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției de Frontieră, lingourile au fost depistate în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la ruta Chișinău – Gokcen. În rezultat, în bagajul unui cetățean […] Articolul Cetățeni străini, prinși pe aeroport în timp ce încercau să scoată din R. Moldova mai multe lingouri de aur apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Iranul anunță o contraofensivă de amploare împotriva Israelului și a unor obiective americane din regiune: Nu mai există „linii roșii” # Ziua
Iranul a declanșat o contraofensivă de amploare după atacurile SUA și Israelului, cu lansări de rachete spre Israel și asupra unor obiective americane din statele Golfului. În Israel au fost activate alertele aeriene, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească, în timp ce presa locală a relatat despre noi lansări de rachete din Iran. […] Articolul Iranul anunță o contraofensivă de amploare împotriva Israelului și a unor obiective americane din regiune: Nu mai există „linii roșii” apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
VIDEO | Netanyahu confirmă operațiunea militară comună Israel–SUA împotriva Iranului și spune că scopul este eliminarea „amenințării existențiale” # Ziua
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul și Statele Unite au început o operațiune militară împotriva Iranului pentru a elimina „amenințarea existenentială” reprezentată, în opinia sa, de regimul de la Teheran. Declarațiile au fost făcute într-un discurs public, în contextul escaladării rapide a conflictului din regiune. Netanyahu a afirmat că „regimul ayatollahilor” a vărsat […] Articolul VIDEO | Netanyahu confirmă operațiunea militară comună Israel–SUA împotriva Iranului și spune că scopul este eliminarea „amenințării existențiale” apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Atacurile Israelului și SUA împotriva Iranului ar putea dura cel puțin patru zile. Teheranul anunță că pregătește un răspuns „zdrobitor” # Ziua
Loviturile asupra Iranului ar urma să continue încă cel puțin patru zile, potrivit relatărilor din presa israeliană, în timp ce Teheranul pregătește măsuri de răspuns care vor fi „zdrobitoare”, a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Presa israeliană susține că operațiunea, denumită de unele surse „Scutul lui Iuda”, a fost pregătită „luni de zile”, iar […] Articolul Atacurile Israelului și SUA împotriva Iranului ar putea dura cel puțin patru zile. Teheranul anunță că pregătește un răspuns „zdrobitor” apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Trump anunță „operațiuni majore de luptă” ale SUA în Iran și amenință cu distrugerea capacităților militare iraniene # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că armata americană a început „operațiuni majore de luptă” pe teritoriul Iranului, afirmând că obiectivul este „eliminarea amenințărilor iminente” la adresa americanilor, a trupelor SUA și a aliaților Washingtonului. Într-un discurs amplu, Trump a declarat că Statele Unite intenționează să distrugă rachetele Iranului, să „șteargă de pe fața pământului” […] Articolul VIDEO | Trump anunță „operațiuni majore de luptă” ale SUA în Iran și amenință cu distrugerea capacităților militare iraniene apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
MAE: Stare de urgență în Israel. Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să rămână în apropierea adăposturilor # Ziua
Ministerul de Externe al Republicii Moldova a emis precizări privind situația de securitate din Israel, unde a fost instituită stare de urgență imediată pe întreg teritoriul, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Potrivit autorităților israeliene, toate activitățile non-esențiale sunt suspendate, instituțiile publice și private nu funcționează, iar spațiul aerian rămâne închis, inclusiv Aeroportul Internațional Ben […] Articolul MAE: Stare de urgență în Israel. Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să rămână în apropierea adăposturilor apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
VIDEO | Israelul anunță că este pregătit pentru un război cu Iranul. Loviturile vizează locuințele liderilor de la Teheran # Ziua
Forțele armate ale Statelor Unite participă, alături de Israel, la loviturile asupra Iranului, au declarat surse oficiale americane citate de The New York Times, Al Jazeera și The Times of Israel. Potrivit informațiilor disponibile, atacurile aeriene vizează mai multe orașe iraniene, inclusiv Qom, Khorramabad, Isfahan și capitala Teheran. „Loviturile aeriene au ca scop destructurarea aparatului […] Articolul VIDEO | Israelul anunță că este pregătit pentru un război cu Iranul. Loviturile vizează locuințele liderilor de la Teheran apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Israelul a lovit Iranul și își închide spațiul aerian în așteptarea represaliilor din partea Teheranului # Ziua
Israelul a lansat în dimineața zilei de 28 februarie lovituri asupra teritoriului Iranului, a anunțat ministrul israelian al apărării, Israel Katz. Oficialul a descris operațiunea drept una „preventivă”, menită să elimine amenințări la adresa statului Israel. Postul israelian Channel 12 a afirmat că operațiunea ar fi fost desfășurată în comun de Statele Unite și Israel, […] Articolul VIDEO | Israelul a lovit Iranul și își închide spațiul aerian în așteptarea represaliilor din partea Teheranului apare prima dată în ZIUA.md.
27 februarie 2026
18:20
Ungaria și Slovacia creează o echipă de investigație pentru „Drujba”. Zelenski îl invită pe Fico la Kiev „pentru a discuta toate problemele existente” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu premierul Slovaciei, Robert Fico, și l-a invitat pe acesta în Ucraina pentru a analiza „toate problemele existente”, potrivit unui comunicat al biroului prezidențial de la Kiev. Dialogul are loc pe fondul tensiunilor legate de conducta petrolieră „Drujba”. Robert Fico și premierul Ungariei, Viktor Orban, au acuzat anterior […] Articolul Ungaria și Slovacia creează o echipă de investigație pentru „Drujba”. Zelenski îl invită pe Fico la Kiev „pentru a discuta toate problemele existente” apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Comisia de vetting anunță că 13 din 16 judecători din completele anticorupție vor fi evaluați # Ziua
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță încheierea termenului de depunere a documentelor inițiale în cadrul evaluării externe a judecătorilor care, începând cu 1 ianuarie 2017, au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției. Din cei 16 judecători notificați la 5 februarie, 13 au transmis, în termenul prevăzut de lege, […] Articolul Comisia de vetting anunță că 13 din 16 judecători din completele anticorupție vor fi evaluați apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Reforma administrației publice locale, consultată deja în 26 de raioane. Conceptul final ar urma să fie prezentat în toamnă # Ziua
Aleșii locali din 26 de raioane au fost până acum consultați, în legătură cu reforma administrației publice locale, anunță Guvernul, într-un comunicat. Vizite în zece raioane au avut loc doar în această săptămână, iar în urma discuțiilor cu cetățenii și factorii de decizie ar urma să fie elaborat conceptul acestei reforme. Potrivit executivului, în perioada […] Articolul Reforma administrației publice locale, consultată deja în 26 de raioane. Conceptul final ar urma să fie prezentat în toamnă apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Zelenski: Există o „fereastră de oportunitate” pentru a încheia războiul înainte de alegerile din SUA # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că există o „fereastră de oportunitate” în lunile următoare pentru a pune capăt războiului, înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Într-un interviu acordat Sky News, liderul ucrainean a declarat că este dispus să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin pentru negocieri de pace, însă a […] Articolul Zelenski: Există o „fereastră de oportunitate” pentru a încheia războiul înainte de alegerile din SUA apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Acordul UE–Mercosur intră provizoriu în aplicare, în ciuda opoziției. Macron: „Lipsă de respect” # Ziua
Uniunea Europeană va aplica provizoriu controversatul acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, în pofida opoziției Parlamentului European și a mai multor state membre. Decizia Comisiei Europene a fost criticată dur de Franța, președintele Emmanuel Macron calificând-o drept „o surpriză neplăcută” și o „lipsă de respect”. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a […] Articolul Acordul UE–Mercosur intră provizoriu în aplicare, în ciuda opoziției. Macron: „Lipsă de respect” apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
STATISTICĂ | Anul agricol 2025, rău și bun în același timp. Zootehnia – în picaj, producția vegetală – pe plus # Ziua
Zootehnia din Republica Moldova a continuat să piardă teren în 2025, în pofida unui an agricol per ansamblu favorabil. Datele Biroului Național de Statistică arată că, anul trecut, producția animalieră a scăzut cu 3,4% față de anul precedent, iar numărul animalelor s-a redus la aproape toate speciile. Cea mai severă scădere este înregistrată în sectorul […] Articolul STATISTICĂ | Anul agricol 2025, rău și bun în același timp. Zootehnia – în picaj, producția vegetală – pe plus apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
CONTRASENS | Doru Petruți: Apatie, iritare și lipsă de speranță în societate. Radiografia unui nou sondaj IMAS # Ziua
Un nou sondaj realizat de compania IMAS ne arată un tablou destul de pesimist pe scena social-politică a Republicii Moldova. Pe de o parte, vedem o nemulțumire pronunțată și o iritare destul de mare în rândul cetățenilor, pe de altă parte, luminița din capătul tunelului întârzie să apară. Cum se explică această apatie și neîncredere, […] Articolul CONTRASENS | Doru Petruți: Apatie, iritare și lipsă de speranță în societate. Radiografia unui nou sondaj IMAS apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse verificărilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a emis, pe 23 februarie, un ordin prin care modifică documentul anterior privind intensificarea controalelor la frontieră. Actul prevede excluderea unor puncte dintr-un alt ordin din 15 ianuarie 2026 și introduce o nouă formulare. Potrivit documentului, „Se pune […] Articolul După carnea de pasăre, ANSA instituie control și asupra laptelui importat din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.