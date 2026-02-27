Alertă de călătorie în Israel: Recomandările Ministerului de Externe pentru moldoveni

11:30

Un copil de 11 ani din județul Sibiu și-a rănit grav mama după ce ar fi fost lăsat nesupravegheat în mașina familiei și a pornit autoturismul. Incidentul s-a produs în timp ce vehiculul era parcat lângă un bloc, iar minorul se afla la volan, în timp ce mama lui se afla lângă mașină, potrivit stirileprotv.ro.