VIDEO | Israelul a lovit Iranul și își închide spațiul aerian în așteptarea represaliilor din partea Teheranului

În zadar am revenit de mai multe ori asupra declarației domnului Ministru al Justiției privind revocarea decretului de grațiere a lui Nicolae Șepeli, convins că, undeva între fraze, se ascunde și temeiul juridic al soluției propuse. Din păcate, acesta pare să fi rămas la nivel de sugestie. În absența unor trimiteri clare la texte de […]