65 de milioane pentru centura Bălți: lucrările abia trec de 20%
Bani.md, 1 martie 2026 11:20
Statul alocă 65 de milioane de lei pentru construcția podului peste râul Răut și a pasajului suprateran peste calea ferată pe sectorul centurii ocolitoare a municipiului Bălți. Finanțarea este asigurată din Fondul Rutier. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor (ASD/AND), lucrările sunt în desfășurare, iar progresul fizic a ajuns la circa 20% pentru pod și […] Articolul 65 de milioane pentru centura Bălți: lucrările abia trec de 20% apare prima dată în Bani.md.
Acum o oră
11:20
11:10
Piețele energetice globale se confruntă cu unul dintre cele mai serioase șocuri din ultimele decenii, după loviturile militare comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și atacurile de represalii ale Teheranului în regiunea Golfului, scrie REUTERS. Potrivit analizei Reuters, amploarea impactului va depinde de durata conflictului, însă chiar și incertitudinea actuală este suficientă pentru […] Articolul Șoc petrolier global: războiul SUA–Iran zguduie aproape un sfert din piața globală apare prima dată în Bani.md.
11:00
Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran provoacă perturbări majore în aviația din Orientul Mijlociu. Peste 700 de zboruri au fost anulate duminică, 1 martie 2026. Potrivit datelor companiei de analiză Cirium, din totalul de 4.329 de zboruri programate în regiunea Orientului Mijlociu, 716 au fost oficial anulate în statele din Golf și din Orientul […] Articolul Peste 700 de zboruri anulate din cauza conflictului SUA–Iran apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
12:10
ALERTĂ în aviație: Zboruri afectate după închiderea mai multor spații aeriene din Orientul Mijlociu # Bani.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova anunță perturbări în traficul aerian, după ce mai multe Regiuni de Informare a Zborului (FIR) din Orientul Mijlociu au fost închise pe fondul activității militare din zonă. Instituția a participat în dimineața zilei de 28 februarie la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), unde a […] Articolul ALERTĂ în aviație: Zboruri afectate după închiderea mai multor spații aeriene din Orientul Mijlociu apare prima dată în Bani.md.
Ieri
11:30
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări în procedura de restituire a TVA pentru producătorii agricoli, după publicarea noilor prevederi în Monitorul Oficial. Potrivit instituției, baza de calcul utilizată pentru determinarea sumei TVA ce urmează a fi restituită pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026 a fost extinsă. În algoritmul de calcul a fost inclusă și […] Articolul Schimbări la TVA pentru fermieri: Fiscul modifică formula de rambursare apare prima dată în Bani.md.
11:20
Gigantul francez al luxului LVMH a închis magazinele Louis Vuitton, Dior și Bulgari din Rusia imediat după începutul războiului din Ucraina. Totuși, unul dintre activele sale premium Grand Hotel Europe din Sankt Petersburg a continuat să funcționeze și să încaseze bani inclusiv de la companii ruse aflate sub sancțiuni, arată o investigație Reuters. Hotelul de […] Articolul Magnatul luxului, cu un picior rămas la Sankt Petersburg apare prima dată în Bani.md.
11:00
Economia Republicii Moldova continuă să se recupereze după șocurile din ultimii ani, însă rămâne vulnerabilă la riscuri externe și la probleme structurale interne, avertizează Fondul Monetar Internațional (FMI), după finalizarea consultărilor Articolului IV pentru 2025. Potrivit evaluării FMI, PIB-ul Moldovei ar urma să crească cu 2,7% în 2025 și cu 2,3% în 2026, susținut de […] Articolul Semnal roșu de la FMI: creditarea și imobiliarele se încing periculos apare prima dată în Bani.md.
11:00
Miliardarul Arkadi Volozh, co-fondatorul companiei Yandex, a renunțat la cetățenia Federației Ruse, relatează Bloomberg, citând o sursă familiarizată cu situația. Potrivit sursei, în această săptămână Volozh a primit confirmarea oficială că nu mai este cetățean rus. Decizia vine la aproape doi ani după ce antreprenorul, care deține și pașaport israelian, și-a vândut participația la Yandex […] Articolul Semnal puternic! Miliardarul Yandex își leapădă pașaportul rus apare prima dată în Bani.md.
11:00
Costurile de transport pentru petrolul rusesc au crescut vertiginos, după ce Rusia încearcă să redirecționeze țițeiul Urals către China, pe fondul reducerii importurilor din India. Din cauza rutelor mai lungi, Moscova are nevoie de petroliere mai mari, însă tarifele de navlosire pentru superpetroliere au explodat de aproape șapte ori în mai puțin de două luni. […] Articolul Petrolul rusesc, tot mai scump de livrat. Costurile au sărit cu 600% apare prima dată în Bani.md.
27 februarie 2026
15:10
Producția agricolă totală a Republicii Moldova a avut o evoluție mixtă în anul 2025. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), sectorul vegetal a înregistrat o creștere puternică, care a compensat parțial scăderea din zootehnie. Per ansamblu, producția vegetală a crescut cu 21,3% față de 2024, în timp ce producția animalieră s-a redus cu 3,4%. […] Articolul Grâul a rupt norma în 2025 (+33%), dar efectivele de animale s-au topit apare prima dată în Bani.md.
14:10
Peste 2 600 de locuințe de stat încă pot fi privatizate: termenul ar putea fi prelungit până în 2029 # Bani.md
Perioada de privatizare a locuințelor atribuite de către stat ar putea fi extinsă cu încă trei ani, până la 31 mai 2029, potrivit unui proiect de lege propus pentru consultări publice de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Inițiativa vizează ajustarea cadrului normativ în domeniul locuințelor și intervine asupra a două legi-cheie: Legea cu privire […] Articolul Peste 2 600 de locuințe de stat încă pot fi privatizate: termenul ar putea fi prelungit până în 2029 apare prima dată în Bani.md.
13:50
Control total asupra laptelui importat din Ucraina: fiecare lot va fi testat la sânge de ANSA # Bani.md
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse verificărilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis, pe 23 februarie, Ordinul nr. 94, prin care modifică documentul anterior privind intensificarea controalelor la frontieră. Actul prevede excluderea conținutului punctelor 1 și 1.1 din Ordinul nr. 21 din 15 ianuarie 2026 și introduce […] Articolul Control total asupra laptelui importat din Ucraina: fiecare lot va fi testat la sânge de ANSA apare prima dată în Bani.md.
13:50
Industria cărnii de porc din Republica Moldova, considerată până recent cea mai dinamică ramură agricolă, a suferit în 2025 cea mai severă contracție din ultimele două decenii, pe fondul focarelor de pestă porcină. Producția a scăzut cu 35%, iar pierderile bugetare sunt estimate la sute de milioane de lei. Declarațiile au fost făcute de economistul […] Articolul Porcul, motor agricol în avarie! Producția s-a redus la nivelul ultimelor 10 ani apare prima dată în Bani.md.
13:40
Alarmă în agricultură: fermierii riscă să plătească pentru o structură fără dinți, Camerele Agricole # Bani.md
Legea cu privire la organizarea și funcționarea Camerelor Agricole introduce în Republica Moldova un sistem nou de reprezentare profesională a fermierilor, însă succesul acestuia va depinde de modul în care va fi implementat în practică. Opinia aparține economistului Iurie Rija, care a analizat impactul noii arhitecturi instituționale asupra sectorului agricol. Potrivit expertului, ideea de bază […] Articolul Alarmă în agricultură: fermierii riscă să plătească pentru o structură fără dinți, Camerele Agricole apare prima dată în Bani.md.
13:00
Scumpiri accelerate la pompă: Prețurile la carburanți au crescut cu până la 80 de bani într-o lună # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru perioada 28 februarie – 2 martie noi prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard. Astfel, un litru de benzină COR 95 va fi comercializat la pompă cu 23 de lei și 75 de bani, în creștere cu 8 bani față de […] Articolul Scumpiri accelerate la pompă: Prețurile la carburanți au crescut cu până la 80 de bani într-o lună apare prima dată în Bani.md.
12:40
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță că, la această etapă, nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană, în pofida informațiilor apărute în spațiul public. Instituția precizează că discuțiile vehiculate în ultimele zile vizează doar consultări tehnice între autorități și nu reprezintă o interdicție efectivă a exporturilor sau impunerea unor […] Articolul Războiul vinului mocnește! Autoritățile spun că exporturile nu sunt blocate apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală ce vizează o presupusă schemă de escrocherie prin care administrația publică locală Durlești ar fi fost deposedată de mai multe terenuri intravilane. În dosar sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al […] Articolul Jaful de la Durlești: terenuri luate pe firimituri și vândute pe zeci de mii apare prima dată în Bani.md.
09:30
Serviciile de frumusețe, frizerie și cosmetologie au intrat în vizorul Serviciului Fiscal de Stat, fiind identificate ca un domeniu cu risc sporit de neconformare fiscală. Monitorizarea vizează inclusiv activitățile promovate prin intermediul portalurilor online de anunțuri. În prezent, autoritatea fiscală desfășoară acțiuni de conformare în raport cu contribuabilii din acest sector. Este vorba despre vizite […] Articolul „Salarii în plic” și venituri ascunse: industria frumuseții, luată la puricat de Fisc apare prima dată în Bani.md.
09:30
Agenții economici din regiunea transnistreană au achitat anul trecut taxe vamale în valoare totală de 166,386 milioane de lei la bugetul de stat al Republicii Moldova, potrivit unui răspuns al Serviciului Vamal pentru IPN. Suma este în scădere cu 29,259 milioane de lei, echivalentul a aproape 15%, comparativ cu anul 2024, când încasările au constituit […] Articolul Oligarhul republicii „Sheriff” a vărsat cei mai mulți bani în bugetul Moldovei apare prima dată în Bani.md.
09:20
Subsidiara Energocom, „Energocom Trading”, a primit licența pentru furnizarea gazelor naturale, în baza unei decizii adoptate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Hotărârea a fost aprobată de Consiliul de administrație al ANRE în această săptămână și prevede eliberarea licenței pentru o perioadă de 25 de ani, în intervalul 24 februarie 2026 – 23 […] Articolul Energocom Trading a primit licență de furnizare a gazelor din partea ANRE apare prima dată în Bani.md.
26 februarie 2026
22:50
Un incident periculos a avut loc în seara zilei de 26 februarie 2026, în jurul orei 19:00, pe traseul feroviar Florești–Bălți–Slobozia. Potrivit unui comunicat al CFM, mecanicul unui tren marfar a observat o persoană întinsă între șine și a acționat imediat frânarea de urgență. La fața locului a fost solicitat prompt Serviciul național unic pentru […] Articolul La un pas de tragedie! Persoană întinsă pe șine, marfarul a frânat în ultima clipă apare prima dată în Bani.md.
15:20
Portul român Constanța își majorează capitalul cu peste 55 milioane de euro, după preluarea Portului Giurgiulești # Bani.md
Portul Constanța își majorează capitalul social cu până la 281 625 500 de lei românești (aproximativ 55,2 milioane de euro), în contextul extinderii strategice și al planurilor de investiții pe termen lung. Convocarea acționarilor a fost anunțată de Fondul Proprietatea, care deține 20% din companie. Asta după ce BERD a anunțat că vinde Portul Internațional […] Articolul Portul român Constanța își majorează capitalul cu peste 55 milioane de euro, după preluarea Portului Giurgiulești apare prima dată în Bani.md.
14:40
Facilitățile fiscale pentru unele produse destinate regiunii din stânga Nistrului ar putea fi eliminate. Primele scutiri ar urma să fie eliminate chiar din acest an pentru produse considerate neesențiale social, precum alcoolul, asupra cărora vor fi aplicate TVA și accize în aceleași condiții ca în restul țării, potrivit unei inițiative legislative înregistrate de un grup […] Articolul Gata cu facilitățile? Guvernarea lovește scutirile fiscale din stânga Nistrului apare prima dată în Bani.md.
13:40
Deputatul Ion Chicu acuză Guvernul că pregătește extinderea aparatului Cancelariei de Stat cu încă 56 de funcții, criticând inițiativa drept o creștere nejustificată a birocrației în condițiile majorării datoriei publice. Potrivit fostului premier, proiectul de hotărâre ar urma să majoreze efectivul-limită al instituției de la 323 la 379 de unități. „Cei mai mulți dintre acești […] Articolul Armata de birocrați crește! Încă 56 de posturi la Cancelaria de Stat apare prima dată în Bani.md.
10:50
Tarifele la gazele naturale furnizate în regim de ultimă opțiune vor crește ușor începând cu 1 martie. Consiliul de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să aprobe noile prețuri pentru gazele livrate de Energocom, proiectul hotărârii fiind plasat pe site-ul regulatorului. Pentru consumatorii racordați la rețelele de joasă presiune, tariful va fi […] Articolul ANRE actualizează prețurile la gaz pentru ultimă opțiune: scumpiri de până la 2,2% apare prima dată în Bani.md.
10:40
Rețelele electrice de distribuție gestionate de Premier Energy Distribution au înregistrat o creștere a consumului de energie electrică la începutul anului 2026, pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării sporite a sistemelor electrice de încălzire. Datele pentru luna ianuarie și primele 24 de zile din februarie arată o intensificare clară a cererii, inclusiv la nivelul […] Articolul Rețelele gem, facturile cresc! Valul de frig împinge energia spre scumpiri apare prima dată în Bani.md.
10:10
China a rămas principalul cumpărător de petrol pentru doi furnizori puternic sancționați – Rusia și Iran. Pentru a-i convinge pe rafinatorii chinezi să aleagă țițeiul lor, ambele state sunt nevoite să reducă prețurile, însă reducerile mai agresive oferite de Rusia încep să împingă Iranul în afara pieței. Sortimentul rusesc Urals, cumpărat anterior în principal de […] Articolul Rusia și Iranul se calcă pe gât pentru China! Petrolul se vinde la preț de dumping apare prima dată în Bani.md.
10:10
Tribunalul Taganski din Moscova a amendat compania Google LLC cu 22,8 milioane de ruble pentru distribuirea serviciilor VPN prin magazinul de aplicații Google Play, informează agenția TASS. Judecătorul a constatat vinovăția corporației americane în baza articolului 13.41 alin. (2) din Codul contravențional al Federației Ruse, care sancționează neeliminarea informațiilor interzise atunci când legea obligă proprietarul […] Articolul Război digital la Moscova: Google, amendat pentru că nu a șters VPN-urile apare prima dată în Bani.md.
09:30
45% din bugetul pentru medicamente compensate merge la inimă: cât costă cel mai scump tratament # Bani.md
102 milioane de lei au fost transferate în luna ianuarie farmaciilor contractate pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate, eliberate prin intermediul sistemului eRețeta. Suma este cu aproximativ patru milioane de lei mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. În total, peste 166 de […] Articolul 45% din bugetul pentru medicamente compensate merge la inimă: cât costă cel mai scump tratament apare prima dată în Bani.md.
25 februarie 2026
18:00
Bitcoin traversează una dintre cele mai slabe luni din ultimii ani și riscă să încheie februarie cu cea mai accentuată scădere lunară din iunie 2022. De la începutul lunii, criptomoneda a pierdut aproximativ 24% din valoare, marcând a cincea lună consecutivă de declin – cea mai lungă serie de pierderi din 2018. Pe 24 februarie, […] Articolul Bitcoin, în pragul celei mai dure scăderi lunare din 2022: pierdere de 24% în februarie apare prima dată în Bani.md.
17:00
Comisia Europeană a propus deschiderea negocierilor cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia pentru integrarea acestora în regimul „Roam Like at Home” (Roaming ca acasă), care permite utilizarea telefoniei mobile fără taxe suplimentare de roaming în interiorul Uniunii Europene. Potrivit Executivului comunitar, după finalizarea acordurilor și alinierea legislației la normele […] Articolul După Moldova, „Roaming ca acasă” cu UE ar putea ajunge și în Balcanii de Vest apare prima dată în Bani.md.
17:00
Piața gazelor naturale din Republica Moldova a intrat în 2025 într-o etapă de schimbare, cu mai mulți furnizori și traderi activi și cu prime semne de liberalizare, însă rămâne puternic concentrată și dominată de furnizorii cu obligații de serviciu public, arată raportul ANRE de monitorizare a pieței pentru anul 2025. Potrivit ANRE, în 2025 au […] Articolul Piața gazelor s-a liberalizat pe hârtie, dar rămâne în mâna unui singur jucător apare prima dată în Bani.md.
16:40
Lovitură pentru moldovenii care merg la Barcelona: taxa turistică urcă la 15 euro pe noapte # Bani.md
Turiștii moldoveni care aleg să viziteze Barcelona vor scoate mai mulți bani din buzunar începând din aprilie, după ce autoritățile din Catalonia au decis dublarea taxei turistice. Noua măsură ar putea ridica tariful până la 15 euro pe noapte, plasând orașul printre destinațiile cu cele mai ridicate taxe din Europa. Parlamentul regional catalan a aprobat […] Articolul Lovitură pentru moldovenii care merg la Barcelona: taxa turistică urcă la 15 euro pe noapte apare prima dată în Bani.md.
16:30
Imunitatea nu plătește biletul: ce spune legea după incidentul din Napoli cu deputatul Costiuc # Bani.md
Un incident relatat de o moldoveancă stabilită la Napoli, în care ar fi fost implicat deputatul Vasile Costiuc, readuce în atenție limitele imunității parlamentare și obligațiile legale ale aleșilor. Conform Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova și normelor juridice internaționale, deputații nu sunt scutiți de plata serviciilor de transport, iar imunitatea parlamentară nu produce efecte pe teritoriul […] Articolul Imunitatea nu plătește biletul: ce spune legea după incidentul din Napoli cu deputatul Costiuc apare prima dată în Bani.md.
15:10
VIDEO Fostul Jolly Alon devine Mimi Hotel – unul dintre cele mai moderne și ultracentrale hoteluri din Chișinău # Bani.md
Fostul Hotel Jolly Alon, situat pe strada Maria Cebotari din Chișinău, își schimbă oficial denumirea în Mimi Hotel. Clădirea a trecut prin renovări esențiale și și-a extins capacitatea de cazare de la 85 la 108 camere, orientate în special, spre segmentul de business și delegații oficiale. Pe lângă intimitatea și confortul zonelor de dormit și […] Articolul VIDEO Fostul Jolly Alon devine Mimi Hotel – unul dintre cele mai moderne și ultracentrale hoteluri din Chișinău apare prima dată în Bani.md.
15:00
Un scandal de proporții zguduie divizia din Azerbaidjan a companiei Bolt, care are afaceri și în Republica Moldova, după ce mai mulți proprietari de parcuri auto și șoferi au trimis plângeri directe la sediul central din Tallinn, acuzând conducerea locală de corupție sistemică, mită și abuz de putere. Cazul a explodat în spațiul public, iar […] Articolul Șoferi blocați și taxe neoficiale: un scandal de proporții lovește Bolt în Azerbaidjan apare prima dată în Bani.md.
15:00
Piața uleiului de floarea-soarelui se apropie de schimbări globale majore, pe fondul unei cereri în scădere și al creșterii presiunilor din partea ofertei, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija. Potrivit expertului, în ultimele două săptămâni se observă o activitate extrem de redusă din partea cumpărătorilor, majoritatea adoptând o poziție de așteptare în anticiparea […] Articolul Alarmă pe piața uleiului! Prețurile riscă să o ia la vale apare prima dată în Bani.md.
14:10
Mașinile din străinătate vor scăpa de inspecția tehnică repetată la reînmatriculare, dacă au certificat valabil # Bani.md
Certificatul de inspecție tehnică va avea un conținut minim standardizat, stațiile vor fi obligate să respecte cerințe clare privind infrastructura și echipamentele, iar inspecțiile vor fi efectuate după reguli tehnice uniformizate la nivel european. Acestea sunt doar o parte dintre schimbările prevăzute în proiectul hotărârii Guvernului de modificare a Regulamentului cu privire la inspecția tehnică […] Articolul Mașinile din străinătate vor scăpa de inspecția tehnică repetată la reînmatriculare, dacă au certificat valabil apare prima dată în Bani.md.
13:20
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, susține că autoritățile vor achita despăgubirile către companiile afectate de pesta porcină africană (PPA) după finalizarea procedurilor judiciare. Ea a recunoscut totodată că actualul cadru legal necesită îmbunătățiri. „Acolo este un proces în derulare. Au fost suspendate careva acțiuni. A fost prima instanță. Înțeleg că agenții economici merg în continuare în […] Articolul Statul a omorât porcii, dar ține banii în sertar! Despăgubiri blocate în instanță apare prima dată în Bani.md.
11:10
Semnal rece pentru piața imobiliară! Finanțele refuză să ridice plafonul pentru cash la apartamente # Bani.md
Ministerul Finanțelor nu susține, la această etapă, majorarea plafonului de 80 de mii de euro pentru achiziția imobilelor cu bani în numerar. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că măsura trebuie privită prin prisma interesului cetățenilor și a regulilor internaționale stricte privind prevenirea spălării banilor. „Toată chestia trebuie făcută nu pentru piața imobiliară, ci pentru […] Articolul Semnal rece pentru piața imobiliară! Finanțele refuză să ridice plafonul pentru cash la apartamente apare prima dată în Bani.md.
10:20
Nereguli în transport, sesizate de pasageri: ANTA începe controalele pe drumurile din Moldova # Bani.md
Acțiuni ample de monitorizare și control în trafic vor avea loc, în perioada 26 februarie – 12 martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, vizând activitatea de transport rutier de persoane, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Măsura vine ca urmare a numeroaselor petiții și sesizări depuse de cetățeni privind nerespectarea cadrului legal de către unii […] Articolul Nereguli în transport, sesizate de pasageri: ANTA începe controalele pe drumurile din Moldova apare prima dată în Bani.md.
09:50
Moldova și alte 11 state au semnat la Washington declarația comună cu SUA privind securitatea gazelor # Bani.md
Republica Moldova și alte 11 țări din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat, la Washington, o declarație comună cu Statele Unite privind consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale și menținerea unor prețuri accesibile în regiune. Documentul, semnat la Summitul Transatlantic pentru Securitatea Aprovizionării cu Gaze organizat de Consiliul pentru Dominanță Energetică Națională al SUA, […] Articolul Moldova și alte 11 state au semnat la Washington declarația comună cu SUA privind securitatea gazelor apare prima dată în Bani.md.
24 februarie 2026
19:10
Pista moldovenească: cum a ajuns metronidazolul în furajele pentru păsări aduse din Ucraina în Moldova # Bani.md
Republica Moldova susține că vrea să afle cum a ajuns antibioticul metronidazol în furajele pentru păsări, care ajung din Ucraina pe piața moldovenească. După ce substanța a fost depistată în aceste furaje, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a interzis, în urmă cu o lună, importul total al cărnii de pasăre și al produselor derivate […] Articolul Pista moldovenească: cum a ajuns metronidazolul în furajele pentru păsări aduse din Ucraina în Moldova apare prima dată în Bani.md.
18:10
Revoluție pe piața RCA! Statul pregătește liberalizarea tarifelor și reguli noi dure pentru asiguratori # Bani.md
Două proiecte de lege care vizează modernizarea cadrului legal al pieței asigurărilor și alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene au fost supuse consultării publice. Inițiativele au fost elaborate de Banca Națională a Moldovei (BNM) și sunt promovate de Ministerul Finanțelor, în conformitate cu principiile transparenței decizionale. Potrivit autorităților, noile reglementări propun un cadru normativ actualizat, […] Articolul Revoluție pe piața RCA! Statul pregătește liberalizarea tarifelor și reguli noi dure pentru asiguratori apare prima dată în Bani.md.
17:40
Energocom a epuizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite pentru sezonul rece 2025–2026, utilizând circa 134 de milioane de metri cubi pentru a acoperi vârfurile de consum și a menține stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al companiei, aceste volume au provenit din rezervele constituite până la 1 […] Articolul Iarna geroasă a „ars” rezervele: Energocom a utilizat aproape tot gazul stocat apare prima dată în Bani.md.
16:50
Transportul feroviar de pasageri din Republica Moldova a înregistrat o scădere accentuată în 2025, în timp ce segmentul de marfă a crescut ușor, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). Astfel, anul trecut au fost transportați 286,6 mii pasageri pe calea ferată, cu 51,4% mai puțin față de 2024. Parcursul pasagerilor a totalizat 34,3 milioane […] Articolul Calea ferată în cădere liberă pe segmentul de pasageri. Traficul s-a redus cu peste 50% apare prima dată în Bani.md.
16:20
Prin bancă și punct! Moldovenii nu pot cumpăra imobile mai scumpe de 80 de mii de euro cash # Bani.md
Autoritățile vor menține strategia de reducere a plăților în numerar și de stimulare a tranzacțiilor electronice, a declarat deputatul Radu Marian, care a subliniat că actualele plafoane nu vor fi majorate. Începând cu 1 aprilie 2025, în Republica Moldova, achiziția imobilelor în numerar (cash) între persoane fizice este limitată la un plafon maxim de 80.000 […] Articolul Prin bancă și punct! Moldovenii nu pot cumpăra imobile mai scumpe de 80 de mii de euro cash apare prima dată în Bani.md.
15:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut la Washington o întrevedere cu reprezentanții Carlyle Group, fond de investiții care gestionează la nivel global active de peste 400 de miliarde de dolari SUA și are în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa. Discuțiile s-au axat pe tranzacția prin care Carlyle urmează să preia activele […] Articolul Dorin Junghietu a discutat la Washington cu Carlyle tranzacția privind activele Lukoil apare prima dată în Bani.md.
14:30
Răsărita din Argentina pentru imperiul milionarului Jhashi apasă prețurile la floarea-soarelui # Bani.md
Piața semințelor de floarea-soarelui din Republica Moldova începe să resimtă presiunea unei oferte externe mai ieftine, în pofida unei ușoare creșteri recente a prețurilor interne, susține economistul Iurie Rija. În următoarele zile în Portul Giurgiulești ar urma să acosteze o navă cu semințe de floarea-soarelui din Argentina, MV MICHALIS SAN. Materia primă este destinată companiei […] Articolul Răsărita din Argentina pentru imperiul milionarului Jhashi apasă prețurile la floarea-soarelui apare prima dată în Bani.md.
14:30
Lopeți, șuruburi și utilaje grele de 8,55 milioane lei: rezervele statului, completate după intervențiile din februarie # Bani.md
Agenția Rezerve Materiale va primi 8,55 milioane de lei pentru a completa rezervele de stat, după ce la începutul lunii februarie tehnică și materiale în aceeași valoare au fost deblocate pentru intervențiile în condiții meteo nefavorabile. Asta prevede un proiect de decizie a Guvernului, iar banii urmează a fi alocați din fondul de rezervă al […] Articolul Lopeți, șuruburi și utilaje grele de 8,55 milioane lei: rezervele statului, completate după intervențiile din februarie apare prima dată în Bani.md.
