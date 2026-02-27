Consumatorii din capitală, așteptați la noua adresă din strada Ion Creangă pentru toate serviciile legate de gaze

18:10

Vin la ședințe care nu mai au loc din cauza lipsei de forum, fac declarații politice fără să aprobe vreo decizie utilă pentru chișinăuieni, după care se duc acasă cu buzunarele pline. Consilierii municipali din Chișinău, care nu au aprobat bugetul capitalei de aproape doi ani și nu reușesc să ajungă la consens pentru a rezolva problemele capitalei, primesc câte circa 3.000 de lei inclusiv pentru fiecare tentativă eșuată de a organiza ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC).