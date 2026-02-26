LIVE | Ședința Parlamentului din 26 februarie: Ministra Daniella Misail-Nichitin va prezenta măsurile întreprinse pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri
Cotidianul, 26 februarie 2026 10:00
Deputații se întrunesc joi, 26 februarie, în ședința plenară a Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte, printre care și audierea ministrului afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de MAI în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 15 minute
10:10
Sondaj IMAS: PAS, pe primul loc la parlamentare, urmat de alte patru partide și un bloc electoral # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate s-ar clasa pe primul loc, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Formațiunea este urmată de alte patru partide politice și un bloc electoral. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de compania sociologică IMAS la comanda portalului Independent News din România. Conform datelor prezentate, PAS ar obține 40,8% din …
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:50
Igor Grosu: Acreditarea ambasadorului rus nu va contribui la îmbunătățirea relațiilor Chișinău–Moscova # Cotidianul
Acreditarea ambasadorului Rusiei, care adoptă un „comportament provocator”, este puțin probabil să contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre Chișinău și Moscova. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, citat de IPN. În cadrul emisiunii „Территория Свободы” de la RealitateaTV, șeful legislativului a menționat că, în viitorul apropiat, nu există premise pentru reluarea colaborării cu …
09:30
Un nou val de bombardamente a zguduit în noaptea de 26 februarie marile orașe Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog, după ce forțele ruse au atacat cu drone și rachete balistice, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile de la Kiev. Conform datelor preliminare făcute publice de oficiali locali, atacurile au provocat incendii, distrugeri ale unor clădiri …
Acum 24 ore
20:00
Paranoia lui Vasile Costiuc: Dă în judecată presa și spune că în Italia nu a fost arestat. „Cineva a mers intenționat în urma mea și m-a fotografiat” # Cotidianul
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, respinge acuzațiile privind presupusul incident din Italia, calificând informațiile apărute în presă drept „un fals”. Într-o reacție oferită pentru TVR Moldova, Costiuc a pus la îndoială veridicitatea relatărilor și a cerut prezentarea probelor oficiale. „Unde sunt probele? Uitați-vă, eu am pregătit o scrisoare și o cerere prealabilă …
19:40
Sturza îl ironizează pe Costiuc după incidentul din Italia: „Cotovschii moderni, cu legitimație, dar fără compostare pe creier”. „Chiar dacă ești «Vasea», nu trebuie să uiți că reprezinți o țară” # Cotidianul
Fostul prim-ministru Ion Sturza a comentat incidentul din Italia în care este vizat deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, criticând comportamentul politicianului și avertizând asupra impactului de imagine pentru Republica Moldova. Într-o postare ironică, Sturza a făcut referire la incidentul din Napoli, sugerând că invocarea titlurilor oficiale nu impresionează autoritățile străine. „Măi Vasile, …
18:50
VIDEO | Anatol Șalaru: Ceea ce nu a înțeles niciodată occidentul este mentalitatea rusească: Războiul hibrid pe care ei îl duc împotriva noastră, este războiul pentru mințile oamenilor # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Occidentul nu a înțeles niciodată mentalitatea imperială a Rusiei și avertizează că miza reală a Kremlinului nu este doar cucerirea teritoriilor, ci controlul minților oamenilor. Într-o discuție cu jurnalistul Vitalie Cojocari, Șalaru afirmă că războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei a resetat ordinea mondială și că adevărata …
17:10
Maia Sandu a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru nouă persoane din stânga Nistrului # Cotidianul
Nouă persoane care au deținut și continuă să dețină funcții în cadrul regimului separatist transnistrean au fost lipsite de cetățenia Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat miercuri, 25 februarie, decretul privind retragerea cetățeniei. Printre cei vizați se numără și Ruslan Mova, fostul așa-zis „ministru de interne” de la Tiraspol. Potrivit unui comunicat al Președinției, …
16:40
Relația Chișinău-Washington se consolidează: finanțări de zeci de milioane și proiecte strategice pe agenda bilaterală # Cotidianul
Parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite intră într-o etapă pragmatică, axată pe investiții, securitate și infrastructură strategică. Autoritățile de la Chișinău anunță intensificarea contactelor la nivel înalt și noi proiecte comune, în timp ce experții subliniază că sprijinul financiar și politic al Washingtonului devine un pilon esențial pentru stabilitatea și dezvoltarea economică a țării. …
16:20
VIDEO | Precizările ministrului Bolea după perchezițiile la primării. Patru persoane riscă arest preventiv # Cotidianul
Ancheta privind presupusa delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură ia amploare. Procurorii solicită arest preventiv pentru patru persoane, în timp ce opt figuri, funcționari publici și reprezentanți ai unui operator economic, au deja statut procesual în dosar. Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a precizat că investigațiile nu vizează construcția de drumuri, ci …
16:00
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk. Provocările generate de crizele actuale, pe agendă # Cotidianul
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării în domeniul drepturilor omului, precum și provocările generate de crizele actuale, atât regionale cât și internaționale. Vicepremierul Mihai Popșoi a menționat angajamentul Republicii Moldova pentru protecția și promovarea drepturilor fundamentale …
15:50
1,8 miliarde de lei pentru drumurile naționale în 2026. Guvernul a aprobat programul Fondului Rutier # Cotidianul
1,8 miliarde de lei vor fi investiți în drumurile naționale, programul de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru 2026, a fost aprobat astăzi de Guvern. Banii vor acoperi întreținerea celor aproximativ 6 mii de kilometri de drumuri publice naționale, reparații, modernizarea drumurilor regionale, construirea de poduri și trotuare, precum și achiziția de utilaje specializate pentru …
15:20
Legi pentru derusificarea TOTALĂ a Republicii Moldova. Solicitarea lansată de Alecu Reniță # Cotidianul
Într-un editorial publicat pe Podul.ro, publicistul și fostul deputat Alecu Reniță pledează pentru legiferarea explicită a adevărului istoric privind crimele comise în perioada ocupației sovieto-ruse în Basarabia. Autorul susține că, în pofida accesului la arhive și a numeroaselor studii apărute în ultimele decenii, Republica Moldova nu a făcut pasul decisiv, condamnarea juridică a regimului stalinist …
13:50
Costiuc ne face reputație și peste hotare: Ar fi refuzat să achite călătoria cu autobuzul într-un oraș din Italia, invocând imunitatea diplomatică # Cotidianul
Un nou episod controversat îl vizează pe deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. Politicianul ar fi fost documentat de polițiștii italieni, după ce a refuzat să achite călătoria cu autobuzul în Napoli și ar fi încercat să evite sancțiunea prezentând pașaportul diplomatic și invocând imunitatea parlamentară. Incidentul s-ar fi produs pe 15 februarie …
13:30
VIDEO | Teatrul cu tizic al echipei lui Ceban: trei saci în fața Guvernului și lecții despre „protestele din Franța” # Cotidianul
Protest neobișnuit în fața Guvernului. Consilierii municipali Victor Pruteanu și Ion Bulgac, asociați cu echipa primarului Ion Ceban, au adus trei saci de tizic pentru a protesta față de facturile mari din ultimele luni. În timpul protestului, Victor Pruteanu a invocat exemple din vestul Europei, susținând că în Franța fermierii ar recurge la gesturi extreme …
13:20
VIDEO | Cristian Jardan: Peste 800 de biserici din Republica Moldova ar putea reveni în proprietatea statului # Cotidianul
Peste 800 de biserici și monumente istorice din Republica Moldova ar putea ajunge în proprietatea statului, a anunțat ministrul Culturii, Cristian Jardan. „Urmează să vedem decizia finală, o așteptăm. Chiar și așa, avem deja decizia Curții de Apel, care statuiază că acel contract a fost anulat. Aceste 800 și ceva de monumente istorice revin în …
12:30
Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu – prezenți la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă” # Cotidianul
Liderii Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu au participat la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, lansat la patru ani de la începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Liderii de la Chișinău au evocat curajul poporului ucrainean și au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Șefa statului a declarat că …
12:00
Deputatul Vasile Costiuc a fost amendat cu 3000 de lei, în baza unei plângeri depuse de Igor Grosu # Cotidianul
Deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc a fost amendat cu 3.000 de lei, în urma unei plângeri depuse de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Deputatul a reacționat public, criticând decizia și acuzând actuala guvernare de presiuni politice. Vasile Costiuc a criticat decizia organelor competente de a-l sancționa și a anunțat că nu va achita amenda. Într-un …
11:50
VIDEO | Anatol Șalaru: „Republica Moldova, fără armată, ar putea fi ocupată de Transnistria în 5-6 ore” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susținea, încă din perioada mandatului său de ministru al Apărării, că Republica Moldova este absolut vulnerabilă în lipsa unei armate funcționale și bine echipate. Într-o discuție cu jurnalistul Vitalie Cojocari, Șalaru a susținut că pericolul unei intervenții rapide din regiunea transnistreană a fost real și că autoritățile trebuie să …
11:40
Percheziții într-un dosar de delapidare la o întreprindere silvică: prejudiciu de circa 4 milioane de lei # Cotidianul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Potrivit CNA, perchezițiile îi vizează pe factorii de decizie ai Întreprinderii de …
11:10
ANTA a anunțat „acțiuni ample de monitorizare și control al activității de transport rutier”: verificări între 26 februarie și 12 martie # Cotidianul
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat desfășurarea unor acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Campania va avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026 și vizează operatorii care efectuează transport contra cost prin servicii regulate. Potrivit instituției, verificările …
11:00
Natalia Gavrilița va sprijini Guvernul în implementarea Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova # Cotidianul
Fosta prim-ministră a Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, va sprijini Guvernul în procesul de implementare a Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova. Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Asociația Obștească „Parteneriate pentru Noua Economie” (PNE), condusă de Natalia Gavrilița, au semnat un Memorandum de colaborare care vizează consolidarea capacității instituționale pentru pregătirea și …
11:00
Republica Moldova își intensifică ofensiva economică în Elveția. Un forum de afaceri programat la Zurich, destinat atragerii investițiilor și conectării antreprenorilor din cele două țări, s-a aflat în centrul întrevederii dintre șefii diplomațiilor de la Chișinău și Berna. Discuțiile au avut loc în capitala elvețiană, Berna, între ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, …
10:50
Nicolae Vutcariov este noul director al Inspectoratului de Stat al Muncii. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern # Cotidianul
Inspectoratul de Stat al Muncii va avea un nou director. Este vorba despre Nicolae Vutcariov, fost șef-adjunct al Serviciului Vamal. Candidatura sa a fost aprobată în cadrul ședinței de azi a Guvernului. Pe lângă experiența în managementul Serviciului Vamal, Vutcariov a mai activat și în cadrul CNA sau Procuraturii Anticorupție, unde a gestionat dosare complexe. …
Ieri
10:10
Preşedintele Donald Trump a ţinut, marţi seara, un discurs-record despre Starea Uniunii, în care şi-a lăudat realizările, a făcut unele afirmaţii false şi şi-a atacat repetat adversarii democraţi, dar nu a mai făcut afirmaţii care să şocheze, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, transmite news.ro. Timp de o oră și 47 de minute, liderul de …
10:10
Aproximativ 30% dintre pasagerii Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” sunt cetățeni ucraineni # Cotidianul
Circa 30% din totalul pasagerilor Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” sunt cetățeni ucraineni. O spune directorul AIC, Sergiu Spoială, care menționează că ponderea pasagerilor ucraineni rămâne constantă, indiferent de perioada anului. Potrivit lui, această realitate nu se va schimba brusc nici după încheierea războiului din Ucraina, transmite IPN. „Indiferent de luna anului, numărul maxim de …
24 februarie 2026
20:20
20 de milioane de lei pentru filmul moldovenesc: CNC dă startul finanțărilor pentru 2026 # Cotidianul
Industria cinematografică din Republica Moldova primește un nou impuls financiar. Centrul Național al Cinematografiei a lansat oficial sesiunea 2026 a concursului de finanțare, punând la bătaie 20 de milioane de lei pentru producții de film și, în premieră, pentru miniserii TV – producții cu un număr limitat și prestabilit de episoade. Centrul Național al Cinematografiei …
19:40
Canada întărește sprijinul militar pentru Ucraina: 300 de milioane de dolari canadieni și sancțiuni împotriva „flotei fantomă” ruse # Cotidianul
Canada își consolidează sprijinul pentru Ucraina printr-un nou ajutor militar în valoare de 300 de milioane de dolari canadieni (echivalentul a 220.000 de dolari) și prin extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei. Măsurile vizează atât întărirea capacităților de apărare ale Kievului, cât și limitarea rețelelor maritime prin care Moscova își ocolește restricțiile internaționale. Anunțul a fost făcut …
18:50
Orașele Ungheni și Iași își unesc forțele pentru dezvoltare. Un nou acord de cooperare transfrontalieră a fost semnat astăzi # Cotidianul
Comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului fac un nou pas spre o colaborare mai strânsă. La Iași a fost semnat un acord de parteneriat între autoritățile din Ungheni și Iași, care își propun să atragă investiții și să dezvolte proiecte comune cu finanțare europeană. Documentul a fost parafat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ungheni” …
18:00
Pe 23 februarie, mai mulți politicieni din Republica Moldova au publicat mesaje de felicitare cu ocazia „Zilei apărătorului patriei” – sărbătoare de origine sovietică, asociată istoric cu Armata Roșie și ulterior cu armata Federației Ruse. Deși această dată nu mai figurează în calendarul oficial al Republicii Moldova, ea continuă să fie invocată anual în discursul …
17:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la ameninţarea de a majora noile tarife globale la 15%, acestea rămânând la 10 la sută # Cotidianul
Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la ameninţarea de a majora noile tarife globale la 15%, scutind Marea Britanie şi Uniunea Europeană de tarife mai mari. Tarifele vamale pentru exporturile către Statele Unite vor rămâne, deocamdată, la 10% în conformitate cu noul regim al Casei Albe, care a intrat în vigoare marţi dimineaţă, scriu POLITICO …
17:40
După inițiativa legislativă privind consolidarea securității judecătorilor, autoritățile ar putea extinde măsurile de protecție și asupra procurorilor. Consiliul Superior al Procurorilor a transmis un proiect de lege care prevede includerea expresă a procurorilor în mecanismele speciale de protecție prevăzute de legislație. Potrivit CSP, proiectul a fost elaborat în comun cu Procuratura Generală, în contextul extinderii …
17:20
VIDEO | Lilian Carp îi cere explicații lui Ion Ceban în cazul grațierii lui Nicolae Șepteli: Responsabilitatea începe de la inițiativă # Cotidianul
Deputatul PAS Lilian Carp i-a adresat un mesaj public primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicitând explicații în legătură cu cazul grațierii lui Nicolae Șepteli. Parlamentarul susține că „responsabilitatea nu începe în momentul semnării decretului. Ea începe în momentul inițiativei” și a întrebat dacă edilul va cere explicații în interiorul blocului politic pentru această inițiativă. Potrivit …
16:50
Salariile bugetarilor din regiunea transnistreană vor fi plătite în două tranșe din martie # Cotidianul
Administrația de la Tiraspol modifică temporar modul de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul public. Începând cu luna martie, bugetarii din regiunea transnistreană își vor primi lefurile în două tranșe egale, în loc de o singură plată lunară. Potrivit deciziei adoptate de așa-numitele autorități, a fost instituit un mecanism special de finanțare a salariilor, …
16:30
EXCLUSIV Alexandra Căpitănescu, noul star al rockului românesc, are planuri mari privind Republica Moldova / Ce spune despre o colaborare cu Satoshi și participarea la Eurovision / Arta care unește # Cotidianul
A câștigat premiul “Vocea României”, a adus un aer novator muzicii rock românești, iar acum participă la Selecția Națională pentru concursul Eurovision. Până la această oră, melodia ei este cea mai ascultată dintre piesele cu care artiștii s-au calificat în finala din 4 martie ce va fi organizată și difuzată de TVR. Este vorba despre …
16:10
O companie aeriană low-cost suspendă temporar check-inul online și rezervările în noaptea de joi, până joi dimineață # Cotidianul
Compania aeriană low-cost Wizz Air a informat pasagerii că platformele sale de rezervări și servicii online vor fi indisponibile temporar pe 26 februarie, între orele locale 00:00 și 09:00, pentru implementarea unei actualizări programate a sistemelor. Compania a precizat că toate zborurile vor opera conform programului, iar pasagerii care și-au făcut deja check-inul sau au …
15:40
Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea completului de judecată în dosarul „Sacoșa neagră”, invocând lipsa imparțialității # Cotidianul
Avocații fostului președinte Igor Dodon au depus marți o cerere de recuzare a completului de judecată al Curții Supreme de Justiție, care examinează dosarul „Sacoșa neagră”. Apărarea a invocat îndoieli privind imparțialitatea magistraților, transmite IPN. Potrivit avocaților, în ultimele trei ședințe de judecată, completul ar fi acționat în favoarea acuzării și în detrimentul apărării. Unul …
15:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu delegația Parlamentului Lituaniei: Sprijin ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut luni, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului din Lituania, aflată în vizită oficială la Chișinău. Discuțiile au vizat aprofundarea cooperării bilaterale și sprijinul constant oferit de Vilnius pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, într-un context regional marcat de provocări de securitate. Din delegația lituaniană au …
14:50
VIDEO | Schimb de replici în contextul reformei Administrației Publice Locale: Alexei Buzu îl acuză pe Ion Ceban de dezinformare și populism # Cotidianul
Reforma administrației publice locale provoacă un nou schimb de replici între guvernare și opoziție. Secretarul de Stat al Guvernului, Alexei Buzu, îl acuză pe primarul Chișinăului, Ivan Ceban, de „acuzații false” și dezinformare în legătură cu procesul de amalgamare a primăriilor, în timp ce liderul MAN susține că guvernarea ar pregăti „lichidarea a 600 de …
14:20
Procurorul Alexandru Cernei: Plahotniuc nu este acuzat pe întreg dosarul fraudei bancare, ci doar pe un segment # Cotidianul
Procurorul Alexandru Cernei a clarificat, luni, în cadrul audierilor fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, că acesta nu este acuzat pe întreg dosarul „Frauda Bancară”, ci doar pe un anumit segment. Declarația a fost făcută în timpul etapei de întrebări și răspunsuri, în care Plahotniuc a susținut că în societate s-a „promovat eronat și cu implicarea …
13:40
Nicușor Dan, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent” # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj în contextul împlinirii a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Liderul de la Cotroceni a calificat războiul lui Putin drept ”unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate” iar pe ucraineni ”o națiune care a refuzat să se lase înfrântă”. „De atunci, …
13:30
Rusia amenință cu atac nuclear asupra Ucrainei și statelor occidentale, dacă Franța și Marea Britanie vor livra tehnologii nucleare # Cotidianul
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că orice transfer de arme nucleare către Ucraina ar putea determina Rusia să recurgă la folosirea armamentului nuclear, inclusiv nonstrategic, asupra țintelor ucrainene care reprezintă o amenințare, dar și asupra țărilor furnizoare, pe care le consideră complici. „Voi spune un lucru evident și dur. Informația …
13:20
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, investigat în Rusia pentru „asistență la activități teroriste” # Cotidianul
Autoritățile ruse au deschis un dosar penal pe numele fondatorului Telegram, Pavel Durov, acesta fiind investigat pentru presupusa „facilitare a activităților teroriste”, potrivit ziarului de stat Rossiiskaia Gazeta, care citează Serviciul Federal de Securitate (FSB). Informația apare pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și platforma de mesagerie, extrem de populară în Rusia. Potrivit …
13:10
VIDEO | Socialiștii inițiază o moțiune simplă împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale # Cotidianul
Fracțiunea parlamentară a Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anunțat marți, 24 februarie, inițierea unei moțiuni simple împotriva conducerii Ministerul Muncii și Protecției Sociale, invocând o „situație catastrofală” în domeniul social și agravarea crizei pentru populația vulnerabilă. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing susținut de deputații Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci. Reprezentanții PSRM …
12:40
VIDEO | Alexandru Munteanu, la patru ani de la începutul invaziei ruse: „Suntem alături de Ucraina și sprijinim eforturile pentru o pace justă” # Cotidianul
„Republica Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Federația Rusă în Ucraina. Suntem alături de Ucraina și vom sprijini eforturile pentru o pace justă, bazată pe dreptul internațional și respectarea integrității teritoriale.” Este mesajul premierului Alexandru Munteanu, la patru ani de la începutul invaziei declanșate de Vladimir Putin în țara vecină. Șeful …
12:10
Cristian-Leon Țurcanu: Sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova este o investiție directă în securitatea Europei # Cotidianul
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, reafirmă sprijinul ferm al Bucureștiului pentru Kiev și subliniază că susținerea Ucrainei și consolidarea rezilienței Republicii Moldova reprezintă o miză strategică pentru stabilitatea întregii Europe. „La patru ani de la declanșarea la scară largă a agresiunii …
12:10
Ministerul Culturii cere notificare prealabilă pentru invitarea artiștilor din statele CSI sau din țări condamnate pentru agresiune armată # Cotidianul
Artiștii din statele CSI sau din țări condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată vor putea fi invitați la evenimente culturale din Republica Moldova doar după informarea prealabilă a Ministerului Culturii. Instituția a transmis o circulară către entitățile culturale din subordine și companiile de impresariat, solicitând ca, înainte de anunțarea publică și punerea în vânzare …
11:20
VIDEO | Mesaj emoționant al lui Zelenski din buncărul în care s-a adăpostit la începutul războiului: Putin nu şi-a atins obiectivele și nu a înfrânt poporul ucrainean # Cotidianul
„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin a început ofensiva de trei zile pentru cucerirea Kievului. Acest lucru spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp”. Cu această frază, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a marcat patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei …
10:50
Costul total al reconstrucției și redresării Ucrainei după invazia Rusiei este estimat la aproape 588 de miliarde de dolari (peste 500 de miliarde de euro) pentru următorii zece ani, potrivit celei mai recente evaluări comune RDNA5 publicate de Guvernul Ucrainei, Grupul Băncii Mondiale, Comisia Europeană și ONU. Evaluarea arată că suma este aproape de trei …
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse pe scară largă, subliniind curajul poporului ucrainean și necesitatea unei păci juste. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului …
