Paranoia lui Vasile Costiuc: Dă în judecată presa și spune că în Italia nu a fost arestat. „Cineva a mers intenționat în urma mea și m-a fotografiat”

Cazul lui Nicolae Șepeli – principalul suspect într-un dosar privind organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina – ne împinge, inevitabil, dincolo de emoția faptelor și ne obligă să discutăm despre precedente, despre responsabilități instituționale și despre acele practici politice care, mai devreme sau mai târziu, se întorc ca un bumerang împotriva autorilor lor. …