Legi pentru derusificarea TOTALĂ a Republicii Moldova. Solicitarea lansată de Alecu Reniță
Cotidianul, 25 februarie 2026 15:20
Într-un editorial publicat pe Podul.ro, publicistul și fostul deputat Alecu Reniță pledează pentru legiferarea explicită a adevărului istoric privind crimele comise în perioada ocupației sovieto-ruse în Basarabia. Autorul susține că, în pofida accesului la arhive și a numeroaselor studii apărute în ultimele decenii, Republica Moldova nu a făcut pasul decisiv, condamnarea juridică a regimului stalinist …
Acum 30 minute
15:20
Acum 2 ore
13:50
Costiuc ne face reputație și peste hotare: Ar fi refuzat să achite călătoria cu autobuzul într-un oraș din Italia, invocând imunitatea diplomatică # Cotidianul
Un nou episod controversat îl vizează pe deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. Politicianul ar fi fost documentat de polițiștii italieni, după ce a refuzat să achite călătoria cu autobuzul în Napoli și ar fi încercat să evite sancțiunea prezentând pașaportul diplomatic și invocând imunitatea parlamentară. Incidentul s-ar fi produs pe 15 februarie …
Acum 4 ore
13:30
VIDEO | Teatrul cu tizic al echipei lui Ceban: trei saci în fața Guvernului și lecții despre „protestele din Franța” # Cotidianul
Protest neobișnuit în fața Guvernului. Consilierii municipali Victor Pruteanu și Ion Bulgac, asociați cu echipa primarului Ion Ceban, au adus trei saci de tizic pentru a protesta față de facturile mari din ultimele luni. În timpul protestului, Victor Pruteanu a invocat exemple din vestul Europei, susținând că în Franța fermierii ar recurge la gesturi extreme …
13:20
VIDEO | Cristian Jardan: Peste 800 de biserici din Republica Moldova ar putea reveni în proprietatea statului # Cotidianul
Peste 800 de biserici și monumente istorice din Republica Moldova ar putea ajunge în proprietatea statului, a anunțat ministrul Culturii, Cristian Jardan. „Urmează să vedem decizia finală, o așteptăm. Chiar și așa, avem deja decizia Curții de Apel, care statuiază că acel contract a fost anulat. Aceste 800 și ceva de monumente istorice revin în …
12:30
Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu – prezenți la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă” # Cotidianul
Liderii Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu au participat la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, lansat la patru ani de la începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Liderii de la Chișinău au evocat curajul poporului ucrainean și au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Șefa statului a declarat că …
12:00
Deputatul Vasile Costiuc a fost amendat cu 3000 de lei, în baza unei plângeri depuse de Igor Grosu # Cotidianul
Deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc a fost amendat cu 3.000 de lei, în urma unei plângeri depuse de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Deputatul a reacționat public, criticând decizia și acuzând actuala guvernare de presiuni politice. Vasile Costiuc a criticat decizia organelor competente de a-l sancționa și a anunțat că nu va achita amenda. Într-un …
11:50
VIDEO | Anatol Șalaru: „Republica Moldova, fără armată, ar putea fi ocupată de Transnistria în 5-6 ore” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susținea, încă din perioada mandatului său de ministru al Apărării, că Republica Moldova este absolut vulnerabilă în lipsa unei armate funcționale și bine echipate. Într-o discuție cu jurnalistul Vitalie Cojocari, Șalaru a susținut că pericolul unei intervenții rapide din regiunea transnistreană a fost real și că autoritățile trebuie să …
11:40
Percheziții într-un dosar de delapidare la o întreprindere silvică: prejudiciu de circa 4 milioane de lei # Cotidianul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Potrivit CNA, perchezițiile îi vizează pe factorii de decizie ai Întreprinderii de …
Acum 6 ore
11:10
ANTA a anunțat „acțiuni ample de monitorizare și control al activității de transport rutier”: verificări între 26 februarie și 12 martie # Cotidianul
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat desfășurarea unor acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Campania va avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026 și vizează operatorii care efectuează transport contra cost prin servicii regulate. Potrivit instituției, verificările …
11:00
Natalia Gavrilița va sprijini Guvernul în implementarea Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova # Cotidianul
Fosta prim-ministră a Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, va sprijini Guvernul în procesul de implementare a Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova. Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Asociația Obștească „Parteneriate pentru Noua Economie” (PNE), condusă de Natalia Gavrilița, au semnat un Memorandum de colaborare care vizează consolidarea capacității instituționale pentru pregătirea și …
11:00
Republica Moldova își intensifică ofensiva economică în Elveția. Un forum de afaceri programat la Zurich, destinat atragerii investițiilor și conectării antreprenorilor din cele două țări, s-a aflat în centrul întrevederii dintre șefii diplomațiilor de la Chișinău și Berna. Discuțiile au avut loc în capitala elvețiană, Berna, între ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, …
10:50
Nicolae Vutcariov este noul director al Inspectoratului de Stat al Muncii. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern # Cotidianul
Inspectoratul de Stat al Muncii va avea un nou director. Este vorba despre Nicolae Vutcariov, fost șef-adjunct al Serviciului Vamal. Candidatura sa a fost aprobată în cadrul ședinței de azi a Guvernului. Pe lângă experiența în managementul Serviciului Vamal, Vutcariov a mai activat și în cadrul CNA sau Procuraturii Anticorupție, unde a gestionat dosare complexe. …
10:10
Preşedintele Donald Trump a ţinut, marţi seara, un discurs-record despre Starea Uniunii, în care şi-a lăudat realizările, a făcut unele afirmaţii false şi şi-a atacat repetat adversarii democraţi, dar nu a mai făcut afirmaţii care să şocheze, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, transmite news.ro. Timp de o oră și 47 de minute, liderul de …
10:10
Aproximativ 30% dintre pasagerii Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” sunt cetățeni ucraineni # Cotidianul
Circa 30% din totalul pasagerilor Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” sunt cetățeni ucraineni. O spune directorul AIC, Sergiu Spoială, care menționează că ponderea pasagerilor ucraineni rămâne constantă, indiferent de perioada anului. Potrivit lui, această realitate nu se va schimba brusc nici după încheierea războiului din Ucraina, transmite IPN. „Indiferent de luna anului, numărul maxim de …
Acum 24 ore
20:20
20 de milioane de lei pentru filmul moldovenesc: CNC dă startul finanțărilor pentru 2026 # Cotidianul
Industria cinematografică din Republica Moldova primește un nou impuls financiar. Centrul Național al Cinematografiei a lansat oficial sesiunea 2026 a concursului de finanțare, punând la bătaie 20 de milioane de lei pentru producții de film și, în premieră, pentru miniserii TV – producții cu un număr limitat și prestabilit de episoade. Centrul Național al Cinematografiei …
19:40
Canada întărește sprijinul militar pentru Ucraina: 300 de milioane de dolari canadieni și sancțiuni împotriva „flotei fantomă” ruse # Cotidianul
Canada își consolidează sprijinul pentru Ucraina printr-un nou ajutor militar în valoare de 300 de milioane de dolari canadieni (echivalentul a 220.000 de dolari) și prin extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei. Măsurile vizează atât întărirea capacităților de apărare ale Kievului, cât și limitarea rețelelor maritime prin care Moscova își ocolește restricțiile internaționale. Anunțul a fost făcut …
18:50
Orașele Ungheni și Iași își unesc forțele pentru dezvoltare. Un nou acord de cooperare transfrontalieră a fost semnat astăzi # Cotidianul
Comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului fac un nou pas spre o colaborare mai strânsă. La Iași a fost semnat un acord de parteneriat între autoritățile din Ungheni și Iași, care își propun să atragă investiții și să dezvolte proiecte comune cu finanțare europeană. Documentul a fost parafat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ungheni” …
18:00
Pe 23 februarie, mai mulți politicieni din Republica Moldova au publicat mesaje de felicitare cu ocazia „Zilei apărătorului patriei” – sărbătoare de origine sovietică, asociată istoric cu Armata Roșie și ulterior cu armata Federației Ruse. Deși această dată nu mai figurează în calendarul oficial al Republicii Moldova, ea continuă să fie invocată anual în discursul …
17:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la ameninţarea de a majora noile tarife globale la 15%, acestea rămânând la 10 la sută # Cotidianul
Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la ameninţarea de a majora noile tarife globale la 15%, scutind Marea Britanie şi Uniunea Europeană de tarife mai mari. Tarifele vamale pentru exporturile către Statele Unite vor rămâne, deocamdată, la 10% în conformitate cu noul regim al Casei Albe, care a intrat în vigoare marţi dimineaţă, scriu POLITICO …
17:40
După inițiativa legislativă privind consolidarea securității judecătorilor, autoritățile ar putea extinde măsurile de protecție și asupra procurorilor. Consiliul Superior al Procurorilor a transmis un proiect de lege care prevede includerea expresă a procurorilor în mecanismele speciale de protecție prevăzute de legislație. Potrivit CSP, proiectul a fost elaborat în comun cu Procuratura Generală, în contextul extinderii …
17:20
VIDEO | Lilian Carp îi cere explicații lui Ion Ceban în cazul grațierii lui Nicolae Șepteli: Responsabilitatea începe de la inițiativă # Cotidianul
Deputatul PAS Lilian Carp i-a adresat un mesaj public primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicitând explicații în legătură cu cazul grațierii lui Nicolae Șepteli. Parlamentarul susține că „responsabilitatea nu începe în momentul semnării decretului. Ea începe în momentul inițiativei” și a întrebat dacă edilul va cere explicații în interiorul blocului politic pentru această inițiativă. Potrivit …
16:50
Salariile bugetarilor din regiunea transnistreană vor fi plătite în două tranșe din martie # Cotidianul
Administrația de la Tiraspol modifică temporar modul de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul public. Începând cu luna martie, bugetarii din regiunea transnistreană își vor primi lefurile în două tranșe egale, în loc de o singură plată lunară. Potrivit deciziei adoptate de așa-numitele autorități, a fost instituit un mecanism special de finanțare a salariilor, …
16:30
EXCLUSIV Alexandra Căpitănescu, noul star al rockului românesc, are planuri mari privind Republica Moldova / Ce spune despre o colaborare cu Satoshi și participarea la Eurovision / Arta care unește # Cotidianul
A câștigat premiul “Vocea României”, a adus un aer novator muzicii rock românești, iar acum participă la Selecția Națională pentru concursul Eurovision. Până la această oră, melodia ei este cea mai ascultată dintre piesele cu care artiștii s-au calificat în finala din 4 martie ce va fi organizată și difuzată de TVR. Este vorba despre …
16:10
O companie aeriană low-cost suspendă temporar check-inul online și rezervările în noaptea de joi, până joi dimineață # Cotidianul
Compania aeriană low-cost Wizz Air a informat pasagerii că platformele sale de rezervări și servicii online vor fi indisponibile temporar pe 26 februarie, între orele locale 00:00 și 09:00, pentru implementarea unei actualizări programate a sistemelor. Compania a precizat că toate zborurile vor opera conform programului, iar pasagerii care și-au făcut deja check-inul sau au …
15:40
Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea completului de judecată în dosarul „Sacoșa neagră”, invocând lipsa imparțialității # Cotidianul
Avocații fostului președinte Igor Dodon au depus marți o cerere de recuzare a completului de judecată al Curții Supreme de Justiție, care examinează dosarul „Sacoșa neagră”. Apărarea a invocat îndoieli privind imparțialitatea magistraților, transmite IPN. Potrivit avocaților, în ultimele trei ședințe de judecată, completul ar fi acționat în favoarea acuzării și în detrimentul apărării. Unul …
Ieri
15:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu delegația Parlamentului Lituaniei: Sprijin ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut luni, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului din Lituania, aflată în vizită oficială la Chișinău. Discuțiile au vizat aprofundarea cooperării bilaterale și sprijinul constant oferit de Vilnius pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, într-un context regional marcat de provocări de securitate. Din delegația lituaniană au …
14:50
VIDEO | Schimb de replici în contextul reformei Administrației Publice Locale: Alexei Buzu îl acuză pe Ion Ceban de dezinformare și populism # Cotidianul
Reforma administrației publice locale provoacă un nou schimb de replici între guvernare și opoziție. Secretarul de Stat al Guvernului, Alexei Buzu, îl acuză pe primarul Chișinăului, Ivan Ceban, de „acuzații false” și dezinformare în legătură cu procesul de amalgamare a primăriilor, în timp ce liderul MAN susține că guvernarea ar pregăti „lichidarea a 600 de …
14:20
Procurorul Alexandru Cernei: Plahotniuc nu este acuzat pe întreg dosarul fraudei bancare, ci doar pe un segment # Cotidianul
Procurorul Alexandru Cernei a clarificat, luni, în cadrul audierilor fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, că acesta nu este acuzat pe întreg dosarul „Frauda Bancară”, ci doar pe un anumit segment. Declarația a fost făcută în timpul etapei de întrebări și răspunsuri, în care Plahotniuc a susținut că în societate s-a „promovat eronat și cu implicarea …
13:40
Nicușor Dan, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent” # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj în contextul împlinirii a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Liderul de la Cotroceni a calificat războiul lui Putin drept ”unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate” iar pe ucraineni ”o națiune care a refuzat să se lase înfrântă”. „De atunci, …
13:30
Rusia amenință cu atac nuclear asupra Ucrainei și statelor occidentale, dacă Franța și Marea Britanie vor livra tehnologii nucleare # Cotidianul
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că orice transfer de arme nucleare către Ucraina ar putea determina Rusia să recurgă la folosirea armamentului nuclear, inclusiv nonstrategic, asupra țintelor ucrainene care reprezintă o amenințare, dar și asupra țărilor furnizoare, pe care le consideră complici. „Voi spune un lucru evident și dur. Informația …
13:20
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, investigat în Rusia pentru „asistență la activități teroriste” # Cotidianul
Autoritățile ruse au deschis un dosar penal pe numele fondatorului Telegram, Pavel Durov, acesta fiind investigat pentru presupusa „facilitare a activităților teroriste”, potrivit ziarului de stat Rossiiskaia Gazeta, care citează Serviciul Federal de Securitate (FSB). Informația apare pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și platforma de mesagerie, extrem de populară în Rusia. Potrivit …
13:10
VIDEO | Socialiștii inițiază o moțiune simplă împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale # Cotidianul
Fracțiunea parlamentară a Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anunțat marți, 24 februarie, inițierea unei moțiuni simple împotriva conducerii Ministerul Muncii și Protecției Sociale, invocând o „situație catastrofală” în domeniul social și agravarea crizei pentru populația vulnerabilă. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing susținut de deputații Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci. Reprezentanții PSRM …
12:40
VIDEO | Alexandru Munteanu, la patru ani de la începutul invaziei ruse: „Suntem alături de Ucraina și sprijinim eforturile pentru o pace justă” # Cotidianul
„Republica Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Federația Rusă în Ucraina. Suntem alături de Ucraina și vom sprijini eforturile pentru o pace justă, bazată pe dreptul internațional și respectarea integrității teritoriale.” Este mesajul premierului Alexandru Munteanu, la patru ani de la începutul invaziei declanșate de Vladimir Putin în țara vecină. Șeful …
12:10
Cristian-Leon Țurcanu: Sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova este o investiție directă în securitatea Europei # Cotidianul
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, reafirmă sprijinul ferm al Bucureștiului pentru Kiev și subliniază că susținerea Ucrainei și consolidarea rezilienței Republicii Moldova reprezintă o miză strategică pentru stabilitatea întregii Europe. „La patru ani de la declanșarea la scară largă a agresiunii …
12:10
Ministerul Culturii cere notificare prealabilă pentru invitarea artiștilor din statele CSI sau din țări condamnate pentru agresiune armată # Cotidianul
Artiștii din statele CSI sau din țări condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată vor putea fi invitați la evenimente culturale din Republica Moldova doar după informarea prealabilă a Ministerului Culturii. Instituția a transmis o circulară către entitățile culturale din subordine și companiile de impresariat, solicitând ca, înainte de anunțarea publică și punerea în vânzare …
11:20
VIDEO | Mesaj emoționant al lui Zelenski din buncărul în care s-a adăpostit la începutul războiului: Putin nu şi-a atins obiectivele și nu a înfrânt poporul ucrainean # Cotidianul
„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin a început ofensiva de trei zile pentru cucerirea Kievului. Acest lucru spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp”. Cu această frază, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a marcat patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei …
10:50
Costul total al reconstrucției și redresării Ucrainei după invazia Rusiei este estimat la aproape 588 de miliarde de dolari (peste 500 de miliarde de euro) pentru următorii zece ani, potrivit celei mai recente evaluări comune RDNA5 publicate de Guvernul Ucrainei, Grupul Băncii Mondiale, Comisia Europeană și ONU. Evaluarea arată că suma este aproape de trei …
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse pe scară largă, subliniind curajul poporului ucrainean și necesitatea unei păci juste. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului …
10:30
Rusia a pierdut aproximativ 1.261.420 de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, lansată pe 24 februarie 2022, a raportat pe 24 februarie Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie kyivindependent.com. Cifra include 920 de pierderi suferite de forțele ruse în ultimele 24 de ore. Potrivit raportului, Rusia ar fi pierdut …
10:20
Schema cu termopane de 40 de milioane de lei, dată în vileag: bani și cartușe găsite la percheziții # Cotidianul
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o schemă de livrări fictive de materie primă și accesorii pentru fabricarea geamurilor termopan, prejudiciul estimat depășind 40 de milioane de lei. Potrivit autorităților, compania vizată ar fi implementat mecanismul de evaziune …
23 februarie 2026
20:20
DOCUMENT | Dodon a încercat să-și aducă fratele și cumnatul în litigiul cu ANI, în dosarul privind 1,1 milioane de lei avere nejustificată: CSJ a respins recursul # Cotidianul
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul depus în interesele lui Igor Dodon într-un litigiu cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), menținând decizia instanței de apel prin care s-a refuzat introducerea în proces a două persoane apropiate fostului șef al statului. Hotărârea este irevocabilă. Potrivit deciziei CSJ, Dodon a atacat în instanță actul de …
20:10
Cazul lui Nicolae Șepeli – principalul suspect într-un dosar privind organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina – ne împinge, inevitabil, dincolo de emoția faptelor și ne obligă să discutăm despre precedente, despre responsabilități instituționale și despre acele practici politice care, mai devreme sau mai târziu, se întorc ca un bumerang împotriva autorilor lor. …
19:50
Într-un document distribuit statelor membre ale Uniunii Europene, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, propune o listă amplă de concesii pe care Rusia ar trebui să le facă în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, mediate de Statele Unite. Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei pentru asigurarea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile și a securității …
19:00
Dosarul „Satul European”: După 5 ani de guvernare PAS, Vladimir Bolea afirmă că corupția nu poate fi oprită peste noapte # Cotidianul
După 5 ani de guvernare PAS, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării, Vladimir Bolea, spune că corupția nu poate fi oprită peste noapte. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, oficialul subliniază că „a început să închidă sistematic portițele” de corupție și recunoaște că bani europeni care erau destinați pentru infrastructură „s-au scurs” timp de mai mulți …
17:40
Militarii din Republica Moldova și-au demonstrat nivelul de pregătire într-o competiție militară desfășurată în România, unde au concurat alături de alte șapte echipe. Reprezentanții Brigăzii Infanterie Motorizată „Dacia” au obținut locul întâi la proba ștafetei, în cadrul exercițiului aplicativ-militar „Roza Cercetașilor”. Competiția a avut loc în perioada 9-20 februarie, într-o tabără de instrucție din localitatea …
17:40
Maia Sandu a discutat cu deputați din Parlamentul Regatului Danemarcei despre securitatea regională și sprijinul pentru integrarea europeană a Moldovei # Cotidianul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat cu un grup de deputați din Parlamentul Regatului Danemarcei despre securitatea regională, precum și măsurile întreprinse de statul nostru pentru consolidarea rezilienței. Potrivit unui comunicat emis de Președinție, scopul vizitei oficialilor danezi ține de aprofundarea cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Danemarca, precum și susținerea parcursului de aderare …
16:40
Patru ani de război. Friedrich Merz îl acuză pe Vladimir Putin că a adus Rusia „la cel mai jos nivel al barbariei” și promite sprijin continuu pentru Ucraina # Cotidianul
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Vladimir Putin că se află „la cel mai jos nivel al barbariei”, declaraţia fiind făcută în ajunul împlinirii a patru ani de la invadarea Ucrainei, relatează AFP. În cadrul unui eveniment organizat la Berlin pentru a susţine Ucraina, cancelarul Friedrich Merz a mai spus că „Rusia …
16:30
Dialog despre viitorul european al Republicii Moldova și necesitățile diasporei, la Parlamentul European # Cotidianul
Aproape 100 de vizitatori din România, Republica Moldova și diaspora românească vor ajunge în această săptămână la Parlamentul European, unde vor participa la discuții despre prioritățile comunităților pe care le reprezintă, relația dintre cele două state românești și impactul deciziilor europene asupra vieții de zi cu zi. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român, Siegfried …
16:20
VIDEO | Vladimir Plahotniuc, audiat în instanță cu scheme și diagrame. Procurorul Cernei: „Poziția inculpatului trebuie să fie înțeleasă” # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc a fost audiat astăzi în instanță în dosarul „furtul miliardului”. Prezent la ședință alături de avocatul său, acesta a venit pregătit cu scheme și diagrame explicative și a respins acuzațiile care i se aduc, invocând lipsa probelor și ingerințe politice în proces. Potrivit apărării, materialele grafice au fost pregătite pentru a susține poziția …
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Un procuror cu funcție de conducere din nordul țării a fost eliberat din funcție, după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan. Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, a fost eliberat din funcție în baza unei hotărâri adoptate de Colegiul de disciplină și etică din cadrul Consiliului Superior al …
