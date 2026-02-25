Legi pentru derusificarea TOTALĂ a Republicii Moldova. Solicitarea lansată de Alecu Reniță

16:30

Aproape 100 de vizitatori din România, Republica Moldova și diaspora românească vor ajunge în această săptămână la Parlamentul European, unde vor participa la discuții despre prioritățile comunităților pe care le reprezintă, relația dintre cele două state românești și impactul deciziilor europene asupra vieții de zi cu zi. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român, Siegfried …