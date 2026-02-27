Ambasadorul României în Rusia a participat la ceremonia prin care a fost comemorat Boris Nemțov

08:40

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, își va afla astăzi sentința în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Dosarul ajunge la final la doi ani de la tragedie, perioadă marcată de audieri, dezbateri, amânări ale ședințelor și tentative de tergiversare a examinării cauzei. Procurorii cer pentru fostul edil, care ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, o pedeapsă de nouă ani de închisoare.